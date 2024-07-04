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Новини Війна
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Армія потребує захисту, а не інтриг то проти Залужного, то проти Сирського, - Порошенко

Порошенко про інтриги навколо командування ЗСУ

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко закликав припинити інтриги навколо командування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Єдине, чим ми маємо зараз перейматися, - як наблизити Перемогу. Армія потребує захисту. Я категорично не сприймаю, коли розгортаються інтриги: то проти Залужного, то проти Сирського, то дискредитують командирів. Якщо хтось заздрить авторитету, рівню довіри до армії і керівництва ЗСУ, прошу на фронт. Завоюйте цю довіру, як це робить зараз особовий склад ЗСУ і силових підрозділів", - наголосив він.

"Хто посміє ще рота відкрити на ЗСУ - отримає рішучу відповідь. З усією повагою, але ми не дозволимо паскудити честь наших військових. Ми їх захистимо. Нічого у вас не вийде! А ми продовжуємо допомагати армії", - додав лідер політсили

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Автор: 

Порошенко Петро (15192) ЗСУ (7658) Сирський Олександр (642)


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Топ коментарі
+16
Так Говорить Гетьман , а не малоруське чмо.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
+13
Україні потрібен Гетьман !
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04.07.2024 12:09 Відповісти
+10
А чому адміни Цензора у цьому зверненні Порошенка пропустили два важливих слова? Бо https://eurosolidarity.org/2024/07/03/prypynit-czkuvaty-zsu-poroshenko-na-harkivshhyni-zhorstko-zvernuvsya-do-tyh-hto-*********-avtorytet-vijskovyh/ інфа на сайті Європейської Солідарності починається так : "Петро Порошенко, ..., закликав припинити цькування ЗСУ та політичні інтриги навколо військових" (підкреслене виділене - ті самі пропущені слова; виділене - саме так в оригіналі). Тобто, Порошенко вимагає від політиків (сіреч, передовсім від безумної - рупора дермака ЕрЗе) не втручатись в діяльність ЗСУ! Політикам - ще раз - не втручатись. Військові справи мають право обговорювати лише військові; ну, на крайняк - військові кореспонденти, які знаходяться на ЛБЗ!
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04.07.2024 12:08 Відповісти
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ти про бубочку🤡
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04.07.2024 11:59 Відповісти
бєзкутная негодує!
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04.07.2024 11:58 Відповісти
Так Говорить Гетьман , а не малоруське чмо.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
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04.07.2024 12:09 Відповісти
Україні потрібен Порох (с) Залужний.

https://24tv.ua/zaluzhniy-dlya-the-economist-golovnokomanduvach-rozpoviv-shho_n2423823
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04.07.2024 12:13 Відповісти
У клованів вистава без інтриг ніц не варта
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04.07.2024 12:00 Відповісти
а ти у Генерала Залужного питав?

