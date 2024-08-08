Необходимо принять ряд законов о мотивации военных и обеспечении ВСУ, - Порошенко
"Европейская Солидарность" требует принять на заседании ВР законопроекты о мотивации для военных, а также направить все расходы, предусмотренные для армии, в спецфонд исключительно для Сил обороны.
Об этом во время брифинга заявил лидер политсилы, пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет о повышении мотивации для военнослужащих и на это направлен наш законопроект. Мы имеем и финансовую, и моральную, и материальную мотивацию для украинского военнослужащего для того, чтобы были поощрены те, кто желают идти сейчас служить, им должны быть предоставлены соответствующие гарантии, начиная от гарантии обеспечения по программе "Збережи солдата" от кевларового шлема и бронежилета до тепловизора и дальномера, от радиостанции до оружия и боеприпасов", - пояснил Порошенко.
Лидер "ЕС" напомнил, что США выделили пакет помощи в размере $61 млрд, также 50 млрд евро выделил Евросоюз, поэтому стоит продемонстрировать эффективность использования каждого цента.
"Вторая позиция - это обеспечение финансирования Вооруженных Сил Украины. Я прошу очень трезво воспринимать панические заявления отдельных руководителей комитетов Верховной Рады Украины, отдельных представителей украинского правительства якобы о том, что начиная с сентября месяца нечем финансировать воина, Вооруженные Силы", - отметил пятый президент.
Порошенко отметил, что "ЕС" инициирует рассмотрение законопроекта, который предусматривает, что все расходы, которые напрямую предусмотрены для финансирования Вооруженных Сил, в том числе доходы, которые получает государственный бюджет в виде продажи военных облигаций, должны пойти в спецфонд и должны быть направлены исключительно на финансирование Сил обороны.
"Расходы, которые поступают по военному сбору должны идти исключительно в спецфонд и направлены на финансирование Сил обороны", - отметил он, добавив, что также в этот спецфонд предлагается привлечь расходы, которые были изъяты у местных бюджетов в виде НДФЛ.
"Если и этих денег не хватит, то правительство должно выйти с честным предложением секвестра. И не связанные с обороной и социальными выплатами расходы бюджета сконцентрировать для выполнения приоритетной задачи и эта задача является сохранение украинского государства и финансирование украинских Вооруженных Сил. Мы безусловно настаиваем, чтобы источником повышения доходов государственного бюджета были соответствующие увеличение налогов на игорный бизнес, увеличение акцизов на табачные изделия, алкогольные изделия, потому что именно эти источники точно не приводят к ухудшению уровня жизни людей", - добавил лидер политсилы.
Порошенко назвал некомпетентными попытки власти повысить размер акцизов и военного сбора для ФЛП, при продаже автомобилей и недвижимости. По его словам, это приведет лишь к замораживанию инвестиционной, бизнес-деятельности в Украине.
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Достатньо вищої міри із конфіскацією, і у родичів бажано теж конфіскувати все що не співпадає з офіційними доходами.
Тому зє і не бажає до ЄС,НАТО.
Зараз вони туди поїхали підготувати переселеня.
Схоже всі сили чинної влади зараз зосереджені на одному - як пояснити посполитим, чому НЕ ТРЕБА забороняти філію Російської православної церкви в Україні, відому як УПЦ МП.
Причина очевидна. Звісно я не тримав свічку, але характер подій все більше дає припускати, що УПЦ МП погодилася стати УПЦ ОП. Тобто включитися в піар чинної влади. Нічого нового. коли треба протистояти національно-патріотичній частині суспільства, влада завжди бігла до УПЦ МП. Традиційно Україна дуже релігійна і православна церква в Україні підтримку має більшу за топові політичні партії.
Власне, саме тому був так потрібний Томос і українська автокефальна церква.
