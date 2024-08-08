Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко

"Європейська Солідарність" вимагає ухвалити на засіданні ВР законопроєкти про мотивацію для військових, а також спрямувати всі видатки, передбачені для армії, у спецфонд виключно для Сил оборони.

Про це під час брифінгу заявив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про підвищення мотивації для військовослужбовців і на це спрямований наш законопроект. Ми маємо і фінансову, і моральну, і матеріальну мотивацію для українського військовослужбовця для того, щоб були заохочені ті, хто бажають іти зараз служити, їм мають бути надані відповідні гарантії, починаючи від гарантії забезпечення по програмі "Збережи солдата" від кевларового шолому і бронежилета до тепловізора і дальноміра, від радіостанції до зброї і боєприпасів", - пояснив Порошенко.

Також читайте: Армія потребує захисту, а не інтриг то проти Залужного, то проти Сирського, - Порошенко

Лідер "ЄС" нагадав, що США виділили пакет допомоги у розмірі $61 млрд, також 50 млрд євро виділив Євросоюз, тому варто продемонструвати ефективність використання кожного цента.

"Друга позиція – це є забезпечення фінансування Збройних Сил України. Я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду нібито про те, що починаючи з вересня місяця немає чим фінансувати воїна, Збройні Сили", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що "ЄС" ініціює розгляд законопроєкту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування Збройних Сил, в тому числі доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, мають піти в спецфонд і мають бути спрямовані виключно на фінансування Сил оборони.

Читайте також: Порошенко назвав кроки, які треба терміново зробити в сфері енергетики для проходження опалювального сезону

"Видатки, які надходять по воєнному збору мають іти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування Сил оборони", – зазначив він, додавши, що також до цього спецфонду пропонується залучити видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО.

"Якщо і цих грошей не вистачить, то уряд має вийти з чесною пропозицією секвестру. І не пов’язані з обороною і соціальними виплатами видатки бюджету сконцентрувати для виконання пріоритетного завдання і це завдання є збереження української держави і фінансування українських Збройних Сил. Ми безумовно наполягаємо, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету були відповідні збільшення податків на гральний бізнес, збільшення акцизів на тютюнові вироби, алкогольні вироби, бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей", - додав лідер політсили.

Порошенко назвав некомпетентними спроби влади підвищити розмір акцизів та воєнного збору для ФОПів, при продажу автомобілів та нерухомості. За його словами, це призведе лише до заморожування інвестиційної, бізнесової діяльності в Україні.

Читайте: Підрозділи ТрО отримали партію шин на 7 млн грн. ФОТОрепортаж