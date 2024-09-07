Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и демократии, - Порошенко в Берлине назвал "красные линии" относительно Украины
Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности, а также демократии в Украине не может быть.
Об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на представительной Берлинской конференции, в которой принимают участие ведущие политики из ключевых партий Германии, США, Великобритании и других стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Могу сказать, что победа Украины - это пять "нет". Потому что любой компромисс ни одного из этих пяти пунктов не принесет победы. Во-первых: никаких компромиссов относительно нашей независимости, никаких компромиссов относительно нашего суверенитета. Потому что это была бы победа Путина", - подчеркнул Порошенко.
"Во-вторых, никакого компромисса относительно территориальной целостности Украины. Никакого компромисса в чьих-то попытках обменять территорию на мир. Это точно не работает. Это однозначно разрушает все международное право, всю послевоенную систему безопасности. И это недопустимо", - убежден пятый президент.
"В-третьих, никаких компромиссов относительно украинской армии в обмен на безопасность. Потому что Украина имеет самые боеспособные и подготовленные Вооруженные Силы на континенте. И каждый украинский воин на передовой абсолютно уверен, что борется за безопасность Европы, а не только за украинскую территорию и безопасность", - сказал Порошенко.
"В-четвертых, никаких компромиссов относительно санкций и ответственности агрессора. И еще раз: никаких компромиссов относительно членства Украины в НАТО", - отметил Петр Порошенко.
"Я также могу озвучить еще одно бескомпромиссное. Пожалуйста, никаких компромиссов по демократии в Украине. Никакой "контролируемой демократии" в стиле путина. Никакого самодержавия в Украине. Никакого отсутствия верховенства права. Никакого отсутствия свободы прессы. Никакого отсутствия свободы людей. Никакого отсутствия парламентского плюрализма. Итак, еще раз: никаких компромиссов относительно демократии в Украине", - резюмировал лидер "Евросолидарности".
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Одночасно: "Він закладав її фундамент" і "Він не самостійна фігура"
Кругле..., бо - квадратне?
"Може на часі долучитися до справи?" - може ви почитаєте вже щось про те як багато разів Порошенко не випускали (блазневлада не випускала) з країни на важливі зустрічі на яки його запрошували західні партнери?
Хотілось би нагадати Петру Олексійовичу, що демократія базується на 3-х постулатах:
- рівноправ'я (громадян і організацій, в т.ч. і державних)
- верховенство права
- ринкова економіка
З ціх постулатів він вирвав лише один - "верховенство права", а інши "чомусь" забув, але при цьому не забув про наслідки і прояви демократії, які і роблять її такою привабливою і очах людства. І можна зрозуміти чому він так зробив. Бо під час свого президентства ПеПо завзято і наполегливо боровся з демократією і підписував антидемократичні антиконституційні закони (про судоустій, про конституційний суд, про держслужбу, про пенсійне страхування, порошенківська редакція податкового кодексу...).
Це завдяки цім антиконституційним законам зараз держслужбовці і судді отримують зарплати по 400тис.грн і пенсії по 300тис.грн. В десятки і сотні разів більше середнього громадянина України. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна де-юре стала мафіозно-феодальною державою, громадяни якої поділені на клани, які живуть по різних законам. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна стала державою, де "ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень" і ніяк не може зрозуміти що ж у нас не так і чому ніякі пересування ліжок (зміна начальників) не може поліпшити стан справ в державі.
Та все ж тому, що при таких антидемократичних антиконституційних законах країна не може не бути не "контрольованою демократією" в стилі Путіна. Бо немає РІВНОПРАВ'Я. А без цього не може бути ні ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ні вільної РИНКОВОЇ економіки, ні ДЕМОКРАТІЇ з її такими привабливими властивостями.