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Підрозділи, які захищають Покровськ, отримали FPV-дрони та техніку. ФОТО

порошенко у покровську

Петро Порошенко привіз партію FPV-дронів та техніки для військових у Покровськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні передаємо 200 штук бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гондзюка та на додачу 3 "Мавіки" та 2 зарядні станції. Ще 205 передаємо десантникам із 46-ї бригади разом із 2 станціями "Bluetti", – розповів Порошенко.

Ще 200 FPV, 3 "Мавіки", 6 шин на КАМАЗи та купольний РЕБ привезли 16 окремому мотопіхотному батальйону 58 бригади та спецпризначенцям Президентської бригади.

порошенко у покровську

150-му розвідбату привезли пересувну авторемонтну майстерню. Ще одну контейнерну майстерню отримав 7 армійський корпус швидкого реагування, до складу якого входять десантно-штурмові та аеромобільні бригади. Також військовим відвантажили більше 200 FPV-дронів, 6 "Мавіків", техніку для живлення і зв’язку та 5 квадроциклів для евакуації поранених.

Порошенко привіз допомогу військовим у Покровськ
Порошенко привіз допомогу військовим у Покровськ

Дивіться також: 1800 FPV-дронів та будівельну техніку передали захисникам, які боронять Україну на Сході. ФОТОрепортаж

"Безумовно, Курськ дуже важливий, безумовно інші напрямки дуже важливі. Але я можу сказати, що доля цих місяців вирішується сьогодні в Покровську. І від того, чи будуть забезпечені наші військові чи ні, все залежить", – сказав Порошенко. "Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%. Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", – зауважив політик.

Лідер "ЄС" обурився відсутності на Покровському напрямку необхідних фортифікаційних споруд: "ворог мав бути зупинений за десятки кілометрів від Покровська. Зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. Вилучення ПДФО в місцевих громад було неефективним. Будівництво фортифікаційних споруд було з порушеннями".

Дивіться: Порошенко: ТСК з питань фортифікацій за 2,5 місяці так і не розпочала роботу - вимагаємо звільнити голову та змінити статус комісії. ВIДЕО

Автор: 

допомога (8322) Порошенко Петро (15166) Покровськ (615)


