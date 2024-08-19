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Новини Фото Війна
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Розвідникам, які беруть участь в операції на Курщині, передали дрони, квадроцикли та іншу техніку. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на кордон Сумщини передав підрозділам розвідки партію FPV-дронів, Mavic, квадроцикли та іншу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Боєць розвідбату Єнот, який бере участь у військовій операції на території РФ, показав трофейні машини, захоплені у росіян під час рейду, зокрема РСЗВ "Торнадо", БМД та російський міномет 120-мм.

Читайте: Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко

"Тут працюють наші оперативні БПЛА, детектори дронів, FPV. Ми сьогодні передаємо наші традиційні "Мольфари". Це – FPV-дрони найвищої якості з платою ініціації, з дуже крутою батареєю", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що дрони на фронті досі в дефіциті.

"Таких FPV-дронів ми відправляємо по 4000 на місяць. Щоразу це коштує понад півтора мільйона доларів. Витрачаємо на FPV, бо їх зараз дуже не вистачає, якісних не вистачає ще більше. А ми маємо розкіш передавати їх тим, хто використовує максимально ефективно. Тому не спиняємося, продовжуємо роботу", - додав Порошенко.

Також дивіться: Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173) Сумська область (3678)


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Топ коментарі
+13
Дякую пане ПРЕЗИДЕНТЕ!

Як завжди Ваша допомога вкрай вчасна і в потрібному місці!
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19.08.2024 10:59
+13
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.08.2024 11:16
+12
Как говорится , почуствуйте разницу. Кто яйца по 17 гривен покупает для ЗСУ , а кто военное оборудование и технику.
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19.08.2024 11:00
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Дякую пане ПРЕЗИДЕНТЕ!

Як завжди Ваша допомога вкрай вчасна і в потрібному місці!
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19.08.2024 10:59 Відповісти
Как говорится , почуствуйте разницу. Кто яйца по 17 гривен покупает для ЗСУ , а кто военное оборудование и технику.
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19.08.2024 11:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwijjaDv64CIAxUvUVUIHd7UC50QjB16BAgAEAc



https://t.me/oleg_leusenko/28945 Олег Леусенко :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************

Міни та снаряди є.
Їх кишенькові МО, ГШ, якими незаконно керує ОПа ригів, не дають воїнам ЗСУ.
Тримають у полі, щоб потім навести БПЛА своїх бізнес-партнерів.
ЗЕкроти працюють на Z.
ЗЕ здають Україну, тому міни ховають від бійців.
Не дивуйтесь, що на фоні цього нам не допомагатимуть союзники.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************
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19.08.2024 13:30 Відповісти
очікуємо , зокрема:






вони нам розкажуть про піар
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19.08.2024 11:07 Відповісти
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19.08.2024 11:09 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.08.2024 11:16 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3809 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", розповідає про подальші плани організації :
Вантаж допомоги на 35 000 000 гривень для курського напрямку готується - більше 1000 фпв, мавіки, купольні реб, квадроцикли. Але не вистачає 174 000 гривень для оплати перевезення!

Хелп! Ситуація патова. Допоможіть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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19.08.2024 11:18 Відповісти
+
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19.08.2024 14:27 Відповісти
5й президент України Порошенко П.О., як завжди "барижить " для ЗСУ. але потужні видосики від зелені дуже "допомогають" нашим захисникам? це питання до 73% виборців єрьмака.
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19.08.2024 11:39 Відповісти
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19.08.2024 11:52 Відповісти
Люблю Пороха , молюся за його та його команду !!! 😘😘😘
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19.08.2024 12:12 Відповісти
ось коли не треба читати новину, щоб здогадатися хто передає
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19.08.2024 13:16 Відповісти
 
 