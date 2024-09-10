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Курська операція фінансується із оборонного бюджету країни. Коштів достатньо, - Шмигаль

Українські військові взяли під контроль Плехово в Курській області РФ

Військова операція України у Курській області Росії наразі фінансується із загального оборонного бюджету нашої країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Україна сьогодні веде оборонну операцію на всіх лініях фронту. Ми фінансуємо наші Сили безпеки та оборони, наші Збройні сили з одного бюджету. Немає окремих бюджетів на окремі оборонні або наступальні операції - в нас є один бюджет наших Збройних сил", - зазначив він.

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Прем'єр наголосив, що цей бюджет на сьогодні виконується, і коштів достатньо.

Курська операція не виділена як якийсь окремий бюджет. Курська операція - це оборонна операція на лінії фронту з ворогом", - сказав Шмигаль.

Раніше Сирський заявив, що наступ ЗСУ у Курській області сповільнив наступ армії РФ на Покровському напрямку. Робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону. Раніше президент Володимир Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.

Автор: 

бюджет (2990) Шмигаль Денис (4572) Курськ (1103)


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На виплати військовим недостатньо, а на операцію достатньо?
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10.09.2024 15:54 Відповісти
А у нас медицына безкоштовна. Операции бесплатны
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10.09.2024 15:56 Відповісти
але ми хеппі, що Курськ фінансується з держбюджету, а на Покровськ - Байден, де наші снаряди ?
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10.09.2024 15:58 Відповісти
"Курська операція фінансується із оборонного бюджету країни"

Ти диви, яка новина.
А ми тут, ненароком, подумали, що курська операція фінансується з вкрадених мільярдів.
Грошей теж вистачило би.
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10.09.2024 15:55 Відповісти
Покровськ хай "відпочиває"....
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10.09.2024 16:00 Відповісти
Якщо прочитати всю статтю то дебілоїдний висєр який винесли в заголовок стає зовсім незрозумілим...
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10.09.2024 15:59 Відповісти
План кремля: відволікли сили, щоб здати напівокуповані області,
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10.09.2024 19:00 Відповісти
 
 