УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини
2 100 40

Другий Глобальний саміт миру варто провести в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН, - Порошенко

Порошенко радить провести наступний Саміт миру в США

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко запропонував провести наступне засідання Глобального саміту миру в Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Україна зараз переживає дуже важливі шість тижнів з точки зору міжнародного прориву в забезпеченні нашої перемоги. Це і Берлінська конференція, і саміт в Швейцарії, і дуже головне – саміт G7. Але найголовніше – це Вашингтонський саміт НАТО", - сказав Порошенко, подякувавши партнерам, які продемонстрували всебічну підтримку України.

Лідер "ЄС" наголосив, що суспільство має бути об'єднаним та націленим на те, щоб наближати мир через українську перемогу.

Також п'ятий президент зазначив, що оцінити ефективність міжнародних зусиль можна буде лише за конкретними результатами.

"Щоб скоригувати плани на майбутнє, нам бракує об’єктивних висновків. І тому не можна зараз оцінювати події Саміту чи Конференції з відновлення. Треба дати два-три тижні, місяць і відповісти на питання, яке є в українців. Провели Саміт – це наблизило Україну до миру? Провели Конференцію – скільки грошей поступило? Провели G7 – вже зараз знаємо, 50 мільярдів з російських активів у найкоротший термін. Вітання", - додав він.

Читайте: Саміт миру був успішним, - Кірбі

Порошенко нагадав, що метою Глобального саміту миру є об'єднання зусиль колективного Заходу і Глобального півдня навколо Формули миру Зеленського на засадах Статуту ООН і міжнародного права.

"Звичайно, треба, щоб ООН була присутня. В питаннях продовольчої безпеки треба, щоб FAO була присутня. Звичайно, МАГАТЕ в питаннях ядерної безпеки, треба, щоб було присутнє. І звичайно для нас критичні голоси Китаю, Індії, Африки. Отже, я повністю підтримую самокритичну позицію влади щодо того, що негайно треба проводити другий саміт. Наполегливо раджу його провести в Нью-Йорку під час проведення Генеральної Асамблеї і вийти на позицію, яка забезпечить мир. Ми цього прагнемо", - підсумував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники Саміту миру підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, - Держдепартамент США

Автор: 

ООН (3361) Порошенко Петро (15181) США (23085) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Замінити кліку Зеленський-Єрмак на Порошенко і Україна оживе і вийде з коми бо потрібен Гетьман а не блазень в тандемі зі зрадником.
показати весь коментар
18.06.2024 14:53
+15
На ООН вони всі присутні - там важче буде "відмазатись". Все правильно Петя каже.
показати весь коментар
18.06.2024 14:57
+14
Це напевно єдиний розумний та виважений політик в Україні (хоча я був не його прихильник), але вказані вірні напрямки руху України на відміну від зе-ерм дебілізматичних "постанов".
показати весь коментар
18.06.2024 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На моє переконання робити цього "в рамках ООН" не слід. ООН у війні України з росією показала себе абсолютно яловою організацією. А проведений самміт мав би стати основою нового об'єднання держав замість ніякої ООН.
показати весь коментар
18.06.2024 14:47 Відповісти
На ООН вони всі присутні - там важче буде "відмазатись". Все правильно Петя каже.
показати весь коментар
18.06.2024 14:57 Відповісти
ООН е беззуба нікчемна організація:

https://youtu.be/oFfQscxsJ_Y?si=24oO7cowqxxZVPs8
показати весь коментар
18.06.2024 18:36 Відповісти
А я думаю, саме тому й СЛІД ПРОВОДИТИ саме там!!! Й Потім - або оцей дорогий бюджетно для воюючого світу прищ на сраці США лікувати ,або оперативним шляхом знищити. Світ воюючий , навіть якщо не усі - вони теж у війні або підпільно або потерпають з неї.
БРАВО ПАНЕ ПОРОШЕНКО!!!
показати весь коментар
18.06.2024 15:02 Відповісти
Я вже мовчу, який це виклик парочці ЄРМАКОЗЕЛЕНИХ імітаторів гри на темі МИРУ !!!
показати весь коментар
18.06.2024 15:05 Відповісти
В посиланні на лінку зверху дано повне разьяснення чому не треба підтримувати ООН.

Та як Саміт Миру руйнуе ООН. Зайдіть, послухайте. Отримайте задоволення.

Слава Україні!
показати весь коментар
19.06.2024 04:57 Відповісти
Якщо десь так...
показати весь коментар
18.06.2024 15:13 Відповісти
Другий Глобальний саміт миру варто провести під єгідою ЗСУ!

На полі бою. Там кається Перемога!

