УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13336 відвідувачів онлайн
Новини
4 557 58

Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: Чекаємо на швидке вирішення ситуації

Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: Чекаємо на швидке вирішення ситуації

Команда соціальної мережі Telegram відреагувала на затримання гендиректора месенджера Павла Дурова у Франції. Відповідний коментар з'явився через добу після арешту росіянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на канал Telegram News.

У пресслужбі месенджера заявляють, що Telegram дотримується законів ЄС, а його гендиректору Дурову нібито не має чого приховувати.

"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову не має чого приховувати, і він часто подорожує Європою", - йдеться у заяві.

У компанії заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації".

"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і як джерело важливої інформації. Чекаємо швидкого вирішення цієї ситуації", - заявила команда соцмережі.

Читайте також: Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.

Читайте також: В Парижі затримано власника Telegram росіянина Дурова. Його звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві - TF1

Автор: 

заява (219) Павло Дуров (58) Telegram (279)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
а як же, і дурова пам'ятаю, і його куточок, і цирк який він організував зі своїми підопічними тваринками ))
показати весь коментар
25.08.2024 23:03
+7
Хорошие русские есть 2-х видов: 1) Дохлые; 2) Сражающиеся с Ху#лом на стороне Украины. Дуров ко вторым точно не относится. Поэтому пожелаем ему скорее стать хорошим.
показати весь коментар
25.08.2024 23:22
+6
на того дурова (фсб-шне прикриття месенджера) стільки статей французська прокуратура шьє, що сидіти йому не пересидіти
показати весь коментар
25.08.2024 23:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.08.2024 22:58 Відповісти
на того дурова (фсб-шне прикриття месенджера) стільки статей французська прокуратура шьє, що сидіти йому не пересидіти
показати весь коментар
25.08.2024 23:25 Відповісти
До чого тут ФСБ?
За всіх часів заздрісники завжди влаштовували гоніння на талановитих людей.
показати весь коментар
26.08.2024 09:03 Відповісти
ты в своем уме ботяра кацапская ? Дуров = фсб-шная консерва уже много лет и работает на твоих кремлядей
показати весь коментар
26.08.2024 09:36 Відповісти
В своём. Я работаю в Телеграм и знаю, что говорю, придурок.
показати весь коментар
26.08.2024 10:20 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 00:09 Відповісти
а як же, і дурова пам'ятаю, і його куточок, і цирк який він організував зі своїми підопічними тваринками ))
показати весь коментар
25.08.2024 23:03 Відповісти

стурбований за тг блд
показати весь коментар
25.08.2024 23:04 Відповісти
цікаво прикриють цю мімікруючу фесбешку
показати весь коментар
25.08.2024 23:06 Відповісти
По - перше Дуров є громадянином Франції , а не тільки росіі,
по -друге , французькі правоохоронні органи дуже швидко
показати весь коментар
25.08.2024 23:07 Відповісти
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) - российский предприниматель и программист,
имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
показати весь коментар
26.08.2024 01:17 Відповісти
ФСБ-шная КРЫСА этот дуров
показати весь коментар
26.08.2024 09:37 Відповісти
розберуться за що Дурова арештували 😡

( Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
показати весь коментар
25.08.2024 23:09 Відповісти
Дуров щось мутить
показати весь коментар
25.08.2024 23:15 Відповісти
Органам видніше - там розберуться.

Вам же написав жертва Єдиного марофона однієї правди
показати весь коментар
25.08.2024 23:21 Відповісти
Правильно. Начальству віднєє.

показати весь коментар
25.08.2024 23:36 Відповісти
Органам видніше - там розберуться.

