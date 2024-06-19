Воинам ДШВ передали 400 FPV-дронов, грузовики и другую технику. ФОТОрепортаж
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко вместе с известным австралийским спортсменом передали дроны и технику подразделениям ДШВ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Крейг Уильямс - известный австралийский жокей, женат на украинке Ларисе. С первых дней полномасштабного вторжения он поддерживает Украину.
Порошенко привез в подразделение ДШВ 400 FPV-дронов различных модификаций, грузовики и другую технику. Австралийские супруги также передали десантникам необходимую технику.
"Я из Австралии, меня зовут Крейг, я профессиональный жокей. Моя жена - украинка, и с начала российского вторжения в Украину мы собираем деньги, чтобы поддержать ОО "Справа громад". Австралия далеко от Украины, но многие люди, не только в моей отрасли, не только конные спортсмены, приходили и донатили, чтобы поддержать вас. Для них очень важно, чтобы вы победили и не теряли жизни людей", - отметил Уильямс.
В целом десантникам на этот раз передали груз на 12 млн грн:
- 200 дронов "Мольфар" 8;
- 100 дронов "Мольфар" 10;
- 100 дронов "Колибри" 10Т со станцией управления;
- 1 коптер DJI Mavic 3T;
- 6 коптеров DJI Mavic PRO FMC;
- 2 тентовых грузовика DAF Layland;
- 1 передвижную авторемонтную мастерскую;
- 1 стирально-душевой комплекс;
- 2 прицепа для хранения воды;
- 1 экскаватор.
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Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
Продовжуємо допомагати тим, хто пре плуг! Знову, ще раз передаємо FPV-дрони найбільш ефективним бойовим підрозділам.
Сьогодні це бійці батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92 бригади. Це один із найбільш компетентних та професійних підрозділів у своїй сфері. Почали вони ще 24 лютого 2022 року, а зараз уже ставлять чудові рекордні результати зі знищення ворога. У ці дні - на Харківщині, ви точно бачили відео їхньої роботи в інтернеті .
Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення . Чекаємо зворотній зв'язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги.
Черговий приклад ефективної, крутої співпраці! Це наш конструктив і приклад національної єдності. Продовжуємо !