Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повіз чергову партію техніки та дронів на кордон Сумської області у бригади і батальйони, які останніми тижнями ефективно працюють на ворожій території – на Курському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
Експрезидент зазначив, що розвідники, десантники, артилерія і логісти на будь-якій ділянці фронту потребують підтримки.
"Про цих військових кажуть, що вони працюють на Сумському напрямку. Хоча ми добре розуміємо, що просуваються вони по сусідній Курщині. Цілком можливо, в полі їхньої уваги ще декілька областей РФ.
Ми не можемо коментувати їхню роботу, але можемо продовжувати свою справу - допомагати. Бо ми підтримуємо Збройні Сили, хоч де вони були б", - написав Порошенко у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що вранці неділі, 18 серпня, у напрямку українського кордону виїхали:
- 12 квадроциклів для штурмових військ та евакуації поранених;
- потужний новий екскаватор;
- малюк Foden, який витягає важку бронетехніку;
- прально-душові комплекси та автобуси;
- 1205 FPV-дронів з платами ініціації;
- 51 денних та 17 нічних DJI Mavic;
- 9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів.
Вартість цієї партії допомоги для військових – 35 млн грн.
"Уся ця техніка зробить свою справу для просування наших військ", - підсумував Порошенко.
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