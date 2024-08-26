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Суд у Франції продовжив термін тримання під вартою Дурова, - ЗМІ

У Франції суд продовжив арешт Дурова

У Франції слідчий суддя продовжив термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть AFP та Le Monde із посиланням на проінформовані джерела.

За словами джерела, близького до слідства, слідчий суддя Парижа, відповідальний за це судове розслідування, продовжив поліцейське утримання Дурова під вартою в неділю ввечері.

Початковий період затримання для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і подальше тримання під вартою.

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У неділю прокуратура Парижа відмовилася надавати будь-яку інформацію "на даному етапі, оскільки справа перебуває на стадії розслідування".

"Управління по боротьбі з насильством щодо неповнолітніх (Ofmin) видало ордер на обшук Павла Дурова в попередньому розслідуванні злочинів, починаючи від шахрайства і закінчуючи торгівлею наркотиками, кібербулінгом, організованою злочинністю, виправданням тероризму і шахрайством", - зазначило одне з джерел видання AP.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

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Автор: 

Франція (3049) Павло Дуров (58) Telegram (279)


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Топ коментарі
+8
Не скажіть... Цей "полковник" може всю агентурну сітку Європи здати.
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26.08.2024 10:16
+7
Браво, французы!!!!!
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26.08.2024 10:16
+4
ВСЮ цю расейську сволоту, шо виїхала з Параші до цівілізованих краін, треба або вислати взад або помістити до спецтаборів, як це зробили США під час Другій Світовій війни. ВСЮ. Від шендеровича з латиніной до останього вани та наташи.
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26.08.2024 10:23
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да пох на цього кацапа...немає у нас більших проблем
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26.08.2024 10:13 Відповісти
Не скажіть... Цей "полковник" може всю агентурну сітку Європи здати.
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26.08.2024 10:16 Відповісти
як би то в СБУ чи ГУР передали, то все б згадав
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26.08.2024 10:20 Відповісти
Як можна вірити в розум кацапа з фамілією "дуров"?
Ордер на його арешт був виписаний давно - чого "дуров" поперся в Паріж? бо "дуров".
Для розуміння - правосуддя Франції НЕ видає ордери на арешт СВОЇХ громадян (а дуров - громадянин Франції), якщо НЕ має доказів і НЕ планує довести провину "дурова".
Думаю його таки посадять після чого ліліпутін обміняє його на іншого російського злочинця - думаю на Гаазького шойгу - а що? шойгу не нужен, он только топливо жрет
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26.08.2024 14:51 Відповісти
Мені більше до вподоби версія "Паша панял, чта єго убєрут" після невдалої спробу зустрітися з ввх.
Вирішив пересидіти у французській в'язниці.
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26.08.2024 15:02 Відповісти
а если ліліпутін його обміняє? о нежданчік для дурова
думаєш дуров Не подумав що ліліпутін його може обміняти? еее...
опять дуров проколовся
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26.08.2024 15:16 Відповісти
Паша французське громадянство має - невидача гарантована.
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26.08.2024 15:19 Відповісти
позбавлять громадянства Франції - делов то, дуров має і російське - залишать дурову російське і етапують до ліліпутіна
феніта ля комедія
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26.08.2024 15:34 Відповісти
Браво, французы!!!!!
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26.08.2024 10:16 Відповісти
Шо браво? Конец свободе слова. Был Дуров и Илон Маск, за свободу, а теперь останется один Маск... Про фсб не верю ни одному слову.
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26.08.2024 10:56 Відповісти
Ой на кремлівських болотах напряглися ....ЄС почало розуміти де "собаки порились" ..треба руйнувати сруський мир правдою ...а вона страшна для московії ... хоча там поголовне занедбання моралі ..вони звикли ...
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26.08.2024 10:20 Відповісти
будуть тримати оти доки усе не розповість та не віддасть ключі від телеги цей офіцер фсб !!!
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26.08.2024 10:22 Відповісти
ВСЮ цю расейську сволоту, шо виїхала з Параші до цівілізованих краін, треба або вислати взад або помістити до спецтаборів, як це зробили США під час Другій Світовій війни. ВСЮ. Від шендеровича з латиніной до останього вани та наташи.
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26.08.2024 10:23 Відповісти
Погоджуюсь, от тільки ГлИбича шкода, його першого кацапи вбʼють , він єдиний, хто розуміє та знає, що відбувається та чому. Інші втікачі за кордоном продовжують бути імперцями
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26.08.2024 10:38 Відповісти
Навіть не уявляю, як цей нарцис, зожник зможе існувати у тюрмі. Така причипєса навіть горошину під матрасом відчує.
Зато є надія, що здасть ключі, про які постійно каже, що їх нема.
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26.08.2024 10:31 Відповісти
Да який там дуров , казочки для дурнів , офіцер фсб ...
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26.08.2024 10:45 Відповісти
Та який там ахфіцер,- син полка, якому ще у дитинстві було поручено відповідати за соцмережі та у перервах грати у танчики.
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26.08.2024 11:52 Відповісти
Та посадіть його на електричний стул,видасть курва всі паролі та коди
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26.08.2024 12:41 Відповісти
Вот что интересно - ему выписали арест во Франции уже давно, а он ДОБРОВОЛЬНО туда приехал!
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26.08.2024 17:03 Відповісти
 
 