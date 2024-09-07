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Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії, - Порошенко у Берліні назвав "червоні лінії" щодо України

Ніяких компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності, а також демократії в Україні не може бути.

Про це Петро Порошенко сказав під час виступу на представницькій Берлінській конференції, в якій беруть участь провідні політики з ключових партій Німеччини, США, Великої Британії та інших країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Можу сказати, що перемога України - це п’ять "ні". Тому що будь-який компроміс жодного з цих п’яти пунктів не принесе перемоги. По-перше: жодних компромісів щодо нашої незалежності, жодних компромісів щодо нашого суверенітету. Бо це була б перемога путіна", - наголосив Порошенко.

"По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Жодного компромісу в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю післявоєнну систему безпеки. І це неприпустимо", - переконаний п’ятий президент.

Також читайте: Рада має припинити вбивати економіку через підвищення податків та скоротити нецільові видатки, - Порошенко

"По-третє, жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку. Бо Україна має найбоєздатніші та найпідготовленіші Збройні Сили на континенті. І кожен український воїн на передовій абсолютно впевнений, що бореться за безпеку Європи, а не лише за українську територію та безпеку", - сказав Порошенко.

"По-четверте, жодних компромісів щодо санкцій і відповідальності агресора. І вкотре: жодних компромісів щодо членства України в НАТО", - зазначив Петро Порошенко.

"Я також можу озвучити ще інше безкомпромісне. Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної "контрольованої демократії" в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні. Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси. Жодної відсутності свободи людей. Жодної відсутності парламентського плюралізму. Отже, ще раз: жодних компромісів щодо демократії в Україні", – резюмував лідер "Євросолідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг, - Порошенко

Автор: 

Німеччина (7379) Порошенко Петро (15180) територіальна цілісність (165)


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Топ коментарі
+34
Клятий Порошенко з 2019 заважає Зеленскому закінчити війну. В Найвеличнішого вже з'явилось видіння, і він знає як її закінчити вже цього року. Обіцяв відкрити очі всьому Світу. Чекаємо. З нетерпінням.
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07.09.2024 11:02
+25
Ща зебили почнуть кропом сцяти.
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07.09.2024 11:02
+25
Наш потужний Лідер в Стамбулі домовився про пять "так". Але він все рівно незламний. А цей барига збагатився у 800 разів. І брата вбив... ліпєцкая фабріка... пів картоплини
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07.09.2024 11:15
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Описка совковим треба читати.
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07.09.2024 17:24 Відповісти
Чому, маючи потужні особисті зв'зки та авторитет в світової политіці, досі не розблоковані дозволи на використання далекобійної зброї партнетів по цілям в глубіні рф? Може на часі долучитися до справи?
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07.09.2024 13:14 Відповісти
Порох - частина цієї ситеми в Україні .Він закладав її фундамент ..Він не самостійна фігура -
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07.09.2024 13:23 Відповісти
У вас біполярка?
Одночасно: "Він закладав її фундамент" і "Він не самостійна фігура"
Кругле..., бо - квадратне?
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07.09.2024 13:56 Відповісти
Далекобійна зброя? Це що за зброя та коли її надали?

