Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: Чекаємо на швидке вирішення ситуації
Команда соціальної мережі Telegram відреагувала на затримання гендиректора месенджера Павла Дурова у Франції. Відповідний коментар з'явився через добу після арешту росіянина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на канал Telegram News.
У пресслужбі месенджера заявляють, що Telegram дотримується законів ЄС, а його гендиректору Дурову нібито не має чого приховувати.
"Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову не має чого приховувати, і він часто подорожує Європою", - йдеться у заяві.
У компанії заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації".
"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і як джерело важливої інформації. Чекаємо швидкого вирішення цієї ситуації", - заявила команда соцмережі.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.
Будь ласка, зачекайте...
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За всіх часів заздрісники завжди влаштовували гоніння на талановитих людей.
стурбований за тг блд
по -друге , французькі правоохоронні органи дуже швидко
имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
( Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Вам же написав жертва Єдиного марофона однієї правди
Amber
Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Выучи, кацапюра, сначала украинский язык, а потом пиши здесь, клоун сраный.
яких росіян він послав 🤣🤣🤣
Дуров - це фсбшна агентура. агент впливу
Як таке може бути?
Він навіть з ФБР не захотів сівпрацювати, а ця контора крутіша за ФСБ.
В Телеграм ще ніхто нічого не зміг прочитати тому всі і бісяться.
Челюсть у тебя не так устроена, что не можешь по украински разговаривать?
…о чем умолчал The Telegraph. Мессенджер Павла Дурова стал одной из основных платформ распространения антиукраинского контента из России.
В частности здесь свободно функционируют тысячи публичных каналов, авторы которых откровенно призывают к уничтожению государства Украина и геноциду украинского народа, а также собирают деньги на помощь захватнической армии РФ. Это в частности каналы таких группировок как "ДШРГ Русич", которые не скрывают своей неонацистской идеологии.
https://www.unian.net/world/borec-za-svobodu-ili-agent-fsb-kem-yavlyaetsya-pavel-durov-na-samom-dele-12738306.html
Зокрема, він виконує прохання росіян
щодо блокування деяких каналів
"Русские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером - это ок?
В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов
выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал".
Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?...
https://focus.ua/digital/525481-fsb-u-kursi-chomu-peresichnim-ukrajincyam-ta-mozhnovladcyam-ne-slid-koristuvatisya-telegram