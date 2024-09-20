Госбюджет-2025 в нынешнем виде принимать нельзя, это позорный документ, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко раскритиковал проект Госбюджета-2025.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Не верьте, когда вам скажут, что Верховная Рада сейчас очень напряженно работает для рассмотрения презентации бюджета. Зал пустой, а представителей "Европейской Солидарности" сейчас на 25% больше, чем представителей "Слуг народа". Потому что все решено не в стенах Верховной Рады", - отметил Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что в презентации Госбюджета-2025 на Дорожный фонд выделяют 43,2 млрд грн.
"Но это не все. Потому что здесь еще есть проценты по кредитам, когда раньше финансировали Дорожный фонд, а сегодня из карманов налогоплательщиков выхватывают и дальше финансируют. И не только из средств налогоплательщиков, но и из средств воинов. Потому что военный НДФЛ снова перераспределяют туда, где воруют. Вместо того, чтобы выполнить наше требование. Господин министр, прошу это учесть и зачислить НДФЛ там, где военные платят, на счет бригад. Они быстрее, эффективнее и без коррупции закупят на эти деньги", - обратился Порошенко к главе Министерства финансов.
"Найдите мужество и верните этот позорный документ правительству. Правительству за экономику - двойка, за политику - двойка, за оборону - двойка. В таком виде этот бюджет принимать нельзя", - подытожил пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Вибори 2019! "Зробили разом !", аж два рази.
То, що з приводу суті виступу? Де ваші "Вороги народу"? "Велике крадівництво" на часі?
розглядаєпустий зал.
https://www.youtube.com/watch?v=5RD3D6llCPk&pp=ygUd0L_QtdGC0YDQviDQv9C-0YDQvtGI0LXQvdC60L4%3D УРЯДУ ДВІЙКА ЗА БЮДЖЕТ!
Поважного політика не бачили?
Тебя посодють а ты не воруй!
Доста наживатися, барига на крові, ща нормальниє пацанчікі усьо парішают.
Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.
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Як повідомило "Настоящее время", Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.