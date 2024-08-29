Подразделения, защищающие Покровск, получили FPV-дроны и технику. ФОТО

Петр Порошенко привез партию FPV-дронов и техники для военных в Покровск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня передаем 200 штук бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гондзюка и в придачу 3 "Мавика" и 2 зарядные станции. Еще 205 передаем десантникам из 46-й бригады вместе с 2 станциями "Bluetti", - рассказал Порошенко.

Еще 200 FPV, 3 "Мавики", 6 шин на КамАЗы и купольный РЭБ привезли 16-муотдельному мотопехотному батальону 58-й бригады и спецназовцам Президентской бригады.

150-му разведбату привезли передвижную авторемонтную мастерскую. Еще одну контейнерную мастерскую получил 7-й армейский корпус быстрого реагирования, в состав которого входят десантно-штурмовые и аэромобильные бригады. Также военным отгрузили более 200 FPV-дронов, 6 "Мавиков", технику для питания и связи и 5 квадроциклов для эвакуации раненых.





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"Безусловно, Курск очень важен, безусловно, другие направления очень важны. Но я могу сказать, что судьба этих месяцев решается сегодня в Покровске. И от того, будут ли обеспечены наши военные или нет, все зависит", - сказал Порошенко.

"Я очень хотел бы, чтобы здесь, рядом со мной, были представители ГССЗЗИ, которые несколько месяцев назад забрали средства местных бюджетов, а отчитались и поставили только на 40%. Мы ставим вопрос немедленно вернуть средства. Вся сумма военного сбора и налоги на доходы физических лиц от военных должна зачисляться на счета частей. Которые быстро будут покупать "Мавики", FPV, тяжелые дроны, средства разведки, средства РЭБ", - отметил политик.

Лидер "ЕС" возмутился отсутствием на Покровском направлении необходимых фортификационных сооружений: "Враг должен был быть остановлен за десятки километров от Покровска. Остановлен фортификационными сооружениями, которых и здесь нет. Изъятие НДФЛ у местных громад было неэффективным. Строительство фортификационных сооружений было с нарушениями".

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