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Порошенко предложил изменения в бюджет-2025: Знаем, где взять 170 млрд грн без повышения налогов

Порошенко пропонує зміни до бюджету

Петр Порошенко представил предложения "ЕС" к проекту Государственного бюджета на 2025 год. По его мнению, все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на нужды армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется абсолютно недостаточно. А вот финансирование прокуратуры, БЭБа, ГБР, специализированной прокуратуры - в приоритете. На аппарат Верховной Рады они запланировали увеличение более чем на 26%. На Офис Президента, на Кабинет Министров - в пределах 15-20%. Прокуратура 25%. БЭБ 75%. Это - настоящий приоритет для команды власти", - возмутился Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Всего на 14,3 миллиарда вырастут расходы государственного бюджета на содержание органов власти. Вам не кажется это странным, когда численность украинского населения сокращается, а расходы на содержание органов власти растут от 30 до 70%?" - отметил Порошенко.

Политик также подчеркнул, что так называемый "военный сбор", который якобы должен идти на ВСУ, по сути таковым не является. "Каждая копейка, каждая гривна военного сбора должна быть направлена в специальный фонд и не имеет права тратиться на любые другие цели. Наше предложение отвергли. А куда же они девают эти деньги? На телемарафон и на финансирование Дорожного фонда", - констатировал Порошенко. Он также отметил, что увеличение налоговой нагрузки ляжет на наемных работников, а также на малый и средний бизнес, на ФЛП.

Читайте также: Курская операция финансируется из оборонного бюджета страны. Средств достаточно, - Шмигаль

"Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен - без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. В первую очередь коррупционный, непрозрачный, неэффективный Дорожный фонд должен быть отменен", - подчеркнул лидер "ЕС".

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Вторая позиция - это 25 миллиардов, которые включены в новую программу финансового обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Что это за программы? Что за проекты? Какие инвестиции? Это будет определять стратегический инвестиционный совет в Офисе Президента. Это антиконституционно и незаконно", - отметил Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"Почти 10 миллиардов гривен - с повышения бедным и обездоленным работникам прокуратуры, БЭБ, ГБР, налоговой, таможни, судов. Дополнительно 8 миллиардов планируют направить на инвест-нянь для того, чтобы раздеребанить между своими. На индустриальные парки, на обеспечение кэш-бека. 3 миллиарда капитальных расходов для ГУД, Кабмина, Минцифры, ГСССЗИ. Они собираются сейчас ремонты делать? Мы должны это остановить", - считает Порошенко.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"И вишенка на торте - это телемарафон. За счет средств налогоплательщиков выплачивают 1,5 миллиарда - это сотни тысяч дронов. Это то, о чем просто мечтают и молятся наши военные", - подчеркнул политик.

зміни до проєкту держбюджету на 2025 рік від "ЄС"

"До 1 октября нашей политической командой будут внесены поправки, предложения, которые должен рассмотреть бюджетный комитет и внести как выводы Верховной Рады к правительству для того, чтобы быть учтенными при подготовке проекта бюджета к 1-му чтению", - резюмировал Порошенко.

Читайте также: Госбюджет-2025 в нынешнем виде принимать нельзя, это позорный документ, - Порошенко

Автор: 

