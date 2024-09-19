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Підрозділам ССО передали чергову партію техніки: Квадроцикли, автобуси, командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав кільком полкам Сил спеціальних операцій партію техніки.

Про це повідомила пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захисники отримали квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення БК та евакуації поранених, автобуси для логістики, командно-штабні пункти та прально-душові комплекси.

"Тут сьогодні зібралися представники різних полків ССО. Це означає, що ми можемо передати їм усе необхідне, не гаючи часу. Виконані більшість замовлень. Шини – от скільки попросили, стільки і тої конфігурації шин зараз отримують", - розповів Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що прально-душові комплекси, ПАРМи, шиномонтаж, командно-штабні машини виготовляють самостійно.

Читайте: Захисникам передадуть 80 "мавіків" з тепловізорами та мікросхеми для 2000 "цукорків". ФОТОрепортаж

Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки
Кільком полкам ССО передали чергову партію техніки

Автор: 

допомога (8368) Порошенко Петро (15180) ССО (520)


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Топ коментарі
+24
Хто передав, можна зрозуміти вже з заголовку новини.
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19.09.2024 10:59
+16
Піариться Петро Олексійович.
Не те,що наш найпотужніший,звільняє собі тихенько мільйон дронів,що заплуталися в мільярдів дерев і видобуває гігаватт електроенергії.
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19.09.2024 11:03
+15
Дякуємо, команді Пороха,за дієву допомогу, захисникам України!
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19.09.2024 11:20
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Хто передав, можна зрозуміти вже з заголовку новини.
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19.09.2024 10:59 Відповісти
Ох і барига. Ніт,щоб від х#я вуха передавати, як МО.
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19.09.2024 11:00 Відповісти
Піариться Петро Олексійович.
Не те,що наш найпотужніший,звільняє собі тихенько мільйон дронів,що заплуталися в мільярдів дерев і видобуває гігаватт електроенергії.
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19.09.2024 11:03 Відповісти
Ага, скоро зелені покидьки будуть блюрити обличчя Порошенка, та й взагалі писати його прізвище.
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19.09.2024 11:34 Відповісти
Депутати від монобільшості теж працюють на перемогу, а є нюанс

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19.09.2024 11:15 Відповісти
Хто передав, зрозуміло, навіть якщо про це сором'язливо не написали в заголовку (щоб чиюсь раниму психіку не образити, так . ?)
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19.09.2024 11:20 Відповісти
Я думаю тут логіка в тому, що якщо написати Порошенко в назві. то зелені принципово не зайдуть почитати. А так може і глянуть, може щось побачать, що не відповідає їхньому баченню ... Хоча якщо на 6 років нічого не помінялось в їхніх макітрах. то це вже невиліковно ...
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19.09.2024 12:52 Відповісти
Дякуємо, команді Пороха,за дієву допомогу, захисникам України!
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19.09.2024 11:20 Відповісти
Чому пан Порошенко , будучи президентом , умів майстерно залагодити всі питання від поляків , щодо Волинської трагедії , без шкоди нашій державі , залишаючись друзями з поляками ?
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19.09.2024 11:28 Відповісти
Бо він дипломат.
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19.09.2024 12:54 Відповісти
хтось знає чому банки ,не приймають донати ,до Справи Громад? ...кажуть шо у цілях безопастності ?...
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19.09.2024 11:44 Відповісти
в мене без проблем.
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19.09.2024 11:53 Відповісти
https://t.me/Haidukevych Віталій Гайдукевич , співзасновник ГО "Справа Громад":
І знову нагадайка від "Справи Громад" - у ГО змінився номер карти для перерахунку з Привату на Приват. **** лишився, а номер карти змінився. Зверніть на це увагу, в кого була налаштована щомісячна пожертва. Усі актуальні рахунки волонтерської групи є тут на сторінці: https://spgr.org.ua/ua/donate/

https://spgr.org.ua/ua/donate/

https://spgr.org.ua/ua/donate/ ГО Справа громад

https://spgr.org.ua/ua/donate/ Всі реквізити

https://spgr.org.ua/ua/donate/ Всі реквізити
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19.09.2024 12:08 Відповісти
Яж вам казала шо я з німеччині не можу з приват картки відправити донати ...пишуть шо все не так ...спробую не попастися на лівак ...дякую
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19.09.2024 18:19 Відповісти
а там, за ссилю, на сайті Справи Громад, під заголовком "Всі реквізити Відкриті для всього світу!"?
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19.09.2024 18:40 Відповісти
Приват приймає.
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19.09.2024 11:46 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3876 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Знаєте, можна скільки завгодно сміятися з фрази Петро Порошенко "це - скарб", коли він говорить про шини. Ось тільки військові шини просять постійно. Сьогодні дві з половиною сотні передали до ССО.
І знаєте, можна скільки завгодно глузувати з фрази Порошенка "це - скарб", коли він говорить про прально-душові контейнери. Ось тільки їх військові просять постійно. Сьогодні черговий контейнер (208-й порядковий) було передано.
І автобуси (ми з вами на них у серпні збирали) просять. І квадроцикли просять. І командно-штабні комплекси.
Черговий вантаж, чергові задоволені військові, яким ми з вами дуже допомогли. Поїхали далі?

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19.09.2024 11:57 Відповісти
Щира подяка Шановний ПП!
Може й не моя справа, але місцевість та прив'язки до неї на фото бажано заблюрити
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19.09.2024 12:03 Відповісти
Без коментарів, бо Справжні Патріоти не потребують реклами,вони просто є і роблять свою справу.
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19.09.2024 12:05 Відповісти
Як тільки зʼявляється новина про те , що нашим Воінам поступила чергова партія оззброєння , відразу видно , що це Петро Олексійович
піклується про нашу армію 🙁
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2024 12:09 Відповісти
Порох працювати вміє.
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19.09.2024 19:16 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10657 Петро Порошенко :
Так вийшло, що законопроєкт мого авторства про перейменування радянських назв сьогодні голосується в Раді, а мене там нема.
Відповідь проста: нічого важливішого за армію зараз не існує. Це пріоритет №1. Тому сьогодні я з командою біля лінії боєзіткнення в Харківській та Донецькій областях. Привезли чергову партію допомоги для ЗСУ.
Майже 700 FPV-дронів різних комплектацій лише на цій точці. Прально-душові комплекси. Більше 20 «Мавіків» різних комплектацій, зокрема з нічним баченням. Зарядні станції Bluetti. Комплекси окопного РЕБу «Шатро».
А хлопці та дівчата з «Європейської Солідарності» тим часом підстрахували і дали рекордну кількість голосів. Тому нам нарешті вдалося дерусифікувати 327 населених пунктів. Черговий етап боротьби, деколонізації, яку ми почали ще в 2014 році, - пройдено.
Гарний день: 1.У Раді дотиснули дуже важливий стратегічний закон. 2.Забезпечили бригади технікою.
Продовжуємо працювати.
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19.09.2024 19:25 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/poroshenko-spisok-ekstremistov/33130979.html Касапи внесли Порошенка і його сина Олексія до списку "терористів та екстремістів"
Як повідомило "Настоящее время", Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.
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24.09.2024 02:01 Відповісти
 
 