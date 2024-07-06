27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки

Петро Порошенко упродовж трьох днів двічі побував на східному фронті і передав великий вантаж дронів та іншої техніки у 27 військових частин. Кожна з них - героїчна, її бійці відзначились у ключових битвах російсько-української війни і зараз тримають фронт на Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Зокрема, 5-а окрема штурмова бригада, яка пройшла Бахмут, звільняла Кліщіївку.

"Тут служить Олександр, заступник командира штурмового батальйону, який до повномасштабки працював у нас, на Roshen. Хлопці замовили FPV - а ми на додачу передали їм Мавіки, у тому числі нічний, і купольний РЕБ", - говорить Порошенко.

"Зустрілися і з оборонцями Авдіївки. Хлопці та дівчата з 110 ОМБр ще з листопада минулого року тримали місто в напівоточенні. Ми завжди допомагаємо тим, хто показує крутий результат. Передали 110-ці FPVшки, Мавіки та РЕБи", - розповів Порошенко.

"А от з 59 мотопіхотною бригадою у нас довга історія. Почалася вона ще 10 років тому, тут, на Сході. Звідси вийшло багато крутих командирів, один із них - заступник Головкома полковник Вадим Сухаревський", - каже пʼятий президент.

"Тут ми зустрілися і з 204-м та 207 батальйоном ТрО Києва. Радий був зустріти тут хлопців, з якими 24 лютого ми зустрілися на Лаврській та робили все, аби очистити Київську область від російських загарбників", - нагадав Порошенко події початку повномасштабного вторгнення.

Також читайте: Потреби фронту зростають: для військових на 90 млн грн придбали 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків та окопні РЕБи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хто отримав допомогу?

Загалом допомогу від Фонду Порошенка і волонтерів ГО "Справа Громад" отримали десантники 71-ї, 77-ї, 82-ї, 79-ї бригад, артилеристи 45-ї, 47-ї, 148-ї бригад, танкісти з 17-ї, 204-й і 207-й батальйони ТРО, штурмовики з 5-ї бригади та 1 ОШБ "Да Вінчі", піхотинці 59-ї, 92-ї, 110-ї, 128-ї, 151-ї та Президентської бригад, морпіхи з 36-ї, розвідники з 54-го та 132-го батальйонів, інженери з 48-ї бригади, зенітники (11-й, 14-й, 302-й полки), зв’язківці із 1 РТБр та 43 полку зв’язку.















У підрозділи передали близько сотні "Мавіків", 23 квадроцикли, більше двох тисяч FPV-дронів, з яких понад 500 нічних, 18 комплексів РЕБ ШАТРО 50-1М, 10 прально-душових комплексів, 3 екскаватори, 2 потужних тягача Foden 8*6, авторемонтну майстерню та шиномонтажний комплекс.