Порошенко на ассамблее ЕНП в Брюсселе: Европе нужно отбросить страх перед Путиным
Петр Порошенко выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе, где состоялась презентация кандидатов на должности Еврокомиссаров от ЕНП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Как известно, Европейская народная партия получила больше всего мандатов во время выборов в Европарламент, поэтому более половины должностей в Еврокомиссии имеют ее представители. В том числе и ключевую должность Президента ЕК второй раз подряд заняла Урсула фон дер Ляйен.
Петр Порошенко призвал будущих еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.
"Путина надо победить в Украине, а не в любой другой стране. Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье, ни Херсон. Путину вообще территория не нужна - ему нужна победа над демократией, над верховенством права, над международным правом. Победа автократии", - подчеркнул Порошенко.
"Европа имеет деньги, технологии и замечательных людей. Однако надо кое-чему поучиться у Украины - и это мужество, смелость. Потому что Путин использует ваш страх как оружие. И с моей точки зрения, если отбросить страхи, это ослабит Путина, а наша победа будет ближе", - сказал лидер "ЕС".
"Сегодня есть большая ответственность за следующие пять лет Европейской Комиссии, Европейского парламента. Состоялись замечательные выборы, и имеем отличный результат. Вы имеете доверие людей и должны соответствовать критериям этого доверия. Вы должны быть готовы взять ответственность за безопасность Европы", - призвал Порошенко евродепутатов.
"Несмотря на результат американских выборов, мы, европейцы, должны быть готовы действовать эффективно. Наша победа над Путиным, над его режимом, над путинской Россией невозможна без вступления Украины в ЕС и без вступления Украины в НАТО. Мы должны обеспечить максимальную скорость переговоров о вступлении в ЕС без каких-либо искусственных препятствий. В то же время, процесс присоединения должен основываться на заслугах - без закрывания глаз на недостатки в фундаментальных принципах: в демократии, в верховенстве права, в независимом судопроизводстве, правах человека, уважении к оппозиции, во всех европейских ценностях, которые двигают нашу нацию вперед", - сказал Порошенко.
"Украина победит как демократия. Мы не можем выиграть войну - и потерять мир. Поэтому для нас так важно сохранить демократию. Поэтому ЕС должен быть и оставаться объективным сторожевым псом реформирования Украины, а не торможения реформ", - отметил политик.
Он также в очередной раз напомнил о "красных линиях" в отношении Украины. "Никаких компромиссов относительно украинского суверенитета. Никаких компромиссов относительно территориальной целостности. Никаких компромиссов относительно демократии. Никаких компромиссов относительно безопасности и ослабления украинской армии, возможно, одной из самых сильных сейчас на континенте. Никаких компромиссов относительно ценностей. Вот почему я здесь. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас. И поэтому мы вместе, чтобы продемонстрировать единство на следующие пять лет", - подчеркнул Порошенко.
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АТО закінчу за три дні, не розхитуйте човна, а то ***** нападе.
Помилки молодості - цукровий магнат, творець партії ригів, прем'єр міністр при них же, виліз на екскаватор і ось вже сивочолий гетьман.
А ця бідна жіночка на 12 см підборах і в інвалідному візку ну ні як за ПП не вженеться, трохи леді Ю при Ю, то таке, в розрахунокяк леді можна і не брати. А по великому рахунку ось і все, сподіваюсь з'являться нові обличчя, проте ні Хмари, ні Чорновола поки не видно
Засновник ПР, очолював МЗС і Мінекономіки і торгівлі
Чи наш Зе - неонациський наркоман, так він ***** вражина номер один, тобто Порошенко закадичний друзяка, то то вони домовились не гризти один одного допоки йде війна.
в Україні 73% баранів
І тому ці барани сприймають ЄС як Євросоюз, а не "Європейська солідарність", європейська - вже "каряво"
Що Трамп, що Порошенко - "екси" і якщо у першого дві спроби імпічменту, то у другого "свинарчуки", "Червона кузня" і "Еталон". Тільки не потрібно за "клістрони", за такі гроші можна перепрошити ламповий С-300 на півпровідники і на решту пару десятків Мавіків купити.
А оте кулько ніби то з Швейцарії (і таких до біса багато розвелось) вкладає нам у голови, що це ми самі винні, ***** зі своїм стадом імперців хотів нас хлібом нагодувать, а нам маци закортіло.
Це як виправдовувати гвалтівника, бо бачте ця "хвойда" вдягнула червону білизну
В Брюсселі проходить Політична Асамблея ЕРР (European People's Party). Перша після червневих виборів.
Відбулась презентація нових єврокомісарів, які представлятимуть ЕРР в Єврокомісії, дискусія щодо ключових пріоритетів європейських інституцій на найближчий час, а також обговорення безпекових питань і викликів.
Україна залишається в центрі уваги Європейської народної партії. З П.Порошенком, М. Іоновою, І. Климпуш-Цинцадзе представляємо «Європейську Солідарність» на Асамблеї.
У своєму виступі лідер партії «Європейська Солідарність» закликав колег підтримувати Україну й разом зупинити путіна.
Починається сесія в ПАРЄ.
Попереду важливі рішення щодо України. Про все повідомлятиму.
Тримаймо стрій!
У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.
який піклується про нашу армію цілодобово ,
респект йому і повага 👍🏼👍🏼👍🏼