1800 FPV-дронов и строительную технику передали воинам, защищающим Украину на Востоке. ФОТОрепортаж
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал крупную партию техники бригадам, защищающим Украину на восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Защитники получили 1800 FPV-дронов различных модификаций, экскаваторы, квадроциклы, мавики для разведки, банно-прачечные комплексы. Общая сумма помощи – 37 млн грн.
Всего на фронт везут 6 квадроциклов - эвакуационные и штурмовые, 3 экскаватора-погрузчика, один из которых пойдет в центр "Ай-Петри", 1500 FPV-дронов и боевые части к ним, 100 ночных FPV Stark 8" Intra, 200 самонаводящихся FPV Джонни 10", 32 DJI Mavic - дневных и ночных; два стирально-душевых комплекса; 12 дизельных генераторов.
По словам Порошенко, на Покровском направлении расходы боевых птиц считаются тысячами в день.
"Поэтому мы тоже не имеем права уставать и останавливаться. Под светом фар, 24/7 инженерные бригады, силы поддержки строят фортификации нашей техникой. Вы не представляете, сколько жизней военных это спасло и еще спасет. На этот раз везем воинам еще три экскаватора-погрузчика ", – отметил он
Пятый президент заявил, что даже техника не всегда выдерживает напряжение на передовой. Недавно в одной из артиллерийских бригад сломался ковш – его заменили за 4,5 часа.
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У цьому зє-шапітолії відмовляються працювати фахівці,щоб не вимазатися зє-лайном!
Азаров у порівнянні зє-шапітолієм мародерів/розкрадачів - геній ринкової економіки!
А де допомога Членограя Шашликовича Боневтіка? Чи він вміє тільки красти?
Де мільйон обіцяних дронів від *********** і його уряду?
Мабуть такі вони і є,ці 73%,бо який поважаючий себе виборець піся цього,повторюючи за уйлом "аби не Порошенко!" обрав зєленого *************?!!
Щира дяка Петру Олексійовичу)