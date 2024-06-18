Участники Саммита мира подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, - Госдепартамент США

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал результаты Глобального саммита мира и отметил, что считает количество участников и подписантов заключительного коммюнике саммита значительным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Каждая страна должна говорить за себя, каждая страна должна решать сама, но если вы посмотрите на поддержку, которую получила Украина, то было более 90 стран, которые посетили этот мирный саммит, было более 80 стран и международных организаций, которые подписали заключительное коммюнике. Мы считаем, что обе эти цифры являются очень значительным проявлением поддержки Украины, и не просто мира, а справедливого и длительного мира", - подчеркнул Миллер.

Он отметил, что США планируют продолжать работать, чтобы "попытаться обеспечить справедливый и прочный мир" в Украине, и приветствуют поддержку "со стороны десятков и десятков других стран мира в этом отношении".

Напомним, в Белом доме считают, что Глобальный саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии, был успешным.

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