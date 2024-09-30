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Порошенко на ассамблее ЕНП в Брюсселе: Европе нужно отбросить страх перед Путиным

Порошенко на Політичній асамблеї Європейської народної партії

Петр Порошенко выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, где состоялась презентация кандидатов на должности Еврокомиссаров от ЕНП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как известно, Европейская народная партия получила больше всего мандатов во время выборов в Европарламент, поэтому более половины должностей в Еврокомиссии имеют ее представители. В том числе и ключевую должность Президента ЕК второй раз подряд заняла Урсула фон дер Ляйен.

Петр Порошенко призвал будущих еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.

"Путина надо победить в Украине, а не в любой другой стране. Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье, ни Херсон. Путину вообще территория не нужна - ему нужна победа над демократией, над верховенством права, над международным правом. Победа автократии", - подчеркнул Порошенко.

"Европа имеет деньги, технологии и замечательных людей. Однако надо кое-чему поучиться у Украины - и это мужество, смелость. Потому что Путин использует ваш страх как оружие. И с моей точки зрения, если отбросить страхи, это ослабит Путина, а наша победа будет ближе", - сказал лидер "ЕС".

"Сегодня есть большая ответственность за следующие пять лет Европейской Комиссии, Европейского парламента. Состоялись замечательные выборы, и имеем отличный результат. Вы имеете доверие людей и должны соответствовать критериям этого доверия. Вы должны быть готовы взять ответственность за безопасность Европы", - призвал Порошенко евродепутатов.

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"Несмотря на результат американских выборов, мы, европейцы, должны быть готовы действовать эффективно. Наша победа над Путиным, над его режимом, над путинской Россией невозможна без вступления Украины в ЕС и без вступления Украины в НАТО. Мы должны обеспечить максимальную скорость переговоров о вступлении в ЕС без каких-либо искусственных препятствий. В то же время, процесс присоединения должен основываться на заслугах - без закрывания глаз на недостатки в фундаментальных принципах: в демократии, в верховенстве права, в независимом судопроизводстве, правах человека, уважении к оппозиции, во всех европейских ценностях, которые двигают нашу нацию вперед", - сказал Порошенко.

"Украина победит как демократия. Мы не можем выиграть войну - и потерять мир. Поэтому для нас так важно сохранить демократию. Поэтому ЕС должен быть и оставаться объективным сторожевым псом реформирования Украины, а не торможения реформ", - отметил политик.

Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины. "Никаких компромиссов относительно украинского суверенитета. Никаких компромиссов относительно территориальной целостности. Никаких компромиссов относительно демократии. Никаких компромиссов относительно безопасности и ослабления украинской армии, возможно, одной из самых сильных сейчас на континенте. Никаких компромиссов относительно ценностей. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И поэтому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", - подчеркнул Порошенко.

Смотрите также: Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и демократии, - Порошенко в Берлине назвал "красные линии" относительно Украины

Автор: 

ЕНП (175) Порошенко Петр (19608) Европейская Солидарность (1056)


