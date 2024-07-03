Потреби фронту зростають: для військових на 90 млн грн придбали 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків та окопні РЕБи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на 90 мільйонів гривень закупив для бригад ЗСУ 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків, 28 комплексів окопного РЕБу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Один відомий блогер, воїн сказав в інтервʼю, що FPV-шки від волонтерів на фронті більше не потрібні. Виявляється, що наша держава вже забезпечила все військо. Тож вчора попросив військових та волонтерів відписати, чи доречно витрачати власні кошти на дрони, чи варто їх перенаправити на щось інше", – нагадав Порошенко.
Він зазначив – отримав шквал повідомлень та звернень, що FPV-шки від держави можна чекати і 2, і 3 місяці, та і якість часто невідповідна.
"Заяви заявами, а кількість запитів на FPV тільки збільшується. Тож ми працюємо далі по FPV-дронах. Ми забезпечуємо наших воїнів якісними акумуляторами. В кожного – дуже крута і чесна потужність, чесна міцність. В кожному знаходиться плата ініціації, не треба нікому ні на яких кустарних виробництвах щось паяти, доводити, збирати. Все йде ідеальної якості, найкраще на фронті", – показує Порошенко.
П’ятий президент України також повідомив, що в цій партії допомоги на фронт поїдуть 28 комплексів систем окопного РЕБу, сотні Мавіків – і денних, і нічних.
"А також 700 нічних FPV, які є зіркою, справжнім скарбом. Тобто наші воїни матимуть можливість оперувати нічними FPV, знищуючи ворога не тільки вдень, а й вночі", – зауважив він.
"Всього тут 4 тисячі FPVшок, разом з РЕБами і Мавіками. Це все за одну поставку нашим Збройним Силам", – сказав Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" розповів, що ця техніка та обладнання будуть передані в 20 бригад.
З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 мільярди гривень. Зараз в пріоритеті – FPV-дрони, Мавіки, техніка для фортифікацій та засоби РЕБ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ось це реально ПОТУЖНО !
а не щовечірні блєяння ЗЄльоного
цікаво, посеред яких дронів буде стояти ЗЄля, коли звітуватиме про т.зв. "міліон дронів" ?
мабуть, посеред дронів Пороха та інших Волонтерів
СЛАВА УКРАЇНІ!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ ТА ЇХ ПРИХВОСТНЯМ....
Це дуже суттєво. Коли якомусь підрозділу підвозять 50-100 ФПВ, то то вже дуже потужно, і починається тиждень сурового русорізу, а ви кажете що 4 тисячі, то якась не серйозна забавка...
У вас є якесь посилання на сбор Мадяра на схожу кількість?
Я дуже радий, що Порошенко розуміє - краще підтримувати багато бригад, ніж заливати дронами конкретну бригаду.
Причина проста: ті, кого "закидують" дронами, відносяться до них дуже "споживчо" - дуже багато втрачають безпідствно, не слідкують за РЕБ чужим... "втратив? Та похєр, нічого дорозвідувати не будемо, просто зі складу ще 100ку візьмемо". Є декілька підрозділів в ЗСУ, які саме так "воюють" - дуже зкорешилися свого часу з такими неприскіпливими до ефективності застосування наданих виробів типу "фонд притули" і ще парочки таких же. В той час, коли купа інших підрозділів над кожною машинкою труситься - та й отримують досить рідко.
Давайте зробимо коментарі платними.
для порохоботів - 10 грн. за коментар на фонд Порошенка
для зелених та абипоржать - 10 грн. за коментар на Притулу
для нейтралів - 10 грн. за коментар на ПЖ
для войовничих - 10 грн. Мадяру та рубакам
для миролюбивих - 10 грн. на Червоний Хрест
але щоб кожний допомогав, та постійно
Щодо заяви Мадяра що Порох не забезпечує його квадрокоптерами. Це дійсно так! Питання - навіщо Мадяр так нервово відреагував на якийсь невідомий комент?.. Саме цей спіч активно розганяють різні інформпомийки Банкової
Напевно, ця заява спеціально для цього і робилася. Крім того, паралельно Мадяр похвалив державу в особі Федорова-Зеленського. Мовляв, у нас немає проблем з безпілотниками, бо їх дає держава. А отут самий цимес: якщо Мадяра забезпечує держава, то якого бородатого Мадяр регулярно циганить гроші у людей???
А чого обіймає? Бо Орбан нарешті с зє погодився"надо просто перестать стрелять!".
Цікаво, а 12 томів свої брехні він теж відсилав почитати в окопі?
Але є одне але! На заході ці " твори" вже уцінили майже до ціни сировини. Слідуюча уцінка і підуть у переробку.
Нагадаю! "Зеленський - єдиний письменик,який написав книжок більше,ніж прочитав!".
Читка сценаріїв не рахується
Дуже терміново запрошую в коментарі експертів з питань піару та розкладання дронів! Ви зможете детально обговорити всі нюанси та аспекти волонтерської роботи, що добро треба робити тихо та що не потрібно розкладати допомогу для фотосесії!
Взагалі... я не знаю, які частини ЗСУ забезпечені ФПВ дронами та чи є такі. Пишу це всупереч заяв одного відомого військового. А знаю я, що 4 000 фпв-дронів прибули із заводів і в нашому випадку вони одразу забезпечені платами ініціації, чудовими акумуляторами, а для кількох бригад ЗСУ одразу й бойовою частиною.
Взагалі... я не знаю, які частини ЗСУ забезпечені Мавіками та чи є такі. Пишу це всупереч (далі за текстом попереднього абзацу). Я знаю, що дві сотні денних та сотня нічних Мавіків - це наша місячна "квота", яка розлітається по ЗСУ і постійно просять ще і ще.
І я можу таке саме написати про окопні РЕБ.
Взагалі... Взагалі, це рекордний для нас вантаж вартістю 88 811 015 гривень. Вантаж, який не покажуть в ефірі "марафону". Вантаж, про який не розкажуть тг-канали. Ага, через Петра Порошенка, саме так. Вантаж, який вже зараз їде на фронт.
Вантаж, який наблизить нашу перемогу. Починаємо збирати на наступний вантаж?
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Другое дело Бубон: уже положено пол-миллиона дронов передать на Фронт, а он скромно так молчит и не отчитывается!!! Тишина да тишина! Настоящий Лидор а не пиарщик
Без телебачення і відосиків Зелені клоуни безпечні - про них ніхто б і не дізнався ніколи.
Велику кількість підрозділів такими якісними fpv, які ви бачите на цих фото (вгорі інфи), держава не забезпечує!
Велику кількість підрозділів не забезпечують fpv дронами, як Мадяра!
Моя рота РУБпАК та сусідня в більшості укомплектована дронами фондів (благодійників-волонтерів).
І я вдячний Фонд Порошенка, що завдяки їхній допомозі мавіками та fpv мій підрозділ вже на фіналі формування екіпажів.
Якщо хочете допомогти нам - це можна зробити через ГО Справа Громад
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)