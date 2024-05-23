Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО
Петр Порошенко везет на фронт очередные 2 тысячи дронов. Стоимость этой партии техники - 40,9 млн грн, или более миллиона долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Среди оборудования передаваемого на фронт - уже традиционные дневные FPV-дроны, которые оснащены платами инициации. А также - первая партия FPV-дронов с тепловизионной камерой, которые могут работать и ночью. В дополнение к ним для аэроразведки бригады ВСУ получат и дефицитные "Мавики" - дневные и ночные.
"Сейчас здесь, только за эту неделю - более 1% от общего количества FPV, которые были поставлены на фронт за 7 месяцев государством. У нас от денег до передачи военным проходит 6-8 дней. Я не понимаю, почему наши воины должны ждать 6-8 месяцев. Мы показываем, как это делать лучше", - отметил Порошенко.
Ранее Порошенко сообщил, что для нужд ВСУ уже передал 15 900 FPV-дронов, что составляет 10% от количества дронов, которые передало в войска государство.
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Тобі дзвонять із дуже близької десантної бригади й розповідають, що передані нами ФПВ працювали чудово. Але потім обстрілом рознесли бліндаж з обладнанням, а отже, терміново потрібна допомога. Цінник на 350 000 гривень і це не вписується в план.
Ти пишеш допис у п'ятницю, дуже сильно просиш допомогти, звертаєшся до всіх знайомих та незнайомих людей. Обід п'ятниці, попереду вихідні та падаюча активність в соцмережах плюс загальний стан втоми й спустошеності, помножений на два роки нескінченної допомоги армії. Шанси є, але їх дуже багато.
Ти тієї ж п'ятниці (!) оплачуєш замовлення, зібравши за пару годин необхідну суму. Домовляєшся на термінову доставку, адже військовим допомога потрібна "на вчора". Отримавши вантаж, ти робиш фотографію, пакуєш його та відправляєш у Харківську область.
На все пішло кілька годин.
Але знаєте, в цій розповіді я не згадав поки що найголовніший компонент - вас. А без вас цієї історії не сталося б. Усвідомте простий факт, що без вашої допомоги ми вже програли б. Ні, не волонтери тягнуть на собі армію, я знаю непорівнянність витрат, але волонтери з вашою допомогою вміють блискавично розв'язувати найкритичніші проблеми.
Завдання закрите. Спасибі вам.
Для донатів на наступну допомогу для ЗСУ:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Горжусь, что я и семья были и будем в 25%.