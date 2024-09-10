112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО
Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Комплекс оперативно-тактичного БПЛА "Посейдон" - це три літаки, дві станції управління. Бійці бригади пройшли підготовку по експлуатації "Посейдонів". Цей комплекс має дуже стійкий "антиджам", має посилений захист від ворожого РЕБу і гарантовано забезпечує інформацією наших військових", – розповів політик.
Лідер "ЄС" також закликав владу скасувати неефективне рішення про вилучення військового ПДФО з бюджетів громад і повернути кошти на рахунки бригад. За словами Порошенка, це дозволить військовим оперативно закривати свої потреби.
"Ми свого часу дуже сильно боролися за те, щоб у бригад не забирали кошти податків, які платять військові в своєму пункті постійного призначення. Щоб значна частина цих коштів залишалася на рахунках бригад. Минулої осені у місцевих бюджетів ці кошти забрали. Сьогодні уряд, Мінфін, ДССЗЗІ вимушені визнати помилковість цього рішення.
Ми вважаємо це неприйнятним. Мінімум 50% коштів ПДФО, які сплачують з грошового забезпечення військових, мають залишатися на рахунках бригад. Щоб бригади самі вирішували, що їм сьогодні купляти – FPV-дрони, чи "Ай-Петрі", чи комплекси РЕБ, чи запчастини для техніки, чи шини, чи все те, що зараз ми поставляємо на фронт", – зазначив Порошенко.
Нагадуємо, у серпні 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
У листопаді 2023 року Порошенко інвестував власні кошти у розробку новітньої системи РЕБ "Ай-Петрі". Сума інвестицій сягнула 200 млн грн. На фронті вже працюють десятки цих комплексів.
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І всім украінцям , які постійно дбають про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Давно не було новин, що наклейки на західну гуманітарку скінчилися?
Впевнен, що він їх і виробляє, і не безкоштовно...то така схЄма))
Йому вигідно критикувати теперішню владу (не кажу, що вони прям). Бачите, в них не вийшло, я ж казав....бачите я хороший, вибирайте мене наступним президентом. Це ж було вже)) Це називається - МАНІПУЛЯЦІЇ!)