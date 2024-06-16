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С начала вторжения Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь фронту 5,4 млрд грн: сейчас в приоритете дроны, РЭБ и фортификации. ИНФОГРАФИКА

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Фонд Порошенко и Справа Громад направили на помощь ВСУ 5,4 миллиарда гривен.

Выдержать российский удар в этой войне мы сможем только тогда, когда каждый будет вкладывать максимум сил и ресурсов.

Об этом заявляет лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения наша команда не останавливалась ни на минуту. Мы превратились в конвейер, где за одну рабочую неделю успеваем закупить и привезти военным необходимую технику. Запросы от подразделений постоянно растут. Поэтому только и успеваем планировать поездки: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Донбасс и Юг", - пишет он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО

По словам Порошенко, за это время Фонд Порошенко и Справа Громад успели доставить на фронт техники на общую сумму 5 400 000 000, из которых почти 5 миллиардов - средства его семьи. А 169 305 000 000 - это сумма их взноса только за последний месяц.

"Война меняется - перечень необходимого тоже. Главный акцент сейчас: дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, фортификации. Поэтому ищем эту технику везде, за рубежом и у украинского производителя и закупаем максимально возможные объемы", - добавляет Порошенко.

Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту

Также сообщается, что за последние 30 дней успели передать:

  • 4 000 FPVшек различных модификаций и столько же аккумуляторов для них
  • 804 шины на различные типы грузовиков
  • 254 "Ванильный сахар"
  • 210 генераторов
  • 207 Mavic 3
  • 48 штук окопного РЭБа "Шатро"
  • 45 Mavic 3T
  • 27 квадроциклов
  • 12 зарядных станций Bluetti
  • 8 экскаваторов
  • 8 Старлинк
  • 7 стирально-душевых комплексов
  • 6 моторных лодок
  • 4 грузовика DAF
  • 2 автобуса
  • 2 командно-штабные машины
  • 2 грузовика DAF YA

Также Порошенко информирует, что один из главных проектов - комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ", в разработку и изготовление которого Фонд вложил уже 200 000 000 гривен. Теперь почти 30 единиц защищают жизни наших воинов по всей линии фронта.

Автор: 

помощь (7822) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+55
Дякуємо, пане Президент!
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16.06.2024 11:22
+33
а, фонд 5-6 менеджерів, вкрав 5 млрд долярів, як мінімум.
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16.06.2024 11:25
+29
А скокА 95-квартальне шобло задонатило?
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16.06.2024 11:40
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щось не сходиться по Порошенку...
https://glavcom.ua/news/poroshenko-na-kordoni-z-polshcheyu-pokazav-britanski-vantazhivki-dlya-zsu-861098.html
https://unn.ua/news/dokhody-poroshenka-zbilshylys-maizhe-v-20-raziv-za-dva-roky-shyrokomasshtabnoi-viiny-nazk
https://novynarnia.com/2022/07/04/fond-poroshenka-prydbav/
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16.06.2024 16:59 Ответить
Дякуємо Петро , Пан Президент , що Ви у такий час, завжди зі ЗСУ❤
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16.06.2024 17:09 Ответить
Дякуємо Пороху за турботу!!
А як там його керівники адміністрації, як і єрмак, тільки фоткається?
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16.06.2024 17:53 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9553 Порошенко в день батька згадав Олексія Петровича і себе, молодого хіппувальника :



Українські батьки - це сила, міць та мужність. А також невичерпна та безумовна любов до власних дітей, яка часом сильніша за життя. У день батька прошу: привітайте свого тата. Приїдьте до нього. Або зателефонуйте. Подякуйте. А кожному, хто мріє про зустріч, бажаю обов'язково дочекатися.
Рівно чотири роки, як мого тата, Олексія Порошенка, не стало. Чотири роки, як не маю змоги привітати його з цим днем.
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16.06.2024 20:08 Ответить
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