"Може на часі долучитися до справи?" - може ви почитаєте вже щось про те як багато разів Порошенко не випускали (блазневлада не випускала) з країни на важливі зустрічі на яки його запрошували західні партнери?
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07.09.2024 13:53 Відповісти
Та кому потрібна твоя невіра ...не віриш та і хай ...все буде з тобою !
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07.09.2024 13:18 Відповісти
Без компромісів???? А Коли діти порошенка будуть воювати петя не сказав????? Чи до останнього українця але не своїх дітей
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07.09.2024 13:21 Відповісти
Таких п'ять "ні" - це нуль "так". Отже війна форева. Той самий Зеленський тільки в профіль. Дякуємо Порошенку, що в 2014-му підняв призивний вік з 40 до 60, і є кому воювати.
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07.09.2024 13:36 Відповісти
Лаконично, дипломатично. Дякую справжньому державнику.
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07.09.2024 13:42 Відповісти
Якби вони, безкомпромісні такі, відправляли своїх дітей і рідних на війну, то я б ще зрозумів. А так є пани-патріоти з бронню, дітьми закордоном і т.д., а є ті кого відправляють в чисте поле і "виживай як хочеш" і в них ніхто не питає нічого, як тварин відловлюють на вулицях, було раніше соціальне розшарування, тепер додалося ще й класове розшарування. Ця країна все одно котиться в пекло. Демографічні наслідки будуть катастрофічнішими за війну. У владі і так там українців не лишилося.
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07.09.2024 13:55 Відповісти
Іноді десь в соцмережах заносить іноземні репости з ворожої сторони. Так що можу запевнити що "смішних" відео смертей від дронів і т.д. у ворога теж вистачає. І щось певен що усі ці "війна до останнього" навряд чи опиняться в кадрі.
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07.09.2024 14:04 Відповісти
Не раніше за Зеленського за якого топили усі російські медіа і російський електорат. Найкраща диверсія проти України росії поставити марнославного тупого барана наркомана перед нападом.
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07.09.2024 14:07 Відповісти
тепер зрозуміло, чому ти трампіський бот. Бо ти касап з Brighton Beach
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07.09.2024 14:29 Відповісти
народ - порохоботи, будемо уважні, щойно заступила на зміну зебілка упорота, не буду вказувати її караульний пост.
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07.09.2024 14:36 Відповісти
О!, посмакую батончиками Roshen! Скільки ще їм чекати у вазі?
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07.09.2024 14:49 Відповісти
Порошенко на міжнародній арені,-хоч якась надія на зрушення в спілкуванні із Заходом з'явилася, бо зелені шмарклі уже все спаплюжили, далі нікуди..
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07.09.2024 14:49 Відповісти
кацапський бот під англійським прапором. реєстрація 06 вересень 2024 р. у спам свинособаку.
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07.09.2024 15:07 Відповісти
та там деактив має бути - але ж на зміні ангела зебільна
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07.09.2024 16:36 Відповісти
А если нет, то шо?
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07.09.2024 16:50 Відповісти
"...Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної "контрольованої демократії" в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні. Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси. Жодної відсутності свободи людей. Жодної відсутності парламентського плюралізму. Отже, ще раз: жодних компромісів щодо демократії в Україні", - резюмував лідер "Євросолідарності".

Хотілось би нагадати Петру Олексійовичу, що демократія базується на 3-х постулатах:
- рівноправ'я (громадян і організацій, в т.ч. і державних)
- верховенство права
- ринкова економіка

З ціх постулатів він вирвав лише один - "верховенство права", а інши "чомусь" забув, але при цьому не забув про наслідки і прояви демократії, які і роблять її такою привабливою і очах людства. І можна зрозуміти чому він так зробив. Бо під час свого президентства ПеПо завзято і наполегливо боровся з демократією і підписував антидемократичні антиконституційні закони (про судоустій, про конституційний суд, про держслужбу, про пенсійне страхування, порошенківська редакція податкового кодексу...).

Це завдяки цім антиконституційним законам зараз держслужбовці і судді отримують зарплати по 400тис.грн і пенсії по 300тис.грн. В десятки і сотні разів більше середнього громадянина України. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна де-юре стала мафіозно-феодальною державою, громадяни якої поділені на клани, які живуть по різних законам. Це завдяки цім антиконституційним законам Україна стала державою, де "ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень" і ніяк не може зрозуміти що ж у нас не так і чому ніякі пересування ліжок (зміна начальників) не може поліпшити стан справ в державі.

Та все ж тому, що при таких антидемократичних антиконституційних законах країна не може не бути не "контрольованою демократією" в стилі Путіна. Бо немає РІВНОПРАВ'Я. А без цього не може бути ні ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ні вільної РИНКОВОЇ економіки, ні ДЕМОКРАТІЇ з її такими привабливими властивостями.
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08.09.2024 08:16 Відповісти
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