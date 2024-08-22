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Новости Фото Война
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1800 FPV-дронов и строительную технику передали воинам, защищающим Украину на Востоке. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал крупную партию техники бригадам, защищающим Украину на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Защитники получили 1800 FPV-дронов различных модификаций, экскаваторы, квадроциклы, мавики для разведки, банно-прачечные комплексы. Общая сумма помощи – 37 млн ​​грн.

Всего на фронт везут 6 квадроциклов - эвакуационные и штурмовые, 3 экскаватора-погрузчика, один из которых пойдет в центр "Ай-Петри", 1500 FPV-дронов и боевые части к ним, 100 ночных FPV Stark 8" Intra, 200 самонаводящихся FPV Джонни 10", 32 DJI Mavic - дневных и ночных; два стирально-душевых комплекса; 12 дизельных генераторов.

Смотрите: Для продвижения на Курском направлении: Порошенко повез FPV-дроны и технику бригадам ВСУ на Сумщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам Порошенко, на Покровском направлении расходы боевых птиц считаются тысячами в день.

"Поэтому мы тоже не имеем права уставать и останавливаться. Под светом фар, 24/7 инженерные бригады, силы поддержки строят фортификации нашей техникой. Вы не представляете, сколько жизней военных это спасло и еще спасет. На этот раз везем воинам еще три экскаватора-погрузчика ", – отметил он

Пятый президент заявил, что даже техника не всегда выдерживает напряжение на передовой. Недавно в одной из артиллерийских бригад сломался ковш – его заменили за 4,5 часа.

Также смотрите: Разведчикам, участвующим в операции на Курщине, передали дроны, квадроциклы и другую технику. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки
Воїнам, які боронять Україну на Сході, передали партію техніки

Автор: 

помощь (7798) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+32
А може просто президентом залишити на другий термін ?
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22.08.2024 11:38
+21
Допомога Пороха фронту всім очевидна.
А де допомога Членограя Шашликовича Боневтіка? Чи він вміє тільки красти?
Де мільйон обіцяних дронів від *********** і його уряду?
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22.08.2024 11:35
+19
Петро Олексійовичу, мій Президент!!! Господи Допоможі !!!❤️💛💙 Україні !!!
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22.08.2024 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Пороха потрібно було міністром МО призначити .ще на початку війни
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22.08.2024 11:35 Ответить
А може просто президентом залишити на другий термін ?
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22.08.2024 11:38 Ответить
"мудрий нарід",ще до сьогодні ходить із зачумленими мозгами.Зомбі .
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22.08.2024 11:53 Ответить
Безфамільний ти що з глузду з'їхав . Порошенко в якогось недорозвинутого клоуна міністром.
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22.08.2024 11:52 Ответить
Ні це Ти мабуть з'їхав ...Міністром не у "недорозвинутого клоуна "Ві їх має до-хе..а".а міністром для української армії.для ЗСУ
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22.08.2024 11:57 Ответить
Ага і стане в один ряд з до хєра.
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22.08.2024 12:06 Ответить
це принцип формування"зелено- рашистського " думання в Україні,для зародження "мудрого наріду" починаючи десь 2016 року, для обирання "зезедента"- ."мудрий нарід",ще до сьогодні ходить із зачумленими мозгами.Зомбі-як бачимо таки так
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22.08.2024 12:28 Ответить
Ги!😂😂😂😂
У цьому зє-шапітолії відмовляються працювати фахівці,щоб не вимазатися зє-лайном!
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22.08.2024 11:58 Ответить
В уряді Азарова працював же...
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22.08.2024 12:37 Ответить
Ги!😂😂
Азаров у порівнянні зє-шапітолієм мародерів/розкрадачів - геній ринкової економіки!
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22.08.2024 14:01 Ответить
Нахіба ???
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22.08.2024 13:15 Ответить
Петро Олексійовичу, мій Президент!!! Господи Допоможі !!!❤️💛💙 Україні !!!
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22.08.2024 11:35 Ответить
Допомога Пороха фронту всім очевидна.
А де допомога Членограя Шашликовича Боневтіка? Чи він вміє тільки красти?
Де мільйон обіцяних дронів від *********** і його уряду?
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22.08.2024 11:35 Ответить
А треба було забрати в 2018 телепомийку г+г.І був би Президентом.....Нажаль історію не можна переписати! Навряд чи путло пішло би війною при Петрові.
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22.08.2024 11:36 Ответить
Така помийка була не одна. Легше назвати канали, на яких не було наклепів, брехні, зумисно створених фейків проти багатьох представників тодішньої влади.
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22.08.2024 11:45 Ответить
Слуга наріду і 95 квартал було саме на каналі г+г...Це була найбільша атака на мозги маргінально -інфантильного населення з яким можна після цього робити що завгодно і як завгодно. Пропаганда вирішує все ! Ядерна зброя в порівнянні з телебаченням це ніщо.
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22.08.2024 11:56 Ответить
Так! Обрали того,хто називав їх повіями,а їх країну порноакторкою.
Мабуть такі вони і є,ці 73%,бо який поважаючий себе виборець піся цього,повторюючи за уйлом "аби не Порошенко!" обрав зєленого *************?!!
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22.08.2024 12:03 Ответить
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22.08.2024 11:49 Ответить
"Вози залізної тарані!" "Піариться" Порох - як тільки може! На "Телебрехун" "монополія" - у "Блазня" ТОму Порошенку залишається лише фронт!
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22.08.2024 11:51 Ответить
Десь у куточку тихо скавчить зе!

Щира дяка Петру Олексійовичу)
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22.08.2024 11:53 Ответить
І проводить чергову депіляцію своїх інтімних зон (волося на сраці вже не залишилось). Мабуть.
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22.08.2024 12:06 Ответить
Шоо, знову ''барига'' піариться?) Зелена чума не встигає за ''Порохом''.
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22.08.2024 12:34 Ответить
Зате як позитивно впливає на українців отий новий лікувальний канабієс - і всього то потрібно взяти довідку у лікаря і ... все вже добре, яскраво, курськ, перемога, Сходу вже не існує, здача теріторій- не існує. А постачання зброї та техніки на фронти - то хай он барига Порошенко - багато накрав, якшо досі допомогає - десь так думає ота зелена більшість. І тікає за кордон.
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22.08.2024 12:38 Ответить
А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський? Є свідки?
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22.08.2024 12:42 Ответить
Лисому дав з"їбатись за кордон, та кримінальну справу не порушив за вивіз грошей налом.
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22.08.2024 13:25 Ответить
Дякую, Президенте!
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22.08.2024 17:45 Ответить
 
 