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Топ коментарі
+20
Дякую!Пане президенте!
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29.08.2024 21:43
+15
https://t.me/Chornovil_official/21796 Тарас Чорновіл застенографував розмову в ефірі Прямого телеканалу :
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
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29.08.2024 21:52
+14
Пане президенте, дякуємо!!!
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29.08.2024 21:49
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Вот оно, материально-техническое обеспечение, то, которое Сырский приехал "решать".
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Дякую!Пане президенте!
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29.08.2024 21:43 Відповісти
Тим часом зелена банда будує дороги в Дружківці! Не окопи, а дорогу!
https://twitter.com/ua_zinkoviy/status/1828754027536109972
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29.08.2024 22:09 Відповісти
Де ті підерасти відповідальні за фортифікації?
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29.08.2024 21:43 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 21:44 Відповісти
Спробуй тепер, вирви гроші ПДФО із пазурів Зелених Хапуг.
Ці клєптомани із чого красти на " відновленні доріг" будуть?
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29.08.2024 21:47 Відповісти
Пане президенте, дякуємо!!!
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29.08.2024 21:49 Відповісти
Не вистачає вас, пане президент. Дуже не вистачає на посаді президента України.
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29.08.2024 21:52 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/21796 Тарас Чорновіл застенографував розмову в ефірі Прямого телеканалу :
Генерал у відставці Іван Якубець (колишній командувач Аеромобільних військ України):
"-Те шо каже главком і президент, шо Покровськ під контролем це тавтологія. Нема там в них ніякого контролью. Нічого собі просування "часткове" на глибину 2 км. Такі самі проблеми на Торецькому напрямку та інших. Вони нам мізки компасують тим, шо вони шось там на Курщині захопили чи якийсь міст розбомбили. Це все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем які є на Донбасі. А зараз по 2 км по 3 км здаються! Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників. Тоді треба звільняти таких. Алеж там призначили любічиків президента! Це веде до того, шо Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області.
- Я маю зробити застереження пане Іване, що це ваші припущення (журналістка Наталка Фіцич).
- Це не припущення шановна, це аналіз! (Якубець)"
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29.08.2024 21:52 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/21795 Тарас Чорновіл :
Генерал Іван Якубець усе розклав коротко й чітко. І причини також. Яскравий приклад того, як іноді таке проскакує на каналах, але такого ми не почуємо від медійних осіб чи депутатів які в Україні.
Від себе хіба добавлю - під Покровськом Zе зумів створити не лише ослаблення оборони й дефіцит озброєнь і не тільки відкрив дорогу ворогу, не допустивши створення фортифікацій. Там було сформовано управлінський хаос. Оборону тримають підрозділи різних бригад, не скоординовані між собою. Самі військові ту хаотичну суміш називають "солянкою". Ще починаючи з Очеретиного, саме цей командний хаос і сприяв ворогу в усіх проривах. Зрадницька курська афера лише прискорила процест командного паралічу.
Тут уже й не до Сирського питання. Він слухняно виконує зрадницькі накази одного божевільного. Те, що бачимо під Покровськом - це наслідки діяльності розгромленого ще в лютому Генштабу й абсолютно неадекватного його нового начальника Баргилевича.
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29.08.2024 21:55 Відповісти
Якраз слухаю, дивлюся Андрія Дрозду, військового оглядача на садовомазохіському "24". Який лише підтверджує слова генерала Якубця та не суперечить висновкам Тараса Чорновола.
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29.08.2024 21:57 Відповісти
Шо це таке? Це вже бігство! Це або зрада, або небажання, або неспроможність військових начальників

Ні, все просто. Це так як і хотів пуйло. Це здача Донбасу. І на фоні цього, треба було щось приподнести 73%дебілів. Це операція в курській облг.
Бо 73% баранам, пофіг що та на Донбасі. Головне ти подивись, ми в курській області.
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29.08.2024 21:59 Відповісти
прикро, шкода, але ареал дятлів великий, навіть серед порохоботів спостерігається...
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30.08.2024 11:25 Відповісти
Розумні вороги та дурні друзі, по рівню спричинення шкоди, приблизно однакові А часом "друзі" й переважають Бо від ворога ти завжди очікуєш підступності А від "ніби друга" - НІ! І тому ця шкода сприймається болючіше!
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30.08.2024 12:26 Відповісти
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30.08.2024 13:08 Відповісти
Вже і не дивуюся такому)
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29.08.2024 21:54 Відповісти
Зефани, ви вважаєте, що це неправильна заява?

"Я дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДССЗЗІ, які кілька місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%.
Ми ставимо питання негайно повернути кошти. Вся сума воєнного збору і податки на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Які швидко будуть купувати "Мавіки", FPV, важкі дрони, засоби розвідки, засоби РЕБ", - зауважив політик."
Джерело:
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29.08.2024 21:56 Відповісти
Порошенко хотя бы помогает,а где прежние лидеры страны?
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29.08.2024 22:04 Відповісти
Господи за що ти дав нам ,таких 73% ...?!!! Ну хтось, придумайте шоб цих зелених підар* сів скинути !!!!
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29.08.2024 22:25 Відповісти
A хто ще може привезти необхідне для військових в трудну годину? Оте, хрипaсте і брехливе може тільки попіритись своїм зaдовбaвших всіх відосом і героїзувaти тaтaрових, єрмaків, шурмів і себе.
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29.08.2024 22:30 Відповісти
Ще залишилось , щоб Покровськ отримав підрозділи .
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29.08.2024 22:36 Відповісти
Полонений орк сьогодні, це так для розуміння с ким ми воюємо
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29.08.2024 23:06 Відповісти
 
 