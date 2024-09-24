Порошенко предложил изменения в бюджет-2025: Знаем, где взять 170 млрд грн без повышения налогов

Петр Порошенко представил предложения "ЕС" к проекту Государственного бюджета на 2025 год. По его мнению, все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на нужды армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется абсолютно недостаточно. А вот финансирование прокуратуры, БЭБа, ГБР, специализированной прокуратуры - в приоритете. На аппарат Верховной Рады они запланировали увеличение более чем на 26%. На Офис Президента, на Кабинет Министров - в пределах 15-20%. Прокуратура 25%. БЭБ 75%. Это - настоящий приоритет для команды власти", - возмутился Порошенко.

"Всего на 14,3 миллиарда вырастут расходы государственного бюджета на содержание органов власти. Вам не кажется это странным, когда численность украинского населения сокращается, а расходы на содержание органов власти растут от 30 до 70%?" - отметил Порошенко.

Политик также подчеркнул, что так называемый "военный сбор", который якобы должен идти на ВСУ, по сути таковым не является. "Каждая копейка, каждая гривна военного сбора должна быть направлена в специальный фонд и не имеет права тратиться на любые другие цели. Наше предложение отвергли. А куда же они девают эти деньги? На телемарафон и на финансирование Дорожного фонда", - констатировал Порошенко. Он также отметил, что увеличение налоговой нагрузки ляжет на наемных работников, а также на малый и средний бизнес, на ФЛП.

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"Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен - без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. В первую очередь коррупционный, непрозрачный, неэффективный Дорожный фонд должен быть отменен", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Вторая позиция - это 25 миллиардов, которые включены в новую программу финансового обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Что это за программы? Что за проекты? Какие инвестиции? Это будет определять стратегический инвестиционный совет в Офисе Президента. Это антиконституционно и незаконно", - отметил Порошенко.

"Почти 10 миллиардов гривен - с повышения бедным и обездоленным работникам прокуратуры, БЭБ, ГБР, налоговой, таможни, судов. Дополнительно 8 миллиардов планируют направить на инвест-нянь для того, чтобы раздеребанить между своими. На индустриальные парки, на обеспечение кэш-бека. 3 миллиарда капитальных расходов для ГУД, Кабмина, Минцифры, ГСССЗИ. Они собираются сейчас ремонты делать? Мы должны это остановить", - считает Порошенко.

"И вишенка на торте - это телемарафон. За счет средств налогоплательщиков выплачивают 1,5 миллиарда - это сотни тысяч дронов. Это то, о чем просто мечтают и молятся наши военные", - подчеркнул политик.

"До 1 октября нашей политической командой будут внесены поправки, предложения, которые должен рассмотреть бюджетный комитет и внести как выводы Верховной Рады к правительству для того, чтобы быть учтенными при подготовке проекта бюджета к 1-му чтению", - резюмировал Порошенко.

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