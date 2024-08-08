Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко
"Європейська Солідарність" вимагає ухвалити на засіданні ВР законопроєкти про мотивацію для військових, а також спрямувати всі видатки, передбачені для армії, у спецфонд виключно для Сил оборони.
Про це під час брифінгу заявив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про підвищення мотивації для військовослужбовців і на це спрямований наш законопроект. Ми маємо і фінансову, і моральну, і матеріальну мотивацію для українського військовослужбовця для того, щоб були заохочені ті, хто бажають іти зараз служити, їм мають бути надані відповідні гарантії, починаючи від гарантії забезпечення по програмі "Збережи солдата" від кевларового шолому і бронежилета до тепловізора і дальноміра, від радіостанції до зброї і боєприпасів", - пояснив Порошенко.
Лідер "ЄС" нагадав, що США виділили пакет допомоги у розмірі $61 млрд, також 50 млрд євро виділив Євросоюз, тому варто продемонструвати ефективність використання кожного цента.
"Друга позиція – це є забезпечення фінансування Збройних Сил України. Я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду нібито про те, що починаючи з вересня місяця немає чим фінансувати воїна, Збройні Сили", - зазначив п'ятий президент.
Порошенко зазначив, що "ЄС" ініціює розгляд законопроєкту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування Збройних Сил, в тому числі доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, мають піти в спецфонд і мають бути спрямовані виключно на фінансування Сил оборони.
"Видатки, які надходять по воєнному збору мають іти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування Сил оборони", – зазначив він, додавши, що також до цього спецфонду пропонується залучити видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО.
"Якщо і цих грошей не вистачить, то уряд має вийти з чесною пропозицією секвестру. І не пов’язані з обороною і соціальними виплатами видатки бюджету сконцентрувати для виконання пріоритетного завдання і це завдання є збереження української держави і фінансування українських Збройних Сил. Ми безумовно наполягаємо, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету були відповідні збільшення податків на гральний бізнес, збільшення акцизів на тютюнові вироби, алкогольні вироби, бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей", - додав лідер політсили.
Порошенко назвав некомпетентними спроби влади підвищити розмір акцизів та воєнного збору для ФОПів, при продажу автомобілів та нерухомості. За його словами, це призведе лише до заморожування інвестиційної, бізнесової діяльності в Україні.
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Достатньо вищої міри із конфіскацією, і у родичів бажано теж конфіскувати все що не співпадає з офіційними доходами.
Тому зє і не бажає до ЄС,НАТО.
Зараз вони туди поїхали підготувати переселеня.
Схоже всі сили чинної влади зараз зосереджені на одному - як пояснити посполитим, чому НЕ ТРЕБА забороняти філію Російської православної церкви в Україні, відому як УПЦ МП.
Причина очевидна. Звісно я не тримав свічку, але характер подій все більше дає припускати, що УПЦ МП погодилася стати УПЦ ОП. Тобто включитися в піар чинної влади. Нічого нового. коли треба протистояти національно-патріотичній частині суспільства, влада завжди бігла до УПЦ МП. Традиційно Україна дуже релігійна і православна церква в Україні підтримку має більшу за топові політичні партії.
Власне, саме тому був так потрібний Томос і українська автокефальна церква.
У чинної влади проблема. Так, ПЦУ всіляко демонструє аполітичність і дистанціюється від всіх парламентських партій, але сама ПЦУ - жива реклама Петра Порошенка, банально тому що він її створив. Це зараз можна просторікувати ніби автокефалія ледь не сама впала нам в руки і що автокефальну церкву ледь не Зеленський збудував - але реальність лишається реальністю. Ім'я Порошенка намертво прив'язане до ПЦУ і цього не змінити. Тому владі зараз конче необхідно наблизити до себе антогоніста ПЦУ - московську УПЦ МП. Власне, процес пішов ще зимою-весною 2023 р
Ви пригадуєте, що Верховна Рада вже навіть проголосувала за відповідний закон у першому читанні? Але нині ми бачимо просто гігабайти словес, чому, мовляв, УПЦ МП забороняти не можна. На цьому питанні об'єдналися Мосійчук, ватник Чаплига, Стефанчук і не менший ватник Дмитрук. В унісон їм співає з за грат російський агент Дубінський. Всі про одне й те саме - заборона УПЦ МП збурить Захід, погіршить становище України в світі і подібне. Тобто коли ВР (читайте - служки) голосувади за заборону УПЦ МП в першому читанні, з Заходом було все чудово - а зараз збурить?
