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27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки

Петро Порошенко упродовж трьох днів двічі побував на східному фронті і передав великий вантаж дронів та іншої техніки у 27 військових частин. Кожна з них - героїчна, її бійці відзначились у ключових битвах російсько-української війни і зараз тримають фронт на Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Зокрема, 5-а окрема штурмова бригада, яка пройшла Бахмут, звільняла Кліщіївку.

"Тут служить Олександр, заступник командира штурмового батальйону, який до повномасштабки працював у нас, на Roshen. Хлопці замовили FPV - а ми на додачу передали їм Мавіки, у тому числі нічний, і купольний РЕБ", - говорить Порошенко.

"Зустрілися і з оборонцями Авдіївки. Хлопці та дівчата з 110 ОМБр ще з листопада минулого року тримали місто в напівоточенні. Ми завжди допомагаємо тим, хто показує крутий результат. Передали 110-ці FPVшки, Мавіки та РЕБи", - розповів Порошенко.

"А от з 59 мотопіхотною бригадою у нас довга історія. Почалася вона ще 10 років тому, тут, на Сході. Звідси вийшло багато крутих командирів, один із них - заступник Головкома полковник Вадим Сухаревський", - каже пʼятий президент.

"Тут ми зустрілися і з 204-м та 207 батальйоном ТрО Києва. Радий був зустріти тут хлопців, з якими 24 лютого ми зустрілися на Лаврській та робили все, аби очистити Київську область від російських загарбників", - нагадав Порошенко події початку повномасштабного вторгнення.

Також читайте: Потреби фронту зростають: для військових на 90 млн грн придбали 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків та окопні РЕБи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хто отримав допомогу?

Загалом допомогу від Фонду Порошенка і волонтерів ГО "Справа Громад" отримали десантники 71-ї, 77-ї, 82-ї, 79-ї бригад, артилеристи 45-ї, 47-ї, 148-ї бригад, танкісти з 17-ї, 204-й і 207-й батальйони ТРО, штурмовики з 5-ї бригади та 1 ОШБ "Да Вінчі", піхотинці 59-ї, 92-ї, 110-ї, 128-ї, 151-ї та Президентської бригад, морпіхи з 36-ї, розвідники з 54-го та 132-го батальйонів, інженери з 48-ї бригади, зенітники (11-й, 14-й, 302-й полки), зв’язківці із 1 РТБр та 43 полку зв’язку.

Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту
Порошенко допомога фронту

У підрозділи передали близько сотні "Мавіків", 23 квадроцикли, більше двох тисяч FPV-дронів, з яких понад 500 нічних, 18 комплексів РЕБ ШАТРО 50-1М, 10 прально-душових комплексів, 3 екскаватори, 2 потужних тягача Foden 8*6, авторемонтну майстерню та шиномонтажний комплекс.

Автор: 

благодійність (575) допомога (8449) Порошенко Петро (15193)


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Топ коментарі
+35
Величезна подяка Вам пане Президент!
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06.07.2024 13:21 Відповісти
+31
І як завжди, пан ПРЕЗИДЕНТ, а не отой поц препіздент.
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06.07.2024 13:22 Відповісти
+25
От хай мені що хочуть кажуть але. Армія-Мова-Віра
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06.07.2024 13:28 Відповісти
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Величезна подяка Вам пане Президент!
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06.07.2024 13:21 Відповісти
Гетьман та його військо !

Петро Порошенко: Парад - це не шоу «95 кварталу», військові йдуть на парад не за гроші https://eurosolidarity.org/2019/07/ 14-07-2019

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06.07.2024 14:34 Відповісти
Нажаль, у 2019 році Армія його зрадила проголосував замість Пороха за Гівно.
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06.07.2024 18:16 Відповісти
І як завжди, пан ПРЕЗИДЕНТ, а не отой поц препіздент.
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06.07.2024 13:22 Відповісти
Марадьор-барига-накрові ніяк невгамується!
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06.07.2024 13:26 Відповісти
Так отож! Треба гавкати щоразу вигадливіше, а зеботам уже фантазії бракує.
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06.07.2024 13:27 Відповісти
так зеботам це й напишіть)
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06.07.2024 15:44 Відповісти
Коли нема до чого пристібаться, шукають чужі гроші навіть в одежі
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06.07.2024 17:25 Відповісти
Так ось звідки ти, мільйон державних дронів.
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06.07.2024 13:26 Відповісти
От хай мені що хочуть кажуть але. Армія-Мова-Віра
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06.07.2024 13:28 Відповісти
дійсно нахрін зелебобікамкакаяразніца власна церква, якщо можна спокійно в рпц-кгб ходити.
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06.07.2024 14:32 Відповісти
"каков поп - таков приход (тот самый...)"

