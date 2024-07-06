27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки
Петро Порошенко упродовж трьох днів двічі побував на східному фронті і передав великий вантаж дронів та іншої техніки у 27 військових частин. Кожна з них - героїчна, її бійці відзначились у ключових битвах російсько-української війни і зараз тримають фронт на Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Зокрема, 5-а окрема штурмова бригада, яка пройшла Бахмут, звільняла Кліщіївку.
"Тут служить Олександр, заступник командира штурмового батальйону, який до повномасштабки працював у нас, на Roshen. Хлопці замовили FPV - а ми на додачу передали їм Мавіки, у тому числі нічний, і купольний РЕБ", - говорить Порошенко.
"Зустрілися і з оборонцями Авдіївки. Хлопці та дівчата з 110 ОМБр ще з листопада минулого року тримали місто в напівоточенні. Ми завжди допомагаємо тим, хто показує крутий результат. Передали 110-ці FPVшки, Мавіки та РЕБи", - розповів Порошенко.
"А от з 59 мотопіхотною бригадою у нас довга історія. Почалася вона ще 10 років тому, тут, на Сході. Звідси вийшло багато крутих командирів, один із них - заступник Головкома полковник Вадим Сухаревський", - каже пʼятий президент.
"Тут ми зустрілися і з 204-м та 207 батальйоном ТрО Києва. Радий був зустріти тут хлопців, з якими 24 лютого ми зустрілися на Лаврській та робили все, аби очистити Київську область від російських загарбників", - нагадав Порошенко події початку повномасштабного вторгнення.
Хто отримав допомогу?
Загалом допомогу від Фонду Порошенка і волонтерів ГО "Справа Громад" отримали десантники 71-ї, 77-ї, 82-ї, 79-ї бригад, артилеристи 45-ї, 47-ї, 148-ї бригад, танкісти з 17-ї, 204-й і 207-й батальйони ТРО, штурмовики з 5-ї бригади та 1 ОШБ "Да Вінчі", піхотинці 59-ї, 92-ї, 110-ї, 128-ї, 151-ї та Президентської бригад, морпіхи з 36-ї, розвідники з 54-го та 132-го батальйонів, інженери з 48-ї бригади, зенітники (11-й, 14-й, 302-й полки), зв’язківці із 1 РТБр та 43 полку зв’язку.
У підрозділи передали близько сотні "Мавіків", 23 квадроцикли, більше двох тисяч FPV-дронів, з яких понад 500 нічних, 18 комплексів РЕБ ШАТРО 50-1М, 10 прально-душових комплексів, 3 екскаватори, 2 потужних тягача Foden 8*6, авторемонтну майстерню та шиномонтажний комплекс.
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Петро Порошенко: Парад - це не шоу «95 кварталу», військові йдуть на парад не за гроші https://eurosolidarity.org/2019/07/ 14-07-2019
+НАТО
питання: чи хочуть 73% виборців перемоги над россійськими загарбниками?
взагалі, вони знають, чого хочуть?
"Усі ці цифри, всі ці дрони та екскаватори, вся ця колосальна щотижнева допомога - це ваша та Порошенко. Наша команда лише забезпечує логістику цього процесу. Ви не бачите очей воїнів ЗСУ, ви не чуєте їхні слова захоплення та подяки. Все це бачимо та чуємо ми.
І тільки за допомогою ось таких дописів є можливість передати ВАМ від НИХ - дякуємо вам!
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Але без сюрпризів.
Вже пару днів ходжу - підкалую знайомих ФПВшників. Мовляв, у вас же тепер все дивовижно? Держава всім забезпечує - дронами в першу чергу! Ну, відомий військовий сказав же!
У відповідь... Коротше, потрібні збори для ФПВішників і на ФПВ. Тому й збирають кошти чимало волонтерів. А всі волонтери демонструють фото и відео докази своєї дільності - просто аби люди бачили на що витрачені їхні кошти.
Демонструє і "Справа громад".
4000 коптерів всіх типів - з платами ініціації та акумуляторами.
200 коптерів DJI Mavic для роботи вдень.
100 Мавіків обладнаних тепловізорами.
І ще - окопні РЕБи, які захищатимуть наших вояків від ворожих дронів.
Всього - 88,8 мільйонів грн.
Отак ви щойно допомогли фронту. Завдяки вам нашим захисникам стане трохи легше. А наша перемога наблизиться ще трохи. Я у це вірю.
Приєднуйтеся!
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Умєров твій вихід...
Саме страшне, коли починаєш розмовляти(переписуватись) в коментах з отими, як вони себе самі величають "націоналістами" - такої люті, такої зневаги, такого хамського топтання по Порошенко не завжди побачиш навіть серед упоротих ЗЕлохів! Чесно, я не розумію ЩО з ними не так, що вони й досі поводяться, як справжні зомбі - їм що, пороблено?
І зрозумієте велику значну вагу слова в ЗМІ; тим більше - брехливого...
Де її " подвиги" в якості медикині, а не тільки в командуванні каральними zагонами м.аліни?
поскавчи !