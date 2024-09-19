Підрозділам ССО передали чергову партію техніки: Квадроцикли, автобуси, командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав кільком полкам Сил спеціальних операцій партію техніки.

Про це повідомила пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захисники отримали квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення БК та евакуації поранених, автобуси для логістики, командно-штабні пункти та прально-душові комплекси.

"Тут сьогодні зібралися представники різних полків ССО. Це означає, що ми можемо передати їм усе необхідне, не гаючи часу. Виконані більшість замовлень. Шини – от скільки попросили, стільки і тої конфігурації шин зараз отримують", - розповів Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що прально-душові комплекси, ПАРМи, шиномонтаж, командно-штабні машини виготовляють самостійно.

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