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06.07.2024 14:39 Відповісти
а це вже *******, під час війни !!!!!!!!

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06.07.2024 14:55 Відповісти
Какая отвратітєльная рроожа
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07.07.2024 08:16 Відповісти
якби ж обкурився, спокійніше б виглядав, а тут щось з носом пов'язане...
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06.07.2024 15:46 Відповісти
Ні я обнюхався
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06.07.2024 16:55 Відповісти
Ярік іди в пєнь "затопоржом"
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06.07.2024 14:44 Відповісти
+Євросоюз
+НАТО
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06.07.2024 17:00 Відповісти
Головне, не Порошенко..(с)
питання: чи хочуть 73% виборців перемоги над россійськими загарбниками?
взагалі, вони знають, чого хочуть?
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06.07.2024 13:28 Відповісти
Це ІПСО. Чому Петро не привіз в підрозділи асфальт?
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06.07.2024 13:30 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3755 Юрій Бірюков, менеджегр ГО "Справа Громад" :
"Усі ці цифри, всі ці дрони та екскаватори, вся ця колосальна щотижнева допомога - це ваша та Порошенко. Наша команда лише забезпечує логістику цього процесу. Ви не бачите очей воїнів ЗСУ, ви не чуєте їхні слова захоплення та подяки. Все це бачимо та чуємо ми.
І тільки за допомогою ось таких дописів є можливість передати ВАМ від НИХ - дякуємо вам!

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06.07.2024 13:32 Відповісти
Донатю кожний місяц ...Слава ЗСУ які врятував та створив Порошенко !!!🇺🇦❤
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06.07.2024 13:53 Відповісти
зжохни паскуда разом зі своєю скімбрією
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06.07.2024 17:24 Відповісти
Як там погода в підвалі ОП?
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06.07.2024 17:34 Відповісти
от колега в за таких паскуд розказує... Ну так то на фронті! А ця - з підвалу...
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06.07.2024 17:42 Відповісти
Сьомий президент України
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06.07.2024 13:33 Відповісти
А 73 % нікуди не поділися....
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06.07.2024 14:15 Відповісти
Відкрив з надією почитати новину за частину дронів з обіцяного мільйона.
Але без сюрпризів.
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06.07.2024 13:36 Відповісти
У травні місяці з обіцяних зеленским міліона, та ще міністром цифри ще одного міліона - вже повино бути поставлено до ЗСУ десь 800 тисяч різних дронів, дрончиків. ЕС зробила запит до мо України - ну скіки вже поставили ці два тіла - мо дало відповідь - 142 тис дронів і це разом з волонтерскими та іншім світом. Тоб то - кожноденна брехня від гниди продовжується і наберає обертів.
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06.07.2024 15:48 Відповісти
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06.07.2024 13:37 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7641 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в учбовому центрі ЗСУ :
Вже пару днів ходжу - підкалую знайомих ФПВшників. Мовляв, у вас же тепер все дивовижно? Держава всім забезпечує - дронами в першу чергу! Ну, відомий військовий сказав же!
У відповідь... Коротше, потрібні збори для ФПВішників і на ФПВ. Тому й збирають кошти чимало волонтерів. А всі волонтери демонструють фото и відео докази своєї дільності - просто аби люди бачили на що витрачені їхні кошти.
Демонструє і "Справа громад".
4000 коптерів всіх типів - з платами ініціації та акумуляторами.
200 коптерів DJI Mavic для роботи вдень.
100 Мавіків обладнаних тепловізорами.
І ще - окопні РЕБи, які захищатимуть наших вояків від ворожих дронів.
Всього - 88,8 мільйонів грн.

Отак ви щойно допомогли фронту. Завдяки вам нашим захисникам стане трохи легше. А наша перемога наблизиться ще трохи. Я у це вірю.
Приєднуйтеся!

