Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: Чекаємо на швидке вирішення ситуації

Команда соціальної мережі Telegram відреагувала на затримання гендиректора месенджера Павла Дурова у Франції. Відповідний коментар з'явився через добу після арешту росіянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на канал Telegram News.

У пресслужбі месенджера заявляють, що Telegram дотримується законів ЄС, а його гендиректору Дурову нібито не має чого приховувати.

"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову не має чого приховувати, і він часто подорожує Європою", - йдеться у заяві.

У компанії заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації".

"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і як джерело важливої інформації. Чекаємо швидкого вирішення цієї ситуації", - заявила команда соцмережі.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.

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