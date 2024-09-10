Курська операція фінансується із оборонного бюджету країни. Коштів достатньо, - Шмигаль

Військова операція України у Курській області Росії наразі фінансується із загального оборонного бюджету нашої країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Україна сьогодні веде оборонну операцію на всіх лініях фронту. Ми фінансуємо наші Сили безпеки та оборони, наші Збройні сили з одного бюджету. Немає окремих бюджетів на окремі оборонні або наступальні операції - в нас є один бюджет наших Збройних сил", - зазначив він.

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Прем'єр наголосив, що цей бюджет на сьогодні виконується, і коштів достатньо.

Курська операція не виділена як якийсь окремий бюджет. Курська операція - це оборонна операція на лінії фронту з ворогом", - сказав Шмигаль.

Раніше Сирський заявив, що наступ ЗСУ у Курській області сповільнив наступ армії РФ на Покровському напрямку. Робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону. Раніше президент Володимир Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.