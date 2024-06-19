Воїнам ДШВ передали 400 FPV-дронів, вантажівки та іншу техніку. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко із відомим австралійським спортсменом передали дрони та техніку підрозділам ДШВ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Крейг Вільямс - відомий австралійський жокей, одружений із українкою Ларисою. З перших днів повномасштабного вторгнення він підтримує Україну.
Порошенко привіз у підрозділ ДШВ 400 FPV-дронів різних модифікацій, вантажівки та іншу техніку. Австралійське подружжя також передало десантникам необхідну техніку.
"Я з Австралії, мене звати Крейг, я професійний жокей. Моя дружина – українка, і з початку російського вторгнення в Україну ми збираємо гроші, щоб підтримати ГО "Справа громад". Австралія далеко від України, але багато людей, не лише в моїй галузі, не лише кінні спортсмени, приходили і донатили, щоб підтримати вас. Для них дуже важливо, щоб ви перемогли і не втрачали життя людей", - зазначив Вільямс.
Загалом десантникам цього разу передали вантаж на 12 млн грн:
- 200 дронів "Мольфар" 8;
- 100 дронів "Мольфар" 10;
- 100 дронів "Колібрі" 10Т зі станцією керування;
- 1 коптер DJI Mavic 3T;
- 6 коптерів DJI Mavic PRO FMC;
- 2 тентові вантажівки DAF Layland;
- 1 пересувну авторемонтну майстерню;
- 1 прально-душовий комплекс;
- 2 причепи для зберігання води;
- 1 екскаватор.
Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
Продовжуємо допомагати тим, хто пре плуг! Знову, ще раз передаємо FPV-дрони найбільш ефективним бойовим підрозділам.
Сьогодні це бійці батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92 бригади. Це один із найбільш компетентних та професійних підрозділів у своїй сфері. Почали вони ще 24 лютого 2022 року, а зараз уже ставлять чудові рекордні результати зі знищення ворога. У ці дні - на Харківщині, ви точно бачили відео їхньої роботи в інтернеті .
Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення . Чекаємо зворотній зв'язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги.
Черговий приклад ефективної, крутої співпраці! Це наш конструктив і приклад національної єдності. Продовжуємо !