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Топ комментарии
+26
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30.09.2024 20:26
+21
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30.09.2024 20:17
+21
Вороги моїх ворогів - це мої друзі. Ворог путіна - Порошенко. Хто друг Зеленського?
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30.09.2024 20:18
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30.09.2024 20:09 Ответить
ПоЗелетивні блохери! Де ви? Фас!
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30.09.2024 20:12 Ответить
А що не так???
АТО закінчу за три дні, не розхитуйте човна, а то ***** нападе.
Помилки молодості - цукровий магнат, творець партії ригів, прем'єр міністр при них же, виліз на екскаватор і ось вже сивочолий гетьман.
А ця бідна жіночка на 12 см підборах і в інвалідному візку ну ні як за ПП не вженеться, трохи леді Ю при Ю, то таке, в розрахунокяк леді можна і не брати. А по великому рахунку ось і все, сподіваюсь з'являться нові обличчя, проте ні Хмари, ні Чорновола поки не видно
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30.09.2024 20:40 Ответить
Слабоумный, это когда Порох был премьером? или личинка елдака?
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30.09.2024 20:45 Ответить
Вибачаюсь, згадував "минулих", та ще й трохи коньячку (35 років у шлюбі) і трохи наплутав.
Засновник ПР, очолював МЗС і Мінекономіки і торгівлі
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30.09.2024 21:26 Ответить
Така дата - а він сидить на Цензорі Походу, не лише розумовий імпотент
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30.09.2024 21:44 Ответить
"Сердобольный" ти наш, за мене не переймайся, де сидіти, а де танцювати вирішувати мені і тільки мені. По ходу видихай, гіпер ерегований мачо.
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30.09.2024 23:43 Ответить
"Засновник ПР", так если я срочную в Мацквабаде служил, то я рашист?, логика......
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01.10.2024 17:49 Ответить
Так правий Порох! Ви розхитували човна- от Путін і напав! .Був би зараз Порох, а не оманський зрадник- війна б давно закінчилась , а скоріше за все, не почалась би. Тепер всі бачать, Ху із Ху Дермак рулить. ! А був би Порошенко - точно війна б закінчилась , не почавшись .Кров на твоіх руках теж ! Пам'ятай про це кожну ніч !
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01.10.2024 09:47 Ответить
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30.09.2024 20:17 Ответить
Вороги моїх ворогів - це мої друзі. Ворог путіна - Порошенко. Хто друг Зеленського?
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30.09.2024 20:18 Ответить
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30.09.2024 20:26 Ответить
Єрмак.І все.
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30.09.2024 21:16 Ответить
Зеленський, це той хто з донькою пуйла мутив, так про нього вже пару років нічого не чути, не поталанило чуваку з прізвишем, що зробиш, буває.
Чи наш Зе - неонациський наркоман, так він ***** вражина номер один, тобто Порошенко закадичний друзяка, то то вони домовились не гризти один одного допоки йде війна.
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30.09.2024 21:53 Ответить
Так написав, що нічого не зрозуміло Одне відомо: в перемогу Зе Путін вклав мільярди доларів А почалось ще з діда Ще,який розстріляв бунт в Кривому Рлзі ще в 1964 ррцін, потім історія батька, потім запрошення резидента ФСБ Медведчука Кварталу 95 на роботу в Киів,на канал Інтер, де Інвестором був Первый .А потім був Оман. Оманські домовленості ніхто не відміняв. Книга про Зе готова Але хто опублікує ?.
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01.10.2024 09:57 Ответить
щоколядний борига продовжує обсцикати потужного дипломата **********, зе!гундоса в зелених панталонах.
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30.09.2024 20:21 Ответить
Порошенко взагалі доволі жорстко вставляє пістонів на Заході: https://www.youtube.com/watch?v=WpMvNDEP3Rk
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30.09.2024 20:22 Ответить
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30.09.2024 20:22 Ответить
Багато слів без особливого матеріального результату. Поговорили і розійшлись.
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30.09.2024 20:23 Ответить
Які рукожопи робили табличку перед Порошенком? European переклали, а Solidarity забули
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30.09.2024 20:28 Ответить
я навпаки, бачу табличку без вказаних вами недоліків
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30.09.2024 20:35 Ответить
Українською "Європейська солідарність", англійською "European solidarity". На табличці European Solidarnist. Тобто слово солідарність транслітерували замість перекладу.
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30.09.2024 20:49 Ответить
+
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30.09.2024 20:54 Ответить
Навіть в ЄС і інших інституціх світу приємно послухати розумну людину, якою є Порошенко, а не Боневтіка Херпідовича Нетряпковича Першого Потужного, який є мародером і корупціонером України. Європейці бачать, що в Україні 73% баранів, то яку вони будуть мати думку про нас?
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30.09.2024 20:30 Ответить
Думка проста: В Україні є 25% нормальних людей.
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30.09.2024 21:03 Ответить
Європейці бачать...
в Україні 73% баранів

І тому ці барани сприймають ЄС як Євросоюз, а не "Європейська солідарність", європейська - вже "каряво"
Що Трамп, що Порошенко - "екси" і якщо у першого дві спроби імпічменту, то у другого "свинарчуки", "Червона кузня" і "Еталон". Тільки не потрібно за "клістрони", за такі гроші можна перепрошити ламповий С-300 на півпровідники і на решту пару десятків Мавіків купити.
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30.09.2024 21:13 Ответить
а твоє зе-н*ркоманське, криворагульне лайно що святе ???



