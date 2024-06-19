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Новости Фото Война
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Воинам ДШВ передали 400 FPV-дронов, грузовики и другую технику. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко вместе с известным австралийским спортсменом передали дроны и технику подразделениям ДШВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Крейг Уильямс - известный австралийский жокей, женат на украинке Ларисе. С первых дней полномасштабного вторжения он поддерживает Украину.

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ

Порошенко привез в подразделение ДШВ 400 FPV-дронов различных модификаций, грузовики и другую технику. Австралийские супруги также передали десантникам необходимую технику.

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ

Также читайте: С начала вторжения Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь фронту 5,4 млрд грн: сейчас в приоритете дроны, РЭБ и фортификации. ИНФОГРАФИКА

"Я из Австралии, меня зовут Крейг, я профессиональный жокей. Моя жена - украинка, и с начала российского вторжения в Украину мы собираем деньги, чтобы поддержать ОО "Справа громад". Австралия далеко от Украины, но многие люди, не только в моей отрасли, не только конные спортсмены, приходили и донатили, чтобы поддержать вас. Для них очень важно, чтобы вы победили и не теряли жизни людей", - отметил Уильямс.

В целом десантникам на этот раз передали груз на 12 млн грн:

  • 200 дронов "Мольфар" 8;
  • 100 дронов "Мольфар" 10;
  • 100 дронов "Колибри" 10Т со станцией управления;
  • 1 коптер DJI Mavic 3T;
  • 6 коптеров DJI Mavic PRO FMC;
  • 2 тентовых грузовика DAF Layland;
  • 1 передвижную авторемонтную мастерскую;
  • 1 стирально-душевой комплекс;
  • 2 прицепа для хранения воды;
  • 1 экскаватор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй Глобальный саммит мира следует провести в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, - Порошенко

Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ
Порошенко та австралійський жокей Вільямс передали дрони та техніку воїнам ДШВ

Автор: 

помощь (7827) Порошенко Петр (19608)


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Топ комментарии
+17
Щира Подяка Вам шановний ПП!
Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
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19.06.2024 15:39
+14
не читаючі новину - Порошенко!
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19.06.2024 15:40
+13
Повага Гетьману!
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19.06.2024 15:40
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Щира Подяка Вам шановний ПП!
Бережи Вас Боже! Наснаги та міцного здоров'я!
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19.06.2024 15:39 Ответить
не читаючі новину - Порошенко!
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19.06.2024 15:40 Ответить
Повага Гетьману!
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19.06.2024 15:40 Ответить
одна людина робить - інша ля ля тополя...
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19.06.2024 15:46 Ответить
А де сируни, яким Петро Олексійович в тапки надзюрив?
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19.06.2024 15:47 Ответить
ноги і очі миють...
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19.06.2024 15:51 Ответить
у них нарада, з чого розпочати: липецьк, свинарчуки, мінськ, абирвалг ?
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19.06.2024 15:52 Ответить
лижуть зелену дупу, смокчуть зеленого прутня, ховаються від тцк і слухають гундоси (коли є електрика)
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19.06.2024 16:05 Ответить
Заблукали серед мільярда дерев, в пошуках мільйону обіцяних дронів.
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19.06.2024 18:14 Ответить
***,знову шоколадник .Я прочитав заголовок,чомусь відразу подумав про нього .А чим підори ЗЕ допомагають?
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19.06.2024 15:56 Ответить
словом!
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19.06.2024 15:58 Ответить
обіцянками-цяцянками-гундосиками
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19.06.2024 19:52 Ответить
Астанавісь барига! Скільки можна допомогати ЗСУ? Не псуй настрій боневтіку та ермаку.
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19.06.2024 16:57 Ответить
Дякуємо Петро Олексійович за ваш вклад і організаторські здібності в куванні нашої Перемоги! Не звертайте увагу на упоротих зебуїнів,за вами правда,з вами Бог і справедливість!
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19.06.2024 17:03 Ответить
А від хрінпіду черговий гундосик з локшиною на вуха.
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19.06.2024 17:18 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9580 Петро Порошенко , https://t.me/PresidentPoroshenko/9580 16:58
Продовжуємо допомагати тим, хто пре плуг! Знову, ще раз передаємо FPV-дрони найбільш ефективним бойовим підрозділам.
Сьогодні це бійці батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92 бригади. Це один із найбільш компетентних та професійних підрозділів у своїй сфері. Почали вони ще 24 лютого 2022 року, а зараз уже ставлять чудові рекордні результати зі знищення ворога. У ці дні - на Харківщині, ви точно бачили відео їхньої роботи в інтернеті .
Підрозділ непростий, тому й FPV особливі - це новітні експериментальні дрони. Багато розповідати про них не можемо, це таємниця і смертельний сюрприз для ворога. Але зроблю натяк - тут використовується принцип самонаведення . Чекаємо зворотній зв'язок і будемо спільно допрацьовувати наші технології наближення перемоги.
Черговий приклад ефективної, крутої співпраці! Це наш конструктив і приклад національної єдності. Продовжуємо !
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19.06.2024 21:57 Ответить
 
 