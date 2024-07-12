112-а бригада ТрО отримала сотню FPV-дронів "Мольфар". ФОТО

Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО сотню десятидюймових FPV-дронів "Мольфар".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Кожен "Мольфар" проходить контроль якості, обліт та тестування. Дрони постачаються з характерною системою ініціації, яка виконує роль запобіжника проти детонації тоді, коли вона непотрібна. Плата ініціації на "Мольфарах" має три ступені запобігання детонації – два механічних і один електронний.

Також читайте: 27 військових частин, які тримають найгарячіші ділянки фронту, отримали великий вантаж дронів та іншої техніки

Загалом Порошенко на Харківщині передав допомогу у 5 бригад. Попереду ще зустрічі з іншими підрозділами, яким везуть більше тисячі FPV-дронів, денні та нічні "Мавіки" для коригування артилерійського вогню, пересувні авторемонтні майстерні, вантажівки DAF Leyland, квадроцикли, екскаватори для будівництва фортифікацій і паливозаправник.