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01.10.2024 15:58 Ответить
Воно настільки ж моє, як і твоє, бо ми українці.
А оте кулько ніби то з Швейцарії (і таких до біса багато розвелось) вкладає нам у голови, що це ми самі винні, ***** зі своїм стадом імперців хотів нас хлібом нагодувать, а нам маци закортіло.
Це як виправдовувати гвалтівника, бо бачте ця "хвойда" вдягнула червону білизну
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03.10.2024 09:54 Ответить
Так - Порошенко сказав шо рашка викидає на віину 7% - ЄС потрібно піднятись до 3%
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30.09.2024 20:33 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/12246 Ірина Геращенко :



В Брюсселі проходить Політична Асамблея ЕРР (European People's Party). Перша після червневих виборів.
Відбулась презентація нових єврокомісарів, які представлятимуть ЕРР в Єврокомісії, дискусія щодо ключових пріоритетів європейських інституцій на найближчий час, а також обговорення безпекових питань і викликів.
Україна залишається в центрі уваги Європейської народної партії. З П.Порошенком, М. Іоновою, І. Климпуш-Цинцадзе представляємо «Європейську Солідарність» на Асамблеї.
У своєму виступі лідер партії «Європейська Солідарність» закликав колег підтримувати Україну й разом зупинити путіна.
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30.09.2024 20:53 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/43705 Олексій ГОНЧАРЕНКО :



Починається сесія в ПАРЄ.
Попереду важливі рішення щодо України. Про все повідомлятиму.
Тримаймо стрій!
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30.09.2024 21:06 Ответить
Запад не должен бояться, а его сыновья что-то на фронт не спешит. Не нужно бояться, ПА!
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30.09.2024 21:10 Ответить
Порошенко на асамблеї ЄНП в Брюсселі - на своєму місці, він на це вчився і таку роботу хотів.

У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.
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30.09.2024 21:33 Ответить
" після семи років навчання" - У 1984-1986 рр. проходив військову службу в радянській армії.
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30.09.2024 22:52 Ответить
Важко повірити шо і досі є якісь % ,які топлять за зеленську 🤡 - ку , консерву , яка втопила їх житт'я по горло у крові ...прикриваючись персональною ненавистью до Пороха , ці відсодки бояться сказати шо вони ненавидять Україну ,але ці андонії , хочуть жити в Україні , та царювати над людьми, при совковому режимі ...
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30.09.2024 21:44 Ответить
Це така близкий до серця срач проти Пороха , я вас розумію ,бо у вас мізків не вистачає бути людиною совісті ,у той час Порошенко був майже один ...по колу були тільки кремлівські консерви ,але Порошенко ,дав народу все шо зміг і навіть більше ,не дивлячись на скиглиння совкодроченців !!!
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30.09.2024 22:15 Ответить
Порошенко - це самодостатня людина , чудовий дипломат і патріот нашої краіни ,
який піклується про нашу армію цілодобово ,
респект йому і повага 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.09.2024 22:17 Ответить
чому голосували проти,згадайте...
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30.09.2024 23:17 Ответить
А я вам нагадаю - чому. Він страшенно обманул ожидания проросійської більшості нашого народу після виборів 2014 року. А вона так надіялась, - проголосували за нього вже у 1-му турі. Аби тільки не Ярош з Правим сектором. Навіть унилая лошадь була задоволена. А від нього миру з путіним вони не дочекались. Навпаки, все було зовсім навпаки. Вся каденція Порошенка свідчить, що це був найкращий проукраїнський практичний президент. Як таке можна було витерпіти путіну, гундяю, онуфрію, манкуртам, хохлам, запроданцям всіх мастей. Тому і "віддячили" Пороху у 2019 році, обравши у владу прокацапську мерзоту у вигляді слуг, ОПЗЖ та інших зрадників і злочинців. Ну і, звичайно, все робилося, щоб за кілька років після оману знову підготувати країну під черговий, остаточний напад росії. Як це робив у своїй 1-й частині Янукович у свої 3 роки. Я після виборів сказав, що наш "мудрий нарід" проголосував за погибель держави Україна. Заробили премію Дарвіна. До цього і йде. Шкода, що тільки і безневинних людей і дітей загинуло. Зато петя теперь никто.. Радійте, інфузорії.
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01.10.2024 00:29 Ответить
 
 