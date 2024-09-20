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ВР (14812) держбюджет (2359) Порошенко (15078)

Держбюджет-2025 у нинішньому вигляді ухвалювати не можна, це ганебний документ, - Порошенко

Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету на 2025 рік

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету-2025.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розгляду презентації бюджету. Зала порожня, а представників "Європейської Солідарності" зараз на 25% більше, ніж представників "Слуг народу". Тому що все вирішено не в стінах Верховної Ради", - зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" відзначив, що у презентації Держбюджету-2025 на Дорожній фонд виділяють 43,2 млрд грн.

"Але це не все. Бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували Дорожній фонд, а сьогодні з кишень платників податків вихоплюють і далі фінансують. І не тільки з коштів платників податків, а ще й з коштів воїнів. Бо військовий ПДФО знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу вимогу. Пане міністр, прошу це врахувати і зарахувати ПДФО там, де військові платять, на рахунок бригад. Вони швидше, ефективніше і без корупції закуплять на ці гроші", – звернувся Порошенко до очільника Міністерства фінансів.

"Знайдіть мужність і поверніть цей ганебний документ уряду. Уряду за економіку – двійка, за політику – двійка, за оборону – двійка. В такому вигляді цей бюджет приймати не можна", – підсумував п'ятий президент.

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Автор: 
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Топ коментарі
+37
Як раз Петро Порошенко вже 5,5 років НЕ керує. Керує ваш недоросль Боневтік Найвеличніший.
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20.09.2024 14:20
+27
Вам Порошенко продовжує у штанці гидити? Впевнені?
Вибори 2019! "Зробили разом !", аж два рази.
То, що з приводу суті виступу? Де ваші "Вороги народу"? "Велике крадівництво" на часі?
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20.09.2024 14:24
+24
Противно, коли політик говорить правду, а оп набирає ботів цю правду переслідувати. Боти, вам в кишеню упаде копійка,а слуги мільйони доларів вкрадуть. Так що залиште Порошенко говорити правду, бо вам голос ніхто не надавав. Війна вина 73% дебілів
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20.09.2024 14:25
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Дебіл ти! Зелений чмошник
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20.09.2024 15:02 Відповісти
Як раз Петро Порошенко вже 5,5 років НЕ керує. Керує ваш недоросль Боневтік Найвеличніший.
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20.09.2024 14:20 Відповісти
Вам Порошенко продовжує у штанці гидити? Впевнені?
Вибори 2019! "Зробили разом !", аж два рази.
То, що з приводу суті виступу? Де ваші "Вороги народу"? "Велике крадівництво" на часі?
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20.09.2024 14:24 Відповісти
їж їж. купив 73 - тепер жери і не кавкай
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Реєстрація: 18.09.2024
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20.09.2024 14:19 Відповісти
комар не перди бо ваняє рускім міром
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20.09.2024 15:05 Відповісти
якийсь інший 73/43%зебільний логін навзамін деактивованого на тому ж самому ІР...
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20.09.2024 14:26 Відповісти
Підключилася Зеленолайова дівізія. Ви, бидлота не розумієте, що зметуть ваше ли хо і обсеретись ви. Ублюдки
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20.09.2024 15:04 Відповісти
Держбюджет розглядає пустий зал.
https://www.youtube.com/watch?v=5RD3D6llCPk&pp=ygUd0L_QtdGC0YDQviDQv9C-0YDQvtGI0LXQvdC60L4%3D УРЯДУ ДВІЙКА ЗА БЮДЖЕТ!
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20.09.2024 14:17 Відповісти
Чого кацапи і зеботи повилазили?
Поважного політика не бачили?
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20.09.2024 14:18 Відповісти
Тебя посодють а ты не воруй!

Доста наживатися, барига на крові, ща нормальниє пацанчікі усьо парішают.
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20.09.2024 14:19 Відповісти
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20.09.2024 14:19 Відповісти
Противно, коли політик говорить правду, а оп набирає ботів цю правду переслідувати. Боти, вам в кишеню упаде копійка,а слуги мільйони доларів вкрадуть. Так що залиште Порошенко говорити правду, бо вам голос ніхто не надавав. Війна вина 73% дебілів
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20.09.2024 14:25 Відповісти
цих 73% дебілів, які брешуть на цензорвському форумі (принаймі, на цій гілці) - потрібно перелічувати.
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20.09.2024 14:27 Відповісти
Однозначно перелічувати. Бажано в психдиспансерах. Бо до цього лічили не в тому місці.
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20.09.2024 14:37 Відповісти
Вы можете перечислять их, но куратор ботофермы за пять минут сотню новых "бостуг" с "куприками" выпустит.
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20.09.2024 14:57 Відповісти
Чому двійка?! Тверда одиниця!
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20.09.2024 15:08 Відповісти
А що, немає одиниці з мінусом?
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20.09.2024 16:21 Відповісти
Слуг Єрмака в залі немає. Всі на «фронті?
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20.09.2024 15:56 Відповісти
Ненажерливі зебіли борзіють не по днях, а по годинах.
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20.09.2024 16:13 Відповісти
Ну раз зелені все одно все крадуть, нехай профінансують дефіцит бюджету зі своєї кишені.
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20.09.2024 16:27 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/16607 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.

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20.09.2024 16:30 Відповісти
При Петі Україна була рентабельним підприємством. При кловунах кожен рік ми в боргах і це ще не кінець.
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20.09.2024 16:58 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/poroshenko-spisok-ekstremistov/33130979.html Касапи внесли Порошенка і його сина Олексія до списку "терористів та екстремістів"
Як повідомило "Настоящее время", Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.
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24.09.2024 02:00 Відповісти
 
 