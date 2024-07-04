Армия нуждается в защите, а не интригах то против Залужного, то против Сырского, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко призвал прекратить интриги вокруг командования ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Единственное, чем мы должны сейчас заниматься, - как приблизить Победу. Армия нуждается в защите. Я категорически не воспринимаю, когда разворачиваются интриги: то против Залужного, то против Сырского, то дискредитируют командиров. Если кто-то завидует авторитету, уровню доверия к армии и руководству ВСУ - прошу на фронт. Завоюйте это доверие, как это делает сейчас личный состав ВСУ и силовых подразделений", - подчеркнул он.
"Кто посмеет еще рот открыть на ВСУ - получит решительный ответ. Со всем уважением, но мы не позволим порочить честь наших военных. Мы их защитим. Ничего у вас не получится! А мы продолжаем помогать армии", - добавил лидер политсилы
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Translator
ти про бубочку🤡
https://24tv.ua/zaluzhniy-dlya-the-economist-golovnokomanduvach-rozpoviv-shho_n2423823
чмошник ЗЄльоний 😈
Може, ви знаєте, де він і що робить зараз?
"На Харківщині жахлива спека, плавиться навіть асфальт - на сонці майже 40 градусів. Але коли погодні умови зупиняли нашу команду? Пам'ятаю, як приїжджали до хлопців і під страшною зливою, і в снігопад. Війна не терпить зволікань. Зустрілись із представниками чотирьох бригад: 45 та 47 артилерійськими, 48 інженерною та 77 аеромобільною.
Фортифікації залишаються у пріоритеті. Цього разу один із копачів отримує наша арта. Щоб мати змогу вести прицільний вогонь по позиціях росіян та берегти нашу техніку. Також артилеристи отримують нашого «малюка» - вантажівку FODEN. Відтепер матимуть змогу витягати на безпечну ділянку поламану техніку та якомога швидше повертати її назад у роботу.
І, звісно, хлопці названих бригад отримують від нас з ГО «Справа Громад» 5 прально-душових комплексів.
Інженери та десантники отримали від нас 5 квадроциклів і 11 денних та нічних розвідувальних дронів. В активних боях «Мавіки» можуть бути, фактично, одноразовими, тому ми постійно возимо їх хлопцям.
Зібрали від військових новий список потреб та вже повертаємось до Києва, щоб закуповувати необхідне та планувати наступну поїздку".
Який разючий дисонанс між ставленням до ЗСУ, наших солдатів і командирів в міжнародних партнерів України і в шавок Банкової. На літній сесії ПА ОБСЄ всі без виключення виступаючі, які згадували Україну, захоплювалися героїзмом і високою професійністю нашої Армії. Саме тому і тільки тому нам готові давати зброю.
Натомість, бачимо системну і тривалу дискредитацію ЗСУ і цькування вищого військового керівництва з боку служок, наближених до офісного думвірату. Те, що це не самодіяльність навіженої депутатки- це очевидно. Інакше її б давно вигнали з комітету нацбезпеки. Але вона і досі залишається заступницею керівника комітету, позиціонуючи своє цькування саме як профільну позицію, використовуючи комітетський статус для поїздки підрозділами і втручаючись у військові справи.
Чи є в ЗСУ проблеми? Очевидно. Ми всі чекаємо від Армії більшої злагодженості, координації між підрозділами, поваги до солдата, продуманості операцій і наказів, меншої бюрократії. Й ці речі точно потрібно обговорювати в рамках комітету і парламенту, сприяючи модернізації ЗСУ, наближенню до стандартів НАТО.
Але найбільші проблеми в ЗСУ все ж інші- недокомплектованість підрозділів, недофінасованість тилового забезпечення, відсутність снарядів і дронів, зброї і техніки, відсутність розгалуженої системи захисних споруд. Ось чим би в першу чергу мала б зайнятися влада, це пряма відповідальність уряду.
Критикеса військового керівництва весь час забуває, що всі критиковані нею рішення приймаються на ставці, й головним там є Верховний Головнокомандуючий. Але до дуумвірату в служки питань немає.
Для мене тактика знищення репутації вищого військового керівництва очевидна. Торпеду знову запускають для пошуку винних, аби перекласти відповідальність. Але ця системна дискредитація військових матиме важкі довгострокові наслідки. По перше, це бʼє по репутації ЗСУ, підриває мобілізацію, бо замість героїзувати нашу армію, її системно критикують. По друге, це знецінює подвиг військових і їх жертовність. Вище військове керівництво, на відміну від депутатів, вже 11- ий рік на війні. Й вони не заслужили такого ставлення.
По- третє, це деморалізує самих військових.
Ну, й останнє, як нам будуть давати зброю, якщо наші військові її недостойні?
Зі служкою все зрозуміло, вона співає те, що хочуть чути на Банковій. Але чому мовчать інші слуги? Які ще вчора рукоплескали зігнаним для масовки в ЗСУ бойовим офіцерам для голосування за мобілізацію? Армія - не масовка, діяти з бойовими діями командирами методами інформаційного кілерства дуже ницо. Й окрема для мене тема- сприяння в цьому торпеді з банкової нашим ЗМІ. Журналісти продовжують розкручувати скандальну слугу, надаючи її словам більшої ваги, допомагаючи , аби її заяви виплеснулася за межі соцмереж і широко розійшлися. Ліплять нового Арестовича. Хто відповість за наслідки?