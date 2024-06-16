С начала вторжения Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь фронту 5,4 млрд грн: сейчас в приоритете дроны, РЭБ и фортификации. ИНФОГРАФИКА
С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь ВСУ 5,4 миллиарда гривен.
Выдержать российский удар в этой войне мы сможем только тогда, когда каждый будет вкладывать максимум сил и ресурсов.
Об этом заявляет лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения наша команда не останавливалась ни на минуту. Мы превратились в конвейер, где за одну рабочую неделю успеваем закупить и привезти военным необходимую технику. Запросы от подразделений постоянно растут. Поэтому только и успеваем планировать поездки: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Донбасс и Юг", - пишет он.
По словам Порошенко, за это время Фонд Порошенко и Справа Громад успели доставить на фронт техники на общую сумму 5 400 000 000, из которых почти 5 миллиардов - средства его семьи. А 169 305 000 000 - это сумма их взноса только за последний месяц.
"Война меняется - перечень необходимого тоже. Главный акцент сейчас: дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, фортификации. Поэтому ищем эту технику везде, за рубежом и у украинского производителя и закупаем максимально возможные объемы", - добавляет Порошенко.
Также сообщается, что за последние 30 дней успели передать:
- 4 000 FPVшек различных модификаций и столько же аккумуляторов для них
- 804 шины на различные типы грузовиков
- 254 "Ванильный сахар"
- 210 генераторов
- 207 Mavic 3
- 48 штук окопного РЭБа "Шатро"
- 45 Mavic 3T
- 27 квадроциклов
- 12 зарядных станций Bluetti
- 8 экскаваторов
- 8 Старлинк
- 7 стирально-душевых комплексов
- 6 моторных лодок
- 4 грузовика DAF
- 2 автобуса
- 2 командно-штабные машины
- 2 грузовика DAF YA
Также Порошенко информирует, что один из главных проектов - комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ", в разработку и изготовление которого Фонд вложил уже 200 000 000 гривен. Теперь почти 30 единиц защищают жизни наших воинов по всей линии фронта.
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https://glavcom.ua/news/poroshenko-na-kordoni-z-polshcheyu-pokazav-britanski-vantazhivki-dlya-zsu-861098.html
https://unn.ua/news/dokhody-poroshenka-zbilshylys-maizhe-v-20-raziv-za-dva-roky-shyrokomasshtabnoi-viiny-nazk
https://novynarnia.com/2022/07/04/fond-poroshenka-prydbav/
А як там його керівники адміністрації, як і єрмак, тільки фоткається?
Українські батьки - це сила, міць та мужність. А також невичерпна та безумовна любов до власних дітей, яка часом сильніша за життя. У день батька прошу: привітайте свого тата. Приїдьте до нього. Або зателефонуйте. Подякуйте. А кожному, хто мріє про зустріч, бажаю обов'язково дочекатися.
Рівно чотири роки, як мого тата, Олексія Порошенка, не стало. Чотири роки, як не маю змоги привітати його з цим днем.