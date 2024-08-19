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Новости Фото Война
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Разведчикам, участвующим в операции на Курщине, передали дроны, квадроциклы и другую технику. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на границу Сумщины передал подразделениям разведки партию FPV-дронов, Mavic, квадроциклы и другую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Боец разведбата "Енот", который участвует в военной операции на территории РФ, показал трофейные машины, захваченные у россиян во время рейда, в частности РСЗО "Торнадо", БМД и российский миномет 120-мм.

Читайте: Необходимо принять ряд законов о мотивации военных и обеспечении ВСУ, - Порошенко

"Здесь работают наши оперативные БПЛА, детекторы дронов, FPV. Мы сегодня передаем наши традиционные "Мольфары". Это - FPV-дроны высочайшего качества с платой инициации, с очень крутой батареей", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что дроны на фронте до сих пор в дефиците.

"Таких FPV-дронов мы отправляем по 4000 в месяц. Каждый раз это стоит более полутора миллионов долларов. Тратим на FPV, потому что их сейчас очень не хватает, качественных не хватает еще больше. А мы имеем роскошь передавать их тем, кто использует максимально эффективно. Поэтому не останавливаемся, продолжаем работу", - добавил Порошенко.

Также смотрите: Для продвижения на Курском направлении: Порошенко повез FPV-дроны и технику бригадам ВСУ на Сумщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку
Порошенко передав розвідникам, які воюють на Курщині, дрони та техніку

Автор: 

помощь (7801) Порошенко Петр (19600) Сумская область (3125)


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Топ комментарии
+13
Дякую пане ПРЕЗИДЕНТЕ!

Як завжди Ваша допомога вкрай вчасна і в потрібному місці!
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19.08.2024 10:59
+13
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.08.2024 11:16
+12
Как говорится , почуствуйте разницу. Кто яйца по 17 гривен покупает для ЗСУ , а кто военное оборудование и технику.
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19.08.2024 11:00
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Дякую пане ПРЕЗИДЕНТЕ!

Як завжди Ваша допомога вкрай вчасна і в потрібному місці!
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19.08.2024 10:59 Ответить
Как говорится , почуствуйте разницу. Кто яйца по 17 гривен покупает для ЗСУ , а кто военное оборудование и технику.
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19.08.2024 11:00 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwijjaDv64CIAxUvUVUIHd7UC50QjB16BAgAEAc



https://t.me/oleg_leusenko/28945 Олег Леусенко :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************

Міни та снаряди є.
Їх кишенькові МО, ГШ, якими незаконно керує ОПа ригів, не дають воїнам ЗСУ.
Тримають у полі, щоб потім навести БПЛА своїх бізнес-партнерів.
ЗЕкроти працюють на Z.
ЗЕ здають Україну, тому міни ховають від бійців.
Не дивуйтесь, що на фоні цього нам не допомагатимуть союзники.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fukrainiansfirst%2Fstatus%2F1825255174836715857&psig=AOvVaw0EF3-cGm5M8U2dwtGCb39P&ust=1724149588257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************
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19.08.2024 13:30 Ответить
очікуємо , зокрема:






вони нам розкажуть про піар
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19.08.2024 11:07 Ответить
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19.08.2024 11:09 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.08.2024 11:16 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3809 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", розповідає про подальші плани організації :
Вантаж допомоги на 35 000 000 гривень для курського напрямку готується - більше 1000 фпв, мавіки, купольні реб, квадроцикли. Але не вистачає 174 000 гривень для оплати перевезення!

Хелп! Ситуація патова. Допоможіть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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19.08.2024 11:18 Ответить
+
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19.08.2024 14:27 Ответить
5й президент України Порошенко П.О., як завжди "барижить " для ЗСУ. але потужні видосики від зелені дуже "допомогають" нашим захисникам? це питання до 73% виборців єрьмака.
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19.08.2024 11:39 Ответить
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19.08.2024 11:52 Ответить
Люблю Пороха , молюся за його та його команду !!! 😘😘😘
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19.08.2024 12:12 Ответить
ось коли не треба читати новину, щоб здогадатися хто передає
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19.08.2024 13:16 Ответить
 
 