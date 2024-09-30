Порошенко на ассамблее ЕНП в Брюсселе: Европе нужно отбросить страх перед Путиным

Петр Порошенко выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, где состоялась презентация кандидатов на должности Еврокомиссаров от ЕНП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как известно, Европейская народная партия получила больше всего мандатов во время выборов в Европарламент, поэтому более половины должностей в Еврокомиссии имеют ее представители. В том числе и ключевую должность Президента ЕК второй раз подряд заняла Урсула фон дер Ляйен.

Петр Порошенко призвал будущих еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.

"Путина надо победить в Украине, а не в любой другой стране. Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье, ни Херсон. Путину вообще территория не нужна - ему нужна победа над демократией, над верховенством права, над международным правом. Победа автократии", - подчеркнул Порошенко.

"Европа имеет деньги, технологии и замечательных людей. Однако надо кое-чему поучиться у Украины - и это мужество, смелость. Потому что Путин использует ваш страх как оружие. И с моей точки зрения, если отбросить страхи, это ослабит Путина, а наша победа будет ближе", - сказал лидер "ЕС".

"Сегодня есть большая ответственность за следующие пять лет Европейской Комиссии, Европейского парламента. Состоялись замечательные выборы, и имеем отличный результат. Вы имеете доверие людей и должны соответствовать критериям этого доверия. Вы должны быть готовы взять ответственность за безопасность Европы", - призвал Порошенко евродепутатов.

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"Несмотря на результат американских выборов, мы, европейцы, должны быть готовы действовать эффективно. Наша победа над Путиным, над его режимом, над путинской Россией невозможна без вступления Украины в ЕС и без вступления Украины в НАТО. Мы должны обеспечить максимальную скорость переговоров о вступлении в ЕС без каких-либо искусственных препятствий. В то же время, процесс присоединения должен основываться на заслугах - без закрывания глаз на недостатки в фундаментальных принципах: в демократии, в верховенстве права, в независимом судопроизводстве, правах человека, уважении к оппозиции, во всех европейских ценностях, которые двигают нашу нацию вперед", - сказал Порошенко.

"Украина победит как демократия. Мы не можем выиграть войну - и потерять мир. Поэтому для нас так важно сохранить демократию. Поэтому ЕС должен быть и оставаться объективным сторожевым псом реформирования Украины, а не торможения реформ", - отметил политик.

Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины. "Никаких компромиссов относительно украинского суверенитета. Никаких компромиссов относительно территориальной целостности. Никаких компромиссов относительно демократии. Никаких компромиссов относительно безопасности и ослабления украинской армии, возможно, одной из самых сильных сейчас на континенте. Никаких компромиссов относительно ценностей. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И поэтому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", - подчеркнул Порошенко.

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