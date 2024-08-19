Разведчикам, участвующим в операции на Курщине, передали дроны, квадроциклы и другую технику. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на границу Сумщины передал подразделениям разведки партию FPV-дронов, Mavic, квадроциклы и другую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Боец разведбата "Енот", который участвует в военной операции на территории РФ, показал трофейные машины, захваченные у россиян во время рейда, в частности РСЗО "Торнадо", БМД и российский миномет 120-мм.

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"Здесь работают наши оперативные БПЛА, детекторы дронов, FPV. Мы сегодня передаем наши традиционные "Мольфары". Это - FPV-дроны высочайшего качества с платой инициации, с очень крутой батареей", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что дроны на фронте до сих пор в дефиците.

"Таких FPV-дронов мы отправляем по 4000 в месяц. Каждый раз это стоит более полутора миллионов долларов. Тратим на FPV, потому что их сейчас очень не хватает, качественных не хватает еще больше. А мы имеем роскошь передавать их тем, кто использует максимально эффективно. Поэтому не останавливаемся, продолжаем работу", - добавил Порошенко.

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