бюджет (4837) Порошенко Петр (19605) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+43
Сейчас затопает ножками один недонаполеончик. На святое Порох посягнул
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24.09.2024 21:15
+28
Порошенко посягнув на общак зеленої банди
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24.09.2024 21:19
+24
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24.09.2024 21:52
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Правила форума Совет форумчан
в одного єрмака
чи разом з татаровим??
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24.09.2024 21:11 Ответить
Сейчас затопает ножками один недонаполеончик. На святое Порох посягнул
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24.09.2024 21:15 Ответить
Звичайно він усе правильно каже, але є велике НО. А кто цих виродків не люстрував, правками Лозового увів від кримінальних справ і реальних строків ув'язнення? Пам'ять може заїло? Влада верхушка може і помінялася, а вот хабарники ті самі, що при оаощі, що прі баризі, що при шмарклі. Вони усякій владі потрібні, бо збирають для них награбоване. Сам з тоже самої касти ворів, починаючи з Кучми- пі.дара. Народ у нас вумний, да пам'ять погана.
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24.09.2024 21:55 Ответить
О, 6 рочків проспало в анабіозі, а потім "барига, барига" заспівало. На пам'ять чужу накидуєш- а сам цінники на борщовий набір бачиш? Про "Армія, Мова, Віра" забув, голосувальщик за Йулю чи смєшка? То "воно само", так?
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24.09.2024 22:00 Ответить
... а прочитать текст новости мешает религия или врожденное скудоумие? Или переклинило, или 5.5 лет летаргического сна? Пора к врачу.
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24.09.2024 23:08 Ответить
Баризі не йметься, хоче продовжувати наживатися на війні!
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24.09.2024 21:16 Ответить
Ну що так образливо про яйцесяйного гундосика?
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24.09.2024 21:31 Ответить
Точно зермаку все не йметься і цей "потужний" барига наживається на крові українців фінансуючі нікому не потрібний ш.марофон, незрозумілих нянь-шмань і інші квартальні проєкти! А любителі лизатизедупку звісно ж схавають цей бюджет2025 бо їм найголовніше тільки одне - "аби не Порошенко", який на відміну від зашкваних "слугурода" постійно забезпечує ЗСУ ребами,дронами,технікою та іншими необхідними для перемоги речами!
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25.09.2024 00:08 Ответить
Это же сколько полезных вещей можно было прикупить для зелени?
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24.09.2024 21:16 Ответить
И каштанчик с Хрещатика. 🤣🤣🤣ПС. Это хорошо, что самолеты не летают.
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25.09.2024 00:02 Ответить
який же, порох цинічний бандера.
мало того, що америкоси зе!шмарклю лупцюють, нещадно, так і порох вирішив висцятися на нього.
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24.09.2024 21:18 Ответить
Порошенко посягнув на общак зеленої банди
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24.09.2024 21:19 Ответить
"Он нас посчитал!"(с). На святое замахнулся, пес шелудивый.
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24.09.2024 21:20 Ответить
Ну правки будуть внесені. А чи прийме їх ВР? Питання риторичне.
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24.09.2024 21:25 Ответить
Вони вже міліони на озеро непотрібне під час війни, націлились витрачати, а тут не треба підвищувати податки а необхідно знизити витрати. Це як грім серед ясного неба.
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24.09.2024 21:33 Ответить
В кои-то веки согласен с Порошенко.
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24.09.2024 21:27 Ответить
Порошенко поганий президент?
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24.09.2024 21:36 Ответить
"Сёма, у вас в мозгу солома, Сёма. и где весь ваш талант? Сёма, вы были член месткома. А кто вы щчас? вы просто жалкий фабрикант"
Пётр Алексеевич, как баран бъётся в закрытые ворота. Мы каждый день теряем страну, а ему тоже не начасі.
Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Кому он предлагает глупые поправки?
Только раз бывает в жизни счастье мелькнул кадр из зала Верховной Рады.
Там давно уже собирается не более 100 депутатов. Голосуют карты, которые находятся неизвестно в чих руках. По меньшей мере год все законы принятые этой Радой незаконны. Но это никого, в том числе и пятого Президента, не волнует.
Высшим носителем власти в стране является не написанный на бумаге свод правил, а украинский народ. Не хотите кацапское слово вече. Значит нужно собрать толоку и менять правила.
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24.09.2024 22:13 Ответить
Садюга.
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24.09.2024 21:28 Ответить
Зебоби, прокоментуйте дії вашого Лідора.

"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади.
Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", - зауважив Порошенко."

Джерело:
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24.09.2024 21:32 Ответить
І ЧОМУ військовий збір іде не на потреби армії?
Кожен з вас президент, ви зробили це разом.
Чому ви так ненавидите Україну?
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24.09.2024 21:39 Ответить
Зебоби мовчать.
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25.09.2024 08:55 Ответить
А чи не дешевше обійдеться один суперснайпер для фсб-го щура та його ручної мавпи?
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24.09.2024 21:33 Ответить
А у нас "новичка" немає?
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24.09.2024 21:36 Ответить
Дешевше, дешевше.
Вчера казали, двух шкетов с Омска мы кинули на бабки. Мы и снайпера продинамим.
Как говорит Владимир Александрович "Оказанная услуга ничего не стоит"
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24.09.2024 21:52 Ответить
Ну марахвон закривати не можна! Звідки нарід "правду" буде знати?!
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24.09.2024 21:34 Ответить
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24.09.2024 21:53 Ответить
Хочеш дізнатись, про що говорила Южаніна? А що Геращенко?
Дивись 5-тий телеканал або Прямий.
https://www.youtube.com/watch?v=dghq2Jt5p8s Хоча, ось лінк на ютуб :
Дивися. Бо в цій новині - справді, тільки те, що говорив Порох.
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24.09.2024 21:54 Ответить
точно
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24.09.2024 22:01 Ответить
Якби ''Порох'' запропонував би збільшити хрінпіду зарплату до ста тисяч доларів, то зелений відмовився б -бо це від ''пороха''. То стосовно цієї пропозиції де він пропонує щось обмежити зеленим то хрінпіду на лайно зійде але все відкине
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24.09.2024 21:49 Ответить
Зелене лайно від бабок ніколи не відмовиться, хоч від Пороха, хоч від *****, хоч від чорта лисого! Він просто ті бабки потратить не на чергову віллу, а, скажімо, на золотий унітаз. І буде розповідати, що срав він на гроші від Пороха!
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25.09.2024 09:23 Ответить
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24.09.2024 21:52 Ответить
Міркую шо відповідь гниди буде - а плівочки деркача ще у мене.
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24.09.2024 21:54 Ответить
Та вже весь світ знає, що "плівочки Деркача" - суцільний діпфейк!
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25.09.2024 09:25 Ответить
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24.09.2024 21:58 Ответить
в унісон звучать заяви цього Порошенко і америкоса Байдена, очевидно що вони працюють на путіна і хочуть дискредитувати нашого чесного незламного Лідора
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24.09.2024 22:02 Ответить
Коли читаєш перли від зе і читаєш від Порошенко, велика різниця між по приколу і по мудрості. 73% зеболота, ви уже на фронті?! Це ви привели війну
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24.09.2024 22:08 Ответить
Дякую Шановний пане Президенти ,но ублюдки з Ген прокуратури беб та інша СБУ сволота їсти хотять ,похер їм на фронт ,печалька що секти ублюдків 73 до хрена
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24.09.2024 22:12 Ответить
Краще дати більше грошей на армію і якомога швидше побудувати нові оборонні позиції.
https://www.yahoo.com/news/ukraines-pokrovsk-quietly-waiting-russian-063835233.html
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24.09.2024 22:18 Ответить
Шаріков, а з якого дива бізнесмен і доларовий міліардер повинен бути біднем?
Шоб тобі кілька в томаті легше відригувалась?😂
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25.09.2024 00:42 Ответить
Шо се Петро пропонує? Владі не красти? А як тоді жити?
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24.09.2024 22:21 Ответить
Дії,результати характеризують людей.
А слова Пороха це- порожні слова.
Такі люди ,як президент України Зеленський, народжуються один раз на 1000 років.
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24.09.2024 22:46 Ответить
Зареєструватися заради одного висера? Потужно!
Незламно буде забанено спільнотою
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24.09.2024 23:13 Ответить
А в чем он собственно не прав ?))

