Сбор на пикап для воинов 172 батальона ТРО

Военнослужащие 172 батальона ТРО просят о помощи в сборе на пикап для выполнения боевых задач и эвакуации.

Об этом сообщил воин Ярослав Исай, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение ТРО, моя рота и волонтеры ведем сбор на пикап. Машина нужна для выполнения боевых задач, логистических операций и эвакуации. Прошлые авто были разбиты орковскими градами и FPV дронами во время несения службы на границе, на моей родной Харьковщине", - отметил он.

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