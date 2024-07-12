112-а бригада ТрО отримала сотню FPV-дронів "Мольфар". ФОТО
Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО сотню десятидюймових FPV-дронів "Мольфар".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Кожен "Мольфар" проходить контроль якості, обліт та тестування. Дрони постачаються з характерною системою ініціації, яка виконує роль запобіжника проти детонації тоді, коли вона непотрібна. Плата ініціації на "Мольфарах" має три ступені запобігання детонації – два механічних і один електронний.
Загалом Порошенко на Харківщині передав допомогу у 5 бригад. Попереду ще зустрічі з іншими підрозділами, яким везуть більше тисячі FPV-дронів, денні та нічні "Мавіки" для коригування артилерійського вогню, пересувні авторемонтні майстерні, вантажівки DAF Leyland, квадроцикли, екскаватори для будівництва фортифікацій і паливозаправник.
Он, ВладимСанич молодець, 1 000 000 дронів ПООБІЦЯВ, сімь місяців як пообіцяв! За бюджетні кошти пообіцяв!
"....Не забули і про інші підрозділи. Бійці 47 окремої інженерної бригади виконують надзвичайно важливу роботу: саме від них залежить якість ліній оборони. Відповідно - життя воїнів з інших підрозділів Сил оборони. Тому, не роздумуючи, передаємо їм ще один екскаватор.
Наші друзі з 10 армійського корпусу, які тепер із Півдня передислокувалися на Схід, отримують два прально-душові комплекси: один - батальйону логістики, а інший - батальйону управління. Лазню також привезли 118 механізованій, а 118 бригаді ТрО - «Мавіки» для ефективної розвідки, Bluetti та електронну техніку.
Ще вчора вся ця техніка була в Києві, а вже сьогодні її забирають хлопці. Часу на тривалі розмови немає - поспішаємо на Донеччину, де зараз так само важко!"
Якщо можна про поїздку з вантажем у 35 000 000 гривень сказати "звичайна", то гаразд - у нас чергова звичайна поїздка.
І справді, адже прально-душових комплексів вже передано майже дві сотні, понад півсотні пересувних ремонтних майстерень, під сотню квадроциклів, багато тисяч Мавіків, десятки тисяч ФПВ, багато сотень вантажівок DAF Leyland 45.150 різних модифікацій. А, ще кілька десятків екскаваторів, мало не забув.
І ось серед усього цього "звичайного" стоїть паливозаправник Renault, а в чаті наших підопічних йде масова демонстрація любові до нас з метою його отримати.
А тепер скажіть мені, мої улюблені читачі - а ви знали, що Фонд Порошенка ВЖЕ передав до ЗСУ півтори сотні таких машин? Не знали? Так, адже ми просто раніше їх не показували.
І виходить, що якщо слухати мавпочок, які шкребуть у коментарях "добро треба робити тихо", то й про все інше ніхто ніколи не дізнається. Буде один суцільний ванільний та зефірний марафон. А єдинороги будуть срати веселкою з екранів телевізорів у черепну коробку довірливих громадян.
34 973 214 гривень допомоги буде передано у найближчі дві доби. І спробуємо про це добро сказати голосно?
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Прально-душові комплекси №№187, 188 та 189 вже передані до ЗСУ і незабаром розпочнуть роботу. За кілька тижнів буде "ювілейний", який ми пронумеруємо... ще поки що не придумали як обійти "200". Запускаючи цей проєкт два роки тому, ми не думали, що вийдемо на велико-серійне виробництво.
Але є нюанс...
Розумієте, з погляду взаємодії з аудиторією (той самий "піар") цей проєкт вже не викликає жодних сплесків позитивних емоцій, а отже, і не викликає додаткових надходжень пожертвувань. Ну, я правда розумію. Два роки однакові фотографії, два роки однакові ракурси, два роки однакові прохання допомогти викупити причепи. Це крім загального мерзенного стану з економікою та всього цього.
Але справа така, що кількість запитів від військових тільки зростає. Саме у геометричній прогресії. Бригади стають у чергу, бригади штовхаються ліктями, бригади пропонують рідкісні військові сувеніри та артефакти. Тому що можливість викупатися і попрати форму - це крутіше, ніж усі армійські психологи разом узяті. Гарантовано!. Ні, я не намагаюся принизити роль психологів підрозділів. Просто "лазні" дуже гарні.
Понад 150 000 військових нашими комплексами вже користуються. Але армія значно більша.
А тому... так, знову прошу про вашу допомогу. Як із ресурсами, так і з репостами.
