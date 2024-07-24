УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12165 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 988 71

Порошенко везе на фронт тисячі FPV-дронів та окопний РЕБ. ФОТО

Петро Порошенко підготував для бригад ЗСУ чергову партію FPV-дронів, "Мавіків" та засобів окопного РЕБу. Вартість цієї техніки сягає 68 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Дрони від Порошенка для ЗСУ

Військові отримають 134 "Мавіки", майже 300 теплових "Мавіків" та 40 найсучасніших комплексів окопного РЕБу. Також на фронт буде відправлено 3 382 FPV-дрона.

дрони від Порошенка для ЗСУ
дрони від Порошенка для ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": 112-а бригада ТрО отримала сотню FPV-дронів "Мольфар". ФОТО

Загалом від початку року Порошенко вже передав у війська 21 тисячу FPV-дронів.

Дрони від Порошенка для ЗСУ

"Яким чином так працює держава, що наші воїни все ще чекають мільйона обіцяних FPV? Де вони ховаються? Вже майже серпень, 8 місяців чекають обіцяного мільйона. Якщо ви кажете, що він десь з’явився, то я вам передам телефони десятків бригад, які пишуть листи з позицій, бо в них FPVшок немає. Тому ми вимушені не зупинятися", – наголосив Порошенко.

Також дивіться: 27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки

Автор: 

Порошенко Петро (15163) дрони (4636) РЕБ (150)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+64
Повага!
показати весь коментар
24.07.2024 21:36
+57
Дякую пане Президент від всього серця!
Правду кажуть - велике видно з відстані.
показати весь коментар
24.07.2024 21:36
+43
І не забувайте купувати його продукцію., бо це фактично донат на збройні сили.
показати весь коментар
24.07.2024 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повага!
показати весь коментар
24.07.2024 21:36 Відповісти
Тю,от Чегевара Оманський щовечора відосіки для українців крутить,оце потужно !!))
показати весь коментар
24.07.2024 21:42 Відповісти
А сьогодні дав команду пригудованим шашликами журнашлюшкам і позітівним блогерам починати з новою силою лити бруд на Порошенко, відволікаючи нарід 73% від підготовки догорів з кацапами по здачі України.
показати весь коментар
24.07.2024 21:54 Відповісти
А ти, мабуть, з отої подоляківської сотні і мабуть... вже в окопі...з мільоном дронів?
показати весь коментар
24.07.2024 21:39 Відповісти
Порох раз на місяць постачає подібні кацапобойки та реби для ЗСУ!
показати весь коментар
24.07.2024 21:46 Відповісти
Щоб тебе зебілка прикривати? отож бо зебіл, привели в країну повномасштабну, і одразу за спину Пороха і адекватних людей ховаєтеся. Це так по зебільному.
показати весь коментар
24.07.2024 21:57 Відповісти
Тварь ти кончена навіки. Сидиш падаль тут і ще невдоволено чимось. Ти сам скільки, мразіна, на фронт помічи віддав? А твій грінпоц нелох шашликович? Ні копійки! Тільки крав і крав у воінів і у всіх людей в краіні в космичних масштабах. а ти за баланду, мразота, тут ******, утирок. На ваших руках, зеленогнійне бидло, кров сотен тисяч українців, разруха в країні, та зрадницьке тупе керівництво , котре вас же, тупих бидлярів, продає гуртом і в роздріб руснє за копійку.

Сподіваюсь прокляття впаде на ваши голови навіки за ваш сволочизм.
показати весь коментар
24.07.2024 22:40 Відповісти
А що там передає з власних коштів Міша Альбертович Хвьодоров?
показати весь коментар
24.07.2024 21:36 Відповісти
дрони паяє поки на кухні.
показати весь коментар
24.07.2024 21:42 Відповісти
Так у нього ж світла немає!
показати весь коментар
24.07.2024 21:44 Відповісти
Дякую пане Президент від всього серця!
Правду кажуть - велике видно з відстані.
показати весь коментар
24.07.2024 21:36 Відповісти
Жарти, жартами, але Порошенко е единий олигарх України який своїми коштами допомогае ЗСУ.

