РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3022 посетителя онлайн
Новости Война
691 3
помощь (7418) сбор (284) тероборона (328)

Сбор на пикап для воинов 172 батальона ТРО

зсу

Военнослужащие 172 батальона ТРО просят о помощи в сборе на пикап для выполнения боевых задач и эвакуации.

Об этом сообщил воин Ярослав Исай, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение ТРО, моя рота и волонтеры ведем сбор на пикап. Машина нужна для выполнения боевых задач, логистических операций и эвакуации. Прошлые авто были разбиты орковскими градами и FPV дронами во время несения службы на границе, на моей родной Харьковщине", - отметил он.

Реквизиты для помощи

https://www.instagram.com/reel/C6_N76CNeQT/...

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/2YcZWRBgn7

Номер карты банка

5375411211254037

Читайте также: Сбор 280 тыс. грн. на оборудование для 1 танковой бригады: Участники смогут выиграть флаг с автографом Залужного
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://biz.censor.net/news/3491521/firma_slugy_narodu_otrymala_420_milyioniv_na_novu_shkolu_na_borschagivtsi 13:58
показать весь комментарий
27.05.2024 14:58 Ответить
Треба у поліцаїв у Києві забрати
показать весь комментарий
27.05.2024 15:01 Ответить
Коли поліціянтам дають нові автомобілі, народ збирає на старенькі ЗСУ. Ми дійсно хочемо виграти цю війну?
показать весь комментарий
27.05.2024 15:03 Ответить
 
 