Контакт з парашею мае бути тільки- Вогневий.
показати весь коментар
18.06.2024 16:37 Відповісти
Лучше в Гааге и пригласить ху..ло с командой
показати весь коментар
18.06.2024 14:48 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2024 15:42 Відповісти
Це напевно єдиний розумний та виважений політик в Україні (хоча я був не його прихильник), але вказані вірні напрямки руху України на відміну від зе-ерм дебілізматичних "постанов".
показати весь коментар
18.06.2024 14:49 Відповісти
А кого ти був прихильник?
показати весь коментар
18.06.2024 15:03 Відповісти
Ну звісно що не твій і не твого зеклоуна
показати весь коментар
19.06.2024 06:39 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.06.2024 14:50 Відповісти
Замінити кліку Зеленський-Єрмак на Порошенко і Україна оживе і вийде з коми бо потрібен Гетьман а не блазень в тандемі зі зрадником.
показати весь коментар
18.06.2024 14:53 Відповісти
ПРийшла на місце Шапкорада ******* шоуімітаторів з підмосток Кремлівської сцени й розіграла народ какойразніци, не відчувшого війни, бо вистачало тоді ще патріотів.Розіграли на темі - ВЗГЛЯНУТЬ В ОЧКО ХЙЛУ і будєт канец вайнє! ( вони ж збоченці усі там філіпокіркоровські підХйлятники). Оця парочка зараз на Банковій з того ж розведення басковокіркорівського петушатнику!
показати весь коментар
18.06.2024 15:43 Відповісти
А користь від нього якась буде? Чи така сама як і від першого-бла-бла-бла. Та ще й підписи відкликають.
показати весь коментар
18.06.2024 14:57 Відповісти
Порошенко це Армія ,Віра,Мова,Безвіза значть життя а Зеленський-Єрмак мародерство,зрада,смерть сотень тисяч українців,брехня,хамство,корупція,бізнес на крові,геноцид українського народу усіма засобами ....
показати весь коментар
18.06.2024 14:58 Відповісти
Знову, бухгалтери з ДУС та секретаріату КМУ, за оплату єрмаку наступного відрядження, голову собі ламатимуть…
Час завершився офіційно 21 травня, а гроші з бюджету, а не арброхамія заплатить!
Дебіт з кредитом, кому з бухгалтерів зводити, ДУС чиКМУ, за не цільове використання коштів??!
показати весь коментар
18.06.2024 15:06 Відповісти
Петро Порошенко візьме участь у Республіканському національному конвенті у Пʼятий

Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко візьме участь у Республіканському національному конвенті у Мілуокі (США).
Головною подією Конвенту стане обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах Президента США у листопаді 2024 року.
Петро Порошенко запрошений до участі у Конвенті як член Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу (IDU) та Голова партії, що входить до глобальної правоцентристської політичної родини IDU.

Під час Конвенту заплановані зустрічі з міжнародними партнерами України з числа Республіканської партії, представників партії у Конгресі США, а також сестринських партій в рамках політичної родини Міжнародного демократичного союзу.

Є з чим їхати, запрошеному до США Порошенко. Якщо Трамп мріє знищити НАТО , то нехай щось скаже про цю світову імітаційну сцену пуйлозахисників .
показати весь коментар
18.06.2024 15:14 Відповісти
запрошений, але чи ЕрЗе випустять його - це те ще питання...
показати весь коментар
18.06.2024 16:01 Відповісти
ну тоді на зелю образяться всі,в тому числі Тмавп і Джонсонюк
показати весь коментар
18.06.2024 18:24 Відповісти
І ніхто не звернув увагу на один маленький "нюансик" Пропозиція провести сммміт в США - це "серпом по яйцях" китайцям! Бо до Вашингтона Путін ТОЧНО не поїде - забздить! І вся їх "многоходовочка" з метою затягти на самміт Росію провалиться
показати весь коментар
18.06.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2024 15:29 Відповісти
Слушна думка.
показати весь коментар
18.06.2024 15:31 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2024 15:47 Відповісти
Так - ООН - це ж блокувальники - Китаю шось не сподобається - заблокує
показати весь коментар
18.06.2024 15:48 Відповісти
не потрібно плутати власне ООН, навіть структури ООН, і окремо Радбез ООН. Наші вороги можуть що-небудь ветувати лише в Радбезі, а також блокувати (або навть заважати) в тих підрозділах, де вони захопили вплив (МАГАТЕ, МОЗ, Червоний хрест, тощо)
показати весь коментар
18.06.2024 16:11 Відповісти
Подумав - якшо зберуться в ООН - тои закони ООН - може и не так
показати весь коментар
18.06.2024 16:18 Відповісти
трохи не так. заблокувати комуняки можуть тільки у Радбезі. А на Генасамблеї ООН право вето немає ні у кого.
показати весь коментар
18.06.2024 16:53 Відповісти
Я дивився цей виступ в ютуб трансляції пані Ірини. Про що необхідно наголосити додатково - так це про те, що Порошенко дав "загалом позитивну оцінку" результатам минулого "самміту миру" в Швейцарії.
показати весь коментар
18.06.2024 16:06 Відповісти
Ну як шо Порох каже ...а так хочется 🤡 у табло заїхати !!!
показати весь коментар
18.06.2024 19:22 Відповісти
Дует не погодиться, бо з правою головою дерьмаком можуть бути крупні проблеми щодо шашнів з Руді Джуліані. Скоро будуть "прівлєкать" подвійного агента ГРУ, ФБР. а там пряма стежина до дерьмака і деркача.
показати весь коментар
18.06.2024 18:05 Відповісти
 
 