Різноманітні (і явно мотивовані) магістри політології просторікують, що навіть якщо закон про заборону УПЦ МП буде прийнятий, він не діятиме, мовляв - навіщо приймати? А ми запитаємо назустріч - якщо не буде діяти, чого ви так опираєтеся закону? Прийміть і ми все побачимо.
Ідеться, звісно, про законопроект від Європейської Солідарності - саме він різко встав поперек горла водночас і ватникам, і зеленій владі.
На біс зелена ботва почала шарити тезу ніби заборона УПЦ МП "перешкоджатиме відходу УПЦ МП від Москви" і "зриває об'єднання церков". Мовляв (повторюю, не впадіть) Вселенський патріарх може видати УПЦ МП окремий Томос, створити "київський екзархат" і оце типу буде об'єднуватися з ПЦУ.
Але Томос - не квіток на рок-концерт, який дають щоразу новий. Томос видається один раз одній автокефальній церкві. Крапка. Все інше може приєднуватися до ПЦУ окремими приходами і ніяк інакше. Тому всі ці байки про "окремий екзархат" - лише спроби зберегти УПЦ МП в наявному статусі.
Все це було б черговою сутичкою конфесій, якби не одне але - тему про заборону УПЦ МП підняв... Володимир Зеленський. Власною персоною. Він сам виголошував намір заборонити цю філію РПЦ. Нині Зеленському треба дати задню.
Дати задню йому заважає ЄвроСолідарність. Саме тому стільки ниття з боку влади і перешкоджання в ухваленні заборони діяльності цього філіалу фсб в Україні.
Чому цю тему так активно підхопили прихвотні офісу і наближені до них? Бо першим серед підписантів законопроекту стоїть прізвище Порошенка.
А тепер давайте розбиратись:
Дійсно, такий законопроект ще 2 серпня зареєструвала фракція ЄС фактично у повному складі. От тільки є «маленький» нюанс. Законопроект насправді не про виїзд нардепів за кордон, а про ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ військових через 36 місяців. Тобто, ЄС фактично зробила те, що мав зробити уряд, коли обіцяв розробити закон про демобілізацію за кілька тижнів, після прийняття закону про мобілізацію.
І дійсно, там є пункти про виїзд за кордон. Чому це важливо? Бо влада Зеленського перетворила виїзд за кордон на додатковий стимул для своїх депутатів та тих, хто слухняно голосує за «хотєлкі» офісу.
Бо Стефанчук блокує відрядження опозиції як йому заманеться. Бо ті, хто й так має бронь, не можуть повноцінно виконувати свої представницькі функції у комунікації з міжнародними партнерами. А це послаблює позиції України в очах союзників.
Тож маємо черговий доказ, що більшість «обурених» українців так і не навчились читати далі заголовків. А влада досі боїться не лише демобілізації наших воїнів, а й вільного доступу опозиції до спілкування із союзниками.
Висновок: якби хоч хтось відкрив сам проект закону, то кричати "зрада" приводів би не було. А так українці знову радісно гасають по граблях під дудку всіляких медіахвойд.
Банкова надала наказ своїм медіа-проксі вчергове атакувати Петра Олексійовича та членів команди.
Мої джерела повідомили, що від сьогодні в мережі буде з'являтися фейкова інформація ніби-то про відпочинок членів фракції ЄС на курортах; при тому, що всі вони знаходяться і знаходилися на території України, окрім випадків адвокатських міжнародних контактів з керівниками правлячих кіл ЄС та США.