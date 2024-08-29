Підрозділи, які захищають Покровськ, отримали FPV-дрони та техніку. ФОТО

Петро Порошенко привіз партію FPV-дронів та техніки для військових у Покровськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні передаємо 200 штук бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гондзюка та на додачу 3 "Мавіки" та 2 зарядні станції. Ще 205 передаємо десантникам із 46-ї бригади разом із 2 станціями "Bluetti", – розповів Порошенко.

Ще 200 FPV, 3 "Мавіки", 6 шин на КАМАЗи та купольний РЕБ привезли 16 окремому мотопіхотному батальйону 58 бригади та спецпризначенцям Президентської бригади.

150-му розвідбату привезли пересувну авторемонтну майстерню. Ще одну контейнерну майстерню отримав 7 армійський корпус швидкого реагування, до складу якого входять десантно-штурмові та аеромобільні бригади. Також військовим відвантажили більше 200 FPV-дронів, 6 "Мавіків", техніку для живлення і зв’язку та 5 квадроциклів для евакуації поранених.





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"Безумовно, Курськ дуже важливий, безумовно інші напрямки дуже важливі. Але я можу сказати, що доля цих місяців вирішується сьогодні в Покровську. І від того, чи будуть забезпечені наші військові чи ні, все залежить", – сказав Порошенко. "Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%. Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", – зауважив політик.

Лідер "ЄС" обурився відсутності на Покровському напрямку необхідних фортифікаційних споруд: "ворог мав бути зупинений за десятки кілометрів від Покровська. Зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. Вилучення ПДФО в місцевих громад було неефективним. Будівництво фортифікаційних споруд було з порушеннями".

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