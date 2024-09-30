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Порошенко на асамблеї ЄНП в Брюсселі: Європі потрібно відкинути страх перед Путіним

Порошенко на Політичній асамблеї Європейської народної партії

Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, де відбулася презентація кандидатів на посади Єврокомісарів від ЄНП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, Європейська народна партія отримала найбільше мандатів під час виборів до Європарламенту, тому більше половини посад у Єврокомісії мають її представники. У тому числі й ключову посаду Президента ЄК вдруге поспіль посіла Урсула фон дер Ляєн.

Петро Порошенко закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед Путіним і забезпечити перемогу України у війні. Він також наголосив, що членство України в ЄС і НАТО є однією з головних умов перемоги над країною-агресором.

"Путіна треба перемогти в Україні, а не в будь-якій іншій країні. Йому не потрібен ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путіну взагалі територія не потрібна – йому потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом. Перемога автократії", – наголосив Порошенко.

"Європа має гроші, технології і чудових людей. Однак треба дечому повчитися в України – і це мужність, сміливість. Тому що путін використовує ваш страх як зброю. І з моєї точки зору, якщо відкинути страхи, це ослабить путіна, а наша перемога буде ближчою", – сказав лідер "ЄС".

"Сьогодні є велика відповідальність за наступні п’ять років Європейської Комісії, Європейського парламенту. Відбулися чудові вибори, і маємо відмінний результат. Ви маєте довіру людей і маєте відповідати критеріям цієї довіри. Ви повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи", – закликав Порошенко євродепутатів.

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"Незважаючи на результат американських виборів, ми, європейці, повинні бути готові діяти ефективно. Наша перемога над путіним, над його режимом, над путінською росією неможлива без вступу України в ЄС і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до ЄС без будь-яких штучних перешкод. У той же час, процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах – без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах: у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції, у всіх європейських цінностях, які рухають нашу націю вперед", – сказав  Порошенко.

"Україна переможе як демократія. Ми не можемо виграти війну – і втратити мир. Тому для нас так важливо зберегти демократію. Тож ЄС має бути і залишатися об’єктивним сторожовим псом реформування України, а не гальмування реформ", – зазначив політик.

Він також вкотре нагадав про "червоні лінії" щодо України. "Жодних компромісів щодо українського суверенітету. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Жодних компромісів щодо демократії. Жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії, можливо, однієї з найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам. І тому ми разом, щоб продемонструвати єдність на наступні п’ять років", – наголосив Порошенко.

Дивіться також: Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії, - Порошенко у Берліні назвав "червоні лінії" щодо України

Автор: 

