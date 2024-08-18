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Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повіз чергову партію техніки та дронів на кордон Сумської області у бригади і батальйони, які останніми тижнями ефективно працюють на ворожій території – на Курському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Експрезидент зазначив, що розвідники, десантники, артилерія і логісти на будь-якій ділянці фронту потребують підтримки.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

"Про цих військових кажуть, що вони працюють на Сумському напрямку. Хоча ми добре розуміємо, що просуваються вони по сусідній Курщині. Цілком можливо, в полі їхньої уваги ще декілька областей РФ.
Ми не можемо коментувати їхню роботу, але можемо продовжувати свою справу - допомагати. Бо ми підтримуємо Збройні Сили, хоч де вони були б", - написав Порошенко у своєму Telegram-каналі.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Повідомляється, що вранці неділі, 18 серпня, у напрямку українського кордону виїхали:

  • 12 квадроциклів для штурмових військ та евакуації поранених;
  • потужний новий екскаватор;
  • малюк Foden, який витягає важку бронетехніку;
  • прально-душові комплекси та автобуси;
  • 1205 FPV-дронів з платами ініціації;
  • 51 денних та 17 нічних DJI Mavic;
  • 9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

Вартість цієї партії допомоги для військових – 35 млн грн.

Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину

"Уся ця техніка зробить свою справу для просування наших військ", - підсумував Порошенко.

Дивіться також: Порошенко везе на фронт тисячі FPV-дронів та окопний РЕБ. ФОТО

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173) Сумська область (3674) дрони (4699)


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Топ коментарі
+63
Чудова новина. А зелене кодло крім проносу Беззубої що робить?
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18.08.2024 19:03
+57
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18.08.2024 19:05
+45
Все ніяк не заспокоїться Гетьман, "краде й краде"!
ПС. Дякуємо справжньому Президенту України!
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18.08.2024 19:08
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Мені. Бо хлопці з дівчатами захищають мене і мою Батьківщину.
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18.08.2024 21:12 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка! Эта врах рюзкє мір!
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18.08.2024 21:14 Відповісти
Ех, якби Порох був президентом, ***** б досі мимрив про мінські угоди...
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18.08.2024 21:44 Відповісти
Наче і справді схоже на те ,шо Залужний цей похід з Сірським ,задовго запрограмували ,зайти в зад русні...тому 🤡 у розпачі на морді ліца ...та і дерьмаку сказати нема чого , трохи Порох вніс ясність ...вже легше
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18.08.2024 21:48 Відповісти
Понти це у зеопи "срані"у відосіках за твій кошт, а Порох постійно постачає "безпонтів" для ЗСУ та при цьому сам їде та ще все це за власний кошт!
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18.08.2024 23:20 Відповісти
Величезна подяка,пане Президент!
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18.08.2024 22:01 Відповісти
Хочь хтось, хочь щось передав для ЗСУ з кодли квартал95?! Немає інформації.....
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18.08.2024 23:30 Відповісти
Дякую, Президенте!
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19.08.2024 01:04 Відповісти
В Україні іноді трапляється "ростовнадону". Тож Порошенка треба берегти , щоб було кому вчасно перехопити булаву.
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19.08.2024 12:44 Відповісти
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