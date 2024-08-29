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Подразделения, защищающие Покровск, получили FPV-дроны и технику. ФОТО

порошенко у покровську

Петр Порошенко привез партию FPV-дронов и техники для военных в Покровск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня передаем 200 штук бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гондзюка и в придачу 3 "Мавика" и 2 зарядные станции. Еще 205 передаем десантникам из 46-й бригады вместе с 2 станциями "Bluetti", - рассказал Порошенко.

Еще 200 FPV, 3 "Мавики", 6 шин на КамАЗы и купольный РЭБ привезли 16-муотдельному мотопехотному батальону 58-й бригады и спецназовцам Президентской бригады.

порошенко у покровську

150-му разведбату привезли передвижную авторемонтную мастерскую. Еще одну контейнерную мастерскую получил 7-й армейский корпус быстрого реагирования, в состав которого входят десантно-штурмовые и аэромобильные бригады. Также военным отгрузили более 200 FPV-дронов, 6 "Мавиков", технику для питания и связи и 5 квадроциклов для эвакуации раненых.

Порошенко привіз допомогу військовим у Покровськ
Порошенко привіз допомогу військовим у Покровськ

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"Безусловно, Курск очень важен, безусловно, другие направления очень важны. Но я могу сказать, что судьба этих месяцев решается сегодня в Покровске. И от того, будут ли обеспечены наши военные или нет, все зависит", - сказал Порошенко. 

"Я очень хотел бы, чтобы здесь, рядом со мной, были представители ГССЗЗИ, которые несколько месяцев назад забрали средства местных бюджетов, а отчитались и поставили только на 40%. Мы ставим вопрос немедленно вернуть средства. Вся сумма военного сбора и налоги на доходы физических лиц от военных должна зачисляться на счета частей. Которые быстро будут покупать "Мавики", FPV, тяжелые дроны, средства разведки, средства РЭБ", - отметил политик.

Лидер "ЕС" возмутился отсутствием на Покровском направлении необходимых фортификационных сооружений: "Враг должен был быть остановлен за десятки километров от Покровска. Остановлен фортификационными сооружениями, которых и здесь нет. Изъятие НДФЛ у местных громад было неэффективным. Строительство фортификационных сооружений было с нарушениями".

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Автор: 

помощь (7784) Порошенко Петр (19594) Покровск (583)


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Топ комментарии
+20
Дякую!Пане президенте!
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29.08.2024 21:43
+15
https://t.me/Chornovil_official/21796 Тарас Чорновіл застенографував розмову в ефірі Прямого телеканалу :
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
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29.08.2024 21:52
+14
Пане президенте, дякуємо!!!
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29.08.2024 21:49
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Правила форума Совет форумчан
Вот оно, материально-техническое обеспечение, то, которое Сырский приехал "решать".
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29.08.2024 21:36 Ответить
Дякую!Пане президенте!
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29.08.2024 21:43 Ответить
Тим часом зелена банда будує дороги в Дружківці! Не окопи, а дорогу!
https://twitter.com/ua_zinkoviy/status/1828754027536109972
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29.08.2024 22:09 Ответить
Де ті підерасти відповідальні за фортифікації?
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29.08.2024 21:43 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 21:44 Ответить
Спробуй тепер, вирви гроші ПДФО із пазурів Зелених Хапуг.
Ці клєптомани із чого красти на " відновленні доріг" будуть?
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29.08.2024 21:47 Ответить
Пане президенте, дякуємо!!!
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29.08.2024 21:49 Ответить
Не вистачає вас, пане президент. Дуже не вистачає на посаді президента України.
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29.08.2024 21:52 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/21796 Тарас Чорновіл застенографував розмову в ефірі Прямого телеканалу :
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
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29.08.2024 21:52 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/21795 Тарас Чорновіл :
Генерал Іван Якубець усе розклав коротко й чітко. І причини також. Яскравий приклад того, як іноді таке проскакує на каналах, але такого ми не почуємо від медійних осіб чи депутатів які в Україні.
Від себе хіба добавлю - під Покровськом Zе зумів створити не лише ослаблення оборони й дефіцит озброєнь і не тільки відкрив дорогу ворогу, не допустивши створення фортифікацій. Там було сформовано управлінський хаос. Оборону тримають підрозділи різних бригад, не скоординовані між собою. Самі військові ту хаотичну суміш називають "солянкою". Ще починаючи з Очеретиного, саме цей командний хаос і сприяв ворогу в усіх проривах. Зрадницька курська афера лише прискорила процест командного паралічу.
Тут уже й не до Сирського питання. Він слухняно виконує зрадницькі накази одного божевільного. Те, що бачимо під Покровськом - це наслідки діяльності розгромленого ще в лютому Генштабу й абсолютно неадекватного його нового начальника Баргилевича.
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29.08.2024 21:55 Ответить
Якраз слухаю, дивлюся Андрія Дрозду, військового оглядача на садовомазохіському "24". Який лише підтверджує слова генерала Якубця та не суперечить висновкам Тараса Чорновола.
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29.08.2024 21:57 Ответить
Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників

Ні, все просто. Це так як і хотів пуйло. Це здача Донбасу. І на фоні цього, треба було щось приподнести 73%дебілів. Це операція в курській облг.
Бо 73% баранам, пофіг що та на Донбасі. Головне ти подивись, ми в курській області.
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29.08.2024 21:59 Ответить
прикро, шкода, але ареал дятлів великий, навіть серед порохоботів спостерігається...
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30.08.2024 11:25 Ответить
Розумні вороги та дурні друзі, по рівню спричинення шкоди, приблизно однакові А часом "друзі" й переважають Бо від ворога ти завжди очікуєш підступності А від "ніби друга" - НІ! І тому ця шкода сприймається болючіше!
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30.08.2024 12:26 Ответить
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30.08.2024 13:08 Ответить
Вже і не дивуюся такому)
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29.08.2024 21:54 Ответить
Зефани, ви вважаєте, що це неправильна заява?

"Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%.
Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", - зауважив політик."
Джерело:
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29.08.2024 21:56 Ответить
Порошенко хотя бы помогает,а где прежние лидеры страны?
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29.08.2024 22:04 Ответить
Господи за що ти дав нам ,таких 73% ...?!!! Ну хтось, придумайте шоб цих зелених підар* сів скинути !!!!
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29.08.2024 22:25 Ответить
A хто ще може привезти необхідне для військових в трудну годину? Оте, хрипaсте і брехливе може тільки попіритись своїм зaдовбaвших всіх відосом і героїзувaти тaтaрових, єрмaків, шурмів і себе.
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29.08.2024 22:30 Ответить
Ще залишилось , щоб Покровськ отримав підрозділи .
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29.08.2024 22:36 Ответить
Полонений орк сьогодні, це так для розуміння с ким ми воюємо
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29.08.2024 23:06 Ответить
 
 