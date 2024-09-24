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Порошенко запропонував зміни до бюджету- 2025: Знаємо, де взяти 170 млрд грн без підвищення податків

Порошенко пропонує зміни до бюджету

Петро Порошенко представив пропозиції "ЄС" до проєкту Державного бюджету на 2025 рік. На його думку, всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на потреби армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Фінансування Збройних Сил України здійснюється абсолютно недостатньо. А от фінансування прокуратури, БЕБу, ДБР, спеціалізованої прокуратури – в пріоритеті. На апарат Верховної Ради вони запланували збільшення більше як на 26%. На Офіс Президента, на Кабінет Міністрів – в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕБ 75%. Це – справжній пріоритет для владної команди", – обурився Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади. Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", – зауважив Порошенко.

Політик також наголосив, що так званий "військовий збір", який нібито має йти на ЗСУ, по суті таким не є. "Кожна копійка, кожна гривня військового збору має бути спрямована в спеціальний фонд і не має права витрачатися на будь-які інші цілі. Нашу пропозицію відкинули. А куди ж вони дівають ці гроші? На телемарафон і на фінансування Дорожнього фонду", – констатував Порошенко. Він також зазначив, що збільшення податкового навантаження ляже на найманих працівників, а також на малий та середній бізнес, на ФОПів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2025 у нинішньому вигляді ухвалювати не можна, це ганебний документ, - Порошенко

"Наші пропозиції дозволяють скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей. На 105 мільярдів ми пропонуємо зменшення видатків і на 65 мільярдів ми пропонуємо збільшення доходів державного бюджету. В першу чергу корупційний, непрозорий, неефективний Дорожний фонд має бути скасований", – наголосив лідер "ЄС".

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Друга позиція – це 25 мільярдів, які включені в нову програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів. Що це за програми? Що за проєкти? Які інвестиції? Це буде визначати стратегічна інвестиційна рада в Офісі Президента. Це антиконституційно і незаконно", – зазначив Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Майже 10 мільярдів гривень – з підвищення бідним і знедоленим працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів. Додатково 8 мільярдів планують спрямувати на інвест-нянь для того, щоб подерибанити між своїми. На індустріальні парки, на забезпечення кеш-беку. 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ. Вони збираються зараз ремонти робити? Ми маємо це зупинити", – вважає Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"І вишенька на торті – це телемарафон. За рахунок коштів платників податків виплачують 1,5 мільярди – це сотні тисяч дронів. Це те, про що просто мріють і моляться наші військові", – підкреслив політик.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"До 1 жовтня нашою політичною командою будуть внесені поправки, пропозиції, які має розглянути бюджетний комітет і внести як висновки Верховної Ради до уряду для того, щоб бути врахованими при підготовці проєкту бюджету до 1-го читання", – резюмував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг, - Порошенко

Автор: 

