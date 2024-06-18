Второй Глобальный саммит мира следует провести в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко предложил провести следующее заседание Глобального саммита мира в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украина сейчас переживает очень важные шесть недель с точки зрения международного прорыва в обеспечении нашей победы. Это и Берлинская конференция, и саммит в Швейцарии, и очень главное - саммит G7. Но самое главное - это Вашингтонский саммит НАТО", - сказал Порошенко, поблагодарив партнеров, которые продемонстрировали всестороннюю поддержку Украины.

Лидер "ЕС" отметил, что общество должно быть объединенным и нацеленным на то, чтобы приближать мир через украинскую победу.

Также пятый президент отметил, что оценить эффективность международных усилий можно будет только по конкретным результатам.

"Чтобы скорректировать планы на будущее, нам не хватает объективных выводов. И поэтому нельзя сейчас оценивать события Саммита или Конференции по восстановлению. Надо дать две-три недели, месяц и ответить на вопрос, который есть у украинцев. Провели Саммит - это приблизило Украину к миру? Провели Конференцию - сколько денег поступило? Провели G7 - уже сейчас знаем, 50 миллиардов с российских активов в кратчайшие сроки. Поздравления", - добавил он.

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Порошенко напомнил, что целью Глобального саммита мира является объединение усилий коллективного Запада и Глобального юга вокруг Формулы мира Зеленского на основе Устава ООН и международного права.

"Конечно, надо, чтобы ООН присутствовала. В вопросах продовольственной безопасности надо, чтобы FAO присутствовала. Конечно, МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности, надо, чтобы присутствовало. И конечно для нас критические голоса Китая, Индии, Африки. Итак, я полностью поддерживаю самокритичную позицию власти относительно того, что немедленно надо проводить второй саммит. Настойчиво советую его провести в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи и выйти на позицию, которая обеспечит мир. Мы к этому стремимся", - подытожил Порошенко.

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