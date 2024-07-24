Порошенко везе на фронт тисячі FPV-дронів та окопний РЕБ. ФОТО

Петро Порошенко підготував для бригад ЗСУ чергову партію FPV-дронів, "Мавіків" та засобів окопного РЕБу. Вартість цієї техніки сягає 68 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Військові отримають 134 "Мавіки", майже 300 теплових "Мавіків" та 40 найсучасніших комплексів окопного РЕБу. Також на фронт буде відправлено 3 382 FPV-дрона.





Читайте на "Цензор.НЕТ": 112-а бригада ТрО отримала сотню FPV-дронів "Мольфар". ФОТО

Загалом від початку року Порошенко вже передав у війська 21 тисячу FPV-дронів.

"Яким чином так працює держава, що наші воїни все ще чекають мільйона обіцяних FPV? Де вони ховаються? Вже майже серпень, 8 місяців чекають обіцяного мільйона. Якщо ви кажете, що він десь з’явився, то я вам передам телефони десятків бригад, які пишуть листи з позицій, бо в них FPVшок немає. Тому ми вимушені не зупинятися", – наголосив Порошенко.

Також дивіться: 27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки