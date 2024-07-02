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Новости Фото Война
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Защитникам на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях передадут партию техники на 26 млн грн. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа Громад" передадут защитникам партию техники стоимостью более 26 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Так, воинам, которые защищают Харьковское, Донецкое и Запорожское направления, передадут 10 стирально-душевых комплексов, 2 грузовика Foden, способных перевозить крупногабаритные грузы, 3 новых экскаватора производства отечественной компании TDC, а также 27 квадроциклов, которые будут обеспечивать эвакуацию раненых с поля боя или проведение быстрых и неожиданных для врага штурмов.

Порошенко рассказал, что Foden за 90 секунд может поднять на себя до 18 тонн груза - или контейнер, или САУ "Гвоздика", или экскаватор.

Экскаваторы будут использовать для строительства фортификаций.

С начала полномасштабного вторжения помощь Вооруженным Силам Украины от Порошенко превысила 5,4 млрд грн.

Смотрите: Радиолокационные станции и скорострельные зенитные установки: Порошенко рассказал, о чем договаривается на выставке вооружений Eurosatory 2024. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка
Допомога воїнам від Порошенка

Автор: 

помощь (7863) Порошенко Петр (19616)


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Топ комментарии
+23
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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02.07.2024 13:38
+16
росіяни ненавидять Порошенка так, як і виборці Зеленського. Совпадєніє?
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02.07.2024 13:44
+15
Типовий такий, барига з України, на крові рашистів-окупантів!!
У зеленського з єрмаком, навпаки, барижать на крові Українців!!
Ось така вона реальність, в Україні, після 2019 року!!
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02.07.2024 13:40
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02.07.2024 13:34 Ответить
І кого , за це , покарали ? Питання риторичне ...
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02.07.2024 13:37 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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02.07.2024 13:38 Ответить
дякуємо, пане Гетьман !
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02.07.2024 14:14 Ответить
Типовий такий, барига з України, на крові рашистів-окупантів!!
У зеленського з єрмаком, навпаки, барижать на крові Українців!!
Ось така вона реальність, в Україні, після 2019 року!!
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02.07.2024 13:40 Ответить
Це вже який раз, я збився з рахунку
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02.07.2024 13:43 Ответить
та хіба варто це рахувати?
Просто треба знати, що Порох нині - найбільший приватний донатор на ЗСУ.
Бо в загальному рахунку є ще більший донатор, але більша половина його допомоги спрямована на цивільне населення передовсім з окупованих територій... А тим часом його же донатимо ми, пересічні, наприклад, підвищеними тарифами на комуналку (електроенергію). А Порох же отримує основні прибутки з сілького господарства та кондитерки...
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02.07.2024 14:02 Ответить
Я цифр не наводив. Я говорив лише про найбільших донаторів, без цифр
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02.07.2024 14:53 Ответить
росіяни ненавидять Порошенка так, як і виборці Зеленського. Совпадєніє?
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02.07.2024 13:44 Ответить
👌
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02.07.2024 14:01 Ответить
А що у нас порошенко один не бідний де ахметов пінчук скільки їхще там а приховані а депутати у яких зряплата разом з помічниками така що завра куплять все необхідне для розгрому рашки а де гівнокомандуючий із своєю шоблою з 95 а депутати місцевих які нічого не роблять а ні названня вулиць гагаріна на підсраченко міняють петру олексійовичу велика подяка
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02.07.2024 13:50 Ответить
Мадяр,що на це скажеш,сраколиз зелені?
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02.07.2024 13:56 Ответить
минуло 20хв з моменту публікації інфа - але всього навсього 7 коментів та 800 переглядів...
Бо нема відповідного прізвища в заголовку...
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02.07.2024 13:57 Ответить
зебобіки не заходять в такі новини, бо знають, що донатять тільки порохоботи... А вони гуманітарку і все інше *******, тому їх тут з гівном змішають
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02.07.2024 14:07 Ответить
Гарна справа, гарні фото.
Особливо перше, з Президентом України.
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02.07.2024 14:03 Ответить
Петро Порошенко це той хто дісно любить Україну і навіть тих україно подібних які його ненавидять , бо він знає ,шо їх дітям за дурної їх батьківської голови ,буде важко ,як шо не підтримувати цих 73 %
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02.07.2024 14:05 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3742 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" , вчергове просить про фіндопомогу...
 Щоразу збираючи тотожній вантаж - тут не до здивування, тут планомірна і рутинна робота за допомогою ЗСУ. 10 прально-душових комплексів і ми впритул підбираємося до двох сотень. Давно перевалили за 100 000 військових, які мають можливість прийняти душ і випрати форму.
2 чергові важкі вантажівки Foden 6*8. Наші улюблені "малюки", які за 90 секунд можуть підняти на себе до 18 тон вантажу. Хоч контейнер, хоч САУ 2С1 Гвоздика, хоч... екскаватор. Та 27 квадроциклів. І по багнюці, і по піску, і по болоту. Для евакуації, для підвезення запасів, для розвідки, для переміщень. Теж, до речі, регулярний та "серійний" вантаж.
3 нових - екскаватори TDC BL105. І це вже теж рутинний вантаж, адже фабрика законтрактована до кінця року. 6 машин на місяць, допоможемо багатьом.
Ми нікого не намагаємось здивувати, ми намагаємось зробити максимум можливої ​​допомоги з тих ресурсів, які збираємо самі. Але без допомоги Порошенка, а це набагато більше, ніж половина - допомоги було б на порядок менше. Та причепи на прально- душові комплекси самі себе не куплять, а якщо ми зараз не заплатимо трохи більше 200 тисяч, більше нам без повної оплати причепів не дадуть...
Тому благаю допомогти. Прошу. На причепи.
Малих донатів не буває, навіть 20 гривень важливі.

І ось тепер спробуйте вгадати що там зараз готується на 70 000 000 гривень

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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02.07.2024 14:13 Ответить
От ''барига''. Постійно зеленим тепле болото тривожить.
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02.07.2024 14:31 Ответить
Баріга знову піариться, от падлюка, ні щоб як нормальні люди відосики записувати.
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02.07.2024 14:51 Ответить
Красавчик!
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02.07.2024 15:10 Ответить
Ау .. де ви гардони , прутили , скажені лосі з вашими донатами , стерненко а ти куда язик сховав ?
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02.07.2024 16:13 Ответить
Буду одним з них! ))) Та пишатимусь цим !
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02.07.2024 18:22 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19870 Олег Шарп , блогер:
Нагадаю, Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)
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03.07.2024 03:44 Ответить
 
 