Порошенко предложил изменения в бюджет-2025: Знаем, где взять 170 млрд грн без повышения налогов
Петр Порошенко представил предложения "ЕС" к проекту Государственного бюджета на 2025 год. По его мнению, все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на нужды армии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется абсолютно недостаточно. А вот финансирование прокуратуры, БЭБа, ГБР, специализированной прокуратуры - в приоритете. На аппарат Верховной Рады они запланировали увеличение более чем на 26%. На Офис Президента, на Кабинет Министров - в пределах 15-20%. Прокуратура 25%. БЭБ 75%. Это - настоящий приоритет для команды власти", - возмутился Порошенко.
"Всего на 14,3 миллиарда вырастут расходы государственного бюджета на содержание органов власти. Вам не кажется это странным, когда численность украинского населения сокращается, а расходы на содержание органов власти растут от 30 до 70%?" - отметил Порошенко.
Политик также подчеркнул, что так называемый "военный сбор", который якобы должен идти на ВСУ, по сути таковым не является. "Каждая копейка, каждая гривна военного сбора должна быть направлена в специальный фонд и не имеет права тратиться на любые другие цели. Наше предложение отвергли. А куда же они девают эти деньги? На телемарафон и на финансирование Дорожного фонда", - констатировал Порошенко. Он также отметил, что увеличение налоговой нагрузки ляжет на наемных работников, а также на малый и средний бизнес, на ФЛП.
"Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен - без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. В первую очередь коррупционный, непрозрачный, неэффективный Дорожный фонд должен быть отменен", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Вторая позиция - это 25 миллиардов, которые включены в новую программу финансового обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Что это за программы? Что за проекты? Какие инвестиции? Это будет определять стратегический инвестиционный совет в Офисе Президента. Это антиконституционно и незаконно", - отметил Порошенко.
"Почти 10 миллиардов гривен - с повышения бедным и обездоленным работникам прокуратуры, БЭБ, ГБР, налоговой, таможни, судов. Дополнительно 8 миллиардов планируют направить на инвест-нянь для того, чтобы раздеребанить между своими. На индустриальные парки, на обеспечение кэш-бека. 3 миллиарда капитальных расходов для ГУД, Кабмина, Минцифры, ГСССЗИ. Они собираются сейчас ремонты делать? Мы должны это остановить", - считает Порошенко.
"И вишенка на торте - это телемарафон. За счет средств налогоплательщиков выплачивают 1,5 миллиарда - это сотни тысяч дронов. Это то, о чем просто мечтают и молятся наши военные", - подчеркнул политик.
"До 1 октября нашей политической командой будут внесены поправки, предложения, которые должен рассмотреть бюджетный комитет и внести как выводы Верховной Рады к правительству для того, чтобы быть учтенными при подготовке проекта бюджета к 1-му чтению", - резюмировал Порошенко.
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чи разом з татаровим??
мало того, що америкоси зе!шмарклю лупцюють, нещадно, так і порох вирішив висцятися на нього.
Пётр Алексеевич, как баран бъётся в закрытые ворота. Мы каждый день теряем страну, а ему тоже не начасі.
Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Кому он предлагает глупые поправки?
Только раз
бывает в жизни счастьемелькнул кадр из зала Верховной Рады.
Там давно уже собирается не более 100 депутатов. Голосуют карты, которые находятся неизвестно в чих руках. По меньшей мере год все законы принятые этой Радой незаконны. Но это никого, в том числе и пятого Президента, не волнует.
Высшим носителем власти в стране является не написанный на бумаге свод правил, а украинский народ. Не хотите кацапское слово вече. Значит нужно собрать толоку и менять правила.
"Загалом на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади.
Вам не здається це дивним, коли чисельність українського населення скорочується, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%?", - зауважив Порошенко."
Джерело:
Кожен з вас президент, ви зробили це разом.
Чому ви так ненавидите Україну?
Вчера казали, двух шкетов с Омска мы кинули на бабки. Мы и снайпера продинамим.
Как говорит Владимир Александрович "Оказанная услуга ничего не стоит"
Дивись 5-тий телеканал або Прямий.
https://www.youtube.com/watch?v=dghq2Jt5p8s Хоча, ось лінк на ютуб :
Дивися. Бо в цій новині - справді, тільки те, що говорив Порох.
https://www.yahoo.com/news/ukraines-pokrovsk-quietly-waiting-russian-063835233.html
Шоб тобі кілька в томаті легше відригувалась?😂
А слова Пороха це- порожні слова.
Такі люди ,як президент України Зеленський, народжуються один раз на 1000 років.
Незламно буде забанено спільнотою
Прое...грать целую ввереную немаленькую страну с производственным потенциалом и плюс-минус нормальным народом - не каждому дано. Первый такой был Богдашка Хмельницкий, потом вот Второй Николашка, ну и этот третьим будет ))
Росіяни мене не здивували, вони роблять в Україні все те саме, що робили останні 300+ роківhttps://i.ibb.co/KDSDKgm/clipimage.jpg .
І в принципі мало чим здивувала наша малоросійська "еліта", частина якої чкурнула на Захід, агентурна частина в Москву, а переважна більшість (хоч "нової", хоч старої) користується війною як зручним приводом безкарно пограбувати та спробувати зафіксувати своє перебування у корита назавжди, це теж вже було (©)
А от співвітчизники продовжують дивувати - так вперто перебувати в ілюзіях та покірно вірити у відверту брехню, це треба вміти. Ні "розмінування" імені Єрмака, ні "шатли" Верещук на Чонгарі, ні генерали в клітках перед нападом, ні призначення кротів Бакановим, ні заасфальтовані ракетні програми - не викликають масового усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків.
Натомість споживають "кофе в Ялтє в має", "простиє рєшєнія", "зрадницькі Мінські", дічь Безуглої, "єдыный", "нам не потрібні резерви", "це все іпсо", деградантські виступи "квартала" та іншу позітівну шизофренію (а за "2-3 нєдєлі максімум" Арєстовічу багато хто дякує дуже дякує і досі, бо він їх "успокаівал")
А, ну ще "Порошенко б все здав" (©), куди ж без цього - і похрін, що 90% творців і трансляторів фейків про Порошенка виявились державними зрадниками, а ще 10% на підході. Життя це виправить, але хотілося б щоби самі, щоби потім знову не сплачувати ціну невивчених уроків.