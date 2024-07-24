Порошенко везе на фронт тисячі FPV-дронів та окопний РЕБ. ФОТО
Петро Порошенко підготував для бригад ЗСУ чергову партію FPV-дронів, "Мавіків" та засобів окопного РЕБу. Вартість цієї техніки сягає 68 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Військові отримають 134 "Мавіки", майже 300 теплових "Мавіків" та 40 найсучасніших комплексів окопного РЕБу. Також на фронт буде відправлено 3 382 FPV-дрона.
Загалом від початку року Порошенко вже передав у війська 21 тисячу FPV-дронів.
"Яким чином так працює держава, що наші воїни все ще чекають мільйона обіцяних FPV? Де вони ховаються? Вже майже серпень, 8 місяців чекають обіцяного мільйона. Якщо ви кажете, що він десь з’явився, то я вам передам телефони десятків бригад, які пишуть листи з позицій, бо в них FPVшок немає. Тому ми вимушені не зупинятися", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Сподіваюсь прокляття впаде на ваши голови навіки за ваш сволочизм.
Правду кажуть - велике видно з відстані.
де АХМЕТОВ? Пинчук? Тарута? Тимошенко?
мені дуже еклери подобаються.
Сльози ,в порівнянні 1000000,що обіцяв найпотужніший!!!
Ну, от, як для прикладу - касапи. Цінують свого *****... ту ж саму табуретку, яку Березовський зробив сцарем всія лаптєстану...
Не то что Гундосый Лидор, тот ведет себя скромно, все
скумбриив семью