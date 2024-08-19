Розвідникам, які беруть участь в операції на Курщині, передали дрони, квадроцикли та іншу техніку. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на кордон Сумщини передав підрозділам розвідки партію FPV-дронів, Mavic, квадроцикли та іншу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Боєць розвідбату Єнот, який бере участь у військовій операції на території РФ, показав трофейні машини, захоплені у росіян під час рейду, зокрема РСЗВ "Торнадо", БМД та російський міномет 120-мм.

Читайте: Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко

"Тут працюють наші оперативні БПЛА, детектори дронів, FPV. Ми сьогодні передаємо наші традиційні "Мольфари". Це – FPV-дрони найвищої якості з платою ініціації, з дуже крутою батареєю", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що дрони на фронті досі в дефіциті.

"Таких FPV-дронів ми відправляємо по 4000 на місяць. Щоразу це коштує понад півтора мільйона доларів. Витрачаємо на FPV, бо їх зараз дуже не вистачає, якісних не вистачає ще більше. А ми маємо розкіш передавати їх тим, хто використовує максимально ефективно. Тому не спиняємося, продовжуємо роботу", - додав Порошенко.

Також дивіться: Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









