Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії, - Порошенко у Берліні назвав "червоні лінії" щодо України

Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності, а також демократії в Україні не може бути.

Про це Петро Порошенко сказав під час виступу на представницькій Берлінській конференції, в якій беруть участь провідні політики з ключових партій Німеччини, США, Великої Британії та інших країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Можу сказати, що перемога України - це п’ять "ні". Тому що будь-який компроміс жодного з цих п’яти пунктів не принесе перемоги. По-перше: жодних компромісів щодо нашої незалежності, жодних компромісів щодо нашого суверенітету. Бо це була б перемога путіна", - наголосив Порошенко.

"По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Жодного компромісу в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю післявоєнну систему безпеки. І це неприпустимо", - переконаний п’ятий президент.

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"По-третє, жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку. Бо Україна має найбоєздатніші та найпідготовленіші Збройні Сили на континенті. І кожен український воїн на передовій абсолютно впевнений, що бореться за безпеку Європи, а не лише за українську територію та безпеку", - сказав Порошенко.

"По-четверте, жодних компромісів щодо санкцій і відповідальності агресора. І вкотре: жодних компромісів щодо членства України в НАТО", - зазначив Петро Порошенко.

"Я також можу озвучити ще інше безкомпромісне. Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної "контрольованої демократії" в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні. Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси. Жодної відсутності свободи людей. Жодної відсутності парламентського плюралізму. Отже, ще раз: жодних компромісів щодо демократії в Україні", – резюмував лідер "Євросолідарності".

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