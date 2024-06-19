УКР
Воїнам ДШВ передали 400 FPV-дронів, вантажівки та іншу техніку. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко із відомим австралійським спортсменом передали дрони та техніку підрозділам ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Крейг Вільямс - відомий  австралійський жокей, одружений із українкою Ларисою. З перших днів повномасштабного вторгнення він підтримує Україну.

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ

Порошенко привіз у підрозділ ДШВ 400 FPV-дронів різних модифікацій, вантажівки та іншу техніку. Австралійське подружжя також передало десантникам необхідну техніку.

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ

"Я з Австралії, мене звати Крейг, я професійний жокей. Моя дружина – українка, і з початку російського вторгнення в Україну ми збираємо гроші, щоб підтримати ГО "Справа громад". Австралія далеко від України, але багато людей, не лише в моїй галузі, не лише кінні спортсмени, приходили і донатили, щоб підтримати вас. Для них дуже важливо, щоб ви перемогли і не втрачали життя людей", - зазначив Вільямс.

Загалом десантникам цього разу передали вантаж на 12 млн грн:

  • 200 дронів "Мольфар" 8;
  • 100 дронів "Мольфар" 10;
  • 100 дронів "Колібрі" 10Т зі станцією керування;
  • 1 коптер DJI Mavic 3T;
  • 6 коптерів DJI Mavic PRO FMC;
  • 2 тентові вантажівки DAF Layland;
  • 1 пересувну авторемонтну майстерню;
  • 1 прально-душовий комплекс;
  • 2 причепи для зберігання води;
  • 1 екскаватор.

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
+17
Щира Подяка Вам шановний ПП!
Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
19.06.2024 15:39 Відповісти
+14
не читаючі новину - Порошенко!
19.06.2024 15:40 Відповісти
+13
Повага Гетьману!
19.06.2024 15:40 Відповісти
Щира Подяка Вам шановний ПП!
Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
19.06.2024 15:39 Відповісти
не читаючі новину - Порошенко!
19.06.2024 15:40 Відповісти
Повага Гетьману!
19.06.2024 15:40 Відповісти
одна людина робить - інша ля ля тополя...
19.06.2024 15:46 Відповісти
А де сируни, яким Петро Олексійович в тапки надзюрив?
19.06.2024 15:47 Відповісти
ноги і очі миють...
19.06.2024 15:51 Відповісти
у них нарада, з чого розпочати: липецьк, свинарчуки, мінськ, абирвалг ?
19.06.2024 15:52 Відповісти
лижуть зелену дупу, смокчуть зеленого прутня, ховаються від тцк і слухають гундоси (коли є електрика)
19.06.2024 16:05 Відповісти
Заблукали серед мільярда дерев, в пошуках мільйону обіцяних дронів.
19.06.2024 18:14 Відповісти
***,знову шоколадник .Я прочитав заголовок,чомусь відразу подумав про нього .А чим підори ЗЕ допомагають?
19.06.2024 15:56 Відповісти
словом!
19.06.2024 15:58 Відповісти
обіцянками-цяцянками-гундосиками
19.06.2024 19:52 Відповісти
Астанавісь барига! Скільки можна допомогати ЗСУ? Не псуй настрій боневтіку та ермаку.
19.06.2024 16:57 Відповісти
Дякуємо Петро Олексійович за ваш вклад і організаторські здібності в куванні нашої Перемоги! Не звертайте увагу на упоротих зебуїнів,за вами правда,з вами Бог і справедливість!
19.06.2024 17:03 Відповісти
А від хрінпіду черговий гундосик з локшиною на вуха.
19.06.2024 17:18 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9580 Петро Порошенко , https://t.me/PresidentPoroshenko/9580 16:58
Продовжуємо допомагати тим, хто пре плуг! Знову, ще раз передаємо FPV-дрони найбільш ефективним бойовим підрозділам.
Сьогодні це бійці батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92 бригади. Це один із найбільш компетентних та професійних підрозділів у своїй сфері. Почали вони ще 24 лютого 2022 року, а зараз уже ставлять чудові рекордні результати зі знищення ворога. У ці дні - на Харківщині, ви точно бачили відео їхньої роботи в інтернеті .
Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення . Чекаємо зворотній зв'язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги.
Черговий приклад ефективної, крутої співпраці! Це наш конструктив і приклад національної єдності. Продовжуємо !
19.06.2024 21:57 Відповісти
 
 