У чинної влади проблема. Так, ПЦУ всіляко демонструє аполітичність і дистанціюється від всіх парламентських партій, але сама ПЦУ - жива реклама Петра Порошенка, банально тому що він її створив. Це зараз можна просторікувати ніби автокефалія ледь не сама впала нам в руки і що автокефальну церкву ледь не Зеленський збудував - але реальність лишається реальністю. Ім'я Порошенка намертво прив'язане до ПЦУ і цього не змінити. Тому владі зараз конче необхідно наблизити до себе антогоніста ПЦУ - московську УПЦ МП. Власне, процес пішов ще зимою-весною 2023 р
Ви пригадуєте, що Верховна Рада вже навіть проголосувала за відповідний закон у першому читанні? Але нині ми бачимо просто гігабайти словес, чому, мовляв, УПЦ МП забороняти не можна. На цьому питанні об'єдналися Мосійчук, ватник Чаплига, Стефанчук і не менший ватник Дмитрук. В унісон їм співає з за грат російський агент Дубінський. Всі про одне й те саме - заборона УПЦ МП збурить Захід, погіршить становище України в світі і подібне. Тобто коли ВР (читайте - служки) голосувади за заборону УПЦ МП в першому читанні, з Заходом було все чудово - а зараз збурить?
Різноманітні (і явно мотивовані) магістри політології просторікують, що навіть якщо закон про заборону УПЦ МП буде прийнятий, він не діятиме, мовляв - навіщо приймати? А ми запитаємо назустріч - якщо не буде діяти, чого ви так опираєтеся закону? Прийміть і ми все побачимо.
Ідеться, звісно, про законопроект від Європейської Солідарності - саме він різко встав поперек горла водночас і ватникам, і зеленій владі.
На біс зелена ботва почала шарити тезу ніби заборона УПЦ МП "перешкоджатиме відходу УПЦ МП від Москви" і "зриває об'єднання церков". Мовляв (повторюю, не впадіть) Вселенський патріарх може видати УПЦ МП окремий Томос, створити "київський екзархат" і оце типу буде об'єднуватися з ПЦУ.
Але Томос - не квіток на рок-концерт, який дають щоразу новий. Томос видається один раз одній автокефальній церкві. Крапка. Все інше може приєднуватися до ПЦУ окремими приходами і ніяк інакше. Тому всі ці байки про "окремий екзархат" - лише спроби зберегти УПЦ МП в наявному статусі.
Все це було б черговою сутичкою конфесій, якби не одне але - тему про заборону УПЦ МП підняв... Володимир Зеленський. Власною персоною. Він сам виголошував намір заборонити цю філію РПЦ. Нині Зеленському треба дати задню.
Дати задню йому заважає ЄвроСолідарність. Саме тому стільки ниття з боку влади і перешкоджання в ухваленні заборони діяльності цього філіалу фсб в Україні.
Чому цю тему так активно підхопили прихвотні офісу і наближені до них? Бо першим серед підписантів законопроекту стоїть прізвище Порошенка.
А тепер давайте розбиратись:
Дійсно, такий законопроект ще 2 серпня зареєструвала фракція ЄС фактично у повному складі. От тільки є «маленький» нюанс. Законопроект насправді не про виїзд нардепів за кордон, а про ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ військових через 36 місяців. Тобто, ЄС фактично зробила те, що мав зробити уряд, коли обіцяв розробити закон про демобілізацію за кілька тижнів, після прийняття закону про мобілізацію.
І дійсно, там є пункти про виїзд за кордон. Чому це важливо? Бо влада Зеленського перетворила виїзд за кордон на додатковий стимул для своїх депутатів та тих, хто слухняно голосує за «хотєлкі» офісу.
Бо Стефанчук блокує відрядження опозиції як йому заманеться. Бо ті, хто й так має бронь, не можуть повноцінно виконувати свої представницькі функції у комунікації з міжнародними партнерами. А це послаблює позиції України в очах союзників.
Тож маємо черговий доказ, що більшість «обурених» українців так і не навчились читати далі заголовків. А влада досі боїться не лише демобілізації наших воїнів, а й вільного доступу опозиції до спілкування із союзниками.
Висновок: якби хоч хтось відкрив сам проект закону, то кричати "зрада" приводів би не було. А так українці знову радісно гасають по граблях під дудку всіляких медіахвойд.
Банкова надала наказ своїм медіа-проксі вчергове атакувати Петра Олексійовича та членів команди.
Мої джерела повідомили, що від сьогодні в мережі буде з'являтися фейкова інформація ніби-то про відпочинок членів фракції ЄС на курортах; при тому, що всі вони знаходяться і знаходилися на території України, окрім випадків адвокатських міжнародних контактів з керівниками правлячих кіл ЄС та США.