Воїнам 92 ОШБр, які боронять Харківщину, передали партію новітніх дронів. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав бійцям батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка партію новітніх дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Протягом травня воїни батальйону на Харківщині уразили 557 цілей окупантів - техніку, БК, ворожі фортифікації та особовий склад. Захисники розповіли, що порівняно із Бахмутом у росіян на Харківському напрямку більше засобів повітряної розвідки та ППО.
Воїни "Ахілес" стали на захист України 24 лютого 2022 року.
"Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення) Чекаємо на зворотній зв’язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги", - наголосив Порошенко.
20-21 червня п'ятий Президент України https://telegra.ph/file/1ec18d553d87823afd8bf.png Петро Порошенко візьме участь у престижній міжнародній виставці передових систем наземної та повітряної безпеки Eurosatory 2024.
Ця https://www.eurosatory.com/en/ виставка відбувається раз на два роки і є однією з найголовніших міжнародних подій у світі озброєнь.
Петро Порошенко проведе переговори з провідними світовими виробниками високотехнологічної зброї та амуніції, а також обговорить перспективи укладення контрактів, спрямованих на зміцнення військового потенціалу Збройних Сил України.
...А для 170-го окремого полку логістики ДШВ ми привезли екскаватор. Коли йдеться про швидко і якісно побудовані капоніри та бліндажі, ніщо не може замінити надійну ******* техніку.
Як завжди, фото-звіт (за ссиллю), і в ньому ви теж можете спробувати знайти знайомі обличчя.
Долучайтесь до допомоги!
По Україні
Тема пристроїв "Ванільний Цукорок"❗️ стала настільки гострою, що пишу окремий та дуже важливий допис.
Маленька коробочка з двома антенами, за відносно невеликі гроші, що дає шанс вижити! Саме так та ніяк інакше. Як бронежилет чи каска, як броня автомобіля - не дає 100% гарантії, але дає реальний шанс врятуватися! У випадку з "Ванільним Цукорком" йдеться про ворожі ФПВ та Ланцети, адже пристрій встигає попередити про наближення ворожого дрона. Це шанс! Шанс врятувати життя! Такі пристрої потрібні на кожну машину, кожен бліндаж, кожній групі. Потреба - сотні тисяч!
Перша партія в 1 000 пристроїв була нами роздана протягом півтора тижня. Другу партію у 2 000 штук ми повністю оплатили, вчора Петро Порошенко сплатив фінальний рахунок за виготовлення українських компонентів. За 3 тижні ми знову передаватимемо до ЗСУ готові пристрої.
Але це знову крапля у морі!
І тут ми взяли... і замовили ЩЕ 2 000 комплектів! І хочемо замовляти кожні два місяці, більше плат просто не встигають зробити.
Ще 2 000 комплектів - нам потрібно сплатити 1 239 142 гривень❗️ Виробництво розпочнеться лише після повної оплати, це не в Україні та на це йде час.
Я прошу дати шанс нашим військовим! Я прошу допомогти нам врятувати якнайбільше наших захисників!
Також я дуже прошу допомогти поширити цей допис, допомогти знайти когось у когось є ще трохи вільних ресурсів для допомоги. Так, репост також може зберегти життя військового.
Це важливо. Це про порятунок.
