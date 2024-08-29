Підрозділи, які захищають Покровськ, отримали FPV-дрони та техніку. ФОТО
Петро Порошенко привіз партію FPV-дронів та техніки для військових у Покровськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні передаємо 200 штук бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гондзюка та на додачу 3 "Мавіки" та 2 зарядні станції. Ще 205 передаємо десантникам із 46-ї бригади разом із 2 станціями "Bluetti", – розповів Порошенко.
Ще 200 FPV, 3 "Мавіки", 6 шин на КАМАЗи та купольний РЕБ привезли 16 окремому мотопіхотному батальйону 58 бригади та спецпризначенцям Президентської бригади.
150-му розвідбату привезли пересувну авторемонтну майстерню. Ще одну контейнерну майстерню отримав 7 армійський корпус швидкого реагування, до складу якого входять десантно-штурмові та аеромобільні бригади. Також військовим відвантажили більше 200 FPV-дронів, 6 "Мавіків", техніку для живлення і зв’язку та 5 квадроциклів для евакуації поранених.
"Безумовно, Курськ дуже важливий, безумовно інші напрямки дуже важливі. Але я можу сказати, що доля цих місяців вирішується сьогодні в Покровську. І від того, чи будуть забезпечені наші військові чи ні, все залежить", – сказав Порошенко. "Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%. Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", – зауважив політик.
Лідер "ЄС" обурився відсутності на Покровському напрямку необхідних фортифікаційних споруд: "ворог мав бути зупинений за десятки кілометрів від Покровська. Зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. Вилучення ПДФО в місцевих громад було неефективним. Будівництво фортифікаційних споруд було з порушеннями".
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Ці клєптомани із чого красти на " відновленні доріг" будуть?
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
Генерал Іван Якубець усе розклав коротко й чітко. І причини також. Яскравий приклад того, як іноді таке проскакує на каналах, але такого ми не почуємо від медійних осіб чи депутатів які в Україні.
Від себе хіба добавлю - під Покровськом Zе зумів створити не лише ослаблення оборони й дефіцит озброєнь і не тільки відкрив дорогу ворогу, не допустивши створення фортифікацій. Там було сформовано управлінський хаос. Оборону тримають підрозділи різних бригад, не скоординовані між собою. Самі військові ту хаотичну суміш називають "солянкою". Ще починаючи з Очеретиного, саме цей командний хаос і сприяв ворогу в усіх проривах. Зрадницька курська афера лише прискорила процест командного паралічу.
Тут уже й не до Сирського питання. Він слухняно виконує зрадницькі накази одного божевільного. Те, що бачимо під Покровськом - це наслідки діяльності розгромленого ще в лютому Генштабу й абсолютно неадекватного його нового начальника Баргилевича.
Ні, все просто. Це так як і хотів пуйло. Це здача Донбасу. І на фоні цього, треба було щось приподнести 73%дебілів. Це операція в курській облг.
Бо 73% баранам, пофіг що та на Донбасі. Головне ти подивись, ми в курській області.
"Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%.
Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", - зауважив політик."
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