Курская операция финансируется из оборонного бюджета страны. Средств достаточно, - Шмыгаль

Военная операция Украины в Курской области России сейчас финансируется из общего оборонного бюджета нашей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Украина сегодня ведет оборонительную операцию на всех линиях фронта. Мы финансируем наши Силы безопасности и обороны, наши Вооруженные силы из одного бюджета. Нет отдельных бюджетов на отдельные оборонительные или наступательные операции - у нас есть один бюджет наших Вооруженных сил", - отметил он.

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Премьер подчеркнул, что этот бюджет на сегодня выполняется, и средств достаточно.

Курская операция не выделена как какой-то отдельный бюджет. Курская операция - это оборонительная операция на линии фронта с врагом", - сказал Шмыгаль.

Ранее Сырский заявил, что наступление ВСУ в Курской области замедлило наступление армии РФ на Покровском направлении. Делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону. Ранее президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.