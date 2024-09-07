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Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и демократии, - Порошенко в Берлине назвал "красные линии" относительно Украины

Никаких компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности, а также демократии в Украине не может быть.

Об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на представительной Берлинской конференции, в которой принимают участие ведущие политики из ключевых партий Германии, США, Великобритании и других стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Могу сказать, что победа Украины - это пять "нет". Потому что любой компромисс ни одного из этих пяти пунктов не принесет победы. Во-первых: никаких компромиссов относительно нашей независимости, никаких компромиссов относительно нашего суверенитета. Потому что это была бы победа Путина", - подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых, никакого компромисса относительно территориальной целостности Украины. Никакого компромисса в чьих-то попытках обменять территорию на мир. Это точно не работает. Это однозначно разрушает все международное право, всю послевоенную систему безопасности. И это недопустимо", - убежден пятый президент.

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"В-третьих, никаких компромиссов относительно украинской армии в обмен на безопасность. Потому что Украина имеет самые боеспособные и подготовленные Вооруженные Силы на континенте. И каждый украинский воин на передовой абсолютно уверен, что борется за безопасность Европы, а не только за украинскую территорию и безопасность", - сказал Порошенко.

"В-четвертых, никаких компромиссов относительно санкций и ответственности агрессора. И еще раз: никаких компромиссов относительно членства Украины в НАТО", - отметил Петр Порошенко.

"Я также могу озвучить еще одно бескомпромиссное. Пожалуйста, никаких компромиссов по демократии в Украине. Никакой "контролируемой демократии" в стиле путина. Никакого самодержавия в Украине. Никакого отсутствия верховенства права. Никакого отсутствия свободы прессы. Никакого отсутствия свободы людей. Никакого отсутствия парламентского плюрализма. Итак, еще раз: никаких компромиссов относительно демократии в Украине", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

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Автор: 

Германия (6979) Порошенко Петр (19606) территориальная целостность (225)


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Топ комментарии
+34
Клятий Порошенко з 2019 заважає Зеленскому закінчити війну. В Найвеличнішого вже з'явилось видіння, і він знає як її закінчити вже цього року. Обіцяв відкрити очі всьому Світу. Чекаємо. З нетерпінням.
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07.09.2024 11:02
+25
Ща зебили почнуть кропом сцяти.
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07.09.2024 11:02
+25
Наш потужний Лідер в Стамбулі домовився про пять "так". Але він все рівно незламний. А цей барига збагатився у 800 разів. І брата вбив... ліпєцкая фабріка... пів картоплини
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07.09.2024 11:15
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Описка совковим треба читати.
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07.09.2024 17:24 Ответить
Чому, маючи потужні особисті зв'зки та авторитет в світової политіці, досі не розблоковані дозволи на використання далекобійної зброї партнетів по цілям в глубіні рф? Може на часі долучитися до справи?
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07.09.2024 13:14 Ответить
Порох - частина цієї ситеми в Україні .Він закладав її фундамент ..Він не самостійна фігура -
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07.09.2024 13:23 Ответить
У вас біполярка?
Одночасно: "Він закладав її фундамент" і "Він не самостійна фігура"
Кругле..., бо - квадратне?
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07.09.2024 13:56 Ответить
Далекобійна зброя? Це що за зброя та коли її надали?