показати весь коментар
25.08.2024 23:38 Відповісти
Щось не зрозуміло за жертву і марафон
показати весь коментар
26.08.2024 01:16 Відповісти
Ця проблема не тільки в тебе.
показати весь коментар
26.08.2024 09:05 Відповісти
Русский кацап, ты сначала разберись кому я отвечал:
Amber
Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Выучи, кацапюра, сначала украинский язык, а потом пиши здесь, клоун сраный.
показати весь коментар
26.08.2024 10:18 Відповісти
Швидке було б при улюбленому росіянами Сталіні - куля у потилицю і справі кінець.
показати весь коментар
25.08.2024 23:10 Відповісти
Хорошие русские есть 2-х видов: 1) Дохлые; 2) Сражающиеся с Ху#лом на стороне Украины. Дуров ко вторым точно не относится. Поэтому пожелаем ему скорее стать хорошим.
показати весь коментар
25.08.2024 23:22 Відповісти
Ну, треба давати повну інформацію, з чого все почалося. А почалося з того, що французи, як колись росіяни, запросили у Дурова ключи шифрування, а той послав їх на..., як колись послав і росіян. Французи не стали заморочуватись з блокіровками і повісили всі злочини які скоюються за допомогою певних телеграм-каналів на нього. Росія не упустила шанс в котрий раз завити про русофобію, подвійні стандарти, прогнивший західний ліберал-фашизм ну і т.д.
показати весь коментар
25.08.2024 23:26 Відповісти
що ти верзеш!👎👎👎
яких росіян він послав 🤣🤣🤣
Дуров - це фсбшна агентура. агент впливу
показати весь коментар
25.08.2024 23:36 Відповісти
2018 рік, блокування Телеграм в Росії. Перед цим, в 2017 році, ФСБ запросило ключі шифрування, Дуров їх послав зіславшись на конституцію РФ. Вчи історію, а не неси упороту дурню.
показати весь коментар
25.08.2024 23:54 Відповісти
ти або баран або провокатор
показати весь коментар
26.08.2024 00:09 Відповісти
Такі дії дійсно були щодо дурова з боку ФСБ. Але це могло бути банальним прикриттям агента. Щоб розкрутити месенджер на який сіли і противники російської влади. А кацапам тільки цього й треба було. Бо вони в Телеграм самі ж і керують.
показати весь коментар
26.08.2024 00:47 Відповісти
Самі керують, але відключити месенджер не можуть, навіть частково.
Як таке може бути?
показати весь коментар
26.08.2024 09:09 Відповісти
Вони його створювали не для того щоб відключати. Завданням було присадити на Телеграм ворогів. Щоб мати доступ до ворожої кацапам інфи. Тому була кампанія що це самий приватний месенджер і що Дуров ворог Москві. Така собі ,,многоходовочка,,.
показати весь коментар
26.08.2024 09:13 Відповісти
Дуров створив "ВКонтакте" і цей месенджер ФСБ прибрало к свої рукам. Питання: чому ВКонтакте не має мільярда користувачів?
показати весь коментар
26.08.2024 09:23 Відповісти
це елементарно і зрозуміле. навіть не обговорюється.
показати весь коментар
26.08.2024 14:04 Відповісти
але ж тіліграм на кацапії розблокували, не скажеш чому, конституцію дотримуються ?
показати весь коментар
26.08.2024 07:56 Відповісти
Щоб щось розблокувати спочатку треба його заблокувати. Але у кацапів з блокуванням проблеми ще з 2018 роком.
показати весь коментар
26.08.2024 09:12 Відповісти
а поцчіму? може тому, що дуров дав можливість читати все, що захочуть?
показати весь коментар
27.08.2024 09:19 Відповісти
ПАтАму штА, коли у Дурова відібрали ключі від його ВКонтактє, він його продав і виїхав з рАсії на завжди, без повернення. Телеграм він вже створював за межами рАсії. То яким чином він "ключі", яких не існує в Телеграм, міг передати ФСБ?
показати весь коментар
27.08.2024 13:10 Відповісти
ти впевнений, що він не надав можливість фесебе читати те, що їх цікавить? чи ти віриш йому, що ніби це неможливо отримати доступ, що все шифрується і ніхто доступу не має?
показати весь коментар
27.08.2024 17:05 Відповісти
Якби Дуров співпрацював з ФСБ, то жив би як кіт в сметані на рАсії.
Він навіть з ФБР не захотів сівпрацювати, а ця контора крутіша за ФСБ.
В Телеграм ще ніхто нічого не зміг прочитати тому всі і бісяться.
показати весь коментар
27.08.2024 20:20 Відповісти
там багато хто може і живе, "як кіт в сметані" але всі вони чомусь пруть в ненависну їм Європу.
показати весь коментар
27.08.2024 20:27 Відповісти
Дуров вже був мільярдером і зовсім не збирався покидати рАсєю.
показати весь коментар
27.08.2024 22:43 Відповісти
бугага
показати весь коментар
27.08.2024 22:44 Відповісти
Думаю що ключі шифрування давно у американських спецслужб інакше б JP Morgan не вклав б в Телеграм міліард долларів
показати весь коментар
25.08.2024 23:51 Відповісти
Можливо. Якщо вони у них і є то навряд чи вони стануть з кимось ділитися.
показати весь коментар
25.08.2024 23:59 Відповісти
Да, да, є. Вони у Дурова так вимагали ключі шифрування, що йому довелося покинути США і перенести офіс Телеграм до ОАЕ.
показати весь коментар
26.08.2024 09:14 Відповісти
Після того американський банк інвестував в Телеграм 1.5 млрд... впевнений що вони б цього не зробили якщо б Дуров не співпрацював із штатами
показати весь коментар
26.08.2024 09:18 Відповісти
не пести кацап твой дуров всю жизнь был фсб шным пидаром
показати весь коментар
26.08.2024 09:40 Відповісти
Telegram - фсбшне кубло
показати весь коментар
25.08.2024 23:32 Відповісти
Не неси нісенитниць.
показати весь коментар
26.08.2024 09:16 Відповісти
кацап тупорылый не позорься
показати весь коментар
26.08.2024 09:43 Відповісти
Отвечу словами твоего плешивого фюрера: Кто обзывается так сам и называется!
Челюсть у тебя не так устроена, что не можешь по украински разговаривать?
показати весь коментар
26.08.2024 10:14 Відповісти
Дуров здався французам, щоб уберегтись від "новічка".
показати весь коментар
25.08.2024 23:54 Відповісти
потім ще скаже що його морально катували і ключі та паролі в нього силоміць забрали, а не він сам їх їм привіз
показати весь коментар
26.08.2024 01:51 Відповісти
Только человека повысили в звании на лубянке и отметить не успел,приняли
показати весь коментар
26.08.2024 00:21 Відповісти
БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ ИЛИ АГЕНТ ФСБ: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПАВЕЛ ДУРОВ НА САМОМ ДЕЛЕ

