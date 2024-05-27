Збір на пікап для воїнів 172 батальйону ТРО

Військовослужбовці 172 батальйону ТРО просять про допомогу в зборі на пікап для виконання бойових завдань та евакуації.

Про це повідомив воїн Ярослав Ісай, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділ ТРО ,моя рота і волонтери ведемо збір на пікап. Машина потрібна для виконання бойових задач, логістичних операцій та евакуації. Минулі авто були розбиті орковськими градами та FPV дронами під час несення служби на кордоні, на моїй рідній Харківщині", - зазначив він.

Реквізити для допомоги

https://www.instagram.com/reel/C6_N76CNeQT/...

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