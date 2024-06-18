Другий Глобальний саміт миру варто провести в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко запропонував провести наступне засідання Глобального саміту миру в Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Україна зараз переживає дуже важливі шість тижнів з точки зору міжнародного прориву в забезпеченні нашої перемоги. Це і Берлінська конференція, і саміт в Швейцарії, і дуже головне – саміт G7. Але найголовніше – це Вашингтонський саміт НАТО", - сказав Порошенко, подякувавши партнерам, які продемонстрували всебічну підтримку України.

Лідер "ЄС" наголосив, що суспільство має бути об'єднаним та націленим на те, щоб наближати мир через українську перемогу.

Також п'ятий президент зазначив, що оцінити ефективність міжнародних зусиль можна буде лише за конкретними результатами.

"Щоб скоригувати плани на майбутнє, нам бракує об’єктивних висновків. І тому не можна зараз оцінювати події Саміту чи Конференції з відновлення. Треба дати два-три тижні, місяць і відповісти на питання, яке є в українців. Провели Саміт – це наблизило Україну до миру? Провели Конференцію – скільки грошей поступило? Провели G7 – вже зараз знаємо, 50 мільярдів з російських активів у найкоротший термін. Вітання", - додав він.

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Порошенко нагадав, що метою Глобального саміту миру є об'єднання зусиль колективного Заходу і Глобального півдня навколо Формули миру Зеленського на засадах Статуту ООН і міжнародного права.

"Звичайно, треба, щоб ООН була присутня. В питаннях продовольчої безпеки треба, щоб FAO була присутня. Звичайно, МАГАТЕ в питаннях ядерної безпеки, треба, щоб було присутнє. І звичайно для нас критичні голоси Китаю, Індії, Африки. Отже, я повністю підтримую самокритичну позицію влади щодо того, що негайно треба проводити другий саміт. Наполегливо раджу його провести в Нью-Йорку під час проведення Генеральної Асамблеї і вийти на позицію, яка забезпечить мир. Ми цього прагнемо", - підсумував Порошенко.

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