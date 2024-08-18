Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повіз чергову партію техніки та дронів на кордон Сумської області у бригади і батальйони, які останніми тижнями ефективно працюють на ворожій території – на Курському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Експрезидент зазначив, що розвідники, десантники, артилерія і логісти на будь-якій ділянці фронту потребують підтримки.

"Про цих військових кажуть, що вони працюють на Сумському напрямку. Хоча ми добре розуміємо, що просуваються вони по сусідній Курщині. Цілком можливо, в полі їхньої уваги ще декілька областей РФ.

Ми не можемо коментувати їхню роботу, але можемо продовжувати свою справу - допомагати. Бо ми підтримуємо Збройні Сили, хоч де вони були б", - написав Порошенко у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що вранці неділі, 18 серпня, у напрямку українського кордону виїхали:

12 квадроциклів для штурмових військ та евакуації поранених;

потужний новий екскаватор;

малюк Foden, який витягає важку бронетехніку;

прально-душові комплекси та автобуси;

1205 FPV-дронів з платами ініціації;

51 денних та 17 нічних DJI Mavic;

9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів.

Вартість цієї партії допомоги для військових – 35 млн грн.

"Уся ця техніка зробить свою справу для просування наших військ", - підсумував Порошенко.

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