ЄНП (43) Порошенко Петро (15181) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+26
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30.09.2024 20:26
+21
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30.09.2024 20:17
+21
Вороги моїх ворогів - це мої друзі. Ворог путіна - Порошенко. Хто друг Зеленського?
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30.09.2024 20:18
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30.09.2024 20:09 Відповісти
ПоЗелетивні блохери! Де ви? Фас!
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30.09.2024 20:12 Відповісти
А що не так???
АТО закінчу за три дні, не розхитуйте човна, а то ***** нападе.
Помилки молодості - цукровий магнат, творець партії ригів, прем'єр міністр при них же, виліз на екскаватор і ось вже сивочолий гетьман.
А ця бідна жіночка на 12 см підборах і в інвалідному візку ну ні як за ПП не вженеться, трохи леді Ю при Ю, то таке, в розрахунокяк леді можна і не брати. А по великому рахунку ось і все, сподіваюсь з'являться нові обличчя, проте ні Хмари, ні Чорновола поки не видно
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30.09.2024 20:40 Відповісти
Слабоумный, это когда Порох был премьером? или личинка елдака?
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30.09.2024 20:45 Відповісти
Вибачаюсь, згадував "минулих", та ще й трохи коньячку (35 років у шлюбі) і трохи наплутав.
Засновник ПР, очолював МЗС і Мінекономіки і торгівлі
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30.09.2024 21:26 Відповісти
Така дата - а він сидить на Цензорі Походу, не лише розумовий імпотент
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30.09.2024 21:44 Відповісти
"Сердобольный" ти наш, за мене не переймайся, де сидіти, а де танцювати вирішувати мені і тільки мені. По ходу видихай, гіпер ерегований мачо.
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30.09.2024 23:43 Відповісти
"Засновник ПР", так если я срочную в Мацквабаде служил, то я рашист?, логика......
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01.10.2024 17:49 Відповісти
Так правий Порох! Ви розхитували човна- от Путін і напав! .Був би зараз Порох, а не оманський зрадник- війна б давно закінчилась , а скоріше за все, не почалась би. Тепер всі бачать, Ху із Ху Дермак рулить. ! А був би Порошенко - точно війна б закінчилась , не почавшись .Кров на твоіх руках теж ! Пам'ятай про це кожну ніч !
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01.10.2024 09:47 Відповісти
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30.09.2024 20:17 Відповісти
Вороги моїх ворогів - це мої друзі. Ворог путіна - Порошенко. Хто друг Зеленського?
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30.09.2024 20:18 Відповісти
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30.09.2024 20:26 Відповісти
Єрмак.І все.
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30.09.2024 21:16 Відповісти
Зеленський, це той хто з донькою пуйла мутив, так про нього вже пару років нічого не чути, не поталанило чуваку з прізвишем, що зробиш, буває.
Чи наш Зе - неонациський наркоман, так він ***** вражина номер один, тобто Порошенко закадичний друзяка, то то вони домовились не гризти один одного допоки йде війна.
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30.09.2024 21:53 Відповісти
Так написав, що нічого не зрозуміло Одне відомо: в перемогу Зе Путін вклав мільярди доларів А почалось ще з діда Ще,який розстріляв бунт в Кривому Рлзі ще в 1964 ррцін, потім історія батька, потім запрошення резидента ФСБ Медведчука Кварталу 95 на роботу в Киів,на канал Інтер, де Інвестором був Первый .А потім був Оман. Оманські домовленості ніхто не відміняв. Книга про Зе готова Але хто опублікує ?.
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01.10.2024 09:57 Відповісти
щоколядний борига продовжує обсцикати потужного дипломата **********, зе!гундоса в зелених панталонах.
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30.09.2024 20:21 Відповісти
Порошенко взагалі доволі жорстко вставляє пістонів на Заході: https://www.youtube.com/watch?v=WpMvNDEP3Rk
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30.09.2024 20:22 Відповісти
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30.09.2024 20:22 Відповісти
Багато слів без особливого матеріального результату. Поговорили і розійшлись.
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30.09.2024 20:23 Відповісти
Які рукожопи робили табличку перед Порошенком? European переклали, а Solidarity забули
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30.09.2024 20:28 Відповісти
я навпаки, бачу табличку без вказаних вами недоліків
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30.09.2024 20:35 Відповісти
Українською "Європейська солідарність", англійською "European solidarity". На табличці European Solidarnist. Тобто слово солідарність транслітерували замість перекладу.
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30.09.2024 20:49 Відповісти
+
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30.09.2024 20:54 Відповісти
Навіть в ЄС і інших інституціх світу приємно послухати розумну людину, якою є Порошенко, а не Боневтіка Херпідовича Нетряпковича Першого Потужного, який є мародером і корупціонером України. Європейці бачать, що в Україні 73% баранів, то яку вони будуть мати думку про нас?
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30.09.2024 20:30 Відповісти
Думка проста: В Україні є 25% нормальних людей.
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30.09.2024 21:03 Відповісти
Європейці бачать...
в Україні 73% баранів

І тому ці барани сприймають ЄС як Євросоюз, а не "Європейська солідарність", європейська - вже "каряво"
Що Трамп, що Порошенко - "екси" і якщо у першого дві спроби імпічменту, то у другого "свинарчуки", "Червона кузня" і "Еталон". Тільки не потрібно за "клістрони", за такі гроші можна перепрошити ламповий С-300 на півпровідники і на решту пару десятків Мавіків купити.
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30.09.2024 21:13 Відповісти
а твоє зе-н*ркоманське, криворагульне лайно що святе ???



