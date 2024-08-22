1800 FPV-дронів та будівельну техніку передали захисникам, які боронять Україну на Сході. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав велику партію техніки бригадам, які боронять Україну на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Оборонці отримали 1800 FPV-дронів різних модифікацій, екскаватори, квадроцикли, Мавіки для розвідки, лазне-пральні комплекси. Загальна сума допомоги - 37 млн грн.

Загалом цього разу на фронт везуть 6 квадроциклів - евакуаційні та штурмові, 3 екскаватори-навантажувачі, один із яких піде в центр "Ай-Петрі", 1500 FPV-дронів та бойові частини до них, 100 нічних FPV Stark 8" Intra, 200 нічних самонавідних FPV Джоні 10", 32 DJI Mavic - денних та нічних; два прально-душових комплекси; 12 дизельних генераторів.

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За словами Порошенка, на Покровському напрямку витрати бойових пташок рахуються тисячами на день.

"Тому ми теж не маємо права втомлюватися і зупинятися. Під світлом фар, 24/7 інженерні бригади, cили підтримки будують фортифікації нашою технікою. Ви не уявляєте, скільки життів військових це врятувало і ще врятує. Цього разу веземо воїнам ще три екскаватори-навантажувачі", – зазначив він

П'ятий президент заявив, що навіть техніка не завжди витримує напруження на передовій. Нещодавно в одній з артилерійських бригад зламався ківш – його замінили за 4,5 години.

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