Порошенко на асамблеї ЄНП в Брюсселі: Європі потрібно відкинути страх перед Путіним
Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, де відбулася презентація кандидатів на посади Єврокомісарів від ЄНП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як відомо, Європейська народна партія отримала найбільше мандатів під час виборів до Європарламенту, тому більше половини посад у Єврокомісії мають її представники. У тому числі й ключову посаду Президента ЄК вдруге поспіль посіла Урсула фон дер Ляєн.
Петро Порошенко закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед Путіним і забезпечити перемогу України у війні. Він також наголосив, що членство України в ЄС і НАТО є однією з головних умов перемоги над країною-агресором.
"Путіна треба перемогти в Україні, а не в будь-якій іншій країні. Йому не потрібен ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путіну взагалі територія не потрібна – йому потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом. Перемога автократії", – наголосив Порошенко.
"Європа має гроші, технології і чудових людей. Однак треба дечому повчитися в України – і це мужність, сміливість. Тому що путін використовує ваш страх як зброю. І з моєї точки зору, якщо відкинути страхи, це ослабить путіна, а наша перемога буде ближчою", – сказав лідер "ЄС".
"Сьогодні є велика відповідальність за наступні п’ять років Європейської Комісії, Європейського парламенту. Відбулися чудові вибори, і маємо відмінний результат. Ви маєте довіру людей і маєте відповідати критеріям цієї довіри. Ви повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи", – закликав Порошенко євродепутатів.
"Незважаючи на результат американських виборів, ми, європейці, повинні бути готові діяти ефективно. Наша перемога над путіним, над його режимом, над путінською росією неможлива без вступу України в ЄС і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до ЄС без будь-яких штучних перешкод. У той же час, процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах – без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах: у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції, у всіх європейських цінностях, які рухають нашу націю вперед", – сказав Порошенко.
"Україна переможе як демократія. Ми не можемо виграти війну – і втратити мир. Тому для нас так важливо зберегти демократію. Тож ЄС має бути і залишатися об’єктивним сторожовим псом реформування України, а не гальмування реформ", – зазначив політик.
Він також вкотре нагадав про "червоні лінії" щодо України. "Жодних компромісів щодо українського суверенітету. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Жодних компромісів щодо демократії. Жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії, можливо, однієї з найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам. І тому ми разом, щоб продемонструвати єдність на наступні п’ять років", – наголосив Порошенко.
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АТО закінчу за три дні, не розхитуйте човна, а то ***** нападе.
Помилки молодості - цукровий магнат, творець партії ригів, прем'єр міністр при них же, виліз на екскаватор і ось вже сивочолий гетьман.
А ця бідна жіночка на 12 см підборах і в інвалідному візку ну ні як за ПП не вженеться, трохи леді Ю при Ю, то таке, в розрахунокяк леді можна і не брати. А по великому рахунку ось і все, сподіваюсь з'являться нові обличчя, проте ні Хмари, ні Чорновола поки не видно
Засновник ПР, очолював МЗС і Мінекономіки і торгівлі
Чи наш Зе - неонациський наркоман, так він ***** вражина номер один, тобто Порошенко закадичний друзяка, то то вони домовились не гризти один одного допоки йде війна.
в Україні 73% баранів
І тому ці барани сприймають ЄС як Євросоюз, а не "Європейська солідарність", європейська - вже "каряво"
Що Трамп, що Порошенко - "екси" і якщо у першого дві спроби імпічменту, то у другого "свинарчуки", "Червона кузня" і "Еталон". Тільки не потрібно за "клістрони", за такі гроші можна перепрошити ламповий С-300 на півпровідники і на решту пару десятків Мавіків купити.
А оте кулько ніби то з Швейцарії (і таких до біса багато розвелось) вкладає нам у голови, що це ми самі винні, ***** зі своїм стадом імперців хотів нас хлібом нагодувать, а нам маци закортіло.
Це як виправдовувати гвалтівника, бо бачте ця "хвойда" вдягнула червону білизну
В Брюсселі проходить Політична Асамблея ЕРР (European People's Party). Перша після червневих виборів.
Відбулась презентація нових єврокомісарів, які представлятимуть ЕРР в Єврокомісії, дискусія щодо ключових пріоритетів європейських інституцій на найближчий час, а також обговорення безпекових питань і викликів.
Україна залишається в центрі уваги Європейської народної партії. З П.Порошенком, М. Іоновою, І. Климпуш-Цинцадзе представляємо «Європейську Солідарність» на Асамблеї.
У своєму виступі лідер партії «Європейська Солідарність» закликав колег підтримувати Україну й разом зупинити путіна.
Починається сесія в ПАРЄ.
Попереду важливі рішення щодо України. Про все повідомлятиму.
Тримаймо стрій!
У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.
який піклується про нашу армію цілодобово ,
респект йому і повага 👍🏼👍🏼👍🏼