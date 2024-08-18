Для продвижения на Курском направлении: Порошенко повез FPV-дроны и технику бригадам ВСУ на Сумщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко повез очередную партию техники и дронов на границу Сумской области в бригады и батальоны, которые в последние недели эффективно работают на вражеской территории - на Курском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
Экс-президент отметил, что разведчики, десантники, артиллерия и логисты на любом участке фронта нуждаются в поддержке.
"Об этих военных говорят, что они работают на Сумском направлении. Хотя мы хорошо понимаем, что продвигаются они по соседней Курской области. Вполне возможно, в поле их внимания еще несколько областей РФ.
Мы не можем комментировать их работу, но можем продолжать свое дело - помогать. Потому что мы поддерживаем Вооруженные Силы, где бы они ни были", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что утром воскресенья, 18 августа, в направлении украинской границы выехали:
- 12 квадроциклов для штурмовых войск и эвакуации раненых;
- мощный новый экскаватор;
- малыш Foden, который вытаскивает тяжелую бронетехнику;
- стирально-душевые комплексы и автобусы;
- 1205 FPV-дронов с платами инициации;
- 51 дневных и 17 ночных DJI Mavic;
- 9 купольных РЭБ "Шатро" для защиты от вражеских ударных дронов.
Стоимость этой партии помощи для военных - 35 млн грн.
"Вся эта техника сделает свое дело для продвижения наших войск", - подытожил Порошенко.
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