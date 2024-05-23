Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО

Петр Порошенко везет на фронт очередные 2 тысячи дронов. Стоимость этой партии техники - 40,9 млн грн, или более миллиона долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Среди оборудования передаваемого на фронт - уже традиционные дневные FPV-дроны, которые оснащены платами инициации. А также - первая партия FPV-дронов с тепловизионной камерой, которые могут работать и ночью. В дополнение к ним для аэроразведки бригады ВСУ получат и дефицитные "Мавики" - дневные и ночные.

"Сейчас здесь, только за эту неделю - более 1% от общего количества FPV, которые были поставлены на фронт за 7 месяцев государством. У нас от денег до передачи военным проходит 6-8 дней. Я не понимаю, почему наши воины должны ждать 6-8 месяцев. Мы показываем, как это делать лучше", - отметил Порошенко.

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Ранее Порошенко сообщил, что для нужд ВСУ уже передал 15 900 FPV-дронов, что составляет 10% от количества дронов, которые передало в войска государство.