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Для продвижения на Курском направлении: Порошенко повез FPV-дроны и технику бригадам ВСУ на Сумщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко повез очередную партию техники и дронов на границу Сумской области в бригады и батальоны, которые в последние недели эффективно работают на вражеской территории - на Курском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Экс-президент отметил, что разведчики, десантники, артиллерия и логисты на любом участке фронта нуждаются в поддержке.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

"Об этих военных говорят, что они работают на Сумском направлении. Хотя мы хорошо понимаем, что продвигаются они по соседней Курской области. Вполне возможно, в поле их внимания еще несколько областей РФ.
Мы не можем комментировать их работу, но можем продолжать свое дело - помогать. Потому что мы поддерживаем Вооруженные Силы, где бы они ни были", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Сообщается, что утром воскресенья, 18 августа, в направлении украинской границы выехали:

  • 12 квадроциклов для штурмовых войск и эвакуации раненых;
  • мощный новый экскаватор;
  • малыш Foden, который вытаскивает тяжелую бронетехнику;
  • стирально-душевые комплексы и автобусы;
  • 1205 FPV-дронов с платами инициации;
  • 51 дневных и 17 ночных DJI Mavic;
  • 9 купольных РЭБ "Шатро" для защиты от вражеских ударных дронов.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Стоимость этой партии помощи для военных - 35 млн грн.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

"Вся эта техника сделает свое дело для продвижения наших войск", - подытожил Порошенко.

Смотрите также: Новую партию FPV-дронов и техники доставили военным, воюющим на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600) Сумская область (3125) дроны (3912)


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Топ комментарии
+63
Чудова новина. А зелене кодло крім проносу Беззубої що робить?
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18.08.2024 19:03
+57
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18.08.2024 19:05
+45
Все ніяк не заспокоїться Гетьман, "краде й краде"!
ПС. Дякуємо справжньому Президенту України!
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18.08.2024 19:08
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Мені. Бо хлопці з дівчатами захищають мене і мою Батьківщину.
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18.08.2024 21:12 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка! Эта врах рюзкє мір!
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18.08.2024 21:14 Ответить
Ех, якби Порох був президентом, ***** б досі мимрив про мінські угоди...
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18.08.2024 21:44 Ответить
Наче і справді схоже на те ,шо Залужний цей похід з Сірським ,задовго запрограмували ,зайти в зад русні...тому 🤡 у розпачі на морді ліца ...та і дерьмаку сказати нема чого , трохи Порох вніс ясність ...вже легше
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18.08.2024 21:48 Ответить
Понти це у зеопи "срані"у відосіках за твій кошт, а Порох постійно постачає "безпонтів" для ЗСУ та при цьому сам їде та ще все це за власний кошт!
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18.08.2024 23:20 Ответить
Величезна подяка,пане Президент!
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18.08.2024 22:01 Ответить
Хочь хтось, хочь щось передав для ЗСУ з кодли квартал95?! Немає інформації.....
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18.08.2024 23:30 Ответить
Дякую, Президенте!
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19.08.2024 01:04 Ответить
В Україні іноді трапляється "ростовнадону". Тож Порошенка треба берегти , щоб було кому вчасно перехопити булаву.
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19.08.2024 12:44 Ответить
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