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112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Комплекс оперативно-тактичного БПЛА "Посейдон" - це три літаки, дві станції управління. Бійці бригади пройшли підготовку по експлуатації "Посейдонів". Цей комплекс має дуже стійкий "антиджам", має посилений захист від ворожого РЕБу і гарантовано забезпечує інформацією наших військових", –  розповів політик.

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Лідер "ЄС" також закликав владу скасувати неефективне рішення про вилучення військового ПДФО з бюджетів громад і повернути кошти на рахунки бригад. За словами Порошенка, це дозволить військовим оперативно закривати свої потреби.

"Ми свого часу дуже сильно боролися за те, щоб у бригад не забирали кошти податків, які платять військові в своєму пункті постійного призначення. Щоб значна частина цих коштів залишалася на рахунках бригад. Минулої осені у місцевих бюджетів ці кошти забрали. Сьогодні уряд, Мінфін, ДССЗЗІ вимушені визнати помилковість цього рішення.

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі

Ми вважаємо це неприйнятним. Мінімум 50% коштів ПДФО, які сплачують з грошового забезпечення військових, мають залишатися на рахунках бригад. Щоб бригади самі вирішували, що їм сьогодні купляти – FPV-дрони, чи "Ай-Петрі", чи комплекси РЕБ, чи запчастини для техніки, чи шини, чи все те, що зараз ми поставляємо на фронт", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Три комплекси "Ай-Петрі" передали підрозділам морської піхоти на Південь для захисту від російських БпЛА

Порошенко передав РЕБ в 112 бригаду ТрО

Нагадуємо, у серпні 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

У листопаді 2023 року Порошенко інвестував власні кошти у розробку новітньої системи РЕБ "Ай-Петрі". Сума інвестицій сягнула 200 млн грн. На фронті вже працюють десятки цих комплексів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи, які захищають Покровськ, отримали FPV-дрони та техніку. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4165) Порошенко Петро (15174) Податок на доходи фізосіб (37) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+31
Величезна подяка Петру Олексійовичу та його команді
І всім украінцям , які постійно дбають про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2024 20:57
+30
Постійна робота П. Порошенка задля підтримки фронту. Знає, що найнебхідніше і де саме. Респект!
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10.09.2024 20:55
+18
До речі, а шо там "потужна" Фундація Олени Зеленської?!
Давно не було новин, що наклейки на західну гуманітарку скінчилися?
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10.09.2024 21:01
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Знову Чорний кондитер для війська накрав.
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10.09.2024 20:47 Відповісти
Постійна робота П. Порошенка задля підтримки фронту. Знає, що найнебхідніше і де саме. Респект!
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10.09.2024 20:55 Відповісти
Величезна подяка Петру Олексійовичу та його команді
І всім украінцям , які постійно дбають про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2024 20:57 Відповісти
До речі, а шо там "потужна" Фундація Олени Зеленської?!
Давно не було новин, що наклейки на західну гуманітарку скінчилися?
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10.09.2024 21:01 Відповісти
Вона як завжди безбар'эна та по 8 гр. за кіло.
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10.09.2024 21:06 Відповісти
А від зеленого черговий ''пердосик''.
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10.09.2024 21:07 Відповісти
🤣👍
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10.09.2024 21:56 Відповісти
А що ще він може надати? Та ще й військовим порооботам!
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10.09.2024 22:17 Відповісти
Відповідь противників Порошенко була, як завжди, потужною

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10.09.2024 21:09 Відповісти
Підісрали з ПДФО тепер можна визнати "помилки".
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10.09.2024 21:09 Відповісти
зразу знаю, що це вироби підприємств, до яких дотичний Порошенко; і він же розвозить їх по бригадам, які воюють на першій лінії.
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10.09.2024 21:13 Відповісти
Кому пришла в голову блестящая идея назвать летающий БПЛА Посейдоном, это шобы запутать себя и противника?
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10.09.2024 21:24 Відповісти
Ва фсьом вінаватый вотэтатвот ваш Парашэнка!
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10.09.2024 21:25 Відповісти
Прочитавши заголовок статті відразу зрозумів, що то Порошенко. Дякую йому і його родині за підтримку ЗСУ попри шаленний бруд і брехню з боку корумпрованої і проросійської влади.
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10.09.2024 21:38 Відповісти
на мою думку інформація: хто, кому, де і що поставляє має бути засекреченою, ні?
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10.09.2024 21:48 Відповісти
Петро Порошенко , ради бачити Вас !!!Дякуємо , навіть як побачити у ЗМІ фото ,вже додає оптимізму !!!❤️🇺🇦
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10.09.2024 21:59 Відповісти
Хорошо бы замазывать возможные ориентиры для привязки - дом и трубопровод. Понятно, что там давно никого нет, но козломордые могут просто от злости ударить по этому району, поубивают цивильных.
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10.09.2024 22:05 Відповісти
Дякую, Президенте!
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11.09.2024 16:44 Відповісти
Порошенко не та людина, що буде, щось робити безкоштовно. Піариться, при кожній можливості, або щоб йому термін скасували за попередні заслуги!!
Впевнен, що він їх і виробляє, і не безкоштовно...то така схЄма))
Йому вигідно критикувати теперішню владу (не кажу, що вони прям). Бачите, в них не вийшло, я ж казав....бачите я хороший, вибирайте мене наступним президентом. Це ж було вже)) Це називається - МАНІПУЛЯЦІЇ!)
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12.09.2024 13:28 Відповісти
 
 