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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06.07.2024 13:39 Відповісти
Коли викинемо на сміття зелений просрочений підгузник?Коли війна закінчиться? Буде запізно. Україні потрібен справжній президент для перемоги. Для програшу є просрочений.
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06.07.2024 13:46 Відповісти
Чекаємо , а що в відповідь надасть Мо Уа і УкрОборонПром Українському Війську ....
Умєров твій вихід...
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06.07.2024 13:46 Відповісти
І шо ви такий невгамовний - дочекайтесь вечора - з'явится не голена морда, під стіким кайфом, і все нам розповість - шо ще одне племя з океанії грізно так підписалось під загрозами для х...ла, міцно, так, тримаючи у руках напів бойьові луки.
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06.07.2024 15:54 Відповісти
А чому у Умєрова завжди такий вираз обдиччя, наче він досі не в темі по чьом яйца в Одесі?! особливо коли ще й в карту треба втупитись?
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07.07.2024 08:28 Відповісти
Дивлячись на те, скільки допомагає Порошенко і його фонд, завжди крутиться в голові питання: "А де ж всі інші, далеко не бідні, дуже колись популярні ліДори - авакови, яценюки, тягнибоки, косаті шмари та помічені "ісусиком" дєЯтєлі?"
Саме страшне, коли починаєш розмовляти(переписуватись) в коментах з отими, як вони себе самі величають "націоналістами" - такої люті, такої зневаги, такого хамського топтання по Порошенко не завжди побачиш навіть серед упоротих ЗЕлохів! Чесно, я не розумію ЩО з ними не так, що вони й досі поводяться, як справжні зомбі - їм що, пороблено?
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06.07.2024 14:03 Відповісти
коли задумаєтесь, чому американці обирають трампа, а не Байдена - згадайте про цих.
І зрозумієте велику значну вагу слова в ЗМІ; тим більше - брехливого...
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06.07.2024 16:23 Відповісти
Звичайна зелена жирна жаба. Бо вони так не можуть.
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07.07.2024 08:25 Відповісти
А де ж така собі "удовиця" Да Вінчі, яка рвала на собі zeлену кофтинку і ридала на усіх телеаналах в праймтайм?
Де її " подвиги" в якості медикині, а не тільки в командуванні каральними zагонами м.аліни?
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06.07.2024 14:22 Відповісти
та зачекай трохи, от будуть вибори в парламент так МАліна удова-наречена каламойська шлюшка знову зявиться на всіх каналах ************
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06.07.2024 14:30 Відповісти
Такі нікуди не діваються. Буде командирицею жіночого штурмового батальйону, в марафонє покажуть.
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07.07.2024 08:23 Відповісти
Хочу сказать откровенно. При всем моём желании не будет Порошенко президентом. У нас в полку бани от пороха,тягачи от пороха,и много плюшек от пороха. Но моется боец в бане,без Порошенко мылся бы в ведре,говорю спасибо Пороху ,реально жизни спасает,а он мне заявляет ,,а ты знаешь сколько он украл?,, Я говорю ты в сосну ******** воен или у тебя ***** глаза повылазилы? А он мне про мародёрство и Минск. И его поддержали а мне пришлось с пеной у рта доказывать ,чуть до рукоприкладства не дошло. Отсюда вывод 73 никуда не делись и не денуться. Ну а нам свое робить. И от души благодарность наверное самому лучшему президенту Украины который был.
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06.07.2024 14:24 Відповісти
Згодна 💯%...просто у таких є хроничний ген ,вс* усь але не скорюсь ...вибрали 🤡 ...тепер хай воюють ...
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06.07.2024 14:33 Відповісти
Теж засвідчу про подібне.
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06.07.2024 15:08 Відповісти
Клятий баріга все ніяк зупинитись не може
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06.07.2024 14:28 Відповісти
Після заголовку писати про Порошенка було не обов'язково. І так зрозуміло, хто "піариться", а хто трудиться на відосному фронті.
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06.07.2024 14:30 Відповісти
Зе сейчас устанавливает мир во Вселенной. Ему не до фронта.
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06.07.2024 15:40 Відповісти
ну поскавчи !
поскавчи !
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06.07.2024 15:07 Відповісти
Честь!
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06.07.2024 16:45 Відповісти
Дякую, пане президенте!
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06.07.2024 16:46 Відповісти
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06.07.2024 17:28 Відповісти
Альо, адмін! Що з демократією? Чому почистили коменти з особистою думкою? Невже боїтеся? 😂 Ну це ж смішно! Така дика одностайність. Навіть нецікаво читати коменти без ср*чу)))
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15.07.2024 15:53 Відповісти
 
 