"Може на часі долучитися до справи?" - може ви почитаєте вже щось про те як багато разів Порошенко не випускали (блазневлада не випускала) з країни на важливі зустрічі на яки його запрошували західні партнери?
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07.09.2024 13:53 Ответить
Та кому потрібна твоя невіра ...не віриш та і хай ...все буде з тобою !
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07.09.2024 13:18 Ответить
Без компромісів???? А Коли діти порошенка будуть воювати петя не сказав????? Чи до останнього українця але не своїх дітей
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07.09.2024 13:21 Ответить
Таких п'ять "ні" - це нуль "так". Отже війна форева. Той самий Зеленський тільки в профіль. Дякуємо Порошенку, що в 2014-му підняв призивний вік з 40 до 60, і є кому воювати.
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07.09.2024 13:36 Ответить
Лаконично, дипломатично. Дякую справжньому державнику.
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07.09.2024 13:42 Ответить
Якби вони, безкомпромісні такі, відправляли своїх дітей і рідних на війну, то я б ще зрозумів. А так є пани-патріоти з бронню, дітьми закордоном і т.д., а є ті кого відправляють в чисте поле і "виживай як хочеш" і в них ніхто не питає нічого, як тварин відловлюють на вулицях, було раніше соціальне розшарування, тепер додалося ще й класове розшарування. Ця країна все одно котиться в пекло. Демографічні наслідки будуть катастрофічнішими за війну. У владі і так там українців не лишилося.
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07.09.2024 13:55 Ответить
Іноді десь в соцмережах заносить іноземні репости з ворожої сторони. Так що можу запевнити що "смішних" відео смертей від дронів і т.д. у ворога теж вистачає. І щось певен що усі ці "війна до останнього" навряд чи опиняться в кадрі.
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07.09.2024 14:04 Ответить
Не раніше за Зеленського за якого топили усі російські медіа і російський електорат. Найкраща диверсія проти України росії поставити марнославного тупого барана наркомана перед нападом.
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07.09.2024 14:07 Ответить
тепер зрозуміло, чому ти трампіський бот. Бо ти касап з Brighton Beach
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07.09.2024 14:29 Ответить
народ - порохоботи, будемо уважні, щойно заступила на зміну зебілка упорота, не буду вказувати її караульний пост.
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07.09.2024 14:36 Ответить
О!, посмакую батончиками Roshen! Скільки ще їм чекати у вазі?
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07.09.2024 14:49 Ответить
Порошенко на міжнародній арені,-хоч якась надія на зрушення в спілкуванні із Заходом з'явилася, бо зелені шмарклі уже все спаплюжили, далі нікуди..
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07.09.2024 14:49 Ответить
кацапський бот під англійським прапором. реєстрація 06 вересень 2024 р. у спам свинособаку.
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07.09.2024 15:07 Ответить
та там деактив має бути - але ж на зміні ангела зебільна
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07.09.2024 16:36 Ответить
А если нет, то шо?
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07.09.2024 16:50 Ответить
"...Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної "контрольованої демократії" в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні. Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси. Жодної відсутності свободи людей. Жодної відсутності парламентського плюралізму. Отже, ще раз: жодних компромісів щодо демократії в Україні", - резюмував лідер "Євросолідарності".

Хотілось би нагадати Петру Олексійовичу, що демократія базується на 3-х постулатах:
- рівноправ'я (громадян і організацій, в т.ч. і державних)
- верховенство права
- ринкова економіка

З ціх постулатів він вирвав лише один - "верховенство права", а інши "чомусь" забув, але при цьому не забув про наслідки і прояви демократії, які і роблять її такою привабливою і очах людства. І можна зрозуміти чому він так зробив. Бо під час свого президентства ПеПо завзято і наполегливо боровся з демократією і підписував антидемократичні антиконституційні закони (про судоустій, про конституційний суд, про держслужбу, про пенсійне страхування, порошенківська редакція податкового кодексу...).

Це завдяки цім антиконституційним законам зараз держслужбовці і судді отримують зарплати по 400тис.грн і пенсії по 300тис.грн. В десятки і сотні разів більше середнього громадянина України. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна де-юре стала мафіозно-феодальною державою, громадяни якої поділені на клани, які живуть по різних законам. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна стала державою, де "ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень" і ніяк не може зрозуміти що ж у нас не так і чому ніякі пересування ліжок (зміна начальників) не може поліпшити стан справ в державі.

Та все ж тому, що при таких антидемократичних антиконституційних законах країна не може не бути не "контрольованою демократією" в стилі Путіна. Бо немає РІВНОПРАВ'Я. А без цього не може бути ні ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ні вільної РИНКОВОЇ економіки, ні ДЕМОКРАТІЇ з її такими привабливими властивостями.
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08.09.2024 08:16 Ответить
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