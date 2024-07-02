Захисникам на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках передадуть партію техніки на 26 млн грн. ФОТОрепортаж
П'ятий президент України та лідер "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом із волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть захисникам партію техніки вартістю понад 26 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Так, воїнам, які боронять Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, передадуть 10 прально-душових комплексів, 2 вантажівки Foden, що здатні перевозити великогабаритні вантажі, 3 нові екскаватори виробництва вітчизняної компанії TDC, а також 27 квадроциклів, які забезпечуватимуть евакуацію поранених з поля бою або проведення швидких та неочікуваних для ворога штурмів.
Порошенко розповів, що Foden за 90 секунд може підняти на себе до 18 тонн вантажу – чи контейнер, чи САУ "Гвоздика", чи екскаватор.
Екскаватори використовуватимуть для будівництва фортифікацій.
З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
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У зеленського з єрмаком, навпаки, барижать на крові Українців!!
Ось така вона реальність, в Україні, після 2019 року!!
Просто треба знати, що Порох нині - найбільший приватний донатор на ЗСУ.
Бо в загальному рахунку є ще більший донатор, але більша половина його допомоги спрямована на цивільне населення передовсім з окупованих територій... А тим часом його же донатимо ми, пересічні, наприклад, підвищеними тарифами на комуналку (електроенергію). А Порох же отримує основні прибутки з сілького господарства та кондитерки...
Бо нема відповідного прізвища в заголовку...
Особливо перше, з Президентом України.
Щоразу збираючи тотожній вантаж - тут не до здивування, тут планомірна і рутинна робота за допомогою ЗСУ. 10 прально-душових комплексів і ми впритул підбираємося до двох сотень. Давно перевалили за 100 000 військових, які мають можливість прийняти душ і випрати форму.
2 чергові важкі вантажівки Foden 6*8. Наші улюблені "малюки", які за 90 секунд можуть підняти на себе до 18 тон вантажу. Хоч контейнер, хоч САУ 2С1 Гвоздика, хоч... екскаватор. Та 27 квадроциклів. І по багнюці, і по піску, і по болоту. Для евакуації, для підвезення запасів, для розвідки, для переміщень. Теж, до речі, регулярний та "серійний" вантаж.
3 нових - екскаватори TDC BL105. І це вже теж рутинний вантаж, адже фабрика законтрактована до кінця року. 6 машин на місяць, допоможемо багатьом.
Ми нікого не намагаємось здивувати, ми намагаємось зробити максимум можливої допомоги з тих ресурсів, які збираємо самі. Але без допомоги Порошенка, а це набагато більше, ніж половина - допомоги було б на порядок менше. Та причепи на прально- душові комплекси самі себе не куплять, а якщо ми зараз не заплатимо трохи більше 200 тисяч, більше нам без повної оплати причепів не дадуть...
Тому благаю допомогти. Прошу. На причепи.
Малих донатів не буває, навіть 20 гривень важливі.
І ось тепер спробуйте вгадати що там зараз готується на 70 000 000 гривень
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Нагадаю, Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)