де АХМЕТОВ? Пинчук? Тарута? Тимошенко?
показати весь коментар
24.07.2024 22:04 Відповісти
Сконцентрую свої донати на фонді Петра Порошенка.
показати весь коментар
24.07.2024 21:37 Відповісти
І не забувайте купувати його продукцію., бо це фактично донат на збройні сили.
показати весь коментар
24.07.2024 21:43 Відповісти
Ну я це роблю вже багато років - продукти РОШЕН то мій вибір в Україні та Польщі.
показати весь коментар
24.07.2024 22:45 Відповісти
Все одно вечірній відосик то значно потужніше, Вава не дасть скиздеть.
показати весь коментар
24.07.2024 21:39 Відповісти
100%!!))
показати весь коментар
24.07.2024 21:44 Відповісти
Не дасть!Нікому іншому! Скіздить сам!
показати весь коментар
24.07.2024 22:09 Відповісти
Який там мільйон дронів ?! Зермаки мусять виконувати оманські угоди.
показати весь коментар
24.07.2024 21:43 Відповісти
Ляльки не спроможні самостійно мислити та діяти!!))
показати весь коментар
24.07.2024 21:46 Відповісти
Не такий Петро, не такий... Дядьку, не те, не так на лижах стоїте, не так ви дядьку летите, не те, не те... (Павло Глазовий, здається). Падлюки 73процентні.
показати весь коментар
24.07.2024 21:44 Відповісти
Ну бл... реву як корова...суки % нах вам той 🤡 був здався ?! ....шо тепер робити , верніть Пороха !!!
показати весь коментар
24.07.2024 21:48 Відповісти
завтра куплю пару піроженок у клятого щоколадного боригі.
мені дуже еклери подобаються.
показати весь коментар
24.07.2024 21:49 Відповісти
Дякую, пане Президенте!!!
показати весь коментар
24.07.2024 21:50 Відповісти
Зате зелені все в зелені офшори тягнуть.
показати весь коментар
24.07.2024 21:58 Відповісти
А Шапітолій везе найкращі побажання від китайських спонсорів РФ.
показати весь коментар
24.07.2024 21:59 Відповісти
21000 дронів від Порошенка.....
Сльози ,в порівнянні 1000000,що обіцяв найпотужніший!!!
показати весь коментар
24.07.2024 22:01 Відповісти
Головне щоб доїхало, а то "наше" кгб-фсб-сбу може й помішати.
показати весь коментар
24.07.2024 22:01 Відповісти
Порошенко сам сопровождает каждый груз на фронт и отчитывается на видео куда,кому,и сколько,так что доставит все лично.
показати весь коментар
24.07.2024 22:54 Відповісти
І скільки вже завіз всього на фронт,не перечислити.
показати весь коментар
24.07.2024 22:05 Відповісти
Апять піарітся барига, хочет наше солнешка свергнуть
показати весь коментар
24.07.2024 22:06 Відповісти
скоріш за все, повномасштабне вторгнення ***** і не сталось би. А з Мінськом-2 Порох і далі би пудрив мізки *****, тим часом розбудовуючи ЗСУ і торуючи шлях України в Євросоюз та в НАТО.
показати весь коментар
24.07.2024 22:13 Відповісти
Я вам більше скажу, ***** би не наважився на вторгнення, взагалі.
показати весь коментар
24.07.2024 22:42 Відповісти
"ми не зупиняємося. Вимагатимемо, щоб держава поліпшила свою роботу. Щоб нарешті парламент вийшов із відпустки й проголосував за заборону московської церкви, за військову підтримку, щоб нарешті розпочався ефективний менеджмент країни. Бо фронт - це пріоритет. Це те, над чим ми всі маємо зараз працювати і разом наближати Перемогу" --https://t.me/PresidentPoroshenko/9986 завершив Порошенко свій пост в Фейсбуку та Телеграмі
показати весь коментар
24.07.2024 22:11 Відповісти
Щоб зебіли бачили. Бо якби в коробках показали, то зебіли сказали б , що то брехня і їх там насправді нема. Дивіться. Хоча вам головне - божа роса з відосиків і оманська брехня.
показати весь коментар
24.07.2024 22:28 Відповісти
Не буду сперечатися, бо знову забанять. Хоча, компьютерна графіка, це велика справа.
показати весь коментар
28.07.2024 18:08 Відповісти
а цього всього могло і не бути якби в2019................
показати весь коментар
24.07.2024 22:13 Відповісти
спробуй це довести типовим подляковим ботам, таким от, яко зебілу ...
показати весь коментар
24.07.2024 22:17 Відповісти
ага, народ, навіть зомбований телемарафетом - завжди правий і розумний.
Ну, от, як для прикладу - касапи. Цінують свого *****... ту ж саму табуретку, яку Березовський зробив сцарем всія лаптєстану...
показати весь коментар
24.07.2024 22:20 Відповісти
Народ 5 років плакав під гнітом Пороха коли навіть на борщовий набір грошей не вистачало, а тут народу пообіцяли поржати плюс захмарні зарплати, вічний мир от і вся формула успіху
показати весь коментар
25.07.2024 00:11 Відповісти
А Зе-команда на бусики для ТЦК коштiв не шкодуе!
показати весь коментар
24.07.2024 22:29 Відповісти
Ага, только наших! Бюджетных денег
показати весь коментар
24.07.2024 22:50 Відповісти
Вот как пиарится!!!!
Не то что Гундосый Лидор, тот ведет себя скромно, все скумбрии в семью
показати весь коментар
24.07.2024 22:37 Відповісти
Повага!
показати весь коментар
24.07.2024 23:00 Відповісти
А тряпчана щєля зі своїми слугами урода - вивозе на офшорні рахунки мільярди.
показати весь коментар
24.07.2024 23:21 Відповісти
ПОТУЖНО!
показати весь коментар
24.07.2024 23:36 Відповісти
Дякую. Я в захваті. Все більше і більше. Дякую, Президенте!
показати весь коментар
25.07.2024 02:01 Відповісти
А навіщо тебе банити??? Хай всі побачать що ти непотріб, який не спроможний купити собі навіть труси!
показати весь коментар
25.07.2024 07:37 Відповісти
це бот з мацковських гнид і тому його у бан.
показати весь коментар
25.07.2024 08:37 Відповісти
Гетьман ніяк не дає спокію зеленій гниді своїми діями. 5й Президент робить все для перемоги України.
показати весь коментар
25.07.2024 08:25 Відповісти
Баригаааааааааааааааааааааааааааааа Зе розважається,єрмак країну грабує,Порох працює і власні кошти вкладає......І все одно Зе хороший.старається .А Порох-барига клятий.
показати весь коментар
25.07.2024 09:44 Відповісти
 
 