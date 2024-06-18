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Второй Глобальный саммит мира следует провести в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, - Порошенко

Порошенко радить провести наступний Саміт миру в США

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко предложил провести следующее заседание Глобального саммита мира в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украина сейчас переживает очень важные шесть недель с точки зрения международного прорыва в обеспечении нашей победы. Это и Берлинская конференция, и саммит в Швейцарии, и очень главное - саммит G7. Но самое главное - это Вашингтонский саммит НАТО", - сказал Порошенко, поблагодарив партнеров, которые продемонстрировали всестороннюю поддержку Украины.

Лидер "ЕС" отметил, что общество должно быть объединенным и нацеленным на то, чтобы приближать мир через украинскую победу.

Также пятый президент отметил, что оценить эффективность международных усилий можно будет только по конкретным результатам.

"Чтобы скорректировать планы на будущее, нам не хватает объективных выводов. И поэтому нельзя сейчас оценивать события Саммита или Конференции по восстановлению. Надо дать две-три недели, месяц и ответить на вопрос, который есть у украинцев. Провели Саммит - это приблизило Украину к миру? Провели Конференцию - сколько денег поступило? Провели G7 - уже сейчас знаем, 50 миллиардов с российских активов в кратчайшие сроки. Поздравления", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит мира был успешным, - Кирби

Порошенко напомнил, что целью Глобального саммита мира является объединение усилий коллективного Запада и Глобального юга вокруг Формулы мира Зеленского на основе Устава ООН и международного права.

"Конечно, надо, чтобы ООН присутствовала. В вопросах продовольственной безопасности надо, чтобы FAO присутствовала. Конечно, МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности, надо, чтобы присутствовало. И конечно для нас критические голоса Китая, Индии, Африки. Итак, я полностью поддерживаю самокритичную позицию власти относительно того, что немедленно надо проводить второй саммит. Настойчиво советую его провести в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи и выйти на позицию, которая обеспечит мир. Мы к этому стремимся", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники Саммита мира подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, - Госдепартамент США

Автор: 

ООН (4178) Порошенко Петр (19608) США (26889) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+15
Замінити кліку Зеленський-Єрмак на Порошенко і Україна оживе і вийде з коми бо потрібен Гетьман а не блазень в тандемі зі зрадником.
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18.06.2024 14:53
+15
На ООН вони всі присутні - там важче буде "відмазатись". Все правильно Петя каже.
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18.06.2024 14:57
+14
Це напевно єдиний розумний та виважений політик в Україні (хоча я був не його прихильник), але вказані вірні напрямки руху України на відміну від зе-ерм дебілізматичних "постанов".
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18.06.2024 14:49
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Правила форума Совет форумчан
На моє переконання робити цього "в рамках ООН" не слід. ООН у війні України з росією показала себе абсолютно яловою організацією. А проведений самміт мав би стати основою нового об'єднання держав замість ніякої ООН.
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18.06.2024 14:47 Ответить
На ООН вони всі присутні - там важче буде "відмазатись". Все правильно Петя каже.
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18.06.2024 14:57 Ответить
ООН е беззуба нікчемна організація:

https://youtu.be/oFfQscxsJ_Y?si=24oO7cowqxxZVPs8
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18.06.2024 18:36 Ответить
А я думаю, саме тому й СЛІД ПРОВОДИТИ саме там!!! Й Потім - або оцей дорогий бюджетно для воюючого світу прищ на сраці США лікувати ,або оперативним шляхом знищити. Світ воюючий , навіть якщо не усі - вони теж у війні або підпільно або потерпають з неї.
БРАВО ПАНЕ ПОРОШЕНКО!!!
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18.06.2024 15:02 Ответить
Я вже мовчу, який це виклик парочці ЄРМАКОЗЕЛЕНИХ імітаторів гри на темі МИРУ !!!
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18.06.2024 15:05 Ответить
В посиланні на лінку зверху дано повне разьяснення чому не треба підтримувати ООН.

Та як Саміт Миру руйнуе ООН. Зайдіть, послухайте. Отримайте задоволення.

Слава Україні!
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19.06.2024 04:57 Ответить
Якщо десь так...
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18.06.2024 15:13 Ответить
Другий Глобальний саміт миру варто провести під єгідою ЗСУ!

На полі бою. Там кається Перемога!

