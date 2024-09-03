Рада має припинити вбивати економіку через підвищення податків та скоротити нецільові видатки, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав до дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко наголосив, що зараз ВР працює 6 рік, оскільки війна, тому варто організовувати оборону держави.
"Тому ніякими іншими питаннями, ніж оборона держави, парламент займатися не має. ... Хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість, прозорість, обґрунтованість видатків. А хіба підвищення податків, яке сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу, це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярди? А як індустріальні парки? А як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки? А як інші податки, які роблять з української економіки випалену землю?", - зауважив п’ятий президент.
Лідер "ЄС" наголосив на прозорій та ефективній дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків.
Також він назвав сюрреалістичною картину, коли на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення у прифронтових районах продовжують будівництво доріг.
"Що це, як не божевілля? Скорочуйте видатки. Не вбивайте економіку. Не обтяжуйте тих, хто платить податки "в білу". А ще – поверніть ПДФО військовим, на рахунки бригад. Бо 60%, які ви вилучили в листопаді, не використали.
І ще одне. Армія потребує не лише грошей, а й шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка паплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю сказати це, захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця. Впевнений, що сьогодні для цього у нас вистачить сили і мудрості", - підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Нажаль обрав чергового гівнюка.... Має право вчитися на власному досвіді...
"Все, що сьогодні в нас діється, то є результат" також і діяльності Порошенка.
то есть Вы утверждаете, что при Порошенко в стране было хуже чем сейчас ?
Читаючи Сергія Пупкіна розумієш,що ланку між мавпою і людиною не треба шукати! Вони серед нас.
Нагадю: жодного.
"Слуга народу" - 189 голосів із 235;"Європейська солідарність" - 7 з 27;"Батьківщина" - 12 з 24;"Голос" - 13 з 20;"Довіра" - 12 з 19;"Платформа за життя та мир" - 8 з 22;"Відновлення України" - 12 з 19;"Партія "За майбутнє" - 7 з 19;позафракційні - 4 (з 19).
Окремо: ЄС 7 (сім) з 27 (двадцять сім). Сім підтримали, двадцять НЕ підтримали.
Для тих хто вихяє задом, я продажна дівка: жодного проти.
Ви сліпий? Чи ніколи не бачили як виглядає табло ВР? Там є така графа "ПРОТИ". Так в тій графі пишуть скільки проголосувало "прти". Так там був "0"
Тобто з ЄС не було нікого проти підвищення зарплатні дармоїдам. Були тільки "за"
І знову ж, в чому суть тих всіх вияснень? Є монобільшість, ВОНА ВІДПОВІДАЛЬНА за всі прийняті чи провалені рішення ВР. МОНОБІЛЬШІСТЬ! А тепер запитання: який "мудрий" наріт ту всю шваль туди вибрав? І що, відповіді нема? О тож, бо ж хто вибирав той і відповідальний, по-факту. За оте все па-пріколу, хоть паржьом. Відповідальні, але ж не хочеться? То ж все Порошенко... якому з 14-го часу не вистачило. А таки не вистачило, бо той ж "мудрий" ще тоді, в 14-му всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав. Не пригадуєш, ні? А до того януковича, той самий, "мудрий", той, що сьогодні "веселиться" і якому то все па-пріколу...
Зараз "монобільшість", тоді була "коаліція" - як протягнути кума на генплокулола, то змогли, а як щось дійсно потрібне, то зразу танцюристу щось заважає ("всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав").
"Не пригадуєш, ні?"
Я словам не вірю. Вірю діям. А дії ЕС не узгоджуються з їх словами. І голосування за підвищення зарплатні дармоїдам - гарний приклад.
Це від недорозвинених мізків.
правильні твердження "про все хороше" змішуються з неправильним
До чого тут підвищення податків, яке по суті складається лише з військового збору? Воно зараз правильне і необхідне.
нагадаю, що до Порошенка не було ніякого військового збору, це він запровадив ВЗ в липні 2014 року. І абсолютно правильно зробив.
Сьогодні ВЗ 1,5% і звільнення від нього всіх фопів - недостатньо.
Я платив 1,5% ВЗ під час АТО, під час повномасштабки доначу 10% доходів, і продовжу стільки ж донатити після сплати ВЗ в 5%.
Зате сплачуватимуть ВЗ всі, і чиновники з немалих зарплат, і хто донатить, і хто "внє політики" і донатив лише на холодне пиво.
Взагалі податки на доходи фізосіб не можуть впливати на економіку, почитайте скільки податків на доходи сплачують в інших країнах. Ми зараз 19,5, будемо 23%.
А ваші улюблені ФОП третьої групи не посивіють від додаткового +1% від обороту. Просто обнал буде дорожчий на 1%.
Відмити на дорогах ~14 мільярдів $ у 2021 цеж не популм,а державна політика,а от віддати з ци 14 1.2 на ЗСУ - це популізм! Так казав зє!
по-друге, вона була лише на нове авто
по-третє, звісно це ж святе, під час війни що-чотири роки міняти авто. Ну, або що-сім. Про бізнес не кажіть, вони б віднесли на витрати, там авто відбиваються на гсм.
по-четверте, знов таки, всі податки на розкіш під час війни вже виключили
якщо я пишу про те що є зараз - ВЗ на доходи
А зє знов викликають до США,може вже забьють його ногами,ніж кожен раз вивтузити пикой по столу?! А воно трясе неголеною пикою, і в черговий раз обіцяє(клятву дає!) все виправити!
І вєєрніє отключєнія були. Не зрозуміло тільки з якого переляку?!
І що тут поганого?!
Мені зєбіли щас закинуть що Порох 'під зовнішним керуваням"!😀
волонтеркраїни.
когда надо успеть награбить пока твой сосед из твоей же партии слуг урода тебя не опередил