бюджет (2994) Порошенко Петро (15180) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+43
Сейчас затопает ножками один недонаполеончик. На святое Порох посягнул
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24.09.2024 21:15
+28
Порошенко посягнув на общак зеленої банди
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24.09.2024 21:19
+24
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24.09.2024 21:52
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в одного єрмака
чи разом з татаровим??
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24.09.2024 21:11 Відповісти
Сейчас затопает ножками один недонаполеончик. На святое Порох посягнул
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24.09.2024 21:15 Відповісти
Звичайно він усе правильно каже, але є велике НО. А кто цих виродків не люстрував, правками Лозового увів від кримінальних справ і реальних строків ув'язнення? Пам'ять може заїло? Влада верхушка може і помінялася, а вот хабарники ті самі, що при оаощі, що прі баризі, що при шмарклі. Вони усякій владі потрібні, бо збирають для них награбоване. Сам з тоже самої касти ворів, починаючи з Кучми- пі.дара. Народ у нас вумний, да пам'ять погана.
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24.09.2024 21:55 Відповісти
О, 6 рочків проспало в анабіозі, а потім "барига, барига" заспівало. На пам'ять чужу накидуєш- а сам цінники на борщовий набір бачиш? Про "Армія, Мова, Віра" забув, голосувальщик за Йулю чи смєшка? То "воно само", так?
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24.09.2024 22:00 Відповісти
... а прочитать текст новости мешает религия или врожденное скудоумие? Или переклинило, или 5.5 лет летаргического сна? Пора к врачу.
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24.09.2024 23:08 Відповісти
Баризі не йметься, хоче продовжувати наживатися на війні!
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24.09.2024 21:16 Відповісти
Ну що так образливо про яйцесяйного гундосика?
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24.09.2024 21:31 Відповісти
Точно зермаку все не йметься і цей "потужний" барига наживається на крові українців фінансуючі нікому не потрібний ш.марофон, незрозумілих нянь-шмань і інші квартальні проєкти! А любителі лизатизедупку звісно ж схавають цей бюджет2025 бо їм найголовніше тільки одне - "аби не Порошенко", який на відміну від зашкваних "слугурода" постійно забезпечує ЗСУ ребами,дронами,технікою та іншими необхідними для перемоги речами!
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25.09.2024 00:08 Відповісти
Это же сколько полезных вещей можно было прикупить для зелени?
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24.09.2024 21:16 Відповісти
И каштанчик с Хрещатика. 🤣🤣🤣ПС. Это хорошо, что самолеты не летают.
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25.09.2024 00:02 Відповісти
який же, порох цинічний бандера.
мало того, що америкоси зе!шмарклю лупцюють, нещадно, так і порох вирішив висцятися на нього.
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24.09.2024 21:18 Відповісти
Порошенко посягнув на общак зеленої банди
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24.09.2024 21:19 Відповісти
"Он нас посчитал!"(с). На святое замахнулся, пес шелудивый.
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24.09.2024 21:20 Відповісти
Ну правки будуть внесені. А чи прийме їх ВР? Питання риторичне.
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24.09.2024 21:25 Відповісти
Вони вже міліони на озеро непотрібне під час війни, націлились витрачати, а тут не треба підвищувати податки а необхідно знизити витрати. Це як грім серед ясного неба.
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24.09.2024 21:33 Відповісти
В кои-то веки согласен с Порошенко.
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24.09.2024 21:27 Відповісти
Порошенко поганий президент?
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24.09.2024 21:36 Відповісти
"Сёма, у вас в мозгу солома, Сёма. и где весь ваш талант? Сёма, вы были член месткома. А кто вы щчас? вы просто жалкий фабрикант"
Пётр Алексеевич, как баран бъётся в закрытые ворота. Мы каждый день теряем страну, а ему тоже не начасі.
Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Кому он предлагает глупые поправки?
Только раз бывает в жизни счастье мелькнул кадр из зала Верховной Рады.
Там давно уже собирается не более 100 депутатов. Голосуют карты, которые находятся неизвестно в чих руках. По меньшей мере год все законы принятые этой Радой незаконны. Но это никого, в том числе и пятого Президента, не волнует.
Высшим носителем власти в стране является не написанный на бумаге свод правил, а украинский народ. Не хотите кацапское слово вече. Значит нужно собрать толоку и менять правила.
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24.09.2024 22:13 Відповісти
Садюга.
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24.09.2024 21:28 Відповісти
Зебоби, прокоментуйте дії вашого Лідора.

"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади.
Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", - зауважив Порошенко."

Джерело:
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24.09.2024 21:32 Відповісти
І ЧОМУ військовий збір іде не на потреби армії?
Кожен з вас президент, ви зробили це разом.
Чому ви так ненавидите Україну?
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24.09.2024 21:39 Відповісти
Зебоби мовчать.
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25.09.2024 08:55 Відповісти
А чи не дешевше обійдеться один суперснайпер для фсб-го щура та його ручної мавпи?
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24.09.2024 21:33 Відповісти
А у нас "новичка" немає?
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24.09.2024 21:36 Відповісти
Дешевше, дешевше.
Вчера казали, двух шкетов с Омска мы кинули на бабки. Мы и снайпера продинамим.
Как говорит Владимир Александрович "Оказанная услуга ничего не стоит"
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24.09.2024 21:52 Відповісти
Ну марахвон закривати не можна! Звідки нарід "правду" буде знати?!
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24.09.2024 21:34 Відповісти
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24.09.2024 21:53 Відповісти
Хочеш дізнатись, про що говорила Южаніна? А що Геращенко?
Дивись 5-тий телеканал або Прямий.
https://www.youtube.com/watch?v=dghq2Jt5p8s Хоча, ось лінк на ютуб :
Дивися. Бо в цій новині - справді, тільки те, що говорив Порох.
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24.09.2024 21:54 Відповісти
точно
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24.09.2024 22:01 Відповісти
Якби ''Порох'' запропонував би збільшити хрінпіду зарплату до ста тисяч доларів, то зелений відмовився б -бо це від ''пороха''. То стосовно цієї пропозиції де він пропонує щось обмежити зеленим то хрінпіду на лайно зійде але все відкине
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24.09.2024 21:49 Відповісти
Зелене лайно від бабок ніколи не відмовиться, хоч від Пороха, хоч від *****, хоч від чорта лисого! Він просто ті бабки потратить не на чергову віллу, а, скажімо, на золотий унітаз. І буде розповідати, що срав він на гроші від Пороха!
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25.09.2024 09:23 Відповісти
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24.09.2024 21:52 Відповісти
Міркую шо відповідь гниди буде - а плівочки деркача ще у мене.
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24.09.2024 21:54 Відповісти
Та вже весь світ знає, що "плівочки Деркача" - суцільний діпфейк!
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25.09.2024 09:25 Відповісти
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24.09.2024 21:58 Відповісти
в унісон звучать заяви цього Порошенко і америкоса Байдена, очевидно що вони працюють на путіна і хочуть дискредитувати нашого чесного незламного Лідора
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24.09.2024 22:02 Відповісти
Коли читаєш перли від зе і читаєш від Порошенко, велика різниця між по приколу і по мудрості. 73% зеболота, ви уже на фронті?! Це ви привели війну
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24.09.2024 22:08 Відповісти
Дякую Шановний пане Президенти ,но ублюдки з Ген прокуратури беб та інша СБУ сволота їсти хотять ,похер їм на фронт ,печалька що секти ублюдків 73 до хрена
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24.09.2024 22:12 Відповісти
Краще дати більше грошей на армію і якомога швидше побудувати нові оборонні позиції.
https://www.yahoo.com/news/ukraines-pokrovsk-quietly-waiting-russian-063835233.html
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24.09.2024 22:18 Відповісти
Шаріков, а з якого дива бізнесмен і доларовий міліардер повинен бути біднем?
Шоб тобі кілька в томаті легше відригувалась?😂
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25.09.2024 00:42 Відповісти
Шо се Петро пропонує? Владі не красти? А як тоді жити?
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24.09.2024 22:21 Відповісти
Дії,результати характеризують людей.
А слова Пороха це- порожні слова.
Такі люди ,як президент України Зеленський, народжуються один раз на 1000 років.
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24.09.2024 22:46 Відповісти
Зареєструватися заради одного висера? Потужно!
Незламно буде забанено спільнотою
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24.09.2024 23:13 Відповісти
А в чем он собственно не прав ?))

