С начала вторжения Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь фронту 5,4 млрд грн: сейчас в приоритете дроны, РЭБ и фортификации. ИНФОГРАФИКА

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь ВСУ 5,4 миллиарда гривен.

Выдержать российский удар в этой войне мы сможем только тогда, когда каждый будет вкладывать максимум сил и ресурсов.

Об этом заявляет лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения наша команда не останавливалась ни на минуту. Мы превратились в конвейер, где за одну рабочую неделю успеваем закупить и привезти военным необходимую технику. Запросы от подразделений постоянно растут. Поэтому только и успеваем планировать поездки: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Донбасс и Юг", - пишет он.

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По словам Порошенко, за это время Фонд Порошенко и Справа Громад успели доставить на фронт техники на общую сумму 5 400 000 000, из которых почти 5 миллиардов - средства его семьи. А 169 305 000 000 - это сумма их взноса только за последний месяц.

"Война меняется - перечень необходимого тоже. Главный акцент сейчас: дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, фортификации. Поэтому ищем эту технику везде, за рубежом и у украинского производителя и закупаем максимально возможные объемы", - добавляет Порошенко.























Также сообщается, что за последние 30 дней успели передать:

4 000 FPVшек различных модификаций и столько же аккумуляторов для них

804 шины на различные типы грузовиков

254 "Ванильный сахар"

210 генераторов

207 Mavic 3

48 штук окопного РЭБа "Шатро"

45 Mavic 3T

27 квадроциклов

12 зарядных станций Bluetti

8 экскаваторов

8 Старлинк

7 стирально-душевых комплексов

6 моторных лодок

4 грузовика DAF

2 автобуса

2 командно-штабные машины

2 грузовика DAF YA

Также Порошенко информирует, что один из главных проектов - комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ", в разработку и изготовление которого Фонд вложил уже 200 000 000 гривен. Теперь почти 30 единиц защищают жизни наших воинов по всей линии фронта.