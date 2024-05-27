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Новини Війна
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Збір на пікап для воїнів 172 батальйону ТРО

зсу

Військовослужбовці 172 батальйону ТРО просять про допомогу в зборі на пікап для виконання бойових завдань та евакуації.

Про це повідомив воїн Ярослав Ісай, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділ ТРО ,моя рота і волонтери ведемо збір на пікап. Машина потрібна для виконання бойових задач, логістичних операцій та евакуації. Минулі авто були розбиті орковськими градами та FPV дронами під час несення служби на кордоні, на моїй рідній Харківщині", - зазначив він.

Реквізити для допомоги

https://www.instagram.com/reel/C6_N76CNeQT/...

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Автор: 

допомога (8336) збір (334) тероборона (385)


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https://biz.censor.net/news/3491521/firma_slugy_narodu_otrymala_420_milyioniv_na_novu_shkolu_na_borschagivtsi 13:58
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27.05.2024 14:58 Відповісти
Треба у поліцаїв у Києві забрати
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27.05.2024 15:01 Відповісти
Коли поліціянтам дають нові автомобілі, народ збирає на старенькі ЗСУ. Ми дійсно хочемо виграти цю війну?
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27.05.2024 15:03 Відповісти
 
 