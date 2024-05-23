Порошенко передає ЗСУ 2 тис. дронів. ФОТО
Петро Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів. Вартість цієї партії техніки – 40,9 млн грн, або понад мільйон доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Серед обладнання що передається на фронт – вже традиційні денні FPV‑дрони, які оснащені платами ініціації. А також – перша партія FPV-дронів з тепловізійною камерою, які можуть працювати і вночі. На додачу до них для аеророзвідки бригади ЗСУ отримають і дефіцитні "Мавіки" – денні та нічні.
"Зараз тут, лише за цей тиждень – більше 1% від загальної кількості FPV, які були поставлені на фронт за 7 місяців державою. У нас від грошей до передачі військовим проходить 6-8 днів. Я не розумію, чому наші воїни мають чекати 6-8 місяців. Ми показуємо, як це робити краще", – зазначив Порошенко.
Раніше Порошенко повідомив, що для потреб ЗСУ вже передав 15 900 FPV-дронів, що складає 10% від кількості дронів, які передала у війська держава.
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Тобі дзвонять із дуже близької десантної бригади й розповідають, що передані нами ФПВ працювали чудово. Але потім обстрілом рознесли бліндаж з обладнанням, а отже, терміново потрібна допомога. Цінник на 350 000 гривень і це не вписується в план.
Ти пишеш допис у п'ятницю, дуже сильно просиш допомогти, звертаєшся до всіх знайомих та незнайомих людей. Обід п'ятниці, попереду вихідні та падаюча активність в соцмережах плюс загальний стан втоми й спустошеності, помножений на два роки нескінченної допомоги армії. Шанси є, але їх дуже багато.
Ти тієї ж п'ятниці (!) оплачуєш замовлення, зібравши за пару годин необхідну суму. Домовляєшся на термінову доставку, адже військовим допомога потрібна "на вчора". Отримавши вантаж, ти робиш фотографію, пакуєш його та відправляєш у Харківську область.
На все пішло кілька годин.
Але знаєте, в цій розповіді я не згадав поки що найголовніший компонент - вас. А без вас цієї історії не сталося б. Усвідомте простий факт, що без вашої допомоги ми вже програли б. Ні, не волонтери тягнуть на собі армію, я знаю непорівнянність витрат, але волонтери з вашою допомогою вміють блискавично розв'язувати найкритичніші проблеми.
Завдання закрите. Спасибі вам.
Для донатів на наступну допомогу для ЗСУ:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Горжусь, что я и семья были и будем в 25%.