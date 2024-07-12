УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 883 15

112-а бригада ТрО отримала сотню FPV-дронів "Мольфар". ФОТО

Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО сотню десятидюймових FPV-дронів "Мольфар".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав дрони 112 бригаді ТрО

Кожен "Мольфар" проходить контроль якості, обліт та тестування. Дрони постачаються з характерною системою ініціації, яка виконує роль запобіжника проти детонації тоді, коли вона непотрібна. Плата ініціації на "Мольфарах" має три ступені запобігання детонації – два механічних і один електронний.

Порошенко передав дрони 112 бригаді ТрО

Також читайте: 27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки

Загалом Порошенко на Харківщині передав допомогу у 5 бригад. Попереду ще зустрічі з іншими  підрозділами, яким везуть більше тисячі FPV-дронів, денні та нічні "Мавіки" для коригування артилерійського вогню, пересувні авторемонтні майстерні, вантажівки DAF Leyland, квадроцикли, екскаватори для будівництва фортифікацій і паливозаправник.

Автор: 

Порошенко Петро (15233) дрони (5660) тероборона (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
12.07.2024 20:40 Відповісти
+14
А знову пан Президент, а не отот поц препіздент.
показати весь коментар
12.07.2024 20:27 Відповісти
+11
Знову ''Порох'' відмітився. Вже чомусь і не дивно.
показати весь коментар
12.07.2024 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наши еноты
показати весь коментар
12.07.2024 19:59 Відповісти
Та взагалі жлоб, всього 100 дронів одній бригаді ПЕРЕДАВ. За власні кошти передав.
Он, ВладимСанич молодець, 1 000 000 дронів ПООБІЦЯВ, сімь місяців як пообіцяв! За бюджетні кошти пообіцяв!
показати весь коментар
12.07.2024 20:47 Відповісти
Знову ''Порох'' відмітився. Вже чомусь і не дивно.
показати весь коментар
12.07.2024 20:17 Відповісти
А знову пан Президент, а не отот поц препіздент.
показати весь коментар
12.07.2024 20:27 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 20:40 Відповісти
Зе-курви, де ви зі своїм "абырвалг"?!
показати весь коментар
12.07.2024 21:02 Відповісти
Як же ця ЄРМАКОВЩИНА із наглою фізіономією цього засланого козачка ОП остогидла!
показати весь коментар
12.07.2024 21:11 Відповісти
Дякую, пане президенте!
показати весь коментар
12.07.2024 21:45 Відповісти
Україні потрібен Порох, а по факту є зелений барига
показати весь коментар
12.07.2024 21:59 Відповісти
А кловани нерухомість по Києву розпродають і мульони дронів обіцяють...
показати весь коментар
12.07.2024 21:59 Відповісти
Цікаво а скільки допомоги передав ЗСУ з власних грошей Зе-президент з початку війни.Може хто підскаже.Він же людина не бідна.
показати весь коментар
12.07.2024 22:21 Відповісти
Петро Порошенко ❤👍🇺🇦
показати весь коментар
12.07.2024 23:33 Відповісти
Окрім згаданих в цій інфі "Мольфарів", https://t.me/PresidentPoroshenko/9831 Петро Порошенко передав іншим бригадам на Харківщині ще й таку військову техніку (перелік техніки з його телеграму за вищенаведеною ссиллю):
"....Не забули і про інші підрозділи. Бійці 47 окремої інженерної бригади виконують надзвичайно важливу роботу: саме від них залежить якість ліній оборони. Відповідно - життя воїнів з інших підрозділів Сил оборони. Тому, не роздумуючи, передаємо їм ще один екскаватор.
Наші друзі з 10 армійського корпусу, які тепер із Півдня передислокувалися на Схід, отримують два прально-душові комплекси: один - батальйону логістики, а інший - батальйону управління. Лазню також привезли 118 механізованій, а 118 бригаді ТрО - «Мавіки» для ефективної розвідки, Bluetti та електронну техніку.
Ще вчора вся ця техніка була в Києві, а вже сьогодні її забирають хлопці. Часу на тривалі розмови немає - поспішаємо на Донеччину, де зараз так само важко!"
показати весь коментар
12.07.2024 23:39 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3767 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" , про цю саму поїздку на фронт:
Якщо можна про поїздку з вантажем у 35 000 000 гривень сказати "звичайна", то гаразд - у нас чергова звичайна поїздка.
І справді, адже прально-душових комплексів вже передано майже дві сотні, понад півсотні пересувних ремонтних майстерень, під сотню квадроциклів, багато тисяч Мавіків, десятки тисяч ФПВ, багато сотень вантажівок DAF Leyland 45.150 різних модифікацій. А, ще кілька десятків екскаваторів, мало не забув.
І ось серед усього цього "звичайного" стоїть паливозаправник Renault, а в чаті наших підопічних йде масова демонстрація любові до нас з метою його отримати.
А тепер скажіть мені, мої улюблені читачі - а ви знали, що Фонд Порошенка ВЖЕ передав до ЗСУ півтори сотні таких машин? Не знали? Так, адже ми просто раніше їх не показували.
І виходить, що якщо слухати мавпочок, які шкребуть у коментарях "добро треба робити тихо", то й про все інше ніхто ніколи не дізнається. Буде один суцільний ванільний та зефірний марафон. А єдинороги будуть срати веселкою з екранів телевізорів у черепну коробку довірливих громадян.

34 973 214 гривень допомоги буде передано у найближчі дві доби. І спробуємо про це добро сказати голосно?

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
показати весь коментар
12.07.2024 23:46 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3768 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" , про інші деталі цього відрядження на фронт, з проханням про фінансову допомогу:
Прально-душові комплекси №№187, 188 та 189 вже передані до ЗСУ і незабаром розпочнуть роботу. За кілька тижнів буде "ювілейний", який ми пронумеруємо... ще поки що не придумали як обійти "200". Запускаючи цей проєкт два роки тому, ми не думали, що вийдемо на велико-серійне виробництво.
Але є нюанс...
Розумієте, з погляду взаємодії з аудиторією (той самий "піар") цей проєкт вже не викликає жодних сплесків позитивних емоцій, а отже, і не викликає додаткових надходжень пожертвувань. Ну, я правда розумію. Два роки однакові фотографії, два роки однакові ракурси, два роки однакові прохання допомогти викупити причепи. Це крім загального мерзенного стану з економікою та всього цього.
Але справа така, що кількість запитів від військових тільки зростає. Саме у геометричній прогресії. Бригади стають у чергу, бригади штовхаються ліктями, бригади пропонують рідкісні військові сувеніри та артефакти. Тому що можливість викупатися і попрати форму - це крутіше, ніж усі армійські психологи разом узяті. Гарантовано!. Ні, я не намагаюся принизити роль психологів підрозділів. Просто "лазні" дуже гарні.
Понад 150 000 військових нашими комплексами вже користуються. Але армія значно більша.

А тому... так, знову прошу про вашу допомогу. Як із ресурсами, так і з репостами.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
показати весь коментар
12.07.2024 23:49 Відповісти
 
 