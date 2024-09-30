Порошенко на асамблеї ЄНП в Брюсселі: Європі потрібно відкинути страх перед Путіним

Петро Порошенко виступив на Політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, де відбулася презентація кандидатів на посади Єврокомісарів від ЄНП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, Європейська народна партія отримала найбільше мандатів під час виборів до Європарламенту, тому більше половини посад у Єврокомісії мають її представники. У тому числі й ключову посаду Президента ЄК вдруге поспіль посіла Урсула фон дер Ляєн.

Петро Порошенко закликав майбутніх єврокомісарів відкинути страх перед Путіним і забезпечити перемогу України у війні. Він також наголосив, що членство України в ЄС і НАТО є однією з головних умов перемоги над країною-агресором.

"Путіна треба перемогти в Україні, а не в будь-якій іншій країні. Йому не потрібен ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путіну взагалі територія не потрібна – йому потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом. Перемога автократії", – наголосив Порошенко.

"Європа має гроші, технології і чудових людей. Однак треба дечому повчитися в України – і це мужність, сміливість. Тому що путін використовує ваш страх як зброю. І з моєї точки зору, якщо відкинути страхи, це ослабить путіна, а наша перемога буде ближчою", – сказав лідер "ЄС".

"Сьогодні є велика відповідальність за наступні п’ять років Європейської Комісії, Європейського парламенту. Відбулися чудові вибори, і маємо відмінний результат. Ви маєте довіру людей і маєте відповідати критеріям цієї довіри. Ви повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи", – закликав Порошенко євродепутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко запропонував зміни до бюджету- 2025: Знаємо, де взяти 170 млрд грн без підвищення податків

"Незважаючи на результат американських виборів, ми, європейці, повинні бути готові діяти ефективно. Наша перемога над путіним, над його режимом, над путінською росією неможлива без вступу України в ЄС і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до ЄС без будь-яких штучних перешкод. У той же час, процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах – без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах: у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції, у всіх європейських цінностях, які рухають нашу націю вперед", – сказав Порошенко.

"Україна переможе як демократія. Ми не можемо виграти війну – і втратити мир. Тому для нас так важливо зберегти демократію. Тож ЄС має бути і залишатися об’єктивним сторожовим псом реформування України, а не гальмування реформ", – зазначив політик.

Він також вкотре нагадав про "червоні лінії" щодо України. "Жодних компромісів щодо українського суверенітету. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Жодних компромісів щодо демократії. Жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії, можливо, однієї з найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам. І тому ми разом, щоб продемонструвати єдність на наступні п’ять років", – наголосив Порошенко.

Дивіться також: Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії, - Порошенко у Берліні назвав "червоні лінії" щодо України