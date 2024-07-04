Армия нуждается в защите, а не интригах то против Залужного, то против Сырского, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко призвал прекратить интриги вокруг командования ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Единственное, чем мы должны сейчас заниматься, - как приблизить Победу. Армия нуждается в защите. Я категорически не воспринимаю, когда разворачиваются интриги: то против Залужного, то против Сырского, то дискредитируют командиров. Если кто-то завидует авторитету, уровню доверия к армии и руководству ВСУ - прошу на фронт. Завоюйте это доверие, как это делает сейчас личный состав ВСУ и силовых подразделений", - подчеркнул он.

"Кто посмеет еще рот открыть на ВСУ - получит решительный ответ. Со всем уважением, но мы не позволим порочить честь наших военных. Мы их защитим. Ничего у вас не получится! А мы продолжаем помогать армии", - добавил лидер политсилы

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