Три комплекса "Ай-Петри" передали подразделениям морской пехоты на юг для защиты от российских БпЛА
Петр Порошенко передал три комплекса противодействия средствам радиотехнической разведки "Ай-Петри" подразделениям морской пехоты, которые защищают украинский юг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
"Это даст нам возможность создать мониторинговый центр на всем направлении и объединить комплексы "Ай-Петри", средства разведки и РЭБ в одну систему. И когда все это будет работать вместе, мы увидим невероятные результаты", - объясняет Порошенко.
Вместе с "Ай-Петри" военным передали пикапы и зарядные станции, чтобы комплексы работали 24/7.
"Для подразделений морской пехоты мы передаем их впервые. "Ай-Петри" уже хорошо показали себя на Покровском, Волчанском и Угледарском направлениях, на Запорожье, и не секрет, что в Сумской области", - написал пятый президент в соцсетях.
"Наша задача, чтобы на всей линии фронта до конца сентября работало уже 50 таких комплексов, что позволит фактически прикрыть 800 - 1000 километров линии соприкосновения. Это значительно усилит нашу работу против вражеских БПЛА и FPV. Есть у них еще некоторые функции, но о них пока не буду рассказывать", - отметил Порошенко.
"Итак, делаем все, чтобы обеспечить рост технологического потенциала наших Вооруженных сил. Каждый должен делать то, что может. Каждый должен быть на своем месте и делать все, чтобы приближать Победу", - резюмирует Порошенко.
Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал собственные средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций достигла 200 млн грн. На фронте уже работают десятки этих комплексов. Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА - "Ланцеты", "Залы", "Орланы" и другие - постоянно угрожают нашим войскам. По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений.
"Это - кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды - программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Моя мечта, чтобы вся полоса обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", - говорит Порошенко.
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У стрічці криком кричать "зверніть увагу не на курський, а на покровський напрямок". Але ніхто з притомних про покровський напрямок не забував! І так, там піпець як важко.
Але!
І ось тепер про моє персональне "але". Я обожнюю в дописах писати фразу "я ж не експерт", яка дає можливість писати саме власні думки, без огляду на статуси та інше.
Так от, за останні сім діб ми відвантажили більше 2000 фпв-дронів та під сотню мавіків саме на покровський напрямок. Просять ще й ще, треба ще й ще. Мільйони фпв-дронів від держави? Не смішіть мою гіпертонію, їй і так тяжко. Фпв-дрони від держави отримують, це факт, але тільки в аптекарських та терапевтичних дозах. Тому - потрібні тисячі дронів, тисячі та тисячі дронів. Окупанти пруть реальними м'ясними штурмами, я спостерігав за кількома в прямому ефірі очима дрона-розвідника. Вони пруть, вони не зважають на втрати. Але фпв їх все ж таки відмінно пригальмовують!
Хочете допомогти на покровському напрямку - донатьте! Або розповсюджуйте пости про волонтерські збори на фпв! Робіть щось фактичне, а не постійний стогін у стрічці!
І особисте. Зовсім моє, власне. Там три бригади ДШВ зараз. Всім трьом ми відвантажили тижневий запас дронів і ми не одні у них помічники. Єнотам важко, єноти скриплять зубами, єноти стогнуть від втоми - але вони дуже активно знищують ворога. Коли все буде добре - я не знаю. Але знаю, що точно буде.
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Разом до перемоги !!
Нащо тобі взагалі щось знати...
"Є три гидотні запахи на фронті: мертвечини, мишей і армійського м'яса.
Це просто треш, чим далі тим гірше. В 22 році і в перші місяці 23 м'ясо, яке ми отримували було основою нашого раціону. Ми харчувалися чудово: якісною свинину з гарніром з якісного філе. М'яса було багато, навіть дуже, тому ми вмовляли волонтерів не привозити нам нічого. А потім покотилося. Спочатку почали видавати надуті водою стегна і окорочка. При чому в цю воду підмішують якусь гидоту, мясо піниться і смердить, так що блювати хочеться. Потім накачана водою почала постачатися і свинина і куряче філе. При чому з кожним місяцем кількість блювотної води в м'ясі збільшується. Без води не надходить не шматочка. Все стало неїстівним. Щоб його приготувати: ми розморожуємо, промиваємо, потім відварюємо, знову промиваємо і вже готуємо. В 2024 ми знову почали просити волонтерів передавати нам харчі...
У мене терпець урвався. Після останього гидотного фаршу з цього м'яса, я вирішила не брати армійські продукти, а їздити на закупи. Бо за армійськими продуктами навіть далі...
Взагалі то, хто мені пояснить, чому чим більше антикорупціонерів приходить працювати в МО чим гіршим стає м'ясо?
Ви, аля-шабуніни антикорупціонери-ухилянти, хоч щось корисне, хоч трошечки для армії зробити можете? Чи тільки бла-бла-бла
Р. S. Від забезпечення МО, на яке уходять скажені гроші моєму підрозділу не потрібно нічого крім бк і м'яса. Все інше в нас за свій кошт.
Бензин і дизель останній раз отримували в 22 році.
Нам не важко скидатися і купувати. Форму, взуття та прибамбаси всі купую сама. Мені, нафік не треба армійське, за бойові можу купити сама кращої якості.
А ось отримувати м'ясо на 2 десятки ротиків особового складу було зручно і значна економія коштів.
Проте зараз через якість, ми лишилися і без м'яса.
Навіщо, питаю, тоді все це забезпечення і мільярди доларів, які на це уходять щорічно?".
сумно, що лише один, але інші - німецькі порноактриси
"Друзі, хелп! Дуже терміново потрібна ваша додаткова допомога!
Світлина в дописі красива. Вантаж шалено корисний і важливий. Крім фпв-дронів, реб-систем та квадроциклів там 5 прально-душових комплексів та наш новий ремонтний контейнер. Про ремонтний контейнер я завтра окремо напишу, адже це початок чергового системного проєкту.
Так, шість контейнерів на причепах поїхали на фронт. А ми залишилися готовими до видачі додаткових комплексів, але без причепів! Я знаю, що писав про причепи вже незліченну кількість разів. Але без них ми не можемо передати вантаж, а кожен причеп коштує 246 тисяч гривень! У понеділок із Європи має стартувати чергова фура із причепами, це 983 875 гривень для оплати! Ми задихаємось, ми не витягуємо і нам потрібна допомога!
Я можу писати зараз епічні чи освітні тези. Можу показувати фотографії побутових умов військовий до/після. Можу. Але тут є ще один момент, який останнім часом почав активно обговорюватись - загальний морально-психологічний стан у різних бригадах. І я не кривлю душею - наявність у бригаді прально-душових комплексів мегапозитивно позначається на цьому моральному та цьому ж психологічному!
От зараз бані їдуть на Покровський напрямок. Так, вони не будуть стояти на лінії зіткнення, але вони вже сьогодні почнуть мити та прати військових, які там, на лінії зіткнення. Відразу, з колес!
Потрібна ваша допомога 🔥🔥🔥
Вона була потрібна минулого тижня, вона потрібна буде і наступного. Але якщо ми в понеділок не сплатимо за причепи, то ціна почне зростати. 5 гривень допоможуть! 100 гривень допоможуть! Будь-яка сума, не існує "маленьких донатів" - все це дозволяє нам забезпечувати бригади ЗСУ!
І якщо ви дочитали до цього місця, то окреме прохання допомогти з поширенням інформації. Змістовний коментар, лайк і репост - це також дуже велика допомога, повірте.
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