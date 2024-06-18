Участники Саммита мира подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, - Госдепартамент США
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал результаты Глобального саммита мира и отметил, что считает количество участников и подписантов заключительного коммюнике саммита значительным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Каждая страна должна говорить за себя, каждая страна должна решать сама, но если вы посмотрите на поддержку, которую получила Украина, то было более 90 стран, которые посетили этот мирный саммит, было более 80 стран и международных организаций, которые подписали заключительное коммюнике. Мы считаем, что обе эти цифры являются очень значительным проявлением поддержки Украины, и не просто мира, а справедливого и длительного мира", - подчеркнул Миллер.
Он отметил, что США планируют продолжать работать, чтобы "попытаться обеспечить справедливый и прочный мир" в Украине, и приветствуют поддержку "со стороны десятков и десятков других стран мира в этом отношении".
Напомним, в Белом доме считают, что Глобальный саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии, был успешным.
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Як не крути, а ці гроші не лишні були в Україні, коли і пенсіонери донатять для Захисту України!
Який гордо мовчав, вважаючи себе правим за замовчанням.
А ХАМАС кричав по всьому світу.
Результат - пропалестинські організації тепер всюди ногами двері відкривають, прапори свої вішають, і всі з ними погоджуються, їх вимоги виконують.
Той народ, у сімʼях якого в середньому по пʼятеро дітей, завжди переможе (у довгостроковій перспективі, звісно).
Ви слизький, як обмилок у лазні….
Співпадіння чи … реальність??
Що в теорії не дозволить Заходу подати можливе та цілком імовірне "пєрєміріє" як закінчення війни.
" «В результате этого перфоманса: сколько Украина получит дополнительно снарядов, артсистем, бронетехники, самолетов или хотя бы трансформаторов, генераторов или чего-то конкретного? Если на эти вопросы нет положительного ответа, для меня все это не имеет никакого значения, а любые хороводы, как бы они ни выглядели и назывались - имитация деятельности и не более того»
И как известно, именно на эти вопросы там не нашлось ни единого ответа. Их и не будет, поскольку такие вопросы поднимаются и решаются на других саммитах, где нет ничего от цирка, стендап-шоу или каких-то подобных мероприятий. Да, можно сказать о том, что этот «саммит» про другое. Отлично, тогда про что именно?"
https://dl-news.defence-line.org/?p=33083
https://dl-news.defence-line.org/?p=33087 Саммит, саммиту - рознь (Часть 2)
Скажем так, итоговое коммюнике - сборище ни к чему не обязывающих фраз и из него не вытекает никаких действий ни за Украину, ни против федерации. Вообще - ничего, ноль, зеро. Более того, изначально эта тусовка собиралась не для того, чтобы что-то решить, а для того, чтобы потусоваться и пообщаться на разные темы с коллегами. То есть, сюда приехали люди, которые решали собственные вопросы, ну а для виду - пофоткались с Ермаком и его другом. Причем, принимающая сторона настаивала на том, чтобы завхоза не было в групповом фото, поскольку его формат предполагает присутствие только глав делегаций, но найвелычнийший сказал, что на это он пойтить не может. Собственно говоря, это был короткий пересказ результатов саммита.
Но в чем же успех? Изначально ермаковские СМИ рассказывали, что грандиозное мероприятие посетят главы 120+ стран. В итоге, приехали делегации 100 или чуть больше стран, причем, не все их возглавляли первые лица. Итоговое коммюнике отказались подписывать 20 стран, в том числе Индия, Аравия, ЮАР и Бразилия. А еще две страны, отозвали свои подписи под коммюнике. Это еще успех или еще нет?
Хорошо, ермаковцы напирают на то, что мол, в коммюнике подписанты указывают на территориальную целостность Украины. И что дальше? Как действует эта настойка? Ну хорошо, вернемся к неким количественным критериям оценки. Если Ермаки продают мнение 78 стран-подписантов о том, что территориальная целостность Украины должна быть соблюдена, то возникает вопрос о том, есть ли хоть кто-то вменяемый во власти, кто хоть как-то соображает во внешней политике и если хотя бы не блещет какими-то умными ходами, то хотя бы не опускается до того, чтобы не наложить себе на ноги?
Дело в том, что именно это вопрос, о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины, уже ставился, причем - не в рамках зеленой, художественной самодеятельности, а на заседании Генассамблеи ООН в 2023 году и там за резолюцию, содержащую этот пункт, проголосовала 141 страна, то есть, вдвое больше чем а этом непонятном сборище. А теперь сравниваем 78 и 141 и пытаемся найти, где же там порылся дипломатический успех? А ведь зеленые угрожают провести еще нечто подобное, а значит, дно еще не пробито.
Как только вместо ковыряния в носу и оценки в стиле «ну хоть поржом» или что там, переходишь на понятный язык цифр, то все сразу же становится на место. Но самое неприятное, во всей этой истории - другое. Главы европейских государств инициируют, проводят и реализуют снарядные, танковые, самолетные и прочие саммиты, которые заканчиваются сбором средств и поставками ВСУ оружия и вот здесь нет ни Ермака, ни найвеличнийшего, поскольку они заняты более важными делами.
А пока они катаются по заграницам, дурачатся или фоткаются, кредиторы Украины отказали нам в списании или отсрочке выплаты по кредитам, на сумму в 20 миллиардов, которые как раз и набрала эта публика в кальсонах цвета хаки. Если ничего не предпринять, через полтора месяца Украина окажется в дефолте. Но кому это надо? Они занимаются фотографированиями, разговариванием, поездками и прочими, невыносимо важными делами. Им не до этого.
Скажем так, все изложенное выше, только самые легкие контуры этой картины, аккуратные штрихи. Но их должно быть достаточно для тех, кто привык оперировать данными из объективной реальности, а не какими-то бредовыми фантазиями, которые плодят безответственные типы. На этом мы окончательно закрываем эту изначально пустую тему и коснулись ее только для того, чтобы оставить ориентиры для собственных размышлений тем, кому оно надо. Ну а кому не надо и он дочитал текст до конца - наши сочувствия за напрасно потраченное время.
https://dl-news.defence-line.org/?p=33087