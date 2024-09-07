Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії, - Порошенко у Берліні назвав "червоні лінії" щодо України
Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності, а також демократії в Україні не може бути.
Про це Петро Порошенко сказав під час виступу на представницькій Берлінській конференції, в якій беруть участь провідні політики з ключових партій Німеччини, США, Великої Британії та інших країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"Можу сказати, що перемога України - це п’ять "ні". Тому що будь-який компроміс жодного з цих п’яти пунктів не принесе перемоги. По-перше: жодних компромісів щодо нашої незалежності, жодних компромісів щодо нашого суверенітету. Бо це була б перемога путіна", - наголосив Порошенко.
"По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Жодного компромісу в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю післявоєнну систему безпеки. І це неприпустимо", - переконаний п’ятий президент.
"По-третє, жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку. Бо Україна має найбоєздатніші та найпідготовленіші Збройні Сили на континенті. І кожен український воїн на передовій абсолютно впевнений, що бореться за безпеку Європи, а не лише за українську територію та безпеку", - сказав Порошенко.
"По-четверте, жодних компромісів щодо санкцій і відповідальності агресора. І вкотре: жодних компромісів щодо членства України в НАТО", - зазначив Петро Порошенко.
"Я також можу озвучити ще інше безкомпромісне. Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної "контрольованої демократії" в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні. Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси. Жодної відсутності свободи людей. Жодної відсутності парламентського плюралізму. Отже, ще раз: жодних компромісів щодо демократії в Україні", – резюмував лідер "Євросолідарності".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одночасно: "Він закладав її фундамент" і "Він не самостійна фігура"
Кругле..., бо - квадратне?
"Може на часі долучитися до справи?" - може ви почитаєте вже щось про те як багато разів Порошенко не випускали (блазневлада не випускала) з країни на важливі зустрічі на яки його запрошували західні партнери?
Хотілось би нагадати Петру Олексійовичу, що демократія базується на 3-х постулатах:
- рівноправ'я (громадян і організацій, в т.ч. і державних)
- верховенство права
- ринкова економіка
З ціх постулатів він вирвав лише один - "верховенство права", а інши "чомусь" забув, але при цьому не забув про наслідки і прояви демократії, які і роблять її такою привабливою і очах людства. І можна зрозуміти чому він так зробив. Бо під час свого президентства ПеПо завзято і наполегливо боровся з демократією і підписував антидемократичні антиконституційні закони (про судоустій, про конституційний суд, про держслужбу, про пенсійне страхування, порошенківська редакція податкового кодексу...).
Це завдяки цім антиконституційним законам зараз держслужбовці і судді отримують зарплати по 400тис.грн і пенсії по 300тис.грн. В десятки і сотні разів більше середнього громадянина України. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна де-юре стала мафіозно-феодальною державою, громадяни якої поділені на клани, які живуть по різних законам. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна стала державою, де "ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень" і ніяк не може зрозуміти що ж у нас не так і чому ніякі пересування ліжок (зміна начальників) не може поліпшити стан справ в державі.
Та все ж тому, що при таких антидемократичних антиконституційних законах країна не може не бути не "контрольованою демократією" в стилі Путіна. Бо немає РІВНОПРАВ'Я. А без цього не може бути ні ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ні вільної РИНКОВОЇ економіки, ні ДЕМОКРАТІЇ з її такими привабливими властивостями.