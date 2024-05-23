Порошенко передає ЗСУ 2 тис. дронів. ФОТО

Петро Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів. Вартість цієї партії техніки – 40,9 млн грн, або понад мільйон доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Серед обладнання що передається на фронт – вже традиційні денні FPV‑дрони, які оснащені платами ініціації. А також – перша партія FPV-дронів з тепловізійною камерою, які можуть працювати і вночі. На додачу до них для аеророзвідки бригади ЗСУ отримають і дефіцитні "Мавіки" – денні та нічні.

"Зараз тут, лише за цей тиждень – більше 1% від загальної кількості FPV, які були поставлені на фронт за 7 місяців державою. У нас від грошей до передачі військовим проходить 6-8 днів. Я не розумію, чому наші воїни мають чекати 6-8 місяців. Ми показуємо, як це робити краще", – зазначив Порошенко.

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Раніше Порошенко повідомив, що для потреб ЗСУ вже передав 15 900 FPV-дронів, що складає 10% від кількості дронів, які передала у війська держава.