Воинам ДШВ передали 400 FPV-дронов, грузовики и другую технику. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко вместе с известным австралийским спортсменом передали дроны и технику подразделениям ДШВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Крейг Уильямс - известный австралийский жокей, женат на украинке Ларисе. С первых дней полномасштабного вторжения он поддерживает Украину.

Порошенко привез в подразделение ДШВ 400 FPV-дронов различных модификаций, грузовики и другую технику. Австралийские супруги также передали десантникам необходимую технику.

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"Я из Австралии, меня зовут Крейг, я профессиональный жокей. Моя жена - украинка, и с начала российского вторжения в Украину мы собираем деньги, чтобы поддержать ОО "Справа громад". Австралия далеко от Украины, но многие люди, не только в моей отрасли, не только конные спортсмены, приходили и донатили, чтобы поддержать вас. Для них очень важно, чтобы вы победили и не теряли жизни людей", - отметил Уильямс.

В целом десантникам на этот раз передали груз на 12 млн грн:

200 дронов "Мольфар" 8;

100 дронов "Мольфар" 10;

100 дронов "Колибри" 10Т со станцией управления;

1 коптер DJI Mavic 3T;

6 коптеров DJI Mavic PRO FMC;

2 тентовых грузовика DAF Layland;

1 передвижную авторемонтную мастерскую;

1 стирально-душевой комплекс;

2 прицепа для хранения воды;

1 экскаватор.

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