Необходимо принять ряд законов о мотивации военных и обеспечении ВСУ, - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует принять на заседании ВР законопроекты о мотивации для военных, а также направить все расходы, предусмотренные для армии, в спецфонд исключительно для Сил обороны.

Об этом во время брифинга заявил лидер политсилы, пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о повышении мотивации для военнослужащих и на это направлен наш законопроект. Мы имеем и финансовую, и моральную, и материальную мотивацию для украинского военнослужащего для того, чтобы были поощрены те, кто желают идти сейчас служить, им должны быть предоставлены соответствующие гарантии, начиная от гарантии обеспечения по программе "Збережи солдата" от кевларового шлема и бронежилета до тепловизора и дальномера, от радиостанции до оружия и боеприпасов", - пояснил Порошенко.

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Лидер "ЕС" напомнил, что США выделили пакет помощи в размере $61 млрд, также 50 млрд евро выделил Евросоюз, поэтому стоит продемонстрировать эффективность использования каждого цента.

"Вторая позиция - это обеспечение финансирования Вооруженных Сил Украины. Я прошу очень трезво воспринимать панические заявления отдельных руководителей комитетов Верховной Рады Украины, отдельных представителей украинского правительства якобы о том, что начиная с сентября месяца нечем финансировать воина, Вооруженные Силы", - отметил пятый президент.

Порошенко отметил, что "ЕС" инициирует рассмотрение законопроекта, который предусматривает, что все расходы, которые напрямую предусмотрены для финансирования Вооруженных Сил, в том числе доходы, которые получает государственный бюджет в виде продажи военных облигаций, должны пойти в спецфонд и должны быть направлены исключительно на финансирование Сил обороны.

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"Расходы, которые поступают по военному сбору должны идти исключительно в спецфонд и направлены на финансирование Сил обороны", - отметил он, добавив, что также в этот спецфонд предлагается привлечь расходы, которые были изъяты у местных бюджетов в виде НДФЛ.

"Если и этих денег не хватит, то правительство должно выйти с честным предложением секвестра. И не связанные с обороной и социальными выплатами расходы бюджета сконцентрировать для выполнения приоритетной задачи и эта задача является сохранение украинского государства и финансирование украинских Вооруженных Сил. Мы безусловно настаиваем, чтобы источником повышения доходов государственного бюджета были соответствующие увеличение налогов на игорный бизнес, увеличение акцизов на табачные изделия, алкогольные изделия, потому что именно эти источники точно не приводят к ухудшению уровня жизни людей", - добавил лидер политсилы.

Порошенко назвал некомпетентными попытки власти повысить размер акцизов и военного сбора для ФЛП, при продаже автомобилей и недвижимости. По его словам, это приведет лишь к замораживанию инвестиционной, бизнес-деятельности в Украине.

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