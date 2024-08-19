Розвідникам, які беруть участь в операції на Курщині, передали дрони, квадроцикли та іншу техніку. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на кордон Сумщини передав підрозділам розвідки партію FPV-дронів, Mavic, квадроцикли та іншу техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Боєць розвідбату Єнот, який бере участь у військовій операції на території РФ, показав трофейні машини, захоплені у росіян під час рейду, зокрема РСЗВ "Торнадо", БМД та російський міномет 120-мм.
"Тут працюють наші оперативні БПЛА, детектори дронів, FPV. Ми сьогодні передаємо наші традиційні "Мольфари". Це – FPV-дрони найвищої якості з платою ініціації, з дуже крутою батареєю", - зазначив Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що дрони на фронті досі в дефіциті.
"Таких FPV-дронів ми відправляємо по 4000 на місяць. Щоразу це коштує понад півтора мільйона доларів. Витрачаємо на FPV, бо їх зараз дуже не вистачає, якісних не вистачає ще більше. А ми маємо розкіш передавати їх тим, хто використовує максимально ефективно. Тому не спиняємося, продовжуємо роботу", - додав Порошенко.
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https://t.me/oleg_leusenko/28945 Олег Леусенко :
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Міни та снаряди є.
Їх кишенькові МО, ГШ, якими незаконно керує ОПа ригів, не дають воїнам ЗСУ.
Тримають у полі, щоб потім навести БПЛА своїх бізнес-партнерів.
ЗЕкроти працюють на Z.
ЗЕ здають Україну, тому міни ховають від бійців.
Не дивуйтесь, що на фоні цього нам не допомагатимуть союзники.
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вони нам розкажуть про піар
Вантаж допомоги на 35 000 000 гривень для курського напрямку готується - більше 1000 фпв, мавіки, купольні реб, квадроцикли. Але не вистачає 174 000 гривень для оплати перевезення!
Хелп! Ситуація патова. Допоможіть!
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