Контакт з парашею мае бути тільки- Вогневий.
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18.06.2024 16:37 Ответить
Лучше в Гааге и пригласить ху..ло с командой
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18.06.2024 14:48 Ответить
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18.06.2024 15:42 Ответить
Це напевно єдиний розумний та виважений політик в Україні (хоча я був не його прихильник), але вказані вірні напрямки руху України на відміну від зе-ерм дебілізматичних "постанов".
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18.06.2024 14:49 Ответить
А кого ти був прихильник?
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18.06.2024 15:03 Ответить
Ну звісно що не твій і не твого зеклоуна
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19.06.2024 06:39 Ответить
100%
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18.06.2024 14:50 Ответить
Замінити кліку Зеленський-Єрмак на Порошенко і Україна оживе і вийде з коми бо потрібен Гетьман а не блазень в тандемі зі зрадником.
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18.06.2024 14:53 Ответить
ПРийшла на місце Шапкорада ******* шоуімітаторів з підмосток Кремлівської сцени й розіграла народ какойразніци, не відчувшого війни, бо вистачало тоді ще патріотів.Розіграли на темі - ВЗГЛЯНУТЬ В ОЧКО ХЙЛУ і будєт канец вайнє! ( вони ж збоченці усі там філіпокіркоровські підХйлятники). Оця парочка зараз на Банковій з того ж розведення басковокіркорівського петушатнику!
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18.06.2024 15:43 Ответить
А користь від нього якась буде? Чи така сама як і від першого-бла-бла-бла. Та ще й підписи відкликають.
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18.06.2024 14:57 Ответить
Порошенко це Армія ,Віра,Мова,Безвіза значть життя а Зеленський-Єрмак мародерство,зрада,смерть сотень тисяч українців,брехня,хамство,корупція,бізнес на крові,геноцид українського народу усіма засобами ....
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18.06.2024 14:58 Ответить
Знову, бухгалтери з ДУС та секретаріату КМУ, за оплату єрмаку наступного відрядження, голову собі ламатимуть…
Час завершився офіційно 21 травня, а гроші з бюджету, а не арброхамія заплатить!
Дебіт з кредитом, кому з бухгалтерів зводити, ДУС чиКМУ, за не цільове використання коштів??!
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18.06.2024 15:06 Ответить
Петро Порошенко візьме участь у Республіканському національному конвенті у Пʼятий

Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко візьме участь у Республіканському національному конвенті у Мілуокі (США).
Головною подією Конвенту стане обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах Президента США у листопаді 2024 року.
Петро Порошенко запрошений до участі у Конвенті як член Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу (IDU) та Голова партії, що входить до глобальної правоцентристської політичної родини IDU.

Під час Конвенту заплановані зустрічі з міжнародними партнерами України з числа Республіканської партії, представників партії у Конгресі США, а також сестринських партій в рамках політичної родини Міжнародного демократичного союзу.

Є з чим їхати, запрошеному до США Порошенко. Якщо Трамп мріє знищити НАТО , то нехай щось скаже про цю світову імітаційну сцену пуйлозахисників .
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18.06.2024 15:14 Ответить
запрошений, але чи ЕрЗе випустять його - це те ще питання...
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18.06.2024 16:01 Ответить
ну тоді на зелю образяться всі,в тому числі Тмавп і Джонсонюк
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18.06.2024 18:24 Ответить
І ніхто не звернув увагу на один маленький "нюансик" Пропозиція провести сммміт в США - це "серпом по яйцях" китайцям! Бо до Вашингтона Путін ТОЧНО не поїде - забздить! І вся їх "многоходовочка" з метою затягти на самміт Росію провалиться
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18.06.2024 15:17 Ответить
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18.06.2024 15:29 Ответить
Слушна думка.
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18.06.2024 15:31 Ответить
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18.06.2024 15:47 Ответить
Так - ООН - це ж блокувальники - Китаю шось не сподобається - заблокує
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18.06.2024 15:48 Ответить
не потрібно плутати власне ООН, навіть структури ООН, і окремо Радбез ООН. Наші вороги можуть що-небудь ветувати лише в Радбезі, а також блокувати (або навть заважати) в тих підрозділах, де вони захопили вплив (МАГАТЕ, МОЗ, Червоний хрест, тощо)
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18.06.2024 16:11 Ответить
Подумав - якшо зберуться в ООН - тои закони ООН - може и не так
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18.06.2024 16:18 Ответить
трохи не так. заблокувати комуняки можуть тільки у Радбезі. А на Генасамблеї ООН право вето немає ні у кого.
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18.06.2024 16:53 Ответить
Я дивився цей виступ в ютуб трансляції пані Ірини. Про що необхідно наголосити додатково - так це про те, що Порошенко дав "загалом позитивну оцінку" результатам минулого "самміту миру" в Швейцарії.
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18.06.2024 16:06 Ответить
Ну як шо Порох каже ...а так хочется 🤡 у табло заїхати !!!
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18.06.2024 19:22 Ответить
Дует не погодиться, бо з правою головою дерьмаком можуть бути крупні проблеми щодо шашнів з Руді Джуліані. Скоро будуть "прівлєкать" подвійного агента ГРУ, ФБР. а там пряма стежина до дерьмака і деркача.
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18.06.2024 18:05 Ответить
 
 