РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4162 посетителя онлайн
Новости Война
1 496 9

Курская операция финансируется из оборонного бюджета страны. Средств достаточно, - Шмыгаль

Українські військові взяли під контроль Плехово в Курській області РФ

Военная операция Украины в Курской области России сейчас финансируется из общего оборонного бюджета нашей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Украина сегодня ведет оборонительную операцию на всех линиях фронта. Мы финансируем наши Силы безопасности и обороны, наши Вооруженные силы из одного бюджета. Нет отдельных бюджетов на отдельные оборонительные или наступательные операции - у нас есть один бюджет наших Вооруженных сил", - отметил он.

Также читайте: Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете: Россия везде со своей разведкой

Премьер подчеркнул, что этот бюджет на сегодня выполняется, и средств достаточно.

Курская операция не выделена как какой-то отдельный бюджет. Курская операция - это оборонительная операция на линии фронта с врагом", - сказал Шмыгаль.

Ранее Сырский заявил, что наступление ВСУ в Курской области замедлило наступление армии РФ на Покровском направлении. Делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону. Ранее президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.

Автор: 

бюджет (4837) Шмыгаль Денис (2683) Курск (1092)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На виплати військовим недостатньо, а на операцію достатньо?
показать весь комментарий
10.09.2024 15:54 Ответить
А у нас медицына безкоштовна. Операции бесплатны
показать весь комментарий
10.09.2024 15:56 Ответить
але ми хеппі, що Курськ фінансується з держбюджету, а на Покровськ - Байден, де наші снаряди ?
показать весь комментарий
10.09.2024 15:58 Ответить
"Курська операція фінансується із оборонного бюджету країни"

Ти диви, яка новина.
А ми тут, ненароком, подумали, що курська операція фінансується з вкрадених мільярдів.
Грошей теж вистачило би.
показать весь комментарий
10.09.2024 15:55 Ответить
Покровськ хай "відпочиває"....
показать весь комментарий
10.09.2024 16:00 Ответить
Якщо прочитати всю статтю то дебілоїдний висєр який винесли в заголовок стає зовсім незрозумілим...
показать весь комментарий
10.09.2024 15:59 Ответить
План кремля: відволікли сили, щоб здати напівокуповані області,
показать весь комментарий
10.09.2024 19:00 Ответить
 
 