Рада має припинити вбивати економіку через підвищення податків та скоротити нецільові видатки, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав до дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко наголосив, що зараз ВР працює 6 рік, оскільки війна, тому варто організовувати оборону держави.

"Тому ніякими іншими питаннями, ніж оборона держави, парламент займатися не має. ... Хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість, прозорість, обґрунтованість видатків. А хіба підвищення податків, яке сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу, це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярди? А як індустріальні парки? А як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки? А як інші податки, які роблять з української економіки випалену землю?", - зауважив п’ятий президент.

Лідер "ЄС" наголосив на прозорій та ефективній дискусії з урядом щодо обґрунтованості видатків.

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Також він назвав сюрреалістичною картину, коли на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення у прифронтових районах продовжують будівництво доріг.

"Що це, як не божевілля? Скорочуйте видатки. Не вбивайте економіку. Не обтяжуйте тих, хто платить податки "в білу". А ще – поверніть ПДФО військовим, на рахунки бригад. Бо 60%, які ви вилучили в листопаді, не використали.

І ще одне. Армія потребує не лише грошей, а й шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка паплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю сказати це, захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця. Впевнений, що сьогодні для цього у нас вистачить сили і мудрості", - підсумував Порошенко.

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