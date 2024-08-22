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1800 FPV-дронів та будівельну техніку передали захисникам, які боронять Україну на Сході. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав велику партію техніки бригадам, які боронять Україну на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Оборонці отримали  1800 FPV-дронів різних модифікацій, екскаватори, квадроцикли, Мавіки для розвідки, лазне-пральні комплекси. Загальна сума допомоги - 37 млн грн.

Загалом цього разу на фронт везуть 6 квадроциклів - евакуаційні та штурмові, 3 екскаватори-навантажувачі, один із яких піде в центр "Ай-Петрі", 1500 FPV-дронів та бойові частини до них, 100 нічних FPV Stark 8" Intra, 200 нічних самонавідних FPV Джоні 10", 32 DJI Mavic - денних та нічних; два прально-душових комплекси; 12 дизельних генераторів.

Читайте: Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Порошенка, на Покровському напрямку витрати бойових пташок рахуються тисячами на день.

"Тому ми теж не маємо права втомлюватися і зупинятися. Під світлом фар, 24/7 інженерні бригади, cили підтримки будують фортифікації нашою технікою. Ви не уявляєте, скільки життів військових це врятувало і ще врятує. Цього разу веземо воїнам ще три екскаватори-навантажувачі", – зазначив він

П'ятий президент заявив, що навіть техніка не завжди витримує напруження на передовій. Нещодавно в одній з артилерійських бригад зламався ківш – його замінили за 4,5 години.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідникам, які беруть участь в операції на Курщині, передали дрони, квадроцикли та іншу техніку. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки

Автор: 

допомога (8341) Порошенко Петро (15171)


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Топ коментарі
+32
А може просто президентом залишити на другий термін ?
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22.08.2024 11:38
+21
Допомога Пороха фронту всім очевидна.
А де допомога Членограя Шашликовича Боневтіка? Чи він вміє тільки красти?
Де мільйон обіцяних дронів від *********** і його уряду?
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22.08.2024 11:35
+19
Петро Олексійовичу, мій Президент!!! Господи Допоможі !!!❤️💛💙 Україні !!!
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22.08.2024 11:35
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Пороха потрібно було міністром МО призначити .ще на початку війни
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22.08.2024 11:35 Відповісти
А може просто президентом залишити на другий термін ?
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22.08.2024 11:38 Відповісти
"мудрий нарід",ще до сьогодні ходить із зачумленими мозгами.Зомбі .
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22.08.2024 11:53 Відповісти
Безфамільний ти що з глузду з'їхав . Порошенко в якогось недорозвинутого клоуна міністром.
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22.08.2024 11:52 Відповісти
Ні це Ти мабуть з'їхав ...Міністром не у "недорозвинутого клоуна "Ві їх має до-хе..а".а міністром для української армії.для ЗСУ
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22.08.2024 11:57 Відповісти
Ага і стане в один ряд з до хєра.
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22.08.2024 12:06 Відповісти
це принцип формування"зелено- рашистського " думання в Україні,для зародження "мудрого наріду" починаючи десь 2016 року, для обирання "зезедента"- ."мудрий нарід",ще до сьогодні ходить із зачумленими мозгами.Зомбі-як бачимо таки так
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22.08.2024 12:28 Відповісти
Ги!😂😂😂😂
У цьому зє-шапітолії відмовляються працювати фахівці,щоб не вимазатися зє-лайном!
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22.08.2024 11:58 Відповісти
В уряді Азарова працював же...
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22.08.2024 12:37 Відповісти
Ги!😂😂
Азаров у порівнянні зє-шапітолієм мародерів/розкрадачів - геній ринкової економіки!
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22.08.2024 14:01 Відповісти
Нахіба ???
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22.08.2024 13:15 Відповісти
Петро Олексійовичу, мій Президент!!! Господи Допоможі !!!❤️💛💙 Україні !!!
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22.08.2024 11:35 Відповісти
Допомога Пороха фронту всім очевидна.
А де допомога Членограя Шашликовича Боневтіка? Чи він вміє тільки красти?
Де мільйон обіцяних дронів від *********** і його уряду?
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22.08.2024 11:35 Відповісти
А треба було забрати в 2018 телепомийку г+г.І був би Президентом.....Нажаль історію не можна переписати! Навряд чи путло пішло би війною при Петрові.
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22.08.2024 11:36 Відповісти
Така помийка була не одна. Легше назвати канали, на яких не було наклепів, брехні, зумисно створених фейків проти багатьох представників тодішньої влади.
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22.08.2024 11:45 Відповісти
Слуга наріду і 95 квартал було саме на каналі г+г...Це була найбільша атака на мозги маргінально -інфантильного населення з яким можна після цього робити що завгодно і як завгодно. Пропаганда вирішує все ! Ядерна зброя в порівнянні з телебаченням це ніщо.
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22.08.2024 11:56 Відповісти
Так! Обрали того,хто називав їх повіями,а їх країну порноакторкою.
Мабуть такі вони і є,ці 73%,бо який поважаючий себе виборець піся цього,повторюючи за уйлом "аби не Порошенко!" обрав зєленого *************?!!
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22.08.2024 12:03 Відповісти
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22.08.2024 11:49 Відповісти
"Вози залізної тарані!" "Піариться" Порох - як тільки може! На "Телебрехун" "монополія" - у "Блазня" ТОму Порошенку залишається лише фронт!
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22.08.2024 11:51 Відповісти
Десь у куточку тихо скавчить зе!

Щира дяка Петру Олексійовичу)
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22.08.2024 11:53 Відповісти
І проводить чергову депіляцію своїх інтімних зон (волося на сраці вже не залишилось). Мабуть.
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22.08.2024 12:06 Відповісти
Шоо, знову ''барига'' піариться?) Зелена чума не встигає за ''Порохом''.
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22.08.2024 12:34 Відповісти
Зате як позитивно впливає на українців отий новий лікувальний канабієс - і всього то потрібно взяти довідку у лікаря і ... все вже добре, яскраво, курськ, перемога, Сходу вже не існує, здача теріторій- не існує. А постачання зброї та техніки на фронти - то хай он барига Порошенко - багато накрав, якшо досі допомогає - десь так думає ота зелена більшість. І тікає за кордон.
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22.08.2024 12:38 Відповісти
А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський? Є свідки?
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22.08.2024 12:42 Відповісти
Лисому дав з"їбатись за кордон, та кримінальну справу не порушив за вивіз грошей налом.
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22.08.2024 13:25 Відповісти
Дякую, Президенте!
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22.08.2024 17:45 Відповісти
 
 