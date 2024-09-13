Оборонцям Покровська передали FPV-дрони, РЕБи та зарядні станції. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час візиту на Покровський напрямок передав захисникам FPV-дрони, засоби РЕБ та авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Несподівано у 411-го батальйону почали закінчуватися FPV-шки, і дуже не вистачає РЕБу. Передаємо і "вісімку", і "десятку" FPV-шки, нічні FPV-шки, і денні, "Мавіками" розжилися.

Приїхали сьогодні до 53-ї окремої механізованої бригади, де служить наш комбат Олександр Погребиський. Привезли їм ще одну партію якісних FPV-дронів, які розходяться на цій ділянці фронту зі швидкістю блискавки, — 100 одиниць "Джоні" та 100 "Старків". Також пригнали 1 пікап, 3 "Мавіки", 3 купольних РЕБи "Шатро" та 2 зарядні станції "Bluetti", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має припинити вбивати економіку через підвищення податків та скоротити нецільові видатки, - Порошенко

Воїнам Окремого центру спеціальних операцій "Схід", які боронять Україну ще з 2014 року, передали 200 FPV-дронів, 2 комплекси РЕБ та 2 "Bluetti". Десантникам з 25-ї бригади передали 200 FPV-дронів, 2 РЕБи та 2 зарядні станції. А їхнім побратимам з 46 ОАМБр передали 2 квадроцикли, 200 FPV, 3 "Мавіки" та 2 РЕБи "Шатро".

411 окремий батальйон "Яструби", який спеціалізується на роботі БПЛА та дронів, отримав 160 FPV, 2 купольних РЕБи "Шатро" та 2 станції "Bluetti".

Під Покровському Порошенко також зустівся із волонтерами з Івано-Франківська. Нещодавно вони оголосили збір на квадроцикли для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка свого часу боронила Ізюм та Харків, а зараз воює на Сході. Порошенко пообіцяв волонтерам подвоїти кількість квадроциклів – тож до 10 машин, куплених франківцями, додав ще 10 своїх.

Також читайте: 112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО















