Воїнам 92 ОШБр, які боронять Харківщину, передали партію новітніх дронів. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав бійцям батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка партію новітніх дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Протягом травня воїни батальйону на Харківщині уразили 557 цілей окупантів - техніку, БК, ворожі фортифікації та особовий склад. Захисники розповіли, що порівняно із Бахмутом у росіян на Харківському напрямку більше засобів повітряної розвідки та ППО.

Воїни "Ахілес" стали на захист України 24 лютого 2022 року.

"Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення) Чекаємо на зворотній зв’язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги", - наголосив Порошенко.

