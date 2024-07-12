112-я бригада ТрО получила сотню FPV-дронов "Мольфар". ФОТО

Петр Порошенко передал 112-й бригаде ТрО сотню десятидюймовых FPV-дронов "Мольфар".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Каждый "Мольфар" проходит контроль качества, облет и тестирование. Дроны поставляются с характерной системой инициации, которая выполняет роль предохранителя против детонации тогда, когда она не нужна. Плата инициации на "Мольфарах" имеет три ступени предотвращения детонации - две механических и одину электронную.

Всего Порошенко на Харьковщине передал помощь в 5 бригад. Впереди еще встречи с другими подразделениями, которым везут более тысячи FPV-дронов, дневные и ночные "Мавики" для корректировки артиллерийского огня, передвижные авторемонтные мастерские, грузовики DAF Leyland, квадроциклы, экскаваторы для строительства фортификаций и топливозаправщик.