Суд у Франції продовжив термін тримання під вартою Дурова, - ЗМІ

У Франції слідчий суддя продовжив термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть AFP та Le Monde із посиланням на проінформовані джерела.

За словами джерела, близького до слідства, слідчий суддя Парижа, відповідальний за це судове розслідування, продовжив поліцейське утримання Дурова під вартою в неділю ввечері.

Початковий період затримання для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і подальше тримання під вартою.

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У неділю прокуратура Парижа відмовилася надавати будь-яку інформацію "на даному етапі, оскільки справа перебуває на стадії розслідування".

"Управління по боротьбі з насильством щодо неповнолітніх (Ofmin) видало ордер на обшук Павла Дурова в попередньому розслідуванні злочинів, починаючи від шахрайства і закінчуючи торгівлею наркотиками, кібербулінгом, організованою злочинністю, виправданням тероризму і шахрайством", - зазначило одне з джерел видання AP.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

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