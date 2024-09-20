Держбюджет-2025 у нинішньому вигляді ухвалювати не можна, це ганебний документ, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету-2025.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розгляду презентації бюджету. Зала порожня, а представників "Європейської Солідарності" зараз на 25% більше, ніж представників "Слуг народу". Тому що все вирішено не в стінах Верховної Ради", - зазначив Порошенко.
Лідер "ЄС" відзначив, що у презентації Держбюджету-2025 на Дорожній фонд виділяють 43,2 млрд грн.
"Але це не все. Бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували Дорожній фонд, а сьогодні з кишень платників податків вихоплюють і далі фінансують. І не тільки з коштів платників податків, а ще й з коштів воїнів. Бо військовий ПДФО знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу вимогу. Пане міністр, прошу це врахувати і зарахувати ПДФО там, де військові платять, на рахунок бригад. Вони швидше, ефективніше і без корупції закуплять на ці гроші", – звернувся Порошенко до очільника Міністерства фінансів.
"Знайдіть мужність і поверніть цей ганебний документ уряду. Уряду за економіку – двійка, за політику – двійка, за оборону – двійка. В такому вигляді цей бюджет приймати не можна", – підсумував п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
Вибори 2019! "Зробили разом !", аж два рази.
То, що з приводу суті виступу? Де ваші "Вороги народу"? "Велике крадівництво" на часі?
розглядаєпустий зал.
https://www.youtube.com/watch?v=5RD3D6llCPk&pp=ygUd0L_QtdGC0YDQviDQv9C-0YDQvtGI0LXQvdC60L4%3D УРЯДУ ДВІЙКА ЗА БЮДЖЕТ!
Поважного політика не бачили?
Тебя посодють а ты не воруй!
Доста наживатися, барига на крові, ща нормальниє пацанчікі усьо парішают.
Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.
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Як повідомило "Настоящее время", Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.