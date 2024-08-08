УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4225 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 311 38

Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко

Порошенко закликає ухвалити закони про мотивацію військових

"Європейська Солідарність" вимагає ухвалити на засіданні ВР законопроєкти про мотивацію для військових, а також спрямувати всі видатки, передбачені для армії, у спецфонд виключно для Сил оборони.

Про це під час брифінгу заявив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про підвищення мотивації для військовослужбовців і на це спрямований наш законопроект. Ми маємо і фінансову, і моральну, і матеріальну мотивацію для українського військовослужбовця для того, щоб були заохочені ті, хто бажають іти зараз служити, їм мають бути надані відповідні гарантії, починаючи від гарантії забезпечення по програмі "Збережи солдата" від кевларового шолому і бронежилета до тепловізора і дальноміра, від радіостанції до зброї і боєприпасів", - пояснив Порошенко.

Також читайте: Армія потребує захисту, а не інтриг то проти Залужного, то проти Сирського, - Порошенко

Лідер "ЄС" нагадав, що США виділили пакет допомоги у розмірі $61 млрд, також 50 млрд євро виділив Євросоюз, тому варто продемонструвати ефективність використання кожного цента.

"Друга позиція – це є забезпечення фінансування Збройних Сил України. Я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду нібито про те, що починаючи з вересня місяця немає чим фінансувати воїна, Збройні Сили", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що "ЄС" ініціює розгляд законопроєкту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування Збройних Сил, в тому числі доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, мають піти в спецфонд і мають бути спрямовані виключно на фінансування Сил оборони. 

Читайте також: Порошенко назвав кроки, які треба терміново зробити в сфері енергетики для проходження опалювального сезону

"Видатки, які надходять по воєнному збору мають іти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування Сил оборони", – зазначив він, додавши, що також до цього спецфонду пропонується залучити видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО.

"Якщо і цих грошей не вистачить, то уряд має вийти з чесною пропозицією секвестру. І не пов’язані з обороною і соціальними виплатами видатки бюджету сконцентрувати для виконання пріоритетного завдання і це завдання є збереження української держави і фінансування українських Збройних Сил. Ми безумовно наполягаємо, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету були відповідні збільшення податків на гральний бізнес, збільшення акцизів на тютюнові вироби, алкогольні вироби, бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей", - додав лідер політсили.

Порошенко назвав некомпетентними спроби влади підвищити розмір акцизів та воєнного збору для ФОПів, при продажу автомобілів та нерухомості. За його словами, це призведе лише до заморожування інвестиційної, бізнесової діяльності в Україні.

Читайте: Підрозділи ТрО отримали партію шин на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15161) ЗСУ (7500) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Військові не помічники депутатів,без мотівації обійдуться !!))
показати весь коментар
08.08.2024 11:26
+14
Мотивувати військових наприклад : ввести смертну кару чинушам від маленького до великого - за кражу з держбюджету, або неправомірний заробіток на тендерах , закупівлях - особливо у війсковому секкторі.
показати весь коментар
08.08.2024 11:39
+12
ні,ні спочатку потрібно закон про перетин кордону депутатими та держслужбовцями та іншою піздобратією,особи заморилися,требя відпочити,а у військових і так мотивацій хватає,від штрафів до строків,не небожителі якісь,потерплять
показати весь коментар
08.08.2024 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військові не помічники депутатів,без мотівації обійдуться !!))
показати весь коментар
08.08.2024 11:26 Відповісти
"Жодного голосу проти: у Раді підняли зарплату помічникам нардепів"
показати весь коментар
08.08.2024 12:16 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2024 12:49 Відповісти
Який секвестор.це що заборонити квіточки висаджувати та асфальтувати. мо к1100рай необхідні кондиціонери
показати весь коментар
08.08.2024 11:29 Відповісти
Та ти шо, Петро? Бусифікація-наше всьо.
показати весь коментар
08.08.2024 11:38 Відповісти
Мотивувати військових наприклад : ввести смертну кару чинушам від маленького до великого - за кражу з держбюджету, або неправомірний заробіток на тендерах , закупівлях - особливо у війсковому секкторі.
показати весь коментар
08.08.2024 11:39 Відповісти
Ета другоє.
показати весь коментар
08.08.2024 11:41 Відповісти
"Ввести смертну кару" - це щоби цивілізований світ від нас відвернувся?

Достатньо вищої міри із конфіскацією, і у родичів бажано теж конфіскувати все що не співпадає з офіційними доходами.
показати весь коментар
08.08.2024 11:57 Відповісти
Як в цивіізованих країнах,тільки без ув'язненя.

