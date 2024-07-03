Потреби фронту зростають: для військових на 90 млн грн придбали 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків та окопні РЕБи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на 90 мільйонів гривень закупив для бригад ЗСУ 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків, 28 комплексів окопного РЕБу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Один відомий блогер, воїн сказав в інтервʼю, що FPV-шки від волонтерів на фронті більше не потрібні. Виявляється, що наша держава вже забезпечила все військо. Тож вчора попросив військових та волонтерів відписати, чи доречно витрачати власні кошти на дрони, чи варто їх перенаправити на щось інше", – нагадав Порошенко.

Він зазначив – отримав шквал повідомлень та звернень, що FPV-шки від держави можна чекати і 2, і 3 місяці, та і якість часто невідповідна.

"Заяви заявами, а кількість запитів на FPV тільки збільшується. Тож ми працюємо далі по FPV-дронах. Ми забезпечуємо наших воїнів якісними акумуляторами. В кожного – дуже крута і чесна потужність, чесна міцність. В кожному знаходиться плата ініціації, не треба нікому ні на яких кустарних виробництвах щось паяти, доводити, збирати. Все йде ідеальної якості, найкраще на фронті", – показує Порошенко.

П’ятий президент України також повідомив, що в цій партії допомоги на фронт поїдуть 28 комплексів систем окопного РЕБу, сотні Мавіків – і денних, і нічних.

"А також 700 нічних FPV, які є зіркою, справжнім скарбом. Тобто наші воїни матимуть можливість оперувати нічними FPV, знищуючи ворога не тільки вдень, а й вночі", – зауважив він.

"Всього тут 4 тисячі FPVшок, разом з РЕБами і Мавіками. Це все за одну поставку нашим Збройним Силам", – сказав Петро Порошенко.

Також дивіться: Захисникам на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках передадуть партію техніки на 26 млн грн. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" розповів, що ця техніка та обладнання будуть передані в 20 бригад.

З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 мільярди гривень. Зараз в пріоритеті – FPV-дрони, Мавіки, техніка для фортифікацій та засоби РЕБ.

Читайте: Воїнам 92 ОШБр, які боронять Харківщину, передали партію новітніх дронів. ФОТОрепортаж