Оборонцям Покровська передали FPV-дрони, РЕБи та зарядні станції. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час візиту на Покровський напрямок передав захисникам FPV-дрони, засоби РЕБ та авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Несподівано у 411-го батальйону почали закінчуватися FPV-шки, і дуже не вистачає РЕБу. Передаємо і "вісімку", і "десятку" FPV-шки, нічні FPV-шки, і денні, "Мавіками" розжилися.
Приїхали сьогодні до 53-ї окремої механізованої бригади, де служить наш комбат Олександр Погребиський. Привезли їм ще одну партію якісних FPV-дронів, які розходяться на цій ділянці фронту зі швидкістю блискавки, — 100 одиниць "Джоні" та 100 "Старків". Також пригнали 1 пікап, 3 "Мавіки", 3 купольних РЕБи "Шатро" та 2 зарядні станції "Bluetti", - зазначив Порошенко.
Воїнам Окремого центру спеціальних операцій "Схід", які боронять Україну ще з 2014 року, передали 200 FPV-дронів, 2 комплекси РЕБ та 2 "Bluetti". Десантникам з 25-ї бригади передали 200 FPV-дронів, 2 РЕБи та 2 зарядні станції. А їхнім побратимам з 46 ОАМБр передали 2 квадроцикли, 200 FPV, 3 "Мавіки" та 2 РЕБи "Шатро".
411 окремий батальйон "Яструби", який спеціалізується на роботі БПЛА та дронів, отримав 160 FPV, 2 купольних РЕБи "Шатро" та 2 станції "Bluetti".
Під Покровському Порошенко також зустівся із волонтерами з Івано-Франківська. Нещодавно вони оголосили збір на квадроцикли для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка свого часу боронила Ізюм та Харків, а зараз воює на Сході. Порошенко пообіцяв волонтерам подвоїти кількість квадроциклів – тож до 10 машин, куплених франківцями, додав ще 10 своїх.
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Скажу просто. Ви ніколи не їздили від Києва до Бахмута лежачи на рюкзаках, броніках і ящиках з безпілотниками? Я був колись їздив. Незабутні враження. Після такого мені не треба пояснювати що солдатів возити треба автобусами - як людей.
А позаяк зелені при владі запропонувати можуть лише звалише рюкзаків і ящиків, автобуси надаємо ми. Всі ми. Бо допомога фронту - наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.
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Що панове, у вас також "певні установки"?
Респект Президенту! СПРАВЖНЬОМУ Президенту.
А вони ж всі залишились...
Доповідаю - на сьогодні бригадам ЗСУ передано корисного майна на 38 МІЛЬЙОНІВ 558 ТИСЯЧ 104 ГРИВНІ. Дяка за кожну гривню, що Ви закинули на ГО Справа Громад . Окрема дяка Фонд Порошенка - за подвоєння і потроєння сум донатів.
Вже завтра ми починаємо збір коштів, закупівлю і розписування адресатів наступного каравану. https://t.me/s/Haidukevych?q=%23THIS_IS_THE_WAY #THIS_IS_THE_WAY
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