Захисникам передадуть 80 "мавіків" з тепловізорами та мікросхеми для 2000 "цукорків". ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко закупив для підрозділів ЗСУ 80 дронів Mavic з тепловізорами, а також мікросхеми для 2000 детекторів дронів "Ванільний цукорок".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Найближчими днями "Мавіки" вирушать на фронт.
"Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових. Один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних "Мавіків". Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави за останні 30 днів", - сказав Порошенко.
Мікросхеми для "Ванільних цукорків" допомагають військовим виявляти ворожі дрони на підльоті до українських позицій.
Від початку року Порошенко передав захисникам 40 000 FPV-дронів, 1 000 "Цукорків", а також 1 500 денних та 260 нічних "Мавіків" на загальну вартість 800 мільйонів гривень.
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Нажаль більша частина зє-виборців втекла до ЄС по безвіу Порошенка,менша загинула від "братскАвА народа" ,але обирати з ЄС хочють мабуть знов зє!
Щоб не повертатися.
з нього майже ікону,але головне в коментарях ,там (чомусь майже одні жінки) виставляють його
нашим спасителем,найвеличнішим і наймудрішим. Навіть ***** таких панегіриків його ватники
не співали.Так шо побоювання за майбутні вибори цілком обгрунтовані,нажаль український електорат майже не порозумнішав.
А воно хоче!
2019 року так засрали мозок українським ,безвідповідальним виборцям що досі якась
частина їх безпідставно, люто ненавидять Порошенка, озвучуючи
намертво вбиті в їхню голову меседжі (липецкая фабрика,свинарчуки,
шикаладный барыга,ротердам,) и.т.д.Треба віддати належне спеціалістам з ФСБ ,цю операцію вони провели майстерно.Зараз від
порохоненависників часто чую що (Порощенко піариться і в війська потім це все не поподає) по перше це тупо ,по друге, Порошенко був би поганим політиком
якщо б не піарився,це роблять всі політики, мені б хотілося щоб так піарились
всі можновладці.
А зима близько. Ще вдень добре тепло, навіть спекотно часом, ще не мрячить дрібно-холодно-противний дощ і не валить сніг. Але зима вже близько.
Автономний обігрівач на дизельному пальному, що підключається або до звичайної електромережі, або до акумулятора. Витрата палива - максимум півлітра на годину. Не потрібні дрова, не потрібно виносити золу та вугілля. Тихий, максимально компактний, безпечний. Прогріє бліндаж. Прогріє кімнату. Прогріє склад.
Ми допомагаємо ЗСУ озброєнням та електронікою, вантажівками та шинами. Але ми максимально тягнемося до проєктів, які допомагають зберегти тепло усередині бійця. Як у прямому, так і в переносному значенні.
Знайдено та заброньовано - 870 таких пічок. Загальний бюджет проєкту 4'050'720 гривень, але нам треба зібрати половину - другу половину сплатить Порошенко.
Скільки бійців ЗСУ зігріються? Важко сказати, але навіть якщо 10 людей грітимуться біля одного обігрівача, то це вже майже 10 000 військових у теплі, із сухою формою та взуттям. Взимку, коли дрібно-холодно-противний дощ чи сніг.
Потрібно оперативно зібрати 2'025'360 гривень і ми зможемо зігріти 10'000 наших захисників протягом всієї осені та зими. Дуже, дуже, дуже прошу про вашу допомогу. Саме зараз, саме на цей проєкт.
Зима близько (с)
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Поблизу Краматорська російський «Ураган» накрив автопарк, де стояла техніка та пересувна авторемонтна майстерня. Ангар не вцілів. Вантажівку розбило уламками, на неї впав бетонний дах, але з-під завалів вона виїхала своїм ходом.
Важко передати, наскільки хлопці з Президентської бригади були засмучені через цю втрату. ПАРМ робив для них дива: у польових умовах техніку ремонтували та вертали у стрій.
А зараз ви бачите перед собою ту саму вантажівку, з рами якої ми витягали уламки від «Урагану».Відремонтований і готовий вирушати на фронт у розпорядження бригади.
Тішуся, що мати пересувну авторемонтну майстерню у ЗСУ стає еталоном. Ми виготовили їх на базі DAF Layland та передали у війська понад 70 одиниць. Це змінило тенденцію, і тепер іноземну техніку не потрібно вести для ремонту за кордон. Військовим не потрібно витрачати власні кошти на ключі, запчастини та обладнання для ремонту.
Тому ми продовжуємо виробляти та передавати ПАРМи на фронт. Сьогодні їх ще п'ять. Крім відновленої, ще два підуть у Президентську бригаду, де служить наш депутат Київради Андрій Задерейко. Один ПАРМ для 54 розвідбату та ще один - для сумського ТрО.
Виготовляємо. Передаємо. Ремонтуємо. Працюємо для ЗСУ.