Підрозділи ТрО отримали партію шин на 7 млн грн. ФОТОрепортаж
Петро Порошенко передав підрозділам територіальної оборони, які виконують бойові завдання на передовій, партію шин на 7 мільйонів гривень.
Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"У 2014-у із шин на Майдані українці зводили барикади. Палаючі колеса летіли на посіпак, які захищали проросійський режим в Україні. Зараз у шин зовсім інша роль - у великій кількості вони потрібні нашим воїнам на фронті", - зауважив Порошенко.
"Коли вантажівки виконують бойові завдання, їздять в умовах бездоріжжя, шини "летять" дуже швидко. І це вважається розкішшю, коли у бригади є запас, щоб оперативно їх замінити", - додав він.
"Із чималим запитом до нас звернулися і підрозділи територіальної оборони. Ми порахували: щоб його закрити на 100%, потрібно витратити 7 мільйонів гривень. Саме на цю суму, без жодних змін, ми закупили близько 600 шин для КРАЗ, УРАЛ, ЗІЛ, МАЗ. Усі вони поїдуть на фронт, у найгарячіші точки, де стоять підрозділи ТрО", - зазначив п’ятий президент України.
"Для нас принципово допомагати територіальній обороні, бо вони не лише відстояли Київ та інші українські міста, а й стали пліч-о-пліч з іншими підрозділами на Сході та Півдні країни", - підкреслив Порошенко.
Представник підрозділів ТрО подякував за допомогу та наголосив на критичній важливості на фронті постійно мати запас засобів для підтримання техніки в робочому стані.
"За нашими спинами не просто колеса. За нашою спиною, з мого досвіду, вчасно вивезені поранені, вчасно доставлені боєприпаси на передову, вчасно доставлене паливо та решта матеріальних засобів, які зараз є безпосередньо на лінії бойових дій", - наголосив військовий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В кожній... ще два роки...
Пробігу п цій війні...
Протектор широкий....
Хто так мислить...
Тому дають по шокам...
Гарно бахає https://t.me/pecherymordora356
https://t.me/padrePoltava/4196 Фотофіксація того, як Порошенко увозить з передової дрони !
Подай заявку, може, заробиш мільон
На закупівлю безпілотних розвідувальних комплексів планують витратити
5, 283 мільйонів доларів.
5 Квітня, 2024
https://mil.in.ua/uk/news/stala-vidoma-vartist-rosijskyh-bezpilotnykiv-supercam-dlya-bilorusi/
Хоч один збагатився?😂
"За нашими спинами не просто колеса. За нашою спиною, з мого досвіду, вчасно вивезені поранені, вчасно доставлені ********** на передову, вчасно доставлене паливо та решта матеріальних засобів, які зараз є безпосередньо на лінії бойових дій", - наголосив військовий. Джерело:
Ну що ви як малі діти!
Хто воює? В абсолютній більшості порохоботи!
То як зє зі слугами,зі своєї кишені, щось нададуть порохоботам?!!! Вони і з бюджету віддавати не хочуть!
Восени 2023 під час передачі чергової допомоги для морської піхоти Петро Олексійович спитав мене яка найбільша проблема в бойовій роботі артилерії, і я відповів що це зокрема російські розвідувальні комплекси типу Zala, Orlan, SuperCam, і відповідно їхні ударні дрони типу Ланцет.
Виявилось, він питав не просто так, і не тільки в мене - бо за кілька місяців з'явився розроблений і збудований за інвестиції Порошенка комплекс РЕБ "Ай-Петрі", який завдяки технології штучного інтелекту знешкоджує всі типи "крил" окупантів, і навіть подавляє навігаційні системи КАБів, що робить його буквально безцінним в умовах переваги ворога в авіації.https://t.me/spravagromad
Тепер десятки комплексів "Ай-Петрі" успішно прикривають наші війська на кількох смугах, і попит на них постійно зростає, виробництво завантажено на кілька місяців наперед.
Ця технократична ефективність Порошенка аномальна для мрійливого українського суспільства, в якому прийнято скуповувати "позітівних" блогерів і журналістів, а не вкладатись в новітні розробки, але вже як є.
Треба продовжувати допомагати, кожен внесок приносить максимальну користь завдяки роботі цієї волонтерської команди на чолі з п'ятим президентом - доведено ще з часів відновлення ППО над Києвом, реформування ЗСУ та реалізації ракетних програм тощо.
Для допомоги на проекти для Справи Громад:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
Кожен українець зараз має не просто вірити в Збройні Сили, а робити все, щоб їм допомогти. Хтось підписує контракт зі Збройними Силами, хтось мобілізується, хтось збирає гроші за кордоном, а хтось робить це в Україні та закуповує величезні обсяги допомоги.
5 600 000 000 - це сума допомоги, з яких 5 000 000 000 - це наші Мариною гроші. І саме на цю суму за останні два з половиною роки ми допомогли Збройним Силам України.
- 27 429 FPV-дронів
- 220 нічних FPV-дронів
- 1500 «Мавіків» (нічних та денних)
- 353 вантажівки DAF
- 11 бронемашин Shield
- 90 БПЛА Poseidon
- 400 квадроциклів
- 1 «Журавель» - робот для евакуації поранених
- 41 екскаватор
- 2 тягача Oshkosh
- 40 Foden
- 3000 «Ванільних цукорків»
- 10 560 шин
- 200 лазне-пральних комплексів
- 69 пересувних авторемонтних майстерень
- 40 моторних човнів
- 40 купольних РЕБів «Шатро»
- 28 засобів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі»
- сотні Starlink
- тисячі радіостанцій
- десятки автобусів
- десятки мобільних шиномонтажних комплексів
- десятки командно-штабних модулів
За весь час ми надали допомогу близько двом сотням військових частин: туди входять і корпуси, і бригади, і полки, і батальйони. Звісно, ми не можемо розповісти про всю допомогу зараз, бо частина допомоги пов'язана з постачанням зброї, посиленням ППО та будівництвом фортифікацій.
Тож і далі набиратимемо темп. Бо, на жаль, донати українців падають, багато фондів скаржаться на це, але не наш. Бо Фонд Порошенка фінансується виключно за рахунок нашої родини, а ми зі Збройними Силами будемо навіть не до кінця, а до нашої Перемоги!