Три комплекса "Ай-Петри" передали подразделениям морской пехоты на юг для защиты от российских БпЛА

Петр Порошенко передал три комплекса противодействия средствам радиотехнической разведки "Ай-Петри" подразделениям морской пехоты, которые защищают украинский юг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

"Это даст нам возможность создать мониторинговый центр на всем направлении и объединить комплексы "Ай-Петри", средства разведки и РЭБ в одну систему. И когда все это будет работать вместе, мы увидим невероятные результаты", - объясняет Порошенко.

Вместе с "Ай-Петри" военным передали пикапы и зарядные станции, чтобы комплексы работали 24/7.

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"Для подразделений морской пехоты мы передаем их впервые. "Ай-Петри" уже хорошо показали себя на Покровском, Волчанском и Угледарском направлениях, на Запорожье, и не секрет, что в Сумской области", - написал пятый президент в соцсетях.

"Наша задача, чтобы на всей линии фронта до конца сентября работало уже 50 таких комплексов, что позволит фактически прикрыть 800 - 1000 километров линии соприкосновения. Это значительно усилит нашу работу против вражеских БПЛА и FPV. Есть у них еще некоторые функции, но о них пока не буду рассказывать", - отметил Порошенко.

"Итак, делаем все, чтобы обеспечить рост технологического потенциала наших Вооруженных сил. Каждый должен делать то, что может. Каждый должен быть на своем месте и делать все, чтобы приближать Победу", - резюмирует Порошенко.

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Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал собственные средства в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". Сумма инвестиций достигла 200 млн грн. На фронте уже работают десятки этих комплексов. Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА - "Ланцеты", "Залы", "Орланы" и другие - постоянно угрожают нашим войскам. По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений.

"Это - кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды - программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Моя мечта, чтобы вся полоса обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", - говорит Порошенко.