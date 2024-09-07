Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и демократии, - Порошенко в Берлине назвал "красные линии" относительно Украины

Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности, а также демократии в Украине не может быть.

Об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на представительной Берлинской конференции, в которой принимают участие ведущие политики из ключевых партий Германии, США, Великобритании и других стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Могу сказать, что победа Украины - это пять "нет". Потому что любой компромисс ни одного из этих пяти пунктов не принесет победы. Во-первых: никаких компромиссов относительно нашей независимости, никаких компромиссов относительно нашего суверенитета. Потому что это была бы победа Путина", - подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых, никакого компромисса относительно территориальной целостности Украины. Никакого компромисса в чьих-то попытках обменять территорию на мир. Это точно не работает. Это однозначно разрушает все международное право, всю послевоенную систему безопасности. И это недопустимо", - убежден пятый президент.

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"В-третьих, никаких компромиссов относительно украинской армии в обмен на безопасность. Потому что Украина имеет самые боеспособные и подготовленные Вооруженные Силы на континенте. И каждый украинский воин на передовой абсолютно уверен, что борется за безопасность Европы, а не только за украинскую территорию и безопасность", - сказал Порошенко.

"В-четвертых, никаких компромиссов относительно санкций и ответственности агрессора. И еще раз: никаких компромиссов относительно членства Украины в НАТО", - отметил Петр Порошенко.

"Я также могу озвучить еще одно бескомпромиссное. Пожалуйста, никаких компромиссов по демократии в Украине. Никакой "контролируемой демократии" в стиле путина. Никакого самодержавия в Украине. Никакого отсутствия верховенства права. Никакого отсутствия свободы прессы. Никакого отсутствия свободы людей. Никакого отсутствия парламентского плюрализма. Итак, еще раз: никаких компромиссов относительно демократии в Украине", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

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