Прое...грать целую ввереную немаленькую страну с производственным потенциалом и плюс-минус нормальным народом - не каждому дано. Первый такой был Богдашка Хмельницкий, потом вот Второй Николашка, ну и этот третьим будет ))
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25.09.2024 00:59 Відповісти
І слава Богу! Другого такого довбойобища це тисячоліття не витримає.
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25.09.2024 00:54 Відповісти
Та краще б той презерватив не порвався... Переполовинив країну ваш Черчіль. Облизуй далі за три копійки, ботяра.
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25.09.2024 03:46 Відповісти
І шо далі? Як змусити тих підарів при владі прислухатись до Порошенко? хоча я і не прихильник Петра, але тут би хотів послухати якого біса не зробити як каже Порошенко? І які там контр-аргументи?
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24.09.2024 22:52 Відповісти
контраргументи дивись в юдьчиних адептів, зокрема в соски лазаренківської
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24.09.2024 23:12 Відповісти
Какой новый бюджет. Зе кодлу нужно успеть наворовать до договорнячка🤣
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24.09.2024 22:59 Відповісти
Заметушилися зеленські боти ...срачем проти правди ... захищають 🤡 ...(більше нема чим) ,який втопив Україну у крові ,а ні розуму ,а ні совесті ,прокляті корисні ідіоти , і вони знають шо вони вороги для України ...шкода шо обличчя свої, будуть замулювати довічно ,перед людьми ,але не перед Богом, а Він все бачить !!!
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24.09.2024 23:36 Відповісти
Петро Порошенко мій Президент !!!❤️
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24.09.2024 23:37 Відповісти
Клятий барига па жівому рєжєт! Слуг без останніх трусів виришив лишити?
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25.09.2024 03:44 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/rp5fRXGDHXDks2e7/ Валерій ПРОЗАПАС :
Росіяни мене не здивували, вони роблять в Україні все те саме, що робили останні 300+ роківhttps://i.ibb.co/KDSDKgm/clipimage.jpg .
І в принципі мало чим здивувала наша малоросійська "еліта", частина якої чкурнула на Захід, агентурна частина в Москву, а переважна більшість (хоч "нової", хоч старої) користується війною як зручним приводом безкарно пограбувати та спробувати зафіксувати своє перебування у корита назавжди, це теж вже було (©)
А от співвітчизники продовжують дивувати - так вперто перебувати в ілюзіях та покірно вірити у відверту брехню, це треба вміти. Ні "розмінування" імені Єрмака, ні "шатли" Верещук на Чонгарі, ні генерали в клітках перед нападом, ні призначення кротів Бакановим, ні заасфальтовані ракетні програми - не викликають масового усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків.
Натомість споживають "кофе в Ялтє в має", "простиє рєшєнія", "зрадницькі Мінські", дічь Безуглої, "єдыный", "нам не потрібні резерви", "це все іпсо", деградантські виступи "квартала" та іншу позітівну шизофренію (а за "2-3 нєдєлі максімум" Арєстовічу багато хто дякує дуже дякує і досі, бо він їх "успокаівал")
А, ну ще "Порошенко б все здав" (©), куди ж без цього - і похрін, що 90% творців і трансляторів фейків про Порошенка виявились державними зрадниками, а ще 10% на підході. Життя це виправить, але хотілося б щоби самі, щоби потім знову не сплачувати ціну невивчених уроків.
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25.09.2024 13:27 Відповісти
 
 