Тому зє і не бажає до ЄС,НАТО.
показати весь коментар
08.08.2024 12:00 Відповісти
Хоч тисячу законів ухвали. Якщо вони всеодно не виконуватимуться і буде відсутня відповідальність за їх невиконання то гріш їм ціна.
показати весь коментар
08.08.2024 11:43 Відповісти
ні,ні спочатку потрібно закон про перетин кордону депутатими та держслужбовцями та іншою піздобратією,особи заморилися,требя відпочити,а у військових і так мотивацій хватає,від штрафів до строків,не небожителі якісь,потерплять
показати весь коментар
08.08.2024 11:44 Відповісти
Спочатку треба протягнути закон зє-сонцесяйного "про множине гормадянство" всупереч КУ,щоб депутанги і держслужбовці від зє (які і зараз виїздять вільно) могли вільно переселитися з награбованим до теплих країв.

Зараз вони туди поїхали підготувати переселеня.
показати весь коментар
08.08.2024 11:58 Відповісти
***** давно просік цю фішку і просто "купляє" собі контрактників. Але в зеленої гидоти на порядку денному підвищення зарплатні своїм дуполизам-помічникам, а не військовим. Тому навряд чи моносброд підтримає Пороха. Вони слуги іншого народу.
показати весь коментар
08.08.2024 11:57 Відповісти
Тю які претензії можуть бути до 🤡 - ої шобли ...? їм народ України віддав все, своє житт'я і житт'я свої дітей ...Петро, залиш їх нах...хай самі розбираються !
показати весь коментар
08.08.2024 12:04 Відповісти
Але 25% зелені майбутнє не віддавали, і не повинні вигрібати за зебілів.
показати весь коментар
08.08.2024 12:08 Відповісти
Зара гєтьманцев розкаже, що куди піде, та що гроші на армію то є популізм. Він добре вміє, я пам'ятаю його відповідь на подібні пропозиції від 18.02.2022
показати весь коментар
08.08.2024 12:08 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7744 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ : УПЦ МП - ЯК ЗЕЛЕНСЬКОМУ ДАТИ ЗАДНЮ
Схоже всі сили чинної влади зараз зосереджені на одному - як пояснити посполитим, чому НЕ ТРЕБА забороняти філію Російської православної церкви в Україні, відому як УПЦ МП.
Причина очевидна. Звісно я не тримав свічку, але характер подій все більше дає припускати, що УПЦ МП погодилася стати УПЦ ОП. Тобто включитися в піар чинної влади. Нічого нового. коли треба протистояти національно-патріотичній частині суспільства, влада завжди бігла до УПЦ МП. Традиційно Україна дуже релігійна і православна церква в Україні підтримку має більшу за топові політичні партії.
Власне, саме тому був так потрібний Томос і українська автокефальна церква.
У чинної влади проблема. Так, ПЦУ всіляко демонструє аполітичність і дистанціюється від всіх парламентських партій, але сама ПЦУ - жива реклама Петра Порошенка, банально тому що він її створив. Це зараз можна просторікувати ніби автокефалія ледь не сама впала нам в руки і що автокефальну церкву ледь не Зеленський збудував - але реальність лишається реальністю. Ім'я Порошенка намертво прив'язане до ПЦУ і цього не змінити. Тому владі зараз конче необхідно наблизити до себе антогоніста ПЦУ - московську УПЦ МП. Власне, процес пішов ще зимою-весною 2023 р
Ви пригадуєте, що Верховна Рада вже навіть проголосувала за відповідний закон у першому читанні? Але нині ми бачимо просто гігабайти словес, чому, мовляв, УПЦ МП забороняти не можна. На цьому питанні об'єдналися Мосійчук, ватник Чаплига, Стефанчук і не менший ватник Дмитрук. В унісон їм співає з за грат російський агент Дубінський. Всі про одне й те саме - заборона УПЦ МП збурить Захід, погіршить становище України в світі і подібне. Тобто коли ВР (читайте - служки) голосувади за заборону УПЦ МП в першому читанні, з Заходом було все чудово - а зараз збурить?
Різноманітні (і явно мотивовані) магістри політології просторікують, що навіть якщо закон про заборону УПЦ МП буде прийнятий, він не діятиме, мовляв - навіщо приймати? А ми запитаємо назустріч - якщо не буде діяти, чого ви так опираєтеся закону? Прийміть і ми все побачимо.
Ідеться, звісно, про законопроект від Європейської Солідарності - саме він різко встав поперек горла водночас і ватникам, і зеленій владі.
На біс зелена ботва почала шарити тезу ніби заборона УПЦ МП "перешкоджатиме відходу УПЦ МП від Москви" і "зриває об'єднання церков". Мовляв (повторюю, не впадіть) Вселенський патріарх може видати УПЦ МП окремий Томос, створити "київський екзархат" і оце типу буде об'єднуватися з ПЦУ.
