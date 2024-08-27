У Франції продовжили термін тримання під вартою Дурова ще на 48 годин

Увечері, 26 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин в межах розслідування кіберзлочинів.

Про це пише Reuters із посиланням на речника прокурора.

Розслідування щодо Дурова стосується злочинів, пов’язаних із зображеннями сексуального насильства над дітьми, торгівлею наркотиками та шахрайськими операціями на платформі, повідомила французька прокуратура в понеділок.

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Як повідомлялося, Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

Дуров у 2021 році отримав громадянство Франції. Останніми роками він жив у ОАЕ. До Парижа він прилетів, як повідомляється, з Азербайджану.