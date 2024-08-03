Підрозділи ТрО отримали партію шин на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав підрозділам територіальної оборони, які виконують бойові завдання на передовій, партію шин на 7 мільйонів гривень.

Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"У 2014-у із шин на Майдані українці зводили барикади. Палаючі колеса летіли на посіпак, які захищали проросійський режим в Україні. Зараз у шин зовсім інша роль - у великій кількості вони потрібні нашим воїнам на фронті", - зауважив Порошенко.

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"Коли вантажівки виконують бойові завдання, їздять в умовах бездоріжжя, шини "летять" дуже швидко. І це вважається розкішшю, коли у бригади є запас, щоб оперативно їх замінити", - додав він.

"Із чималим запитом до нас звернулися і підрозділи територіальної оборони. Ми порахували: щоб його закрити на 100%, потрібно витратити 7 мільйонів гривень. Саме на цю суму, без жодних змін, ми закупили близько 600 шин для КРАЗ, УРАЛ, ЗІЛ, МАЗ. Усі вони поїдуть на фронт, у найгарячіші точки, де стоять підрозділи ТрО", - зазначив п’ятий президент України.

"Для нас принципово допомагати територіальній обороні, бо вони не лише відстояли Київ та інші українські міста, а й стали пліч-о-пліч з іншими підрозділами на Сході та Півдні країни", - підкреслив Порошенко.

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Представник підрозділів ТрО подякував за допомогу та наголосив на критичній важливості на фронті постійно мати запас засобів для підтримання техніки в робочому стані.

"За нашими спинами не просто колеса. За нашою спиною, з мого досвіду, вчасно вивезені поранені, вчасно доставлені боєприпаси на передову, вчасно доставлене паливо та решта матеріальних засобів, які зараз є безпосередньо на лінії бойових дій", - наголосив військовий.