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01.10.2024 15:58 Відповісти
Воно настільки ж моє, як і твоє, бо ми українці.
А оте кулько ніби то з Швейцарії (і таких до біса багато розвелось) вкладає нам у голови, що це ми самі винні, ***** зі своїм стадом імперців хотів нас хлібом нагодувать, а нам маци закортіло.
Це як виправдовувати гвалтівника, бо бачте ця "хвойда" вдягнула червону білизну
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03.10.2024 09:54 Відповісти
Так - Порошенко сказав шо рашка викидає на віину 7% - ЄС потрібно піднятись до 3%
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30.09.2024 20:33 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/12246 Ірина Геращенко :



В Брюсселі проходить Політична Асамблея ЕРР (European People's Party). Перша після червневих виборів.
Відбулась презентація нових єврокомісарів, які представлятимуть ЕРР в Єврокомісії, дискусія щодо ключових пріоритетів європейських інституцій на найближчий час, а також обговорення безпекових питань і викликів.
Україна залишається в центрі уваги Європейської народної партії. З П.Порошенком, М. Іоновою, І. Климпуш-Цинцадзе представляємо «Європейську Солідарність» на Асамблеї.
У своєму виступі лідер партії «Європейська Солідарність» закликав колег підтримувати Україну й разом зупинити путіна.
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30.09.2024 20:53 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/43705 Олексій ГОНЧАРЕНКО :



Починається сесія в ПАРЄ.
Попереду важливі рішення щодо України. Про все повідомлятиму.
Тримаймо стрій!
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30.09.2024 21:06 Відповісти
Запад не должен бояться, а его сыновья что-то на фронт не спешит. Не нужно бояться, ПА!
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30.09.2024 21:10 Відповісти
Порошенко на асамблеї ЄНП в Брюсселі - на своєму місці, він на це вчився і таку роботу хотів.

У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.
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30.09.2024 21:33 Відповісти
" після семи років навчання" - У 1984-1986 рр. проходив військову службу в радянській армії.
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30.09.2024 22:52 Відповісти
Важко повірити шо і досі є якісь % ,які топлять за зеленську 🤡 - ку , консерву , яка втопила їх житт'я по горло у крові ...прикриваючись персональною ненавистью до Пороха , ці відсодки бояться сказати шо вони ненавидять Україну ,але ці андонії , хочуть жити в Україні , та царювати над людьми, при совковому режимі ...
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30.09.2024 21:44 Відповісти
Це така близкий до серця срач проти Пороха , я вас розумію ,бо у вас мізків не вистачає бути людиною совісті ,у той час Порошенко був майже один ...по колу були тільки кремлівські консерви ,але Порошенко ,дав народу все шо зміг і навіть більше ,не дивлячись на скиглиння совкодроченців !!!
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30.09.2024 22:15 Відповісти
Порошенко - це самодостатня людина , чудовий дипломат і патріот нашої краіни ,
який піклується про нашу армію цілодобово ,
респект йому і повага 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.09.2024 22:17 Відповісти
чому голосували проти,згадайте...
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30.09.2024 23:17 Відповісти
А я вам нагадаю - чому. Він страшенно обманул ожидания проросійської більшості нашого народу після виборів 2014 року. А вона так надіялась, - проголосували за нього вже у 1-му турі. Аби тільки не Ярош з Правим сектором. Навіть унилая лошадь була задоволена. А від нього миру з путіним вони не дочекались. Навпаки, все було зовсім навпаки. Вся каденція Порошенка свідчить, що це був найкращий проукраїнський практичний президент. Як таке можна було витерпіти путіну, гундяю, онуфрію, манкуртам, хохлам, запроданцям всіх мастей. Тому і "віддячили" Пороху у 2019 році, обравши у владу прокацапську мерзоту у вигляді слуг, ОПЗЖ та інших зрадників і злочинців. Ну і, звичайно, все робилося, щоб за кілька років після оману знову підготувати країну під черговий, остаточний напад росії. Як це робив у своїй 1-й частині Янукович у свої 3 роки. Я після виборів сказав, що наш "мудрий нарід" проголосував за погибель держави Україна. Заробили премію Дарвіна. До цього і йде. Шкода, що тільки і безневинних людей і дітей загинуло. Зато петя теперь никто.. Радійте, інфузорії.
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01.10.2024 00:29 Відповісти
 
 