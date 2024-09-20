Держбюджет-2025 у нинішньому вигляді ухвалювати не можна, це ганебний документ, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету-2025.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розгляду презентації бюджету. Зала порожня, а представників "Європейської Солідарності" зараз на 25% більше, ніж представників "Слуг народу". Тому що все вирішено не в стінах Верховної Ради", - зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" відзначив, що у презентації Держбюджету-2025 на Дорожній фонд виділяють 43,2 млрд грн.

"Але це не все. Бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували Дорожній фонд, а сьогодні з кишень платників податків вихоплюють і далі фінансують. І не тільки з коштів платників податків, а ще й з коштів воїнів. Бо військовий ПДФО знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу вимогу. Пане міністр, прошу це врахувати і зарахувати ПДФО там, де військові платять, на рахунок бригад. Вони швидше, ефективніше і без корупції закуплять на ці гроші", – звернувся Порошенко до очільника Міністерства фінансів.

"Знайдіть мужність і поверніть цей ганебний документ уряду. Уряду за економіку – двійка, за політику – двійка, за оборону – двійка. В такому вигляді цей бюджет приймати не можна", – підсумував п'ятий президент.

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