…о чем умолчал The Telegraph. Мессенджер Павла Дурова стал одной из основных платформ распространения антиукраинского контента из России.

В частности здесь свободно функционируют тысячи публичных каналов, авторы которых откровенно призывают к уничтожению государства Украина и геноциду украинского народа, а также собирают деньги на помощь захватнической армии РФ. Это в частности каналы таких группировок как "ДШРГ Русич", которые не скрывают своей неонацистской идеологии.

https://www.unian.net/world/borec-za-svobodu-ili-agent-fsb-kem-yavlyaetsya-pavel-durov-na-samom-dele-12738306.html
показати весь коментар
26.08.2024 01:24 Відповісти
Месенджер https://glavcom.ua/techno/telecom/telegram-spivpratsjuje-z-fsb-ta-roskomnahljadom-sbu-993295.html Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом.

Зокрема, він виконує прохання росіян

щодо блокування деяких каналів
показати весь коментар
26.08.2024 01:31 Відповісти
ФСБ в курсе: почему рядовым украинцам и чиновникам не следует пользоваться Telegram

"Русские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером - это ок?

В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов
выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал".

Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?...

https://focus.ua/digital/525481-fsb-u-kursi-chomu-peresichnim-ukrajincyam-ta-mozhnovladcyam-ne-slid-koristuvatisya-telegram
показати весь коментар
26.08.2024 01:38 Відповісти
 
 