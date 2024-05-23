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Новости Фото Война
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Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО

Петр Порошенко везет на фронт очередные 2 тысячи дронов. Стоимость этой партии техники - 40,9 млн грн, или более миллиона долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Среди оборудования передаваемого на фронт - уже традиционные дневные FPV-дроны, которые оснащены платами инициации. А также - первая партия FPV-дронов с тепловизионной камерой, которые могут работать и ночью. В дополнение к ним для аэроразведки бригады ВСУ получат и дефицитные "Мавики" - дневные и ночные.

Дрони для ЗСУ від Порошенка

"Сейчас здесь, только за эту неделю - более 1% от общего количества FPV, которые были поставлены на фронт за 7 месяцев государством. У нас от денег до передачи военным проходит 6-8 дней. Я не понимаю, почему наши воины должны ждать 6-8 месяцев. Мы показываем, как это делать лучше", - отметил Порошенко.

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 57-й бригады, защищающей Волчанск, получили 200 FPV-дронов и технику. ФОТО

Ранее Порошенко сообщил, что для нужд ВСУ уже передал 15 900 FPV-дронов, что составляет 10% от количества дронов, которые передало в войска государство.

Автор: 

Порошенко Петр (19601) дроны (3917)


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Топ комментарии
+76
От барига. Піариться і піариться. Ні, щоб відосіком обійтись...
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23.05.2024 20:50
+60
Я як порохобот, завжди в таких випадках запитую, а скОКА бубАчкА пєрєдал?
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23.05.2024 20:52
+44
Вони, правда, між мільярдом дерев десь заблукали...
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23.05.2024 20:55
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Зелік а де міліон дронів що обіцяв
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23.05.2024 22:24 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3677 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Тобі дзвонять із дуже близької десантної бригади й розповідають, що передані нами ФПВ працювали чудово. Але потім обстрілом рознесли бліндаж з обладнанням, а отже, терміново потрібна допомога. Цінник на 350 000 гривень і це не вписується в план.
Ти пишеш допис у п'ятницю, дуже сильно просиш допомогти, звертаєшся до всіх знайомих та незнайомих людей. Обід п'ятниці, попереду вихідні та падаюча активність в соцмережах плюс загальний стан втоми й спустошеності, помножений на два роки нескінченної допомоги армії. Шанси є, але їх дуже багато.
Ти тієї ж п'ятниці (!) оплачуєш замовлення, зібравши за пару годин необхідну суму. Домовляєшся на термінову доставку, адже військовим допомога потрібна "на вчора". Отримавши вантаж, ти робиш фотографію, пакуєш його та відправляєш у Харківську область.
На все пішло кілька годин.
Але знаєте, в цій розповіді я не згадав поки що найголовніший компонент - вас. А без вас цієї історії не сталося б. Усвідомте простий факт, що без вашої допомоги ми вже програли б. Ні, не волонтери тягнуть на собі армію, я знаю непорівнянність витрат, але волонтери з вашою допомогою вміють блискавично розв'язувати найкритичніші проблеми.

Завдання закрите. Спасибі вам.
Для донатів на наступну допомогу для ЗСУ:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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23.05.2024 22:26 Ответить
мій Президент
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23.05.2024 23:34 Ответить
От пиарится! Ни асфальта, ни спутника имени Притулённого, все назло Величайшему
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24.05.2024 01:32 Ответить
на прикладі Порошенка - не потрібно обов'язково бути в окопі на передовій: працювати на перемогу можна різними суттєвими способами!
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24.05.2024 01:47 Ответить
Слава Гетьману Украины!!!

Горжусь, что я и семья были и будем в 25%.
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24.05.2024 07:44 Ответить
тим часом масєйчучку застукали за скоєнням диверсії скуповує торти від Рошен !
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24.05.2024 08:40 Ответить
Нехай по-конкретному так "піаряться" усі, як Порошенко. Поки ІНШІ по-тихому розкрадать. Хлопців з окопів спитай, які чекають з надією та подякою оцей "піар", тобто дрони. Його приклад - ориєнтир для інших.
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24.05.2024 15:24 Ответить
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