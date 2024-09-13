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Новини Фото Війна
2 041 22

Оборонцям Покровська передали FPV-дрони, РЕБи та зарядні станції. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час візиту на Покровський напрямок передав захисникам FPV-дрони, засоби РЕБ та авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Несподівано у 411-го батальйону почали закінчуватися FPV-шки, і дуже не вистачає РЕБу. Передаємо і "вісімку", і "десятку" FPV-шки, нічні FPV-шки, і денні, "Мавіками" розжилися. 

Приїхали сьогодні до 53-ї окремої механізованої бригади, де служить наш комбат Олександр Погребиський. Привезли їм ще одну партію якісних FPV-дронів, які розходяться на цій ділянці фронту зі швидкістю блискавки, — 100 одиниць "Джоні" та 100 "Старків". Також пригнали 1 пікап, 3 "Мавіки", 3 купольних РЕБи "Шатро" та 2 зарядні станції "Bluetti", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має припинити вбивати економіку через підвищення податків та скоротити нецільові видатки, - Порошенко

Воїнам Окремого центру спеціальних операцій "Схід", які боронять Україну ще з 2014 року, передали  200 FPV-дронів, 2 комплекси РЕБ та 2 "Bluetti". Десантникам з 25-ї бригади передали 200 FPV-дронів, 2 РЕБи та 2 зарядні станції. А їхнім побратимам з 46 ОАМБр передали 2 квадроцикли, 200 FPV, 3 "Мавіки" та 2 РЕБи "Шатро".

411 окремий батальйон "Яструби", який спеціалізується на роботі БПЛА та дронів, отримав 160 FPV, 2 купольних РЕБи "Шатро" та 2 станції "Bluetti".

Під Покровському Порошенко також зустівся із волонтерами з Івано-Франківська. Нещодавно вони оголосили збір на квадроцикли для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка свого часу боронила Ізюм та Харків, а зараз воює на Сході. Порошенко пообіцяв волонтерам подвоїти кількість квадроциклів – тож до 10 машин, куплених франківцями, додав ще 10 своїх.

Також читайте: 112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто

Автор: 

допомога (8368) Порошенко Петро (15180) Покровськ (635)


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Топ коментарі
+18
Дякую. шановний пан Порошенко. Дякую. Вашій команді.
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13.09.2024 13:45
+12
Чим відповість Zелене Чучелко ?
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13.09.2024 13:44
+12
вечірнім потужним гундосом
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13.09.2024 14:05
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Чим відповість Zелене Чучелко ?
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13.09.2024 13:44 Відповісти
вечірнім потужним гундосом
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13.09.2024 14:05 Відповісти
Відповість - зеленим проносом
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13.09.2024 14:08 Відповісти
Відкриє нову кримінальну справу проти Байдена і Порошенка.
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13.09.2024 14:21 Відповісти
прутила з гардоном щось придумають .
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13.09.2024 16:44 Відповісти
Дякую. шановний пан Порошенко. Дякую. Вашій команді.
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13.09.2024 13:45 Відповісти
Здогадалися! Добрі справи. Свій серед своїх!
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13.09.2024 13:46 Відповісти
Думаю, що Порошенко - це наступний Президент України!
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13.09.2024 13:47 Відповісти
Якби завтра були вибори, ви б за кого проголосували?
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13.09.2024 13:55 Відповісти
Гена , жидко пісяїте ... Нада чьодче !
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13.09.2024 13:55 Відповісти
Не піде він в президенство.... і про це вже офіційно заявив. Сказав , що пріорітетом є відстоювання інтересів України в Європейських структурах... Кароч, Порохопаровоз тягне Неньку в Європу , Zєдєгєнєрати в ГУЛАГ.
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13.09.2024 13:54 Відповісти
Шкода.
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13.09.2024 13:58 Відповісти
Але пан Залужний не просто так вчора приїзжав до Києва разом з Блінкеном і Леммі ...
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13.09.2024 14:04 Відповісти
Не дає зельонкіну завершити війну пасрєдінє.
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13.09.2024 13:49 Відповісти
Дай Боже довгих років та Здоров'я, Петру Порошенко , і всім хто його підтримує !!! Ті хто з Порохом ,ті з Народом !!!💙💛❤️
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13.09.2024 14:29 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ ЗАЩИТНИКАМ! СЛАВА ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ!
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13.09.2024 14:36 Відповісти
Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони, високоточні плануючі бомби, ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?
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13.09.2024 14:47 Відповісти
Справа Громад: Репост из: https://uk.tgstat.com/channel/@dragonspech Печера Дракона :Додатково "Справа громадян" і Фонд Петра Порошенка передали автобуси підрозділам ЗСУ, що займаються перевезенням військових з навчальних центрів до місць служби.
Скажу просто. Ви ніколи не їздили від Києва до Бахмута лежачи на рюкзаках, броніках і ящиках з безпілотниками? Я був колись їздив. Незабутні враження. Після такого мені не треба пояснювати що солдатів возити треба автобусами - як людей.
А позаяк зелені при владі запропонувати можуть лише звалише рюкзаків і ящиків, автобуси надаємо ми. Всі ми. Бо допомога фронту - наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

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13.09.2024 16:42 Відповісти
Я ще розумію "Українську правду" коли вони ніколи не згадують у заголовках хто передав техніку (хоча і так зрозуміло), але коли так же чинить "Цензор" то якось дивно і образливо.
Що панове, у вас також "певні установки"?
Респект Президенту! СПРАВЖНЬОМУ Президенту.
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13.09.2024 16:46 Відповісти
та ні, просто пригадайте редакторів, модераторів власника, як вони себе поводили в 2019-му.
А вони ж всі залишились...
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13.09.2024 16:49 Відповісти
https://t.me/Haidukevych Віталій Гайдукевич, співзасновник ГО "Справа Громад" :

Доповідаю - на сьогодні бригадам ЗСУ передано корисного майна на 38 МІЛЬЙОНІВ 558 ТИСЯЧ 104 ГРИВНІ. Дяка за кожну гривню, що Ви закинули на ГО Справа Громад . Окрема дяка Фонд Порошенка - за подвоєння і потроєння сум донатів.
Вже завтра ми починаємо збір коштів, закупівлю і розписування адресатів наступного каравану. https://t.me/s/Haidukevych?q=%23THIS_IS_THE_WAY #THIS_IS_THE_WAY
УВАГА!!! Для переведення з Привату на Приват актуальна карта - 5169 3305 3948 0845
Для інших банків: 5375 4115 0177 8331
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13.09.2024 16:47 Відповісти
 
 