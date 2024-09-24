Порошенко запропонував зміни до бюджету- 2025: Знаємо, де взяти 170 млрд грн без підвищення податків

Петро Порошенко представив пропозиції "ЄС" до проєкту Державного бюджету на 2025 рік. На його думку, всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на потреби армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Фінансування Збройних Сил України здійснюється абсолютно недостатньо. А от фінансування прокуратури, БЕБу, ДБР, спеціалізованої прокуратури – в пріоритеті. На апарат Верховної Ради вони запланували збільшення більше як на 26%. На Офіс Президента, на Кабінет Міністрів – в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕБ 75%. Це – справжній пріоритет для владної команди", – обурився Порошенко.

"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади. Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", – зауважив Порошенко.

Політик також наголосив, що так званий "військовий збір", який нібито має йти на ЗСУ, по суті таким не є. "Кожна копійка, кожна гривня військового збору має бути спрямована в спеціальний фонд і не має права витрачатися на будь-які інші цілі. Нашу пропозицію відкинули. А куди ж вони дівають ці гроші? На телемарафон і на фінансування Дорожнього фонду", – констатував Порошенко. Він також зазначив, що збільшення податкового навантаження ляже на найманих працівників, а також на малий та середній бізнес, на ФОПів.

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"Наші пропозиції дозволяють скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей. На 105 мільярдів ми пропонуємо зменшення видатків і на 65 мільярдів ми пропонуємо збільшення доходів державного бюджету. В першу чергу корупційний, непрозорий, неефективний Дорожний фонд має бути скасований", – наголосив лідер "ЄС".

"Друга позиція – це 25 мільярдів, які включені в нову програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів. Що це за програми? Що за проєкти? Які інвестиції? Це буде визначати стратегічна інвестиційна рада в Офісі Президента. Це антиконституційно і незаконно", – зазначив Порошенко.

"Майже 10 мільярдів гривень – з підвищення бідним і знедоленим працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів. Додатково 8 мільярдів планують спрямувати на інвест-нянь для того, щоб подерибанити між своїми. На індустріальні парки, на забезпечення кеш-беку. 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ. Вони збираються зараз ремонти робити? Ми маємо це зупинити", – вважає Порошенко.

"І вишенька на торті – це телемарафон. За рахунок коштів платників податків виплачують 1,5 мільярди – це сотні тисяч дронів. Це те, про що просто мріють і моляться наші військові", – підкреслив політик.

"До 1 жовтня нашою політичною командою будуть внесені поправки, пропозиції, які має розглянути бюджетний комітет і внести як висновки Верховної Ради до уряду для того, щоб бути врахованими при підготовці проєкту бюджету до 1-го читання", – резюмував Порошенко.

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