Армія потребує захисту, а не інтриг то проти Залужного, то проти Сирського, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко закликав припинити інтриги навколо командування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Єдине, чим ми маємо зараз перейматися, - як наблизити Перемогу. Армія потребує захисту. Я категорично не сприймаю, коли розгортаються інтриги: то проти Залужного, то проти Сирського, то дискредитують командирів. Якщо хтось заздрить авторитету, рівню довіри до армії і керівництва ЗСУ, прошу на фронт. Завоюйте цю довіру, як це робить зараз особовий склад ЗСУ і силових підрозділів", - наголосив він.

"Хто посміє ще рота відкрити на ЗСУ - отримає рішучу відповідь. З усією повагою, але ми не дозволимо паскудити честь наших військових. Ми їх захистимо. Нічого у вас не вийде! А ми продовжуємо допомагати армії", - додав лідер політсили

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