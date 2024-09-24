Порошенко запропонував зміни до бюджету- 2025: Знаємо, де взяти 170 млрд грн без підвищення податків
Петро Порошенко представив пропозиції "ЄС" до проєкту Державного бюджету на 2025 рік. На його думку, всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на потреби армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Фінансування Збройних Сил України здійснюється абсолютно недостатньо. А от фінансування прокуратури, БЕБу, ДБР, спеціалізованої прокуратури – в пріоритеті. На апарат Верховної Ради вони запланували збільшення більше як на 26%. На Офіс Президента, на Кабінет Міністрів – в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕБ 75%. Це – справжній пріоритет для владної команди", – обурився Порошенко.
"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади. Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", – зауважив Порошенко.
Політик також наголосив, що так званий "військовий збір", який нібито має йти на ЗСУ, по суті таким не є. "Кожна копійка, кожна гривня військового збору має бути спрямована в спеціальний фонд і не має права витрачатися на будь-які інші цілі. Нашу пропозицію відкинули. А куди ж вони дівають ці гроші? На телемарафон і на фінансування Дорожнього фонду", – констатував Порошенко. Він також зазначив, що збільшення податкового навантаження ляже на найманих працівників, а також на малий та середній бізнес, на ФОПів.
"Наші пропозиції дозволяють скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей. На 105 мільярдів ми пропонуємо зменшення видатків і на 65 мільярдів ми пропонуємо збільшення доходів державного бюджету. В першу чергу корупційний, непрозорий, неефективний Дорожний фонд має бути скасований", – наголосив лідер "ЄС".
"Друга позиція – це 25 мільярдів, які включені в нову програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів. Що це за програми? Що за проєкти? Які інвестиції? Це буде визначати стратегічна інвестиційна рада в Офісі Президента. Це антиконституційно і незаконно", – зазначив Порошенко.
"Майже 10 мільярдів гривень – з підвищення бідним і знедоленим працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів. Додатково 8 мільярдів планують спрямувати на інвест-нянь для того, щоб подерибанити між своїми. На індустріальні парки, на забезпечення кеш-беку. 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ. Вони збираються зараз ремонти робити? Ми маємо це зупинити", – вважає Порошенко.
"І вишенька на торті – це телемарафон. За рахунок коштів платників податків виплачують 1,5 мільярди – це сотні тисяч дронів. Це те, про що просто мріють і моляться наші військові", – підкреслив політик.
"До 1 жовтня нашою політичною командою будуть внесені поправки, пропозиції, які має розглянути бюджетний комітет і внести як висновки Верховної Ради до уряду для того, щоб бути врахованими при підготовці проєкту бюджету до 1-го читання", – резюмував Порошенко.
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чи разом з татаровим??
мало того, що америкоси зе!шмарклю лупцюють, нещадно, так і порох вирішив висцятися на нього.
Пётр Алексеевич, как баран бъётся в закрытые ворота. Мы каждый день теряем страну, а ему тоже не начасі.
Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Кому он предлагает глупые поправки?
Только раз
бывает в жизни счастьемелькнул кадр из зала Верховной Рады.
Там давно уже собирается не более 100 депутатов. Голосуют карты, которые находятся неизвестно в чих руках. По меньшей мере год все законы принятые этой Радой незаконны. Но это никого, в том числе и пятого Президента, не волнует.
Высшим носителем власти в стране является не написанный на бумаге свод правил, а украинский народ. Не хотите кацапское слово вече. Значит нужно собрать толоку и менять правила.
"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади.
Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", - зауважив Порошенко."
Джерело:
Кожен з вас президент, ви зробили це разом.
Чому ви так ненавидите Україну?
Вчера казали, двух шкетов с Омска мы кинули на бабки. Мы и снайпера продинамим.
Как говорит Владимир Александрович "Оказанная услуга ничего не стоит"
Дивись 5-тий телеканал або Прямий.
https://www.youtube.com/watch?v=dghq2Jt5p8s Хоча, ось лінк на ютуб :
Дивися. Бо в цій новині - справді, тільки те, що говорив Порох.
https://www.yahoo.com/news/ukraines-pokrovsk-quietly-waiting-russian-063835233.html
Шоб тобі кілька в томаті легше відригувалась?😂
А слова Пороха це- порожні слова.
Такі люди ,як президент України Зеленський, народжуються один раз на 1000 років.
Незламно буде забанено спільнотою
Прое...грать целую ввереную немаленькую страну с производственным потенциалом и плюс-минус нормальным народом - не каждому дано. Первый такой был Богдашка Хмельницкий, потом вот Второй Николашка, ну и этот третьим будет ))
Росіяни мене не здивували, вони роблять в Україні все те саме, що робили останні 300+ роківhttps://i.ibb.co/KDSDKgm/clipimage.jpg .
І в принципі мало чим здивувала наша малоросійська "еліта", частина якої чкурнула на Захід, агентурна частина в Москву, а переважна більшість (хоч "нової", хоч старої) користується війною як зручним приводом безкарно пограбувати та спробувати зафіксувати своє перебування у корита назавжди, це теж вже було (©)
А от співвітчизники продовжують дивувати - так вперто перебувати в ілюзіях та покірно вірити у відверту брехню, це треба вміти. Ні "розмінування" імені Єрмака, ні "шатли" Верещук на Чонгарі, ні генерали в клітках перед нападом, ні призначення кротів Бакановим, ні заасфальтовані ракетні програми - не викликають масового усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків.
Натомість споживають "кофе в Ялтє в має", "простиє рєшєнія", "зрадницькі Мінські", дічь Безуглої, "єдыный", "нам не потрібні резерви", "це все іпсо", деградантські виступи "квартала" та іншу позітівну шизофренію (а за "2-3 нєдєлі максімум" Арєстовічу багато хто дякує дуже дякує і досі, бо він їх "успокаівал")
А, ну ще "Порошенко б все здав" (©), куди ж без цього - і похрін, що 90% творців і трансляторів фейків про Порошенка виявились державними зрадниками, а ще 10% на підході. Життя це виправить, але хотілося б щоби самі, щоби потім знову не сплачувати ціну невивчених уроків.