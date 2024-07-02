Захисникам на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках передадуть партію техніки на 26 млн грн. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом із волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть захисникам партію техніки вартістю понад 26 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, воїнам, які боронять Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, передадуть 10 прально-душових комплексів, 2 вантажівки Foden, що здатні перевозити великогабаритні вантажі, 3 нові екскаватори виробництва вітчизняної компанії TDC, а також 27 квадроциклів, які забезпечуватимуть евакуацію поранених з поля бою або проведення швидких та неочікуваних для ворога штурмів.

Порошенко розповів, що Foden за 90 секунд може підняти на себе до 18 тонн вантажу – чи контейнер, чи САУ "Гвоздика", чи екскаватор.

Екскаватори використовуватимуть для будівництва фортифікацій.

З початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 млрд грн.

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