чмошник ЗЄльоний 😈
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04.07.2024 12:11 Відповісти
Особисто я нічого про Залужного не чув давненько. В тому числі про те, що він розпочав роботу послом у Великій Британії.
Може, ви знаєте, де він і що робить зараз?
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04.07.2024 13:01 Відповісти
Щойно на 5-му каналі повідомили: нарешті, вчора, виїхав в Лондон - ЕрЗе дозволив...
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04.07.2024 15:21 Відповісти
А чому адміни Цензора у цьому зверненні Порошенка пропустили два важливих слова? Бо https://eurosolidarity.org/2024/07/03/prypynit-czkuvaty-zsu-poroshenko-na-harkivshhyni-zhorstko-zvernuvsya-do-tyh-hto-*********-avtorytet-vijskovyh/ інфа на сайті Європейської Солідарності починається так : "Петро Порошенко, ..., закликав припинити цькування ЗСУ та політичні інтриги навколо військових" (підкреслене виділене - ті самі пропущені слова; виділене - саме так в оригіналі). Тобто, Порошенко вимагає від політиків (сіреч, передовсім від безумної - рупора дермака ЕрЗе) не втручатись в діяльність ЗСУ! Політикам - ще раз - не втручатись. Військові справи мають право обговорювати лише військові; ну, на крайняк - військові кореспонденти, які знаходяться на ЛБЗ!
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04.07.2024 12:08 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9735 Петро Порошенко :
"На Харківщині жахлива спека, плавиться навіть асфальт - на сонці майже 40 градусів. Але коли погодні умови зупиняли нашу команду? Пам'ятаю, як приїжджали до хлопців і під страшною зливою, і в снігопад. Війна не терпить зволікань. Зустрілись із представниками чотирьох бригад: 45 та 47 артилерійськими, 48 інженерною та 77 аеромобільною.
Фортифікації залишаються у пріоритеті. Цього разу один із копачів отримує наша арта. Щоб мати змогу вести прицільний вогонь по позиціях росіян та берегти нашу техніку. Також артилеристи отримують нашого «малюка» - вантажівку FODEN. Відтепер матимуть змогу витягати на безпечну ділянку поламану техніку та якомога швидше повертати її назад у роботу.
І, звісно, хлопці названих бригад отримують від нас з ГО «Справа Громад» 5 прально-душових комплексів.
Інженери та десантники отримали від нас 5 квадроциклів і 11 денних та нічних розвідувальних дронів. В активних боях «Мавіки» можуть бути, фактично, одноразовими, тому ми постійно возимо їх хлопцям.
Зібрали від військових новий список потреб та вже повертаємось до Києва, щоб закуповувати необхідне та планувати наступну поїздку".
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04.07.2024 12:14 Відповісти
Господи , підтримуй нашу надію , дай Боже нам, не помилитися знову !!!
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04.07.2024 16:32 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/15333 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Який разючий дисонанс між ставленням до ЗСУ, наших солдатів і командирів в міжнародних партнерів України і в шавок Банкової. На літній сесії ПА ОБСЄ всі без виключення виступаючі, які згадували Україну, захоплювалися героїзмом і високою професійністю нашої Армії. Саме тому і тільки тому нам готові давати зброю.
Натомість, бачимо системну і тривалу дискредитацію ЗСУ і цькування вищого військового керівництва з боку служок, наближених до офісного думвірату. Те, що це не самодіяльність навіженої депутатки- це очевидно. Інакше її б давно вигнали з комітету нацбезпеки. Але вона і досі залишається заступницею керівника комітету, позиціонуючи своє цькування саме як профільну позицію, використовуючи комітетський статус для поїздки підрозділами і втручаючись у військові справи.
Чи є в ЗСУ проблеми? Очевидно. Ми всі чекаємо від Армії більшої злагодженості, координації між підрозділами, поваги до солдата, продуманості операцій і наказів, меншої бюрократії. Й ці речі точно потрібно обговорювати в рамках комітету і парламенту, сприяючи модернізації ЗСУ, наближенню до стандартів НАТО.
Але найбільші проблеми в ЗСУ все ж інші- недокомплектованість підрозділів, недофінасованість тилового забезпечення, відсутність снарядів і дронів, зброї і техніки, відсутність розгалуженої системи захисних споруд. Ось чим би в першу чергу мала б зайнятися влада, це пряма відповідальність уряду.
Критикеса військового керівництва весь час забуває, що всі критиковані нею рішення приймаються на ставці, й головним там є Верховний Головнокомандуючий. Але до дуумвірату в служки питань немає.
Для мене тактика знищення репутації вищого військового керівництва очевидна. Торпеду знову запускають для пошуку винних, аби перекласти відповідальність. Але ця системна дискредитація військових матиме важкі довгострокові наслідки. По перше, це бʼє по репутації ЗСУ, підриває мобілізацію, бо замість героїзувати нашу армію, її системно критикують. По друге, це знецінює подвиг військових і їх жертовність. Вище військове керівництво, на відміну від депутатів, вже 11- ий рік на війні. Й вони не заслужили такого ставлення.
По- третє, це деморалізує самих військових.
Ну, й останнє, як нам будуть давати зброю, якщо наші військові її недостойні?
Зі служкою все зрозуміло, вона співає те, що хочуть чути на Банковій. Але чому мовчать інші слуги? Які ще вчора рукоплескали зігнаним для масовки в ЗСУ бойовим офіцерам для голосування за мобілізацію? Армія - не масовка, діяти з бойовими діями командирами методами інформаційного кілерства дуже ницо. Й окрема для мене тема- сприяння в цьому торпеді з банкової нашим ЗМІ. Журналісти продовжують розкручувати скандальну слугу, надаючи її словам більшої ваги, допомагаючи , аби її заяви виплеснулася за межі соцмереж і широко розійшлися. Ліплять нового Арестовича. Хто відповість за наслідки?
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04.07.2024 20:30 Відповісти
 
 