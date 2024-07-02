Защитникам на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях передадут партию техники на 26 млн грн. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа Громад" передадут защитникам партию техники стоимостью более 26 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Так, воинам, которые защищают Харьковское, Донецкое и Запорожское направления, передадут 10 стирально-душевых комплексов, 2 грузовика Foden, способных перевозить крупногабаритные грузы, 3 новых экскаватора производства отечественной компании TDC, а также 27 квадроциклов, которые будут обеспечивать эвакуацию раненых с поля боя или проведение быстрых и неожиданных для врага штурмов.

Порошенко рассказал, что Foden за 90 секунд может поднять на себя до 18 тонн груза - или контейнер, или САУ "Гвоздика", или экскаватор.

Экскаваторы будут использовать для строительства фортификаций.

С начала полномасштабного вторжения помощь Вооруженным Силам Украины от Порошенко превысила 5,4 млрд грн.

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