Прое...грать целую ввереную немаленькую страну с производственным потенциалом и плюс-минус нормальным народом - не каждому дано. Первый такой был Богдашка Хмельницкий, потом вот Второй Николашка, ну и этот третьим будет ))
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25.09.2024 00:59 Ответить
І слава Богу! Другого такого довбойобища це тисячоліття не витримає.
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25.09.2024 00:54 Ответить
Та краще б той презерватив не порвався... Переполовинив країну ваш Черчіль. Облизуй далі за три копійки, ботяра.
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25.09.2024 03:46 Ответить
І шо далі? Як змусити тих підарів при владі прислухатись до Порошенко? хоча я і не прихильник Петра, але тут би хотів послухати якого біса не зробити як каже Порошенко? І які там контр-аргументи?
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24.09.2024 22:52 Ответить
контраргументи дивись в юдьчиних адептів, зокрема в соски лазаренківської
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24.09.2024 23:12 Ответить
Какой новый бюджет. Зе кодлу нужно успеть наворовать до договорнячка🤣
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24.09.2024 22:59 Ответить
Заметушилися зеленські боти ...срачем проти правди ... захищають 🤡 ...(більше нема чим) ,який втопив Україну у крові ,а ні розуму ,а ні совесті ,прокляті корисні ідіоти , і вони знають шо вони вороги для України ...шкода шо обличчя свої, будуть замулювати довічно ,перед людьми ,але не перед Богом, а Він все бачить !!!
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24.09.2024 23:36 Ответить
Петро Порошенко мій Президент !!!❤️
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24.09.2024 23:37 Ответить
Клятий барига па жівому рєжєт! Слуг без останніх трусів виришив лишити?
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25.09.2024 03:44 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/rp5fRXGDHXDks2e7/ Валерій ПРОЗАПАС :
Росіяни мене не здивували, вони роблять в Україні все те саме, що робили останні 300+ роківhttps://i.ibb.co/KDSDKgm/clipimage.jpg .
І в принципі мало чим здивувала наша малоросійська "еліта", частина якої чкурнула на Захід, агентурна частина в Москву, а переважна більшість (хоч "нової", хоч старої) користується війною як зручним приводом безкарно пограбувати та спробувати зафіксувати своє перебування у корита назавжди, це теж вже було (©)
А от співвітчизники продовжують дивувати - так вперто перебувати в ілюзіях та покірно вірити у відверту брехню, це треба вміти. Ні "розмінування" імені Єрмака, ні "шатли" Верещук на Чонгарі, ні генерали в клітках перед нападом, ні призначення кротів Бакановим, ні заасфальтовані ракетні програми - не викликають масового усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків.
Натомість споживають "кофе в Ялтє в має", "простиє рєшєнія", "зрадницькі Мінські", дічь Безуглої, "єдыный", "нам не потрібні резерви", "це все іпсо", деградантські виступи "квартала" та іншу позітівну шизофренію (а за "2-3 нєдєлі максімум" Арєстовічу багато хто дякує дуже дякує і досі, бо він їх "успокаівал")
А, ну ще "Порошенко б все здав" (©), куди ж без цього - і похрін, що 90% творців і трансляторів фейків про Порошенка виявились державними зрадниками, а ще 10% на підході. Життя це виправить, але хотілося б щоби самі, щоби потім знову не сплачувати ціну невивчених уроків.
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25.09.2024 13:27 Ответить
 
 