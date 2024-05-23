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Порошенко передає ЗСУ 2 тис. дронів. ФОТО

Петро Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів. Вартість цієї партії техніки – 40,9 млн грн, або понад мільйон доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Серед обладнання що передається на фронт – вже традиційні денні FPV‑дрони, які оснащені платами ініціації. А також – перша партія FPV-дронів з тепловізійною камерою, які можуть працювати і вночі. На додачу до них для аеророзвідки бригади ЗСУ отримають і дефіцитні "Мавіки" – денні та нічні.

Дрони для ЗСУ від Порошенка

"Зараз тут, лише за цей тиждень – більше 1% від загальної кількості FPV, які були поставлені на фронт за 7 місяців державою. У нас від грошей до передачі військовим проходить 6-8 днів. Я не розумію, чому наші воїни мають чекати 6-8 місяців. Ми показуємо, як це робити краще", – зазначив Порошенко.

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 57-ї бригади, що захищає Вовчанськ, отримали 200 FPV-дронів та техніку. ФОТО

Раніше Порошенко повідомив, що для потреб ЗСУ вже передав 15 900 FPV-дронів, що складає 10% від кількості дронів, які передала у війська держава.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) дрони (4699)


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Топ коментарі
+76
От барига. Піариться і піариться. Ні, щоб відосіком обійтись...
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23.05.2024 20:50
+60
Я як порохобот, завжди в таких випадках запитую, а скОКА бубАчкА пєрєдал?
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23.05.2024 20:52
+44
Вони, правда, між мільярдом дерев десь заблукали...
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23.05.2024 20:55
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Зелік а де міліон дронів що обіцяв
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23.05.2024 22:24 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3677 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Тобі дзвонять із дуже близької десантної бригади й розповідають, що передані нами ФПВ працювали чудово. Але потім обстрілом рознесли бліндаж з обладнанням, а отже, терміново потрібна допомога. Цінник на 350 000 гривень і це не вписується в план.
Ти пишеш допис у п'ятницю, дуже сильно просиш допомогти, звертаєшся до всіх знайомих та незнайомих людей. Обід п'ятниці, попереду вихідні та падаюча активність в соцмережах плюс загальний стан втоми й спустошеності, помножений на два роки нескінченної допомоги армії. Шанси є, але їх дуже багато.
Ти тієї ж п'ятниці (!) оплачуєш замовлення, зібравши за пару годин необхідну суму. Домовляєшся на термінову доставку, адже військовим допомога потрібна "на вчора". Отримавши вантаж, ти робиш фотографію, пакуєш його та відправляєш у Харківську область.
На все пішло кілька годин.
Але знаєте, в цій розповіді я не згадав поки що найголовніший компонент - вас. А без вас цієї історії не сталося б. Усвідомте простий факт, що без вашої допомоги ми вже програли б. Ні, не волонтери тягнуть на собі армію, я знаю непорівнянність витрат, але волонтери з вашою допомогою вміють блискавично розв'язувати найкритичніші проблеми.

Завдання закрите. Спасибі вам.
Для донатів на наступну допомогу для ЗСУ:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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23.05.2024 22:26 Відповісти
мій Президент
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23.05.2024 23:34 Відповісти
От пиарится! Ни асфальта, ни спутника имени Притулённого, все назло Величайшему
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24.05.2024 01:32 Відповісти
на прикладі Порошенка - не потрібно обов'язково бути в окопі на передовій: працювати на перемогу можна різними суттєвими способами!
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24.05.2024 01:47 Відповісти
Слава Гетьману Украины!!!

Горжусь, что я и семья были и будем в 25%.
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24.05.2024 07:44 Відповісти
тим часом масєйчучку застукали за скоєнням диверсії скуповує торти від Рошен !
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24.05.2024 08:40 Відповісти
Нехай по-конкретному так "піаряться" усі, як Порошенко. Поки ІНШІ по-тихому розкрадать. Хлопців з окопів спитай, які чекають з надією та подякою оцей "піар", тобто дрони. Його приклад - ориєнтир для інших.
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24.05.2024 15:24 Відповісти
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