Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко закупив для підрозділів ЗСУ 80 дронів Mavic з тепловізорами, а також мікросхеми для 2000 детекторів дронів "Ванільний цукорок".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Найближчими днями "Мавіки" вирушать на фронт.

"Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових. Один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних "Мавіків". Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави за останні 30 днів", - сказав Порошенко.

Мікросхеми для "Ванільних цукорків" допомагають військовим виявляти ворожі дрони на підльоті до українських позицій.

Від початку року Порошенко передав захисникам 40 000 FPV-дронів, 1 000 "Цукорків", а також 1 500 денних та 260 нічних "Мавіків" на загальну вартість 800 мільйонів гривень.

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