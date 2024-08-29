Подразделения, защищающие Покровск, получили FPV-дроны и технику. ФОТО
Петр Порошенко привез партию FPV-дронов и техники для военных в Покровск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня передаем 200 штук бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гондзюка и в придачу 3 "Мавика" и 2 зарядные станции. Еще 205 передаем десантникам из 46-й бригады вместе с 2 станциями "Bluetti", - рассказал Порошенко.
Еще 200 FPV, 3 "Мавики", 6 шин на КамАЗы и купольный РЭБ привезли 16-муотдельному мотопехотному батальону 58-й бригады и спецназовцам Президентской бригады.
150-му разведбату привезли передвижную авторемонтную мастерскую. Еще одну контейнерную мастерскую получил 7-й армейский корпус быстрого реагирования, в состав которого входят десантно-штурмовые и аэромобильные бригады. Также военным отгрузили более 200 FPV-дронов, 6 "Мавиков", технику для питания и связи и 5 квадроциклов для эвакуации раненых.
"Безусловно, Курск очень важен, безусловно, другие направления очень важны. Но я могу сказать, что судьба этих месяцев решается сегодня в Покровске. И от того, будут ли обеспечены наши военные или нет, все зависит", - сказал Порошенко.
"Я очень хотел бы, чтобы здесь, рядом со мной, были представители ГССЗЗИ, которые несколько месяцев назад забрали средства местных бюджетов, а отчитались и поставили только на 40%. Мы ставим вопрос немедленно вернуть средства. Вся сумма военного сбора и налоги на доходы физических лиц от военных должна зачисляться на счета частей. Которые быстро будут покупать "Мавики", FPV, тяжелые дроны, средства разведки, средства РЭБ", - отметил политик.
Лидер "ЕС" возмутился отсутствием на Покровском направлении необходимых фортификационных сооружений: "Враг должен был быть остановлен за десятки километров от Покровска. Остановлен фортификационными сооружениями, которых и здесь нет. Изъятие НДФЛ у местных громад было неэффективным. Строительство фортификационных сооружений было с нарушениями".
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Ці клєптомани із чого красти на " відновленні доріг" будуть?
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
Генерал Іван Якубець усе розклав коротко й чітко. І причини також. Яскравий приклад того, як іноді таке проскакує на каналах, але такого ми не почуємо від медійних осіб чи депутатів які в Україні.
Від себе хіба добавлю - під Покровськом Zе зумів створити не лише ослаблення оборони й дефіцит озброєнь і не тільки відкрив дорогу ворогу, не допустивши створення фортифікацій. Там було сформовано управлінський хаос. Оборону тримають підрозділи різних бригад, не скоординовані між собою. Самі військові ту хаотичну суміш називають "солянкою". Ще починаючи з Очеретиного, саме цей командний хаос і сприяв ворогу в усіх проривах. Зрадницька курська афера лише прискорила процест командного паралічу.
Тут уже й не до Сирського питання. Він слухняно виконує зрадницькі накази одного божевільного. Те, що бачимо під Покровськом - це наслідки діяльності розгромленого ще в лютому Генштабу й абсолютно неадекватного його нового начальника Баргилевича.
Ні, все просто. Це так як і хотів пуйло. Це здача Донбасу. І на фоні цього, треба було щось приподнести 73%дебілів. Це операція в курській облг.
Бо 73% баранам, пофіг що та на Донбасі. Головне ти подивись, ми в курській області.
"Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%.
Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", - зауважив політик."
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