Але Томос - не квіток на рок-концерт, який дають щоразу новий. Томос видається один раз одній автокефальній церкві. Крапка. Все інше може приєднуватися до ПЦУ окремими приходами і ніяк інакше. Тому всі ці байки про "окремий екзархат" - лише спроби зберегти УПЦ МП в наявному статусі.
Все це було б черговою сутичкою конфесій, якби не одне але - тему про заборону УПЦ МП підняв... Володимир Зеленський. Власною персоною. Він сам виголошував намір заборонити цю філію РПЦ. Нині Зеленському треба дати задню.
Дати задню йому заважає ЄвроСолідарність. Саме тому стільки ниття з боку влади і перешкоджання в ухваленні заборони діяльності цього філіалу фсб в Україні.
показати весь коментар
08.08.2024 12:09 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/10173 Про внесений в Раду законопроект , який дозволить вільний виїзд за кордон депутатам, суддям, прокурорам, чиновникам та особам, які мають право на відстрочку. Висери із цим заголовком несуться в мережі на всіх парах; особливо на помийках, пригодованих Офісом. А в коментарях просто відкрився портал в пекло.
Чому цю тему так активно підхопили прихвотні офісу і наближені до них? Бо першим серед підписантів законопроекту стоїть прізвище Порошенка.
А тепер давайте розбиратись:
Дійсно, такий законопроект ще 2 серпня зареєструвала фракція ЄС фактично у повному складі. От тільки є «маленький» нюанс. Законопроект насправді не про виїзд нардепів за кордон, а про ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ військових через 36 місяців. Тобто, ЄС фактично зробила те, що мав зробити уряд, коли обіцяв розробити закон про демобілізацію за кілька тижнів, після прийняття закону про мобілізацію.
І дійсно, там є пункти про виїзд за кордон. Чому це важливо? Бо влада Зеленського перетворила виїзд за кордон на додатковий стимул для своїх депутатів та тих, хто слухняно голосує за «хотєлкі» офісу.
Бо Стефанчук блокує відрядження опозиції як йому заманеться. Бо ті, хто й так має бронь, не можуть повноцінно виконувати свої представницькі функції у комунікації з міжнародними партнерами. А це послаблює позиції України в очах союзників.
Тож маємо черговий доказ, що більшість «обурених» українців так і не навчились читати далі заголовків. А влада досі боїться не лише демобілізації наших воїнів, а й вільного доступу опозиції до спілкування із союзниками.
Висновок: якби хоч хтось відкрив сам проект закону, то кричати "зрада" приводів би не було. А так українці знову радісно гасають по граблях під дудку всіляких медіахвойд.
показати весь коментар
08.08.2024 12:25 Відповісти
А может всю эту раду пора поменять,штанишки уже до дырок протерли на мягеньких креслах,особенно этого у которого "финансирование армии это популизм"?
показати весь коментар
08.08.2024 13:23 Відповісти
Їх всіх пересадити потрібно за держзраду
показати весь коментар
09.08.2024 20:59 Відповісти
Щоб ви розуміли, людина,яка прийшла у військо і проходить навчання (місяць-два),отримує зарплату 7000 грн/місяць. Далі,якщо потрапляє на 1-шу лінію оборони (це може бути 1-10 км від фронту),то їй платять близько 24 грн/місяць. А тепер уявіть,що ця людина має дітей,мала бізнес чи досить непогану роботу і тут таке. Зарплата охоронця в супермаркеті з перспективою загинути кожен день. Ті 100К про які всі кажуть отримують хлопці,що місяцями сидять в окопах і то не завжди. Мотивація точно потрібна.
показати весь коментар
08.08.2024 14:48 Відповісти
https://t.me/nusspavlo/17013 NUSS

Банкова надала наказ своїм медіа-проксі вчергове атакувати Петра Олексійовича та членів команди.

Мої джерела повідомили, що від сьогодні в мережі буде з'являтися фейкова інформація ніби-то про відпочинок членів фракції ЄС на курортах; при тому, що всі вони знаходяться і знаходилися на території України, окрім випадків адвокатських міжнародних контактів з керівниками правлячих кіл ЄС та США.
показати весь коментар
08.08.2024 17:20 Відповісти
Потрібно прийняти "Закон про пріоритетність захисту Вітчизни"
показати весь коментар
08.08.2024 19:02 Відповісти
Спочатку закабалив військових, зробив з них кримінальних злочинців, їхнім вертухаям у погонах забезпечив повний картбланш за непряме вбивство підлеглих, знищення військового майна, звільнивши їх від будь-якої відповідальності своїм "бойовим імунітетом", чим розвалив ЗСУ, їхній моральний дух і бажання захищати свою країну у розпал війни з кацапами, а тепер для підняття свого плінтусного рейтингу захотів підняти їм мотивацію. Спочатку прибери своє лайно за собою у законі про оборону та ККУ, тоді вже закликай до чогось позитивного.
показати весь коментар
09.08.2024 21:06 Відповісти
 
 