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Захисникам на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках передадуть партію техніки на 26 млн грн. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом із волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть захисникам партію техніки вартістю понад 26 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, воїнам, які боронять Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, передадуть 10 прально-душових комплексів, 2 вантажівки Foden, що здатні перевозити великогабаритні вантажі, 3 нові екскаватори виробництва вітчизняної компанії TDC, а також 27 квадроциклів, які забезпечуватимуть евакуацію поранених з поля бою або проведення швидких та неочікуваних для ворога штурмів.

Порошенко розповів, що Foden за 90 секунд може підняти на себе до 18 тонн вантажу – чи контейнер, чи САУ "Гвоздика", чи екскаватор.

Екскаватори використовуватимуть для будівництва фортифікацій.

З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 млрд грн.

Дивіться: Радіолокаційні станції та скорострільні зенітні установки: Порошенко розповів, про що домовляється на виставці озброєнь Eurosatory 2024. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка

Автор: 

допомога (8434) Порошенко Петро (15192)


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Топ коментарі
+23
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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02.07.2024 13:38 Відповісти
+16
росіяни ненавидять Порошенка так, як і виборці Зеленського. Совпадєніє?
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02.07.2024 13:44 Відповісти
+15
Типовий такий, барига з України, на крові рашистів-окупантів!!
У зеленського з єрмаком, навпаки, барижать на крові Українців!!
Ось така вона реальність, в Україні, після 2019 року!!
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02.07.2024 13:40 Відповісти
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02.07.2024 13:34 Відповісти
І кого , за це , покарали ? Питання риторичне ...
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02.07.2024 13:37 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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02.07.2024 13:38 Відповісти
дякуємо, пане Гетьман !
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02.07.2024 14:14 Відповісти
Типовий такий, барига з України, на крові рашистів-окупантів!!
У зеленського з єрмаком, навпаки, барижать на крові Українців!!
Ось така вона реальність, в Україні, після 2019 року!!
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02.07.2024 13:40 Відповісти
Це вже який раз, я збився з рахунку
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02.07.2024 13:43 Відповісти
та хіба варто це рахувати?
Просто треба знати, що Порох нині - найбільший приватний донатор на ЗСУ.
Бо в загальному рахунку є ще більший донатор, але більша половина його допомоги спрямована на цивільне населення передовсім з окупованих територій... А тим часом його же донатимо ми, пересічні, наприклад, підвищеними тарифами на комуналку (електроенергію). А Порох же отримує основні прибутки з сілького господарства та кондитерки...
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02.07.2024 14:02 Відповісти
Я цифр не наводив. Я говорив лише про найбільших донаторів, без цифр
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02.07.2024 14:53 Відповісти
росіяни ненавидять Порошенка так, як і виборці Зеленського. Совпадєніє?
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02.07.2024 13:44 Відповісти
👌
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02.07.2024 14:01 Відповісти
А що у нас порошенко один не бідний де ахметов пінчук скільки їхще там а приховані а депутати у яких зряплата разом з помічниками така що завра куплять все необхідне для розгрому рашки а де гівнокомандуючий із своєю шоблою з 95 а депутати місцевих які нічого не роблять а ні названня вулиць гагаріна на підсраченко міняють петру олексійовичу велика подяка
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02.07.2024 13:50 Відповісти
Мадяр,що на це скажеш,сраколиз зелені?
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02.07.2024 13:56 Відповісти
минуло 20хв з моменту публікації інфа - але всього навсього 7 коментів та 800 переглядів...
Бо нема відповідного прізвища в заголовку...
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02.07.2024 13:57 Відповісти
зебобіки не заходять в такі новини, бо знають, що донатять тільки порохоботи... А вони гуманітарку і все інше *******, тому їх тут з гівном змішають
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02.07.2024 14:07 Відповісти
Гарна справа, гарні фото.
Особливо перше, з Президентом України.
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02.07.2024 14:03 Відповісти
Петро Порошенко це той хто дісно любить Україну і навіть тих україно подібних які його ненавидять , бо він знає ,шо їх дітям за дурної їх батьківської голови ,буде важко ,як шо не підтримувати цих 73 %
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02.07.2024 14:05 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3742 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" , вчергове просить про фіндопомогу...
 Щоразу збираючи тотожній вантаж - тут не до здивування, тут планомірна і рутинна робота за допомогою ЗСУ. 10 прально-душових комплексів і ми впритул підбираємося до двох сотень. Давно перевалили за 100 000 військових, які мають можливість прийняти душ і випрати форму.
2 чергові важкі вантажівки Foden 6*8. Наші улюблені "малюки", які за 90 секунд можуть підняти на себе до 18 тон вантажу. Хоч контейнер, хоч САУ 2С1 Гвоздика, хоч... екскаватор. Та 27 квадроциклів. І по багнюці, і по піску, і по болоту. Для евакуації, для підвезення запасів, для розвідки, для переміщень. Теж, до речі, регулярний та "серійний" вантаж.
3 нових - екскаватори TDC BL105. І це вже теж рутинний вантаж, адже фабрика законтрактована до кінця року. 6 машин на місяць, допоможемо багатьом.
Ми нікого не намагаємось здивувати, ми намагаємось зробити максимум можливої ​​допомоги з тих ресурсів, які збираємо самі. Але без допомоги Порошенка, а це набагато більше, ніж половина - допомоги було б на порядок менше. Та причепи на прально- душові комплекси самі себе не куплять, а якщо ми зараз не заплатимо трохи більше 200 тисяч, більше нам без повної оплати причепів не дадуть...
Тому благаю допомогти. Прошу. На причепи.
Малих донатів не буває, навіть 20 гривень важливі.

І ось тепер спробуйте вгадати що там зараз готується на 70 000 000 гривень

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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02.07.2024 14:13 Відповісти
От ''барига''. Постійно зеленим тепле болото тривожить.
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02.07.2024 14:31 Відповісти
Баріга знову піариться, от падлюка, ні щоб як нормальні люди відосики записувати.
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02.07.2024 14:51 Відповісти
Красавчик!
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02.07.2024 15:10 Відповісти
Ау .. де ви гардони , прутили , скажені лосі з вашими донатами , стерненко а ти куда язик сховав ?
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02.07.2024 16:13 Відповісти
Буду одним з них! ))) Та пишатимусь цим !
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02.07.2024 18:22 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19870 Олег Шарп , блогер:
Нагадаю, Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)